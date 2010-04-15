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Тур де Франс-2021, превью этапов: 12 этап, Сен-Поль-Труа-Шато - Ним

Тур де Франс-2021, превью этапов: 12 этап, Сен-Поль-Труа-Шато - Ним


   Двенадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городке Сен-Поль-Труа-Шато (Saint-Paul-Trois-Châteaux). Очаровательная деревенька расположена в департаменте Дром, региона Рон-Альпы. Эта местность славится своими виноградниками, трюфелями, потрясающей красоты полями лаванды. Свое название департамент получил благодаря протекающей здесь одноименной реке. Дром — один из первых 83 департаментов, образованных во время Великой французской революции в марте 1790 года. Возник на территории бывшей провинции Дофине.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 12 этап, Сен-Поль-Труа-Шато - Ним

 

     Предки местных жителей оставили после себя богатое наследие, включающие памятники античной и средневековой культуры. Средневековый собор, замечательный пример римской архитектуры, является символом города, величественно расположившийся в центре коммуны. Сен-Поль-Труа-Шато – городок полон романтического очарования: гуляя по городским переулкам, можно открыть множество достопримечательностей: особняки, украшенные удивительно маленькими квадратными фонтанчиками и множество кафе под открытым небом. Сен-Поль-Труа-Шато приведет в гастрономический восторг  -  здесь растут самые известные трюфели, обеспечивая 60 процентов трюфеля на рынке Франции, а также производятся вина. Туристов порадуют множество отличных ресторанов.


Город Сен-Поль-Труа-Шато в истории Тур де Франс


   Трижды Сен-Поль-Труа-Шато появлялся на маршруте Тур де Франс, и каждый раз, город становился стартовым городом - 2011, 2012 и в 2018.


Альтиметрия 12-го этапа Тур де Франс-2021

  

Тур де Франс-2021, превью этапов: 12 этап, Сен-Поль-Труа-Шато - Ним

 

 

 Спринтерский этап с одним подъёмом 3 категории. После горного этапа у отрыва есть шансы на победу на этапе.

 

   Со старта пелотон отправится на запад и через 60 км повернёт на юг. На середине этапа расположен подъём 3-й категории Кот-дю-Бельведер-де-Таро (Cote du belvedere de Tharaux), протяжённость 4,4 км, 113-329 м, перепад 216 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 8%

 

   Заключительные 10 км этапа - спуск к финишу в Ниме (Nimes, административный центр департамента Гар, регион Окситания). На заключительных 3,5 км четыре поворота, за 400 м до финиша круговая развязка.

 


Финиш 12-го этапа Тур де Франс-2021 принимает город Ним, который расположен на юге Франции в бывшем регионе Лангедок-Руссиольон, ныне являющимся частью региона Окситания, всего в 40 км от Средиземного моря и в 120 км от Марселя.

 

   «Ним - французский Рим», и это не просто игра слов. По преданию, город был назван по имени одного из сыновей Геракла. История гласит: когда-то очень давно на территории Нима мирно проживало гальское племя вольков-арекомиков, а в 21 году до н. э. пришли римляне и покорили столицу галльского племени. Император Август основал новый город - Немаусус, который быстро стал одним из крупнейших торговых центров региона благодаря удачному расположению в винодельческом регионе и предоставленными императором привилегиями. Август даже сделал Ним столицей Нарбоннской Галлии - одной из первых римских колоний за пределами Аппенинского полуострова, окружил город крепостными валами длиной 6 км, укрепил 14 башнями с воротами (двое из которых сохранились до наших дней - Ворота Августа и Ворота Франции).

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним

  В V веке Ним разграбили вандалы и вестготы, за которыми в VIII веке пришли арабы (изгнаны в 737 году). С X века Ним вошёл во владения графов Тулузских, был очагом движения альбигойцев, в 1229 году присоединён к домену короля Франции. В XVI веке граждане Нима приняли протестантизм и устроили избиение католиков (так называемая «нимская резня в день Святого Михаила») - массовое убийство католических священников и монахов французскими протестантами в ночь на 30 сентября 1567 года. После отмены Нантского эдикта здесь наблюдались волнения гугенотов.

 

  История Нима удивительна и разнообразна. На протяжении веков Ним был свидетелем многих исторических событий – войн, пожаров, разрушений, взлётов монархов и падение их власти. И все же, несмотря на исключительно богатое историческое прошлое города, Ним славится огромным количеством достопримечательностей именно римской эпохи правления.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


  Если посмотреть на город сверху, то можно увидеть настоящий Колизей, его арене 2000 лет и это одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа в мире. Огромный памятник времён Римской Империи -  Амфитеатр (Arenes de Nimes) расположен в центральной части города. Некогда это масштабное сооружение могло разместить 24 000 зрителей, здесь проходили гладиаторские бои. Сегодня здесь проходят спортивные состязания, театральные представления, поэтические вечера, иногда проводят концерты и другие культурные мероприятия. Амфитеатр стал своеобразной визитной карточкой Нима, он действительно выглядит весьма необычно и больше походит на Колизей, нежели на старинный памятник одного из городов Франции. Амфитеатр остался практически в неприкосновенном виде.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


   На пересечении двух главных улиц города, Кардо и Декуманум, находится «Квадратный Дом» (Maison Carree) - один из наиболее сохранившихся храмов-псевдоперитеров 19 года до н.э., предназначавшийся для Агриппы, а позднее принадлежавший Гаю и Люцию Цезарям. В средние века в нем размещалась конюшня, затем церковь, а позже, здесь разместился первый городской музей. В наши дни - это выставочный центр - филиал Национального музея с экспозицией древнеримского искусства.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


   На улице Мадлен расположился прекрасный особняк (XII-XIII веков), дворец епископа, в котором сейчас размещается Музей старого Нима. Уникален и Кафедральный собор Нотр-Дам-э-Сен-Кастор, строение XVI века, фактически единственное средневековое здание в городе, поскольку большинство из них были разрушены в период смуты, последовавшей за «нимской резней дня Святого Михаила».


   Также заслуживает внимания расположенный к северо-западу от городского центра «Сад фонтанов» (Jardins de la Fontaine) - первый общественный сад Франции, созданный в 1750 году. Когда-то данным давно в этом месте был найден родник с чистой пресной водой. Родник стал главным источником воды в городе. Позже на этом месте был разбит прекрасный сад. В эпоху Древнего Рима на месте сада располагался не менее прекрасный дворец. Со временем дворец полностью разрушился и на его месте решено было разбить красивый городской парк со множеством фонтанов оригинальных форм, скульптур и необычных конструкций. Прогуливаясь по парку в наши дни, можно встретить многочисленные скульптуры, фонтаны, в окружении густых зелёных насаждений.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним

 

   В этом парке также расположена ещё одна древняя достопримечательность - Храм Дианы. «Храмом» он называется условно, так как изначальное предназначение этой постройки пока не определено. Возможно, это было святилище, но посвящённое не богине-охотнице, а императору Августу. Также не исключено, что здание было каким-либо публичным местом, к примеру, библиотекой или баней. Исследователям удалось установить возраст здания – I-е столетие до нашей эры. Серьёзный ущерб зданию нанесли религиозные войны, пожары и использование помещения совсем в не подходящих для этого целях, в частности, здесь брали камень, как в каменоломне.


  Из всех колоний Нарбоннской Галлии Ним больше всего сохранил старинные галльские суеверия, которыми местные жители пользуются и по сей день. Вот некоторые старинные галльские изречения-приметы, которые можно услышать не только от местных жителей, но и от французов вообще: «Пока живёшь, умирать не смей!», «У кого в саду шалфей, тому доктор не нужен».


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По материалам Интернета

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  1. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Вчера, 18:42 | Регистрация: 25.10.2019

    Ожидаем шоу от Боры?

  2. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:39 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап конечно под Алафилиппо, но он сегодня наработался так, что завтра просто будет котится в группе.

  3. Имя: KazAlmaty

    Kaz_Almaty

    Вчера, 19:42 | Регистрация: 30.06.2021

    Этап под Омара Фраиле

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:47 | Регистрация: 30.06.2017

    А как возьмёт Ван Арт и еще завтра как накатит на финиш в отместку за Роглича.

    Вся жизнь это гонка.
  5. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 19:50 | Регистрация: 10.06.2017

    34-я…? ?

  6. Имя: Артём

    Arciv

    Вчера, 20:27 | Регистрация: 15.04.2018

    Цитата: Astanaforever
    А как возьмёт Ван Арт и еще завтра как накатит на финиш в отместку за Роглича.
    Думаю он отдал все силы сегодня! Может опять отрыв забрать

  7. Имя: Александр

    Coffe

    Вчера, 21:40 | Регистрация: 8.06.2021

    Может опять локомотив Кэва?

  8. Имя: Elina

    flugegeheimen

    Вчера, 22:36 | Регистрация: 14.03.2018

    спринтерский поезд и победа Кэва?)

  9. Имя: Александр

    Ice

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: flugegeheimen
    спринтерский поезд и победа Кэва?)

    Для драматургии и появления повода, равного эффекту разорвавшейся бомбы на Туре, победа Кэва будет очень кстати. Феникс прям, только не Альпецин)

  10. SportSpirit

    Вчера, 23:41 | Регистрация: 4.05.2019

    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 

     

    Генеральщики будут отдыхать; в то, что Квики после сегодняшних мучений опять привезут Кэва - не верю. 

  11. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:22 | Регистрация: 4.07.2013

    Цитата: SportSpirit
    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 


    Это было бы Хорошо. Надеюсь, так и будет )

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    VeloVelo-Фото

    Цитата: SportSpirit
    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 


    Это было бы Хорошо. Надеюсь, так и будет )

  • VeloVelo
    Люк Роу не вписался в лимит вр ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Классные фото. Чуть пережаренная цветокоррекция, особенно в третьей, но, все равно, хорошо. 

  • VeloVelo
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    VeloVelo-Фото

    Крутите педали пока не дали )

  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Какие Юмбо стратеги прекрасно показал прошлый Тур, где они дурака валяли вместо того, чтобы отрыв наращивать. Не надо утрировать, как ехать, когда дали команду ждать лидера, много раз показывали гонцы разных команд, замедляя темп. Грандиозный этап или нет, часто команды жертвуют этапами, чтобы получить преимущество в борьбе за призовые места в общем зачёте.
  • M-07
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    M-07-Фото
    Я не про подъём, а про спуск, ясно, что на подъме не было бы толку. но спуск Ван Арт прошёл вс же быстрее Вингегора, и ещё они бы были вдвоём, а не по одному, может, вместе догнали бы трековцев и получилось бы побороться за победу, да ещё и отрыв соперникам в ГК привезти.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    EL-Fenomeno-Фото

    Карапаз разочаровывает, благо никогда не атакующий Уран тоже колесит спокойно, а вот молодой Вингегор дал бой и думаю этого его не послденяя атака на Туре. ЛуценкоМ приятно удивлён, Году - жаль(

    Насчёт Воута ван Арта - процитирую самого себя (после 10 этапа)

    Цитата: EL-Fenomeno
    Также верю, что свой этап на этом Тур де Франс возьмёт и ВВА...

    Но точно не думал, что он возьмёт именно этот, с двойным покорением Монт-Вонту bel Браво!

    Такое не забудется и бельгиец после финиша и на подиуме просто кайфовал сиял от победного счастья)

    Цитата: Earl57
    Комбатив дали Кенни Элисонду. 

    Я бы отдал всё же ВВА

    Цитата: zhekinson
    Цитата: velodoctor
    Еще интересно кто не вписался

    Роу из Инеос не вписался в лимит времени,Крог Андерсен буквально проскочил за пару секунд до дэдлайна.

    Судя по видосам в Твиттере он финишировал за 5 секунд до дэдлайна; как говорится таки успел. Ну и Кэв снова облегчённо вздохнул - на этот раз было чуток поЛегче чем в воскресенье.

  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Brodyazhnik-Фото
    О да, особенно в 2015 так наошибались, что взяли Фландрию, Романдию. Швейцарию, Страну Басков, подиум Вуэльты, сколько то там этапов на ТДФ и так, по мелочи... Всем бы так ошибаться.
  • Brodyazhnik
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (38)
    Brodyazhnik-Фото
    Извините, не удержусь. И сколькими этапами Вы уже пожертвовали ради ГК?
  • Arciv
    Ваут Ван Арт - победитель 11 э ... (1)
    Arciv-Фото
    Вату хорош,поздравляю! Если с этой победой полностью переключится на помощь Йонасу - то это будет шикарно! Хотя думаю он сойдёт с тура,впереди ОИ у него
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (11)
    SportSpirit-Фото

    Сделаю ставку на победу из отрыва какого-нибудь особо мотивированного "выскочки". 

     

    Генеральщики будут отдыхать; в то, что Квики после сегодняшних мучений опять привезут Кэва - не верю. 

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