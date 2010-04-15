Тур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс



Шестнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в Пас-де-ла-Каса (Эль-Пас-де-ла-Каса) (Pas De La Case, пароккия Энкам, Андорра). Этот живописный городок Андорры, расположенный в восточной части страны у самой границы с Францией, на одноименном перевале Пас-де-ла-Каса пиренейского водораздела на высоте 2408 м.

Горнолыжный курорт Пас-де-ла-Каса является наиболее снежным и высокогорным в Андорре, а также наиболее легкодоступным, и в основном посещается туристами из Великобритании и Ирландии, а также Франции и Испании. Официальным языком является каталанский, хотя многие говорят по-французски.



Первый подъёмник появился в Пас-де-ла-Каса в 1957 году. Сейчас на курорте 31 подъёмник, 100 км горнолыжных трасс и склонов для катания. Здесь очень необычный снег: даже при плюсовой температуре он остается леденистым и очень скользким. Сложные трассы с резкими перепадами высот в верхней части долины Пас-де-ла-Каса предназначены для опытных горнолыжников. В нижней части склонов оборудованы трасса для слалома и халф-пайп.



Любителям катания в лесных массивах можно рекомендовать трассы живописной долины Грау-Роч. Благодаря большим снежным пространствам, длинным выкатам и «рассредоточенности» лыжников на склонах скоростное катание здесь практически безопасно.



В городке существует Валирский фронт освобождения (Front Envaliran de Libération), движение, выступающее за переход в состав Франции из-за значительной близости с ней. Однако, он не имеет значительного влияния.



Альтиметрия 16-го этапа Тур де Франс-2021

Пас-де-ла-Каса впервые принимает старт этапа Большой Петли. Самый высокогорный старт этапа Тур де Франс-2021. После дня отдыха этап подходит для отрыва.

Заключительная неделя начнётся горным этапом с набором высоты 2500 м. Стартовав в Андорре, пелотон отправится на 37-км спуск, вернётся во Францию, где окажется у подножия подъёма 2-й категории Коль де Порт (Col de Port), протяжённость 11,4 км, 668-1249 м, перепад 581 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%. В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2009 году, первым на вершине был Санди Касар.

После 30 км спуска новое восхождение - на подъём 1-й категории Коль де ла Кор (Col de la Core), протяжённость 13,1 км, 530-1395 м, перепад 865 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

В последний раз преодолевали на Тур де Франс в 2015 году, но с другой стороны, а с этой стороны ее преодолевали в 2003 году, первым на вершине был Ришар Виранк.

Пройдя наивысшую отметку этапа, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 15 км, а затем новые 15 км подъёма, которые завершатся на вершине 2-й категории Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet-d’Aspet), протяжённость 5,4 км, 687-1069 м, перепад 382 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%. Максимальные градиенты расположены ближе к вершине.

В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине был Филипп Жильбер.

После 25 км спуска начнётся подъём 4-й категории Кот-д'Аспре-Сарра (Cote d’Aspret-Sarrat), протяжённость 0,8 км, 411-478 м, перепад 67 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%.

Вершина подъёма за 7 км до финиша этапа в Сен-Годенс (Saint-Gaudens, департамент Верхняя Гаронна, регион Окситания). Финиш в небольшой подъём протяженностью 500 м со средним градиентом 7%.

Финиш 16-го этапа Тур де Франс-2021 принимает Сен-Годанс, город у подножия Пиренеев, раскинувшийся на плато над рекой Гаронна. Как у многих городов на перекрёстке путей, история Сен-Годанса началась в античности.

В 18 км от города находится одна из крупнейших галло-римских вилл, которые можно увидеть во Франции, колонны и некоторые части зданий прекрасно сохранились, вилла раскинулась на 19 гектаров и даёт возможность прикоснуться к эпохе римлян. Вилла состояла из двухсот помещений, там были баня, водопровод, бассейны. Также виллы были оснащены системой подпольного отопления. Некоторые из бассейнов служили для хранения живых устриц, которых владельцам виллы привозили со Средиземного моря.

Но вернёмся в Сен-Годанс. Город был назван по имени молодого пастуха Годана, в конце 5 века убитого вестготами за отказ переходить в их веру. Центром города стала романская церковь 11 века, которая сейчас является главной исторической достопримечательностью Сен-Годанса. Строительство этой церкви, носящей имя Святого Петра, было завершено в 13 веке.

Тур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс

Именно вокруг церкви и монастыря формировался Сан-Годанс. Коллегиальная церковь Святого Петра является образцом трёхнефной базилики пиренейского типа с квадратной башней-донжоном и бойницами, превращающими церковь в крепость. В башне находится один из самых старых карильонов, состоящим из 36 колоколов, и датирующийся 14 веком. Три больших гобелена работы 18 века украшают неф церкви, они являются шедеврами французского декоративно-прикладного искусства.

В городе сохранилось также несколько высоких старинных зданий, напоминающих о средневековом периоде истории города, правда, в 19 веке эти дома получили дополнения в виде балконов. В Сен-Годансе много зданий 18 века, а для того, чтобы насладиться потрясающим видом на Пиренеи, надо побывать на верхнем этаже зданий по бульвару Бепмаль. Современные веяния не оставили Сен-Годанс в стороне. В середине марта 2014 года в историческом центре города открылась оснащённая по последнему слову техники мультимедиа-библиотека и музыкальная школа. В наши дни экономику города поддерживает производство обоев, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

Город Сен-Годанс в истории Тур де Франс

Сен-Годанс тесно связан с историей Большой Петли и входит в число нескольких пиренейских городов, хорошо известных болельщикам велоспорта. Так, в 1955 году в Сен-Годансе Луизон Бобе (Louison Bobet) взял жёлтую майку, которая сделала его первым велогонщиком в истории Тур де Франс, выигравшим гонку три раза подряд.

Город 9 раз принимал финиши и 14 раз – старты этапов Тур де Франс. В 1976 году Люсьен ван Имп (Lucien van Impe), стартовав в Сен-Годансе, бросил своему сопернику Йоопу Зутемельку (Joop Zoetemelk) более трёх секунд и взял свою единственную победу на Тур де Франс. На финише этапа, принёсшего победу на Тур де Франс Ван Имп говорил: «Когда я в форме, то пью очень мало, потому что у меня плохой желудок. Утром на этап я уехал из Сен-Годанса всего с одним бачком, который так и остался наполовину полным».

Последние три появления Сан-Годанс на Тур де Франс были в качестве стартового городка. В последний раз Сен-Годанс принимал финиш этапа Тур де Франс в 1999 году, победу тогда одержал Дмитрий Конышев.



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