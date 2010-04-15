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Тур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс

Тур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс


    Шестнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в Пас-де-ла-Каса (Эль-Пас-де-ла-Каса) (Pas De La Case, пароккия Энкам, Андорра). Этот живописный городок Андорры, расположенный в восточной части страны у самой границы с Францией, на одноименном перевале Пас-де-ла-Каса пиренейского водораздела на высоте 2408 м.

 

Горнолыжный курорт Пас-де-ла-Каса является наиболее снежным и высокогорным в Андорре, а также наиболее легкодоступным, и в основном посещается туристами из Великобритании и Ирландии, а также Франции и Испании. Официальным языком является каталанский, хотя многие говорят по-французски.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс


    Первый подъёмник появился в Пас-де-ла-Каса в 1957 году. Сейчас на курорте 31 подъёмник, 100 км горнолыжных трасс и склонов для катания. Здесь очень необычный снег: даже при плюсовой температуре он остается леденистым и очень скользким. Сложные трассы с резкими перепадами высот в верхней части долины Пас-де-ла-Каса предназначены для опытных горнолыжников. В нижней части склонов оборудованы трасса для слалома и халф-пайп.


   Любителям катания в лесных массивах можно рекомендовать трассы живописной долины Грау-Роч. Благодаря большим снежным пространствам, длинным выкатам и «рассредоточенности» лыжников на склонах скоростное катание здесь практически безопасно.


   В городке существует Валирский фронт освобождения (Front Envaliran de Libération), движение, выступающее за переход в состав Франции из-за значительной близости с ней. Однако, он не имеет значительного влияния.


Альтиметрия 16-го этапа Тур де Франс-2021

Тур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс

 

 

   Пас-де-ла-Каса впервые принимает старт этапа Большой Петли. Самый высокогорный старт этапа Тур де Франс-2021. После дня отдыха этап подходит для отрыва.

 

   Заключительная неделя начнётся горным этапом с набором высоты 2500 м. Стартовав в Андорре, пелотон отправится на 37-км спуск, вернётся во Францию, где окажется у подножия подъёма 2-й категории Коль де Порт (Col de Port), протяжённость 11,4 км, 668-1249 м, перепад 581 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%. В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2009 году, первым на вершине был Санди Касар.

 

     После 30 км спуска новое восхождение - на подъём 1-й категории Коль де ла Кор (Col de la Core), протяжённость 13,1 км, 530-1395 м, перепад 865 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

 

   В последний раз преодолевали на Тур де Франс в 2015 году, но с другой стороны, а с этой стороны ее преодолевали в 2003 году, первым на вершине был Ришар Виранк.

 

Коль де Порте д'Аспе

 

   Пройдя наивысшую отметку этапа, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 15 км, а затем новые 15 км подъёма, которые завершатся на вершине 2-й категории Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet-d’Aspet), протяжённость 5,4 км, 687-1069 м, перепад 382 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 14%. Максимальные градиенты расположены ближе к вершине.

 

   В последний раз подъём преодолевали на Тур де Франс в 2018 году, первым на вершине был Филипп Жильбер.

 

 

 

   После 25 км спуска начнётся подъём 4-й категории Кот-д'Аспре-Сарра (Cote d’Aspret-Sarrat), протяжённость 0,8 км, 411-478 м, перепад 67 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%.

 

   Вершина подъёма за 7 км до финиша этапа в Сен-Годенс (Saint-Gaudens, департамент Верхняя Гаронна, регион Окситания). Финиш в небольшой подъём протяженностью 500 м со средним градиентом 7%.

 

   Финиш 16-го этапа Тур де Франс-2021 принимает Сен-Годанс, город у подножия Пиренеев, раскинувшийся на плато над рекой Гаронна. Как у многих городов на перекрёстке путей, история Сен-Годанса началась в античности.

 

  В 18 км от города находится одна из крупнейших галло-римских вилл, которые можно увидеть во Франции, колонны и некоторые части зданий прекрасно сохранились, вилла раскинулась на 19 гектаров и даёт возможность прикоснуться к эпохе римлян. Вилла состояла из двухсот помещений, там были баня, водопровод, бассейны. Также виллы были оснащены системой подпольного отопления. Некоторые из бассейнов служили для хранения живых устриц, которых владельцам виллы привозили со Средиземного моря.

 

   Но вернёмся в Сен-Годанс. Город был назван по имени молодого пастуха Годана, в конце 5 века убитого вестготами за отказ переходить в их веру. Центром города стала романская церковь 11 века, которая сейчас является главной исторической достопримечательностью Сен-Годанса. Строительство этой церкви, носящей имя Святого Петра, было завершено в 13 веке.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-ГоденсТур де Франс-2021, превью этапов: 16 этап, Пас-де-ла-Каса - Сен-Годенс

 

   Именно вокруг церкви и монастыря формировался Сан-Годанс. Коллегиальная церковь Святого Петра является образцом трёхнефной базилики пиренейского типа с квадратной башней-донжоном и бойницами, превращающими церковь в крепость. В башне находится один из самых старых карильонов, состоящим из 36 колоколов, и датирующийся 14 веком. Три больших гобелена работы 18 века украшают неф церкви, они являются шедеврами французского декоративно-прикладного искусства.

 

  В городе сохранилось также несколько высоких старинных зданий, напоминающих о средневековом периоде истории города, правда, в 19 веке эти дома получили дополнения в виде балконов. В Сен-Годансе много зданий 18 века, а для того, чтобы насладиться потрясающим видом на Пиренеи, надо побывать на верхнем этаже зданий по бульвару Бепмаль. Современные веяния не оставили Сен-Годанс в стороне. В середине марта 2014 года в историческом центре города открылась оснащённая по последнему слову техники мультимедиа-библиотека и музыкальная школа. В наши дни экономику города поддерживает производство обоев, а также предприятия среднего и малого бизнеса.

 

Город Сен-Годанс в истории Тур де Франс

 

  Сен-Годанс тесно связан с историей Большой Петли и входит в число нескольких пиренейских городов, хорошо известных болельщикам велоспорта. Так, в 1955 году в Сен-Годансе Луизон Бобе (Louison Bobet) взял жёлтую майку, которая сделала его первым велогонщиком в истории Тур де Франс, выигравшим гонку три раза подряд.

 

    Город 9 раз принимал финиши и 14 раз – старты этапов Тур де Франс. В 1976 году Люсьен ван Имп (Lucien van Impe), стартовав в Сен-Годансе, бросил своему сопернику Йоопу Зутемельку (Joop Zoetemelk) более трёх секунд и взял свою единственную победу на Тур де Франс. На финише этапа, принёсшего победу на Тур де Франс Ван Имп говорил: «Когда я в форме, то пью очень мало, потому что у меня плохой желудок. Утром на этап я уехал из Сен-Годанса всего с одним бачком, который так и остался наполовину полным».

 

Последние три появления Сан-Годанс на Тур де Франс были в качестве стартового городка. В последний раз Сен-Годанс принимал финиш этапа Тур де Франс в 1999 году, победу тогда одержал Дмитрий Конышев.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 13:15 | Регистрация: 30.06.2017

    Финиш опять с горы. Фантазии оргов ограничены?

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Роман

      AmaAma

      Сегодня, 13:45 | Регистрация: 1.07.2021

      Не могу же они сделать 3-ри этапа подряд с финишем в гору. Если будет на финише группа из 6-7 человек, то получим отличное зрелище!

  2. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 13:55 | Регистрация: 29.05.2013

    Цитата: Astanaforever
    Финиш опять с горы. Фантазии оргов ограничены?

     

    Вы забыли про пол-версты в 7%.

     

    На самом деле фантазиям оргов нет пределов. Им мало, чтобы гонщики умерли в горе, ибо очень просто, надо чтобы рисковали ещё и с горы, рискуя, ошибаясь, падая... Интрига. Зрелищность. Ничего личного. 

  3. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 14:07 | Регистрация: 15.04.2018

    Отрыв с кем-то из 10ки генералов

  4. Имя: Александр

    Coffe

    Сегодня, 15:10 | Регистрация: 8.06.2021

    Может Кинтаныч скажет своё слово или Уран.

  5. Имя: Юра

    YuraHist

    Сегодня, 16:13 | Регистрация: 2.05.2014

    Цитата: Coffe
    Может Кинтаныч скажет своё слово или Уран.
    Кинтаныч видимо совсем не в форме... вряд ли... хотя хотелось бы что то увидеть от колумбийцев

  6. Имя: игорь

    микеле оп-оп-оп

    Сегодня, 17:28 | Регистрация: 29.05.2013

    Генералы, кто поумней, давно уже слились подальше и гоняются за красивой победой на этапе, как великолепный Кус, а в свободное время катаются в своё удовольствие где-то с Фрумом. Остальные, из десятки, проигрывая позорные от пяти и больше, похоже не понимают, что у Погачара бомба, возможно атомная, против их дубинок, охолощенных) 

  7. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 17:40 | Регистрация: 7.12.2014

    Просьба к админам. Уж август близится, некоторые команды уже начали подписывать андеров. Можно опять открыть тему с трансферами?

    1. Имя: VIKtor

      EL-Fenomeno

      Сегодня, 21:22 | Регистрация: 4.01.2015

      Ну раз такая тема то и я добавлю (буквально только что прочитал в Твиттере: неужели Декёник Куик-Степ будут в будущем Куик-Степ АльфаВинил ?

      Alpha Vinyl ... is a subsidiary of Quick-Step -- Lefevere refused to comment on reports that Soudal is joining as co-sponsor in 2023 bel 2022 team —> Quick-Step-AlphaVinyl

      Источник: https://twitter.com/EuroHoody/status/1414563959991148556

      NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  8. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 18:15 | Регистрация: 4.01.2015

    Учитывая, что в среду и четверг горные этапы по мощные будут + дважды финиш в горе/в горах без спусков (наконец то), то генеральщики будут не то чтобы экономится но точно без форсирования событий; разве что (или кто) на спуске решит проверить ибо 16+й этап - это типичные качели вверх вниз

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  9. Camel

    Сегодня, 18:25 | Регистрация: 29.01.2017

    И ещё просьба к админам: опубликуйте, пожалуйста, профиль трасс на олимпийские групповую и индивидуальную гонки.

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 18:33 | Регистрация: 7.12.2014

      И старт-лист на групповую гонку, пожалуйста.

  10. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:42 | Регистрация: 30.06.2017

    И пусть еще опубликуют инфу о бюджетах команд .

    Вся жизнь это гонка.
  11. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 18:49 | Регистрация: 15.04.2010

    Генералы снова отпустят отрыв, им незачем надрываться, следующие этапы будут тяжёлые.

  12. Имя: Александр

    Ice

    Сегодня, 20:41 | Регистрация: 20.06.2019

    Цитата: Astanaforever
    И пусть еще опубликуют инфу о бюджетах команд .

    Когда за Астану гонялись Армстронг и Контадор, болельщики команды цифры бюджетов не просили)

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Александра
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Александра-Фото

    Извините за офф, но, когда я слышу "тебе/ему просто повезло", я не могу не вспомнить Веру Полозкову.

     

    знаешь, если искать врага - обретаешь его в любом.
    вот, пожалуй, спроси меня - мне никто не страшен:
    я спокоен и прям и знаю, что впереди.
    я хожу без страховки с факелом надо лбом
    по стальной струне, натянутой между башен,
    когда снизу кричат только: "упади".

    разве они знают, чего мне стоило ремесло.
    разве они видели, сколько раз я орал и плакал.
    разве ступят на ветер, нащупав его изгиб.
    они думают, я дурак, которому повезло.
    если я отвечу им, я не удержу над бровями факел.
    если я отвечу им, я погиб.

  • Александра
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Александра-Фото
    Да ладно! Париж - Рубе забыли? Это же такой трофей, который стоит десятка других, не менее престижных.
  • Astanaforever
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Astanaforever-Фото
    Звание олимпийского чемпиона, это самая престижная награда в мире велоспорта. Это как визитная карта спортсмена. Звание вечное. И с ним никто не сравнится. Ни победитель Тур де Франс, ни победитель ЛБЛ или ПР. Однозначно. Грегу очень крупно фортануло в его спортивной карьере при том , что как здесь пишут, в малочисленности его клубных велопобед. Ему это звание олимпионика все сполна компенсирует.
  • Earl57
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Earl57-Фото
    Ну, булыжник над головой он поднимал)) Что может быть престижнее для гонщика-классика. И желтую майку примерял, причем не на один день.
  • Astanaforever
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Напечатайте слухи, а то таблица пуста.Вот это будет интересно. Слухи порой бывают не беспочвены.Как принято считать, дыма без огня не бывает.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (15)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ну раз такая тема то и я добавлю (буквально только что прочитал в Твиттере: неужели Декёник Куик-Степ будут в будущем Куик-Степ АльфаВинил ?

    Alpha Vinyl ... is a subsidiary of Quick-Step -- Lefevere refused to comment on reports that Soudal is joining as co-sponsor in 2023 bel 2022 team —> Quick-Step-AlphaVinyl

    Источник: https://twitter.com/EuroHoody/status/1414563959991148556

  • Earl57
    Трансферные новости пелотона-2 ... (2)
    Earl57-Фото

    Trek-Segafredo объявила о подписании трех молодых гонщиков. Этот год они доедут стажерами, в следующем начнут действовать их профессиональные контракты.

    Итальянец Филиппо Барончини, датчанин Асбьорн Хеллемосе и голландец Даан Хооле. Все трое недавно ехали андеровскую «Джиро».

    https://racing.trekbikes.com/stories/trek-segafredo-men/three-young-talents-set
    -to-join-trek-segafredo

  • RVL
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    RVL-Фото

    Так это его единственное
    И то думаю случайное.
    Авермату повезло с ои. мало чего взял на клубно-проф уровне.

    А золотой шлем и пр атрибуты это лишь моральная компенсация. Как перья у павлина...если бы не золото атрибутики вообще блекло выглядел бы. 

  • Arciv
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Arciv-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))
    Ну,при всем уважение к нему,у него не много крупных побед! Поэтому ему да,это большой повод для гордости
  • Earl57
    Алехандро Вальверде в составе ... (10)
    Earl57-Фото

    Цитата: Arciv
    Вообще,может я конечно ошибаюсь и не понимаю,но мне кажется в велоспорте куда престижнее выйграть что-то на клубном уровне! Классику,ГТ! Может даже какой-то крутой этап того же ТДФ

    Спросите об этом Ван Авермата, который очень гордится тем, что он олимпийский чемпион. Шлем его видели, который отличается от командного? Раз нет майки олимпионика, так хоть золотой шлем))

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
9 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1960
10 Ниццоло Д. (Ita) (TQA) 1583

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