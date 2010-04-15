VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2021, превью этапов: 19 этап, Муранс - Либурн

Тур де Франс-2021, превью этапов: 19 этап, Муранс - Либурн


   Девятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городке Муранс (Mourenx, департамент Атлантические Пиренеи, регион Новая Аквитания). Его история берёт начало в XII веке с аббатства вассалов из Берна (Béarn). Но настоящая история Муранса началась намного позже.

 

В 1949 году для разработки газового и нефтяного месторождения было проведено первое бурение. И в 1956 было принято решение о создании крупного промышленного комплекса. Для размещения тысяч мигрантов, прибывающих на новое место работы «новый город» Муранс вырос буквально из-под земли. Вскоре ранее заболоченная местность уже стала домом для 10 000 жителей.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 19 этап, Муранс - Либурн


    В период с 1957 по 1961 год было построено более 3000 единиц жилья. От центра до окраин различают три типа жилья: четырехэтажные дома, башни (обычно 12 этажей), индивидуальные дома (смежные дома) и большие павильоны (дома инженеров).


   Город Муранс - первый новый город, созданный во Франции (1957 год) для удовлетворения жилищных потребностей, возникших в результате эксплуатации газового месторождения.


    В Муранс находится завод Sanofi, который, в частности, производит Депакин, препарат, применяемый против эпилепсии. Из-за эти многочисленных химических предприятий Муранс является предметом технологического плана для городов с химическими предприятиями по предотвращению риска, связанного с химической деятельностью,


Город Муранс в истории Тур де Франс


    Город Муранс принимал четыре издания Тур де Франс. Впервые это произошло в 1969 году, тогда Муранс принимал финиш и давал старт следующего этапа. На следующий год вновь город появился на маршруте Большой петли. А затем Муранс на 29 лет попал в лист ожидания. Следующее появление города случилось в 1999 году. В последний раз Муранс фигурировал на маршруте Большой Петли в 2005 году, в качестве стартового городка.


Альтиметрия 19-го этапа Тур де Франс-2021

Тур де Франс-2021, превью этапов: 19 этап, Муранс - Либурн

 

 

      Спринтерский этап после горного этапа и перед индивидуальной разделкой, подходит для отрыва, но спринтерские команды будут им мешать. Этап проложен по равнине запада Франции, и ветер может внести свои коррективы. Третий по протяженности этап Тур де Франс-2021.

 

     Из Муранса пелотон отправится на север и в начале маршрута будет спуск и далее подъём 4-й категории Кот-де-Барей (Cote de Bareille), протяжённость 1,9 км, 106-207 м, перепад 101 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 8%.

 

   Здесь можно ожидать многочисленных атак с разрывами пелотона. Далее слабопересеченный рельеф до промежуточного спринта, расположенного на 54 км маршрута. Последующие 115 км преимущественно равнинные. На заключительных 37 км слабопересеченный рельеф.

 

 

     Заключительные 2 км прямая дорога с юга на север в тягун со средним градиентом около 1%.


    Либурн принимает финиш этапа. Город-крепость, уникальный по своей истории и потрясающей красоте, расположен в самом сердце винодельческого региона Бордо, в окружении виноградников Сен-Эмильон и Помероль, у реки Дордонь. Либурн как королевское укрепление был построен в 1270 году по приказу короля Генриха III. Английский рыцарь сэр Роджер де Лейбурн, недавно получивший почетное звание лейтенанта короля, отвечал за его строительство на месте галло-римского портового поселения Кондатис. Когда диалекты изменились, город Лейберн (Leyburn) стал Либурном.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 19 этап, Муранс - Либурн


     Укрепленный портовый город Либурн имеет богатую историю, связанную с торговлей шерстью, вином, солью и деревом, которая оставила ему интересное наследие. Это приятный городок, с его окнами, башней Гранд-Порт (последний остаток фортификационных сооружений города в средние века) и площадью с аркадами. Эта площадь, большая и элегантная, окружена старинными фасадами, среди которых выделяется ратуша XV века, которая была расширена в конце XIX века. На втором этаже этого красивого здания находится Музей изящных искусств (названный музеем Франции), коллекции которого состоят из картин, скульптур и декоративно-прикладного искусства Анри Тулуз-Лотрека, Альбрехта Дюрера и Огюста Родена. Построенный в 1822 году каменный мост Либурна, сохранившийся до сих пор, свидетельствует о богатом и роскошном прошлом города.


    Расположенный на слиянии рек Дордонь и Иль, в начале устья Жиронды, Либурн имеет честь быть главным морским портом навигации на Дордони, почти в 100 км от берега! Эта уникальная в мире ситуация дала преимущество обмену городом с остальным миром и развитию активной винной торговли, что сделало его одним из самых процветающих городов в регионе Аквитания. В то время всегда можно было увидеть сотни кораблей, плывущих из порта Либурн в Англию, груженные бочками с вином.


Город Либурн в истории Тур де Франс


    Либурн не частый гость Большой Петли. Впервые он появился на маршруте Тур де Франс в 1957 году, затем в 1992, каждый раз принимал финиш и давал старт этапа.

 

       Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам  в Инстаграм,   Твиттере,   Фэйсбуке,   Одноклассниках,  вКонтакте и ТелеграмПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2021.

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2021 велоспорт Гран-тур история велоспорта история Тур де Франс новости велоспорта страницы истории Тур де Франс страницы истории велоспорта велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Ewgenru

    ewgenru

    Сегодня, 18:20 | Регистрация: 10.07.2021

    Кусс, просто красавчег!

  2. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:32 | Регистрация: 21.06.2011

    Жду рекорд от Кэва. Хотя на Елисейских полях было бы символичнее

  3. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап для отдыха перед разделкой и для спринтеров.

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 20:23 | Регистрация: 30.06.2017

    Кэв возьмет этап если не на этом, так в Париже. Однозначно. Он сегодня ехал на раслабоне в окружении всей команды. И заехал последним. Но я думаю, что он не будет откладывать до Парижа.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2021

Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Kay82-Фото

    Вот он король в велоспорте! Тадей Погачар!

  • AmaAma
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    AmaAma-Фото
    Он для начала попробует Тур + Вуэльту.
    Писал несколько дней назад, что рисковать Туром ради дубля Джиро + Тур, только если.. парочка горных этапов итальянской гонки будет у него в Словении.
    Может я поменяю своё мнение, если в этом году Погачар не просто выиграет Вуэльту, а вынесет ее и заберёт все майки.
  • микеле оп-оп-оп
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    микеле оп-оп-оп-Фото

    Зовите меня просто: Новый Каннибал. 

     

    И известный рекорд по количеству побед на Туре бить именно ему (Кэв несомненно переплюнет Меркса, в Париже скорей всего, но это не считается). 

     

    Даешь Джиро + Тур. 

     

  • kwwk
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    kwwk-Фото
    Будет))))
  • Karmatron
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Karmatron-Фото
    Раздача Куссом пятюнь болельщикам на финише 15 этапа Вуэльты 19 года для меня едва ли не самый ламповый момент в велоспорте, что я видел)
  • alexort
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    alexort-Фото
    Цитата: nightbuster33
    И, все таки Леша будет 6-м, если что-либо не случится. Попутного ветра ему! А теперь о Карапасе. Все больше убеждаюсь, что та победа в составе Муви была случайной.Здесь, в начале гонки,он считал,что он равен по силам с Погачаром.Старался отехать от него,в итоге сделал разрывы Погачара от остальных претендентов.Этим он облегчил задачу для Погачара и сам стал целью,кого необходимо пасти. И последние два этапа вообще балдеж. Вместо того,чтобы бороться за второе место,старался догнать лидера. В Инесе,один колумбиец,в случае плохого выступления,обнаруживает, что у него одна нога короче другой. Ну,а Карапас может пожаловаться на свою голову,что слишком переоценил свои возможности. Что-то мне подсказывает, он потеряет и 3-ье место.
    Не знаю, что там вам подсказывает ( вы свои способности переоцениваете в интуиции), но Карапас - далеко не антираздельщик, что ни раз уже доказывал. И его победу на Джиро-2019 я лично не считаю случайной: в горах тогда он был заметно сильнее и Роглича, и Нибали, устроивших к тому же дрязги между собой. Прошлогодняя Вуэльта об этом говорит.
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (4)
    Astanaforever-Фото
    Кэв возьмет этап если не на этом, так в Париже. Однозначно. Он сегодня ехал на раслабоне в окружении всей команды. И заехал последним. Но я думаю, что он не будет откладывать до Парижа.
  • Earl57
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Earl57-Фото

    Цитата: ded_le
    Это ж сейчас самый большой разрыв от второго места со времен Армстронга?

    Нет. В 2014 г. разрыв между первым и вторым местом был 7:37

  • ded_le
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    ded_le-Фото

    Это ж сейчас самый большой разрыв от второго места со времен Армстронга?

  • Pi-man
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (31)
    Pi-man-Фото
    Не думаю, что в этих парах все так однозначно, как вы написали.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Результаты: ПроТур-2021

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 июля

Diego Ulissi (UAE Team Emirates)

16 июля

Andre Greipel (Israel Start-Up Nation)

Luca Chirico (Androni Giocattoli)

Torstein Traeen (Uno-X Team)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июль 2021 (77)
Июнь 2021 (193)
Май 2021 (225)
Апрель 2021 (151)
Март 2021 (169)
Февраль 2021 (113)