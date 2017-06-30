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- Дата:
- Сегодня, 18:22
Тур де Франс-2021, превью этапов: 7 этап, Вьерзон - Ле-Крёзо
Седьмой этап этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Вьерзон (Vierzon, департамент Бурж, регион Центр - Долина Луары). Название городка происходит от имени землевладельца Виризия. В эпоху Меровингов во Вьерзоне возник замок, а в 926 году в город переехали монахи-бенедиктинцы, привезшие мощи святой Перпетуи, которая стала считаться покровительницей местных жителей. Во время Столетней войны замок был сожжён, в 1632 году произошла вспышка чумы.
В 1779 году в городе появилось металлургическое производство, в 1816 - фарфоровое, в 1860 - стекольное. Успехов в изготовлении сельскохозяйственной техники достиг уроженец города предприниматель Селестен Жерар.
Серьёзные разрушения Вьерзон понёс в годы Второй мировой, когда бомбардировкой была разрушена седьмая его часть.
В начале XXI века в городе запустили производство подшипников, гидравлического оборудования, активированного угля.
Во Вьерзоне историческими достопримечательностями являются: средневековая церковь Пресвятой Борогодицы (Église Notre-Dame), расположенная на одноименной площади города и средневековая колокольня (XII век).
Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2021
Вьерзон впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Самый протяженный этап Тур де Франс-2021 подходит для отрыва. Этап делится на две части, первая, протяженностью 149,1 км, - преимущественно равнинная с постепенным подъемом, заключительные 100 км с пятью категорийными подъемами.
Со старта велогонщики устремятся на восток в сторону Массива Централь и, достигнув вершины подъёма 3-й категории Кот-де-Шато-Шинон (Cote de Château-Chinon), протяжённость 3,2 км, 364-534 м, перепад 170 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%, после спуска на юго-восток подъедут к подножию следующего подъёма - подъем 4-й категории Кот-де-Глю-ан-Гленн (Cote de Glux-en-Glenne), протяжённость 2,6 км, 630-739 м, перепад 109 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%. Сам подъем протяженностью 12 км с набором высоты 340 м.
Преодолев наивысшую отметку этапа, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 28 км, изредка прерываемый небольшими подъёмами. Следующий подъём 3-й категории Кот-де-ла-Круа-де-ла-Либерасьон (Cote de la Croix de la Libération), протяжённость 4,6 км, 333-577 м, перепад 244 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%. Сам подъём протяжённостью 7,5 км с набором высоты 300 м.
После 9 км спуска начнётся восхождение в подъём 2-й категории Сигналь д’Юшон (Signal d’Uchon), протяжённость 5,7 км, 310-365 м, набор высоты 365 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 18%. Это двухступенчатый подъём с заключительной стенкой протяжённостью 1,5 км со средним градиентом 11%.
Сигналь д’Юшон впервые входит в маршрут Тур де Франс. На вершине Сигналь д’Юшон первые три велогонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации. Это первый подъём 2-й категории на Тур де Франс-2021. Вершина подъёма расположена за 18,1 км до финиша. Здесь могут начаться попытки проверки в пелотоне или все генеральщики будут думать о следующем этапе.
После 7-километрового спуска велогонщики начнут преодолевать подъём 4-й категории Кот-де-ла-Гурлуа (Cote de la Gourloye), протяжённость 2,4 км, 341-468 м, перепад 127 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 10%.
Вершина подъёма расположена за 7,9 км до финиша этапа в Ле-Крёзо (Le Creusot, департамент Сона и Луара, регион Бургундия - Франш-Конте).
Заключительные километры спуск, на финише тягун протяженностью 1,5 км со средними градиентами до 5%.
Финиш седьмого этапа Тур де Франс-2021 состоится в городке в Ле-Крёзо. Бывший шахтёрский город теперь является центром производства специальных видов стали, машиностроительной (металлургические компании ArcelorMittal, Schneider Electric, Alstom) и военной промышленности.
С 1990-х годов в Ле-Крёзо развивается туристическое направление. Главной достопримечательностью является «Parc des Combes». Парк, по сути, покрыт лесом и именно поэтому представляет собой одно из самых популярных туристических мест в городе, в основном благодаря его туристическому поезду «Train des combes». Французское слово «Combe» можно перевести как «расщелина», учитывая, что парк расположен в старой долине Морван. На вершине холма, недалеко от туристической железнодорожной станции, есть американские горки и картинг.
Ле-Крёзо — это также второй образовательный центр Бургундии (после Дижона) со своим университетским кампусом.
Город Ле-Крёзо в истории Тур де Франс
Город Ле-Крёзо единственный раз принимал финиш этапа Тур де Франс, в 1998 году, тогда победителем стал Ян Ульрих (Jan Ullrich), выигравший индивидуальную разделку протяженностью 52 км. На Тур де Франс-2006 город Ле-Крёзо давал старт индивидуальной гонке на время, на 19 этапе. Победителем этапа тогда стал Сергей Гончар (Honchar Serhiy).
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