VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль

Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль


   Пятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Шанже (Changé, департамент Майен, регион Пеи-де-ла-Луар), который впервые принимает старт этапа Тур де Франс. История городка начинается под латинским названием Камбиакус (Cambiacus). Затем название появляется в некоторых документах средневековья под названием Шанжеум (Changeium). В 1697 году Мироменил (Miromenil) писал, что в регионе выращивают только рожь, овес и «бретонскую пшеницу».

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль

 


   После Великой французской революции 1789 года несколько десятков местных жителей заплатили своей жизнью за участие в «шуаннери» (participation à la chouannerie). В период между 1794 и 1800 годами слово «chouannerie» обозначало серию восстаний и контрреволюционных движений, затронувших запад Франции. Движение шуаннеров заключалось в недовольстве сельского населения политическими и религиозными мерами Французской революции, принятыми после 1791 года.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль


   В XVIII веке в Шанже было шесть печей для обжига извести, остатки которых сохранились до сих пор. В Шанже местные жители развивали различные направления промышленной деятельности: с XIV века прачечные; позже карьеры сланца, камня, песка; в прошлом веке кирпичный завод и прачечная-красильщик с паровой машиной.


   К достопримечательностям Шанже относятся: приходская церковь Сен-Пьер (Église Saint-Pierre), возведенная на месте старой разрушенной церквушки в 1869; Замок дю Рикудэ (Château du Ricoudet) постоянный на сводчатых подвалах разрушенного монастыря в конце XVIII века.


Альтиметрия 5-го этапа Тур де Франс-2021

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль

 

 

    Шанже впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Между двумя спринтерскими этапами велогонщики проедут индивидуальную гонку на время протяженностью 27,2 км.

 

   Стартовав в Шанже, велогонщики отправятся на север в тягун протяжённостью 2 км со средним градиентом 3% и максимальным в 8%. Далее спуск и разворот на восток до пересечения первой отсечки времени, расположенной через 8,8 км после старта. После чего тягун протяжённостью 1 км со средним градиентом 5% и максимальным в 8%. Дальнейший спуск с плавным поворотом на юг до второй отсечки времени, которая находится через 17,2 км после старта.

 

    Пройдя промежуточную отсечку времени, велогонщики поворачивают на запад и на заключительных 5 км въезжают на улицы Лаваля, где им предстоит преодлеть многочисленные повороты с продвижением на север. На 25 км маршрута начнётся тягун протяжённостью 1 км со средним градиентом 5% и максимальным в 8%. Финишировать будут у стен комплекса Espace Mayenne в городе Лаваль (Laval, административный центр департамента Майен, регион Пеи-де-ла-Луар).

 

    Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 27,2 км, проложенную по ходу часовой стрелки, преимущественно равнинную с тремя небольшими подъёмами, многочисленными поворотами на заключительной трети дистанции и длинными прямыми дорогами на первых двух третях.

 

   Список фаворитов на победу на этом этапе многочисленный: Примож Роглич, Ваут ван Арт, Тадей Погачар, Брендон МакНалти, Герант Томас, Ричи Порт, Штефан Кюнг, Штефан Биссеггер, Алексей Луценко, Йон Исагирре и другие.

 

    Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 32 минут до 34 минут. Лимит времени 25%.


   Финишируют участники пятого этапа Тур де Франс-2021 в городе Лаваль. Расположенный в долине, на границе трёх исторических регионов Анжу, Нормандии и Бретани, на берегах реки Майен, старинный город Лаваль рисует свои черты между холмами, окруженными величественными горами. Возник в XI веке на месте родового замка графов Лавалей. Народная традиция возводит название ко внуку Карла Мартелла аббату Вале Корвейскому.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль

 

    По другой версии, название города и замка восходит к la vallée — «долина». Долина реки Майен, в которой он располагается, в средневековой латинской традиции фигурировала как Vallis Guidonis, то есть «долина Ги» (это имя традиционно носили все представители рода Лаваль). Несмотря на скромные размеры – это процветающий промышленный город. Здесь делают бумагу, ткани, шьют одежду, изготовляют глиняные изделия, производят твердые сыры, занимаются научными исследованиями в области электроники и фармацевтики.


   Наиболее значимой достопримечательностью города считается Лавальский замок, который представлен несколькими сооружениями. К наиболее древним строениям относят старый замок и оборонительные укрепления, датируемые XII столетием. В 1542 году рядом с ними возвели новый замок в стиле эпохи Возрождения. Фрагменты древних ворот и остатки старинных городских стен напоминают о давно ушедших временах и прошедших событиях средневекового периода.


   В историческом центре Лаваля находятся многочисленные деревянные строения. Базилика Нотр-Дам д'Авенер (La basilique Notre-Dame d'Avesnières), выполненная в романском архитектурном стиле, прошла реставрацию в 1872 году. Древнюю часовню Сен Жюльен (La chapelle Saint-Julien) построили ещё в XIII веке. Городскую набережную украшает корабль «Сен-Жюльен», в котором размещается музей Алена Жербо - уроженца города и знаменитого покорителя морей и океанов.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль


    В ботаническом саду Лаваля - «Jardin botanique de la Perrine», расположенном на реке Майен можно увидеть французские сады и английский розарий, в котором можно встретить сотню различных видов роз. Ботанический сад нежно хранит такие уникальные виды растений, как камелии, представленные двадцатью видами, падуб, атлантический кедр и др. Также в саду имеется мемориал художнику-живописцу Анри Руссо (Henri Rousseau), птичий вольер для голубей экзотических видов птиц рядом с прудом для уток, оранжерея, которая работает в качестве выставочного центра.


Город Лаваль в истории Тур де Франс


Город Лаваль появляется на маршруте гонки во второй раз. 22 года назад Лавал принимал финиш 3-го этапа и давал старт 4-го этапа Тур де Франс-1999 . Тогда, на финише 3-го этапа Тур де Франс-1999 победителем стал Том Стилс (Tom Steels).

 

          Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам  в Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2021.

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 велоспорт Гран-тур история велоспорта история Тур де Франс новости велоспорта страницы истории Тур де Франс страницы истории велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:39 | Регистрация: 15.04.2010

    Завтра посмотрим, как выглядят словенцы.

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 июня

Marcus Burghardt (Bora-hansgrohe)

1 июля

Elie Gesbert (Team Arkea - Samsic)

Daniel Hoelgaard (Uno-X Team)

Matteo Jorgenson (Movistar Team)

Simon Guglielmi (Groupama - FDJ)

Jordi Meeus (Bora-hansgrohe)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2021 (183)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)
Январь 2021 (90)