Тур де Франс-2021, превью этапов: 7 этап, Вьерзон - Ле-Крёзо

Astanaforever

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Цитата: Camel Цитата: Shalam s Urala не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?



Конечно затруднит, поскольку это только моё мнение. Кэвендиш давно перестал быть лучшим спринтером. Кэв - это история. И эту историю хотят сохранить и переписать. Но! Никогда Кэвендиш, англичанин, историю не перепишет. Ему этого не позволят! Поэтому 35 побед на Тур де Франс у него не будет никогда!

Конечно затруднит, поскольку это только моё мнение. Кэвендиш давно перестал быть лучшим спринтером. Кэв - это история. И эту историю хотят сохранить и переписать. Но! Никогда Кэвендиш, англичанин, историю не перепишет. Ему этого не позволят! Поэтому 35 побед на Тур де Франс у него не будет никогда! Никогда не говори никогда. Никогда, многие на этом форуме говорили, что Кэв больше нигде не победит. И что, схавали все? А ему осталось три победы чтобы побмть рекорд Эди. А он это сделает..ни в этом так в том году. Я так думаю. Он способен и всем это доказал . И майку зеленую плюс ещк заберёт на этом туре. А по поводу французов и англичан, это чистый бред с твоей стороны. Надо же до такого додуматься? Прям теория заговора по твоим словам.

EL-Fenomeno

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Цитата: Camel Это просто подарок Кэву. Очередной. Не верю, что он самостоятельно побеждает. Ему либо хотят 33 определить, либо показать, что велогонщик после болезни может ВЕРНУТЬСЯ.

Не удивлюсь, если он, Кэв, "победит" в Париже. Но в пелотоне есть ещё и Фрум! Он не болел. Он падал так, что чуть не погиб! Но ему не дарят победы. А Кэву дарят. Знаете почему? Потому что он напросился в команду. Потому что за него ПЛАТЯТ! Юэна на него нет. Горилла старый. Демару сказали в наушник ПРИТОРМОЗИ, ИМ КЭВ нужен для истории. Так вот для истории Кэвендиш и "побеждает". Парижский этап будет для него либо 33-й, либо вообще никакой.

Никогда англичанину не отдадут рекорд франзуза. Потому что это Тур де Франс!



Какой то плохой из вас изобретатель и сказочник; нескромный вопрос: что вы кушали и пили сегодня ?) Да, и о каком рекорде француза идёт речь ибо Эдди Мэркс - бельгиец, еси чё Зубоскалы Кэва не нервируйтесь так сильно) и не надрывайтесь своими коментами из-за его побед), а поБерегите лучше свое здоровье))Какой то плохой из вас изобретатель и сказочник; нескромный вопрос: что вы кушали и пили сегодня ?) Да, и о каком рекорде француза идёт речь ибо Эдди Мэркс - бельгиец, еси чё

Camel

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Ну чёрте что!

Camel

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Цитата: Shalam s Urala не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

Конечно затруднит, поскольку это только моё мнение. Кэвендиш давно перестал быть лучшим спринтером. Кэв - это история. И эту историю хотят сохранить и переписать. Но! Никогда Кэвендиш, англичанин, историю не перепишет. Ему этого не позволят! Поэтому 35 побед на Тур де Франс у него не будет никогда!

Coffe

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Всё равно ,Кэв молодец!



Меньше негатива,больше радости!

Kay82

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) как просил так и поставил, не благодари

Karmatron

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Едут такие Саган с Юэном рядышком, и тут словенец говорит австрийцу: "а давай вместе навернёмся, чтобы дать англичанину побить рекорд француза".

Shalam s Urala

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Цитата: Camel Но ему не дарят победы. А Кэву дарят не затруднит вас описать вкратце процедуру дарения? начиная с неких закулисных инициатив и вплоть до описания последней тысячи метров реализации. кто там, чего, как.. ?

Camel

Тур де Франс-2021. Результаты ... (25) Это просто подарок Кэву. Очередной. Не верю, что он самостоятельно побеждает. Ему либо хотят 33 определить, либо показать, что велогонщик после болезни может ВЕРНУТЬСЯ. Не удивлюсь, если он, Кэв, "победит" в Париже. Но в пелотоне есть ещё и Фрум! Он не болел. Он падал так, что чуть не погиб! Но ему не дарят победы. А Кэву дарят. Знаете почему? Потому что он напросился в команду. Потому что за него ПЛАТЯТ! Юэна на него нет. Горилла старый. Демару сказали в наушник ПРИТОРМОЗИ, ИМ КЭВ нужен для истории. Так вот для истории Кэвендиш и "побеждает". Парижский этап будет для него либо 33-й, либо вообще никакой. Никогда англичанину не отдадут рекорд франзуза. Потому что это Тур де Франс! А теперь ставьте минусы. Мне они до ...

Astanaforever

Тур де Франс-2021, превью этап ... (2) Организаторы посмотрев результаты позапрошлого и прошлого года Жужу подстроили этот тур чисто под француза . Авось эти три этапа в гору он выдержит, а остальные под гору и среднегорные заберет в силу своей специфики. 100% .