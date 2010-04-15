Тур де Франс-2021, превью этапов: 5 этап, Шанже - Лаваль



Пятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Шанже (Changé, департамент Майен, регион Пеи-де-ла-Луар), который впервые принимает старт этапа Тур де Франс. История городка начинается под латинским названием Камбиакус (Cambiacus). Затем название появляется в некоторых документах средневековья под названием Шанжеум (Changeium). В 1697 году Мироменил (Miromenil) писал, что в регионе выращивают только рожь, овес и «бретонскую пшеницу».



После Великой французской революции 1789 года несколько десятков местных жителей заплатили своей жизнью за участие в «шуаннери» (participation à la chouannerie). В период между 1794 и 1800 годами слово «chouannerie» обозначало серию восстаний и контрреволюционных движений, затронувших запад Франции. Движение шуаннеров заключалось в недовольстве сельского населения политическими и религиозными мерами Французской революции, принятыми после 1791 года.



В XVIII веке в Шанже было шесть печей для обжига извести, остатки которых сохранились до сих пор. В Шанже местные жители развивали различные направления промышленной деятельности: с XIV века прачечные; позже карьеры сланца, камня, песка; в прошлом веке кирпичный завод и прачечная-красильщик с паровой машиной.



К достопримечательностям Шанже относятся: приходская церковь Сен-Пьер (Église Saint-Pierre), возведенная на месте старой разрушенной церквушки в 1869; Замок дю Рикудэ (Château du Ricoudet) постоянный на сводчатых подвалах разрушенного монастыря в конце XVIII века.



Альтиметрия 5-го этапа Тур де Франс-2021

Шанже впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Между двумя спринтерскими этапами велогонщики проедут индивидуальную гонку на время протяженностью 27,2 км.

Стартовав в Шанже, велогонщики отправятся на север в тягун протяжённостью 2 км со средним градиентом 3% и максимальным в 8%. Далее спуск и разворот на восток до пересечения первой отсечки времени, расположенной через 8,8 км после старта. После чего тягун протяжённостью 1 км со средним градиентом 5% и максимальным в 8%. Дальнейший спуск с плавным поворотом на юг до второй отсечки времени, которая находится через 17,2 км после старта.

Пройдя промежуточную отсечку времени, велогонщики поворачивают на запад и на заключительных 5 км въезжают на улицы Лаваля, где им предстоит преодлеть многочисленные повороты с продвижением на север. На 25 км маршрута начнётся тягун протяжённостью 1 км со средним градиентом 5% и максимальным в 8%. Финишировать будут у стен комплекса Espace Mayenne в городе Лаваль (Laval, административный центр департамента Майен, регион Пеи-де-ла-Луар).

Таким образом, организаторы предложили индивидуальную разделку протяжённостью 27,2 км, проложенную по ходу часовой стрелки, преимущественно равнинную с тремя небольшими подъёмами, многочисленными поворотами на заключительной трети дистанции и длинными прямыми дорогами на первых двух третях.

Список фаворитов на победу на этом этапе многочисленный: Примож Роглич, Ваут ван Арт, Тадей Погачар, Брендон МакНалти, Герант Томас, Ричи Порт, Штефан Кюнг, Штефан Биссеггер, Алексей Луценко, Йон Исагирре и другие.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 32 минут до 34 минут. Лимит времени 25%.



Финишируют участники пятого этапа Тур де Франс-2021 в городе Лаваль. Расположенный в долине, на границе трёх исторических регионов Анжу, Нормандии и Бретани, на берегах реки Майен, старинный город Лаваль рисует свои черты между холмами, окруженными величественными горами. Возник в XI веке на месте родового замка графов Лавалей. Народная традиция возводит название ко внуку Карла Мартелла аббату Вале Корвейскому.

По другой версии, название города и замка восходит к la vallée — «долина». Долина реки Майен, в которой он располагается, в средневековой латинской традиции фигурировала как Vallis Guidonis, то есть «долина Ги» (это имя традиционно носили все представители рода Лаваль). Несмотря на скромные размеры – это процветающий промышленный город. Здесь делают бумагу, ткани, шьют одежду, изготовляют глиняные изделия, производят твердые сыры, занимаются научными исследованиями в области электроники и фармацевтики.



Наиболее значимой достопримечательностью города считается Лавальский замок, который представлен несколькими сооружениями. К наиболее древним строениям относят старый замок и оборонительные укрепления, датируемые XII столетием. В 1542 году рядом с ними возвели новый замок в стиле эпохи Возрождения. Фрагменты древних ворот и остатки старинных городских стен напоминают о давно ушедших временах и прошедших событиях средневекового периода.



В историческом центре Лаваля находятся многочисленные деревянные строения. Базилика Нотр-Дам д'Авенер (La basilique Notre-Dame d'Avesnières), выполненная в романском архитектурном стиле, прошла реставрацию в 1872 году. Древнюю часовню Сен Жюльен (La chapelle Saint-Julien) построили ещё в XIII веке. Городскую набережную украшает корабль «Сен-Жюльен», в котором размещается музей Алена Жербо - уроженца города и знаменитого покорителя морей и океанов.



В ботаническом саду Лаваля - «Jardin botanique de la Perrine», расположенном на реке Майен можно увидеть французские сады и английский розарий, в котором можно встретить сотню различных видов роз. Ботанический сад нежно хранит такие уникальные виды растений, как камелии, представленные двадцатью видами, падуб, атлантический кедр и др. Также в саду имеется мемориал художнику-живописцу Анри Руссо (Henri Rousseau), птичий вольер для голубей экзотических видов птиц рядом с прудом для уток, оранжерея, которая работает в качестве выставочного центра.



Город Лаваль в истории Тур де Франс



Город Лаваль появляется на маршруте гонки во второй раз. 22 года назад Лавал принимал финиш 3-го этапа и давал старт 4-го этапа Тур де Франс-1999 . Тогда, на финише 3-го этапа Тур де Франс-1999 победителем стал Том Стилс (Tom Steels).

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