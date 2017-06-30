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Тур де Франс-2021, превью этапов: 7 этап, Вьерзон - Ле-Крёзо

Тур де Франс-2021, превью этапов: 7 этап, Вьерзон - Ле-Крёзо


   Седьмой этап этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Вьерзон (Vierzon, департамент Бурж, регион Центр - Долина Луары). Название городка происходит от имени землевладельца Виризия. В эпоху Меровингов во Вьерзоне возник замок, а в 926 году в город переехали монахи-бенедиктинцы, привезшие мощи святой Перпетуи, которая стала считаться покровительницей местных жителей. Во время Столетней войны замок был сожжён, в 1632 году произошла вспышка чумы.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 7 этап, Вьерзон - Ле-Крёзо


   В 1779 году в городе появилось металлургическое производство, в 1816 - фарфоровое, в 1860 - стекольное. Успехов в изготовлении сельскохозяйственной техники достиг уроженец города предприниматель Селестен Жерар.


   Серьёзные разрушения Вьерзон понёс в годы Второй мировой, когда бомбардировкой была разрушена седьмая его часть.


   В начале XXI века в городе запустили производство подшипников, гидравлического оборудования, активированного угля.


   Во Вьерзоне историческими достопримечательностями являются: средневековая церковь Пресвятой Борогодицы (Église Notre-Dame), расположенная на одноименной площади города и средневековая колокольня (XII век).


Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2021

Тур де Франс-2021, превью этапов: 7 этап, Вьерзон - Ле-Крёзо

 

 

   Вьерзон впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Самый протяженный этап Тур де Франс-2021 подходит для отрыва. Этап делится на две части, первая, протяженностью 149,1 км, - преимущественно равнинная с постепенным подъемом, заключительные 100 км с пятью категорийными подъемами.

 

   Со старта велогонщики устремятся на восток в сторону Массива Централь и, достигнув вершины подъёма 3-й категории Кот-де-Шато-Шинон (Cote de Château-Chinon), протяжённость 3,2 км, 364-534 м, перепад 170 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%, после спуска на юго-восток подъедут к подножию следующего подъёма - подъем 4-й категории Кот-де-Глю-ан-Гленн (Cote de Glux-en-Glenne), протяжённость 2,6 км, 630-739 м, перепад 109 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%. Сам подъем протяженностью 12 км с набором высоты 340 м.

 

    Преодолев наивысшую отметку этапа, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 28 км, изредка прерываемый небольшими подъёмами. Следующий подъём 3-й категории Кот-де-ла-Круа-де-ла-Либерасьон (Cote de la Croix de la Libération), протяжённость 4,6 км, 333-577 м, перепад 244 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%. Сам подъём протяжённостью 7,5 км с набором высоты 300 м.

 

   После 9 км спуска начнётся восхождение в подъём 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon), протяжённость 5,7 км, 310-365 м, набор высоты 365 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18%. Это двухступенчатый подъём с заключительной стенкой протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 11%.

 

  Сигналь д’Юшон впервые входит в маршрут Тур де ФрансНа вершине Сигналь д’Юшон первые три велогонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации. Это первый подъём 2-й категории на Тур де Франс-2021. Вершина подъёма расположена за 18,1 км до финиша. Здесь могут начаться попытки проверки в пелотоне или все генеральщики будут думать о следующем этапе. 

 

 

 

   После 7-километрового спуска велогонщики начнут преодолевать подъём 4-й категории Кот-де-ла-Гурлуа (Cote de la Gourloye), протяжённость 2,4 км, 341-468 м, перепад 127 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%.

 

   Вершина подъёма расположена за 7,9 км до финиша этапа в Ле-Крёзо (Le Creusot, департамент Сона и Луара, регион Бургундия - Франш-Конте).

 

   Заключительные километры спуск, на финише тягун протяженностью 1,5 км со средними градиентами до 5%.


   Финиш седьмого этапа Тур де Франс-2021 состоится в городке в Ле-Крёзо. Бывший шахтёрский город теперь является центром производства специальных видов стали, машиностроительной (металлургические компании ArcelorMittal, Schneider Electric, Alstom) и военной промышленности.

 

Тур де Франс-2021, превью этапов: 7 этап, Вьерзон - Ле-Крёзо


  С 1990-х годов в Ле-Крёзо развивается туристическое направление. Главной достопримечательностью является «Parc des Combes». Парк, по сути, покрыт лесом и именно поэтому представляет собой одно из самых популярных туристических мест в городе, в основном благодаря его туристическому поезду «Train des combes». Французское слово «Combe» можно перевести как «расщелина», учитывая, что парк расположен в старой долине Морван. На вершине холма, недалеко от туристической железнодорожной станции, есть американские горки и картинг.


  Ле-Крёзо — это также второй образовательный центр Бургундии (после Дижона) со своим университетским кампусом.


Город Ле-Крёзо в истории Тур де Франс


   Город Ле-Крёзо единственный раз принимал финиш этапа Тур де Франс, в 1998 году, тогда победителем стал Ян Ульрих (Jan Ullrich), выигравший индивидуальную разделку протяженностью 52 км. На Тур де Франс-2006 город Ле-Крёзо давал старт индивидуальной гонке на время, на 19 этапе. Победителем этапа тогда стал Сергей Гончар (Honchar Serhiy).

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 15.04.2018

    Отрыв? Или Ван Арт?

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:10 | Регистрация: 30.06.2017

    Организаторы посмотрев результаты позапрошлого и прошлого года Жужу подстроили этот тур чисто под француза . Авось эти три этапа в гору он выдержит, а остальные под гору и среднегорные заберет в силу своей специфики. 100% .

    Вся жизнь это гонка.
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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-20201?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Camel
    Цитата: Shalam s Urala
    не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

    Конечно затруднит, поскольку это только моё мнение. Кэвендиш давно перестал быть лучшим спринтером. Кэв - это история. И эту историю хотят сохранить и переписать. Но! Никогда Кэвендиш, англичанин, историю не перепишет. Ему этого не позволят! Поэтому 35 побед на Тур де Франс у него не будет никогда!
    Никогда не говори никогда. Никогда, многие на этом форуме говорили, что Кэв больше нигде не победит. И что, схавали все? А ему осталось три победы чтобы побмть рекорд Эди. А он это сделает..ни в этом так в том году. Я так думаю. Он способен и всем это доказал . И майку зеленую плюс ещк заберёт на этом туре. А по поводу французов и англичан, это чистый бред с твоей стороны. Надо же до такого додуматься? Прям теория заговора по твоим словам.
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    EL-Fenomeno-Фото
    Зубоскалы Кэва не нервируйтесь так сильно) и не надрывайтесь своими коментами из-за его побед), а поБерегите лучше свое здоровье))
    Цитата: Camel
    Это просто подарок Кэву. Очередной. Не верю, что он самостоятельно побеждает. Ему либо хотят 33 определить, либо показать, что велогонщик после болезни может ВЕРНУТЬСЯ.
    Не удивлюсь, если он, Кэв, "победит" в Париже. Но в пелотоне есть ещё и Фрум! Он не болел. Он падал так, что чуть не погиб! Но ему не дарят победы. А Кэву дарят. Знаете почему? Потому что он напросился в команду. Потому что за него ПЛАТЯТ! Юэна на него нет. Горилла старый. Демару сказали в наушник ПРИТОРМОЗИ, ИМ КЭВ нужен для истории. Так вот для истории Кэвендиш и "побеждает". Парижский этап будет для него либо 33-й, либо вообще никакой.
    Никогда англичанину не отдадут рекорд франзуза. Потому что это Тур де Франс!
     
    Какой то плохой из вас изобретатель и сказочник; нескромный вопрос: что вы кушали и пили сегодня ?) Да, и о каком рекорде француза идёт речь ибо Эдди Мэркс - бельгиец, еси чё
  • Camel
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Camel-Фото
    Ну чёрте что!
  • Camel
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Camel-Фото

    Цитата: Shalam s Urala
    не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

    Конечно затруднит, поскольку это только моё мнение. Кэвендиш давно перестал быть лучшим спринтером. Кэв - это история. И эту историю хотят сохранить и переписать. Но! Никогда Кэвендиш, англичанин, историю не перепишет. Ему этого не позволят! Поэтому 35 побед на Тур де Франс у него не будет никогда!

  • Coffe
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Coffe-Фото
    Всё равно ,Кэв молодец!

    Меньше негатива,больше радости!
  • Kay82
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Kay82-Фото
    как просил так и поставил, не благодари
  • Karmatron
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Karmatron-Фото
    Едут такие Саган с Юэном рядышком, и тут словенец говорит австрийцу: "а давай вместе навернёмся, чтобы дать англичанину побить рекорд француза".
  • Shalam s Urala
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Camel
    Но ему не дарят победы. А Кэву дарят

    не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

  • Camel
    Тур де Франс-2021. Результаты ... (25)
    Camel-Фото

    Это просто подарок Кэву. Очередной. Не верю, что он самостоятельно побеждает. Ему либо хотят 33 определить, либо показать, что велогонщик после болезни может ВЕРНУТЬСЯ.

    Не удивлюсь, если он, Кэв, "победит" в Париже. Но в пелотоне есть ещё и Фрум! Он не болел. Он падал так, что чуть не погиб! Но ему не дарят победы. А Кэву дарят. Знаете почему? Потому что он напросился в команду. Потому что за него ПЛАТЯТ! Юэна на него нет. Горилла старый. Демару сказали в наушник ПРИТОРМОЗИ, ИМ КЭВ нужен для истории. Так вот для истории Кэвендиш и "побеждает". Парижский этап будет для него либо 33-й, либо вообще никакой.

    Никогда англичанину не отдадут рекорд франзуза. Потому что это Тур де Франс!

     

    А теперь ставьте минусы. Мне они до ...

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2021, превью этап ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Организаторы посмотрев результаты позапрошлого и прошлого года Жужу подстроили этот тур чисто под француза . Авось эти три этапа в гору он выдержит, а остальные под гору и среднегорные заберет в силу своей специфики. 100% .

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2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
6 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 2393
7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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