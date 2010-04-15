Тур де Франс-2021, превью этапов: 19 этап, Муранс - Либурн



Девятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городке Муранс (Mourenx, департамент Атлантические Пиренеи, регион Новая Аквитания). Его история берёт начало в XII веке с аббатства вассалов из Берна (Béarn). Но настоящая история Муранса началась намного позже.

В 1949 году для разработки газового и нефтяного месторождения было проведено первое бурение. И в 1956 было принято решение о создании крупного промышленного комплекса. Для размещения тысяч мигрантов, прибывающих на новое место работы «новый город» Муранс вырос буквально из-под земли. Вскоре ранее заболоченная местность уже стала домом для 10 000 жителей.



В период с 1957 по 1961 год было построено более 3000 единиц жилья. От центра до окраин различают три типа жилья: четырехэтажные дома, башни (обычно 12 этажей), индивидуальные дома (смежные дома) и большие павильоны (дома инженеров).



Город Муранс - первый новый город, созданный во Франции (1957 год) для удовлетворения жилищных потребностей, возникших в результате эксплуатации газового месторождения.



В Муранс находится завод Sanofi, который, в частности, производит Депакин, препарат, применяемый против эпилепсии. Из-за эти многочисленных химических предприятий Муранс является предметом технологического плана для городов с химическими предприятиями по предотвращению риска, связанного с химической деятельностью,



Город Муранс в истории Тур де Франс



Город Муранс принимал четыре издания Тур де Франс. Впервые это произошло в 1969 году, тогда Муранс принимал финиш и давал старт следующего этапа. На следующий год вновь город появился на маршруте Большой петли. А затем Муранс на 29 лет попал в лист ожидания. Следующее появление города случилось в 1999 году. В последний раз Муранс фигурировал на маршруте Большой Петли в 2005 году, в качестве стартового городка.



Альтиметрия 19-го этапа Тур де Франс-2021

Спринтерский этап после горного этапа и перед индивидуальной разделкой, подходит для отрыва, но спринтерские команды будут им мешать. Этап проложен по равнине запада Франции, и ветер может внести свои коррективы. Третий по протяженности этап Тур де Франс-2021.

Из Муранса пелотон отправится на север и в начале маршрута будет спуск и далее подъём 4-й категории Кот-де-Барей (Cote de Bareille), протяжённость 1,9 км, 106-207 м, перепад 101 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 8%.

Здесь можно ожидать многочисленных атак с разрывами пелотона. Далее слабопересеченный рельеф до промежуточного спринта, расположенного на 54 км маршрута. Последующие 115 км преимущественно равнинные. На заключительных 37 км слабопересеченный рельеф.

Заключительные 2 км прямая дорога с юга на север в тягун со средним градиентом около 1%.



Либурн принимает финиш этапа. Город-крепость, уникальный по своей истории и потрясающей красоте, расположен в самом сердце винодельческого региона Бордо, в окружении виноградников Сен-Эмильон и Помероль, у реки Дордонь. Либурн как королевское укрепление был построен в 1270 году по приказу короля Генриха III. Английский рыцарь сэр Роджер де Лейбурн, недавно получивший почетное звание лейтенанта короля, отвечал за его строительство на месте галло-римского портового поселения Кондатис. Когда диалекты изменились, город Лейберн (Leyburn) стал Либурном.



Укрепленный портовый город Либурн имеет богатую историю, связанную с торговлей шерстью, вином, солью и деревом, которая оставила ему интересное наследие. Это приятный городок, с его окнами, башней Гранд-Порт (последний остаток фортификационных сооружений города в средние века) и площадью с аркадами. Эта площадь, большая и элегантная, окружена старинными фасадами, среди которых выделяется ратуша XV века, которая была расширена в конце XIX века. На втором этаже этого красивого здания находится Музей изящных искусств (названный музеем Франции), коллекции которого состоят из картин, скульптур и декоративно-прикладного искусства Анри Тулуз-Лотрека, Альбрехта Дюрера и Огюста Родена. Построенный в 1822 году каменный мост Либурна, сохранившийся до сих пор, свидетельствует о богатом и роскошном прошлом города.



Расположенный на слиянии рек Дордонь и Иль, в начале устья Жиронды, Либурн имеет честь быть главным морским портом навигации на Дордони, почти в 100 км от берега! Эта уникальная в мире ситуация дала преимущество обмену городом с остальным миром и развитию активной винной торговли, что сделало его одним из самых процветающих городов в регионе Аквитания. В то время всегда можно было увидеть сотни кораблей, плывущих из порта Либурн в Англию, груженные бочками с вином.



Город Либурн в истории Тур де Франс



Либурн не частый гость Большой Петли. Впервые он появился на маршруте Тур де Франс в 1957 году, затем в 1992, каждый раз принимал финиш и давал старт этапа.

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