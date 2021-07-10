Тур де Франс-2021, превью этапов: 15 этап, Сере - Андорра-ла-Велла

Пятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Сере (Céret, департамент Восточные Пиренеи, регион Окситания). Сере называют городом искусств, черешни и сарданса. Живописный городок раскинулся у подножия Пиренеев в регионе Окситания, он выделяется среди довольно скромных в архитектурном плане местных поселений своими красивыми улицами с тенистыми платанами, уличными кафе на маленьких площадях и коваными балкончиками старого города.



История города Сере уходит корнями в римские времена. Римляне построили мост через реку Тек (Tech), соединив долину Арль-Сюр-Тек (Arles-sur-Tech) с другим берегом реки. Двухарочный мост был разрушен разбушевавшейся рекой в 522 году. Остатки римской дороги и дорожный знак Centurionem можно посмотреть в 150 м выше по течению от нынешнего моста, который возвели в XIV веке. «Чёртов мост» (Pont du Diable) — это старинный каменный одноарочный мост через реку Тек, датируемый 1321-1341 годами. Иногда его еще называют «Старый мост» (Pont Vieux). В свое время это был самый длинный в мире мост с пролетом 45.45 метров. Его высота составляет 22.3 м. Мост частично был переделан в XVIII веке.



Столь необычное название моста связано с легендой: местные жители хотели построить мост через ущелья и попросили о строительстве дьявола. Дьявол согласился, но поставил условие, что он заберет душу первого существа, которое пройдет по мосту. Жители решили проблему, послав по мосту кошку. Тем не менее, еще много лет никто не пересекал мост. Эта легенда типична для многих «Мостов Дьявола» во Франции. Похожая легенда связана и с мостом в Андерматте, у которого произошло героическое сражение Суворова во время его Альпийского похода. Только там местные жители пустили на мост козленка.



Развитие города началось с формированием империи Каролингов. Тогда территория Валлеспир (Vallespir) стала частью Испании, как территориальная единица региона Русильон. Первые упоминания о Сере встречаются в документах датированных IX веком, как владение графства Ампурьяс. Кастеллас (Castellas), старинный феодальный замок, датируется этим периодом.



В 1172 году Альфонсо II, граф Барселоны и Король Арагона, унаследовал Руссийон и территорию Валлеспир. Хайме I Арагонский разделил территорию в 1262 году между своими сыновьями. Хайме II (король Мальорки) унаследовал территорию Майорки, Русийона и Сере. В это время город Сере начали укреплять: строится крепостная стена, окруженная рвом. Тогда же начинается строительства бенедиктинского монастыря Сен-Фереоль (Saint-Ferréol).



В 1581 году в Сере строится монастырь капуцинов. В 1648 году возводится женский монастырь кармелиток (в его здании теперь находится музей, городские власти и туристический офис). Соперничество между капуцинами и кармелитками превращается в постоянный конфликт, финальную точку в котором поставит Французская революция, во время которой были разрушены оба здания.



Сере является одним из культурных центров Окситании. В городе расположен Музей Современного Искусства в стенах которого собраны работы Пикассо, Матисса, Шагала, Дуфи и Дали. Матисс и Пикассо жили в свое время в Сере, создав в нём творческую атмосферу. В центре города даже имеется небольшой ресторанчик, посвященый Пабло Пикассо, его легко найти по названию «Café Pablo».



Помимо музея, в Сере можно полюбоваться архитектурными строениями, которые являются исторической достопримечательностью города. Как, например, старинные ворота с громким названием - «Дверь во Францию» (La Porte de la France), сохранившимися от городских укреплений. Помимо этого, вас ждут ежегодный фестиваль черешни, бои быков, традиционные каталонские танцы сардана.



Альтиметрия 15-го этапа Тур де Франс-2021

Сере впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Горный этап с набором высоты 4200 м и преодолением наивысшей точки маршрута Тур де Франс-2021. Перед днём отдыха пелотон покинет Францию и въедет в Андорру, где будет финишировать в столице Андорры.

Уже со старта велогонщики начнут преодолевать некатегорийный подъём Коль-дю-Фурту (Col du Fourtou). Далее 18 км и последующие 58 км подъёма с набором высоты 1650 м, а по пути участники пройдут подъём 1 категории Монте-де-Монт-Луи (Montee de Mont-Louis) протяжённость 8,4 км, 1081 - 1560 м, перепад - 479 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%.

После прохождения вершины велогонщикам предстоить преодолеть ещё 8 км с набором высоты 280 м. После спуска снова вверх 24 км с набором высоты 715 м, которые завершатся на вершине 2 категории Коль де Пюиморанс (Col de Puymorens) протяжённость 5,8 км, 1642 - 1915 м, перепад - 273 м, средний градиент 5,9%, максимальный градиент 10%. В последний раз подъём преодолевали в 1993 году, первым на вершине был Оливерио Ринкон (Oliverio Rincon).

Вслед за коротким спуском начнётся подъём 1 категории Пор-д’Анвалира (Port d'Envalira) протяжённость 10,7 км, 1777 - 2408 м, перепад - 631 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 12%.

На этом подъёме велогонщики переедут в Андорру. Вершина Порт-д'Анвалира расположена на отметке 2408 м над уровнем моря, и первый на вершине станет обладетелем премии Анри Дегранжа (Souvenir Henri Desgrange). В последний раз подъём преодолевали в 2016 году, первым на вершине был Руй Кошта (Rui Costa).

Преодолев наивысшую точку маршрута Тур де Франс-2021, велогонщики отправятся на скоростной спуск протяжённостью 24 км до подножия заключительного подъёма дня - подъём 1-й категории Коль де Бейшалис (Col de Beixalis) протяжённость 6,4 км, 1249 - 1796 м, перепад - 547 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 15%.

На вершине первые три велогонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации. В последний раз подъём преодолевали в 2016 году, первым на вершине был Тибо Пино (Thibaut Pinot).

Вершина подъёма расположена 14,8 км до финиша и все эти километры - спуск с многочисленными поворотами. Финишируют участники в городе Андорра-ла-Велла (Andorre-la-Vieille, административный центр паррокии Андорра-ла-Велла, столица Андорры), который в последний раз принимал финиш этапа Тур де Франс в 1964 году, победителем тогда стал Хулио Хименес (Julio Jimenez).

Финишируют участники 15-го этапа Тур де Франс-2021 в Андорра-ла-Велла - столице Андорры - карликового государства в Пиренеях. Город расположен в Пиренейских горах на высоте 1079 м в месте слияния двух рек Валира д’Ордино (Valira d’Ordino) и Валира д’Энкамп (Valira d'Encamp), образующих реку Валиру. Андорра-ла-Велья является самой высокогорной столицей Европы. Продолжением столицы является город – Эскальдес, расположенный на высоте 1029 метров и отделенный от столицы Андорры мостом через горную речку.

Основана Андорра-ла-Велья была еще в IX веке. Центр княжества Андорра с 1278 года. С 1993 года, когда была принята первая конституция страны, установившая парламентскую демократию, здесь были размещены органы исполнительной, законодательной и судебной власти. В переводе с каталонского название города означает "Старая Андорра".

Этот город с населением всего в 22 тысячи человек представляет собой причудливую смесь старого и нового. Рядом со старинными двухэтажными домами из покрытого мхом серого камня стоят современные гостиницы и огромные магазины. В Андорре-ла-Велья сконцентрирована почти вся промышленность страны, которую составляют табачная фабрика, прядильная и чесальная мастерские и небольшой цементный завод, работает ряд пищевых предприятий. В городе имеются четыре кинотеатра, музей, библиотека. Из учебных заведений в Андорре имеются только средние школы. Высшее образование юноши и девушки получают в Испании или во Франции.

В столице Андорры два здания парламента - новое и старое. Старый парламент - Каса-де-лос-Вальес, или «Дом Долин» (Каса-де-лос-Вальес), величественно возвышается над рекой, в самом сердце Старого квартала. Он был построен в 1580 г. как частный дом богатого семейства. В 1702 г. выкуплен Генеральным советом (парламентом Андорры) и после многочисленных перестроек в 1761 г. здесь прочно обосновываются власти княжества. На мраморном портале - гербы андоррских общин. В нижнем этаже находится Зал правосудия - единственный суд в стране. А наверху, в Зале совета, по-прежнему собираются заседания парламента. Сохранился комод с семью замками, в котором хранились самые важные документы. Для принятия решений было необходимо присутствие представителей всех округов страны, поэтому у всех семи было по ключу от каждого замка. Главный зал и старая столовая украшены фресками XVI в. В здании Старого парламента ныне размещаются правительство, капелла Сан-Эрменголь, гостиница и даже тюрьма, в которой имеют право сидеть только коренные жители страны. Открыт для посещения туристов. Новое здание парламента располагается неподалеку от старого. Раньше входить в него дозволялось представителям всех семи округов единовременно - дверь открывалась семью ключами, поэтому напоминающий скорее феодальный замок новый парламент и прозвали "замком на семи замках".

У входа в старую часть Андорры-ла-Вельи находится церковь Святого Стивена. Церковь неоднократно перестраивалась (в основном в XX в.). От старого здания XII в. в романском стиле сохранились только часть стены нефа и апсида. Церковь Санта-Колома (XII в.) одна из самых старых церквей в княжестве Андорра. Здание неоднократно перестраивалось в XVI-XVII вв. Здесь сохранилась фреска XII в. с изображением Богородицы.

Культурный центр Андорра-ла-Велья - площадь Пласа-ла-Побле, тут местные жители собираются вечером, а так же именно тут проводятся различные праздники. На площади расположены Музыкальная академия и Государственный театр. Рядом с площадью вы найдете самый крупный в стране торговый центр - Пиренес. На Авеню Шарлеман и на Авеню Меритсель сосредоточены основные магазины, здесь есть торговые точки практически всех ведущих фирм мира, т.к. в Андорре крайне благоприятные для импорта налоговые условия страны. Это, вдобавок к большому выбору горнолыжных курортов, притягивает в Андорру множество туристов.

В Андорре нет ни железных дорог, ни аэропортов. Однако горнолыжный отдых в Андорре в течение нескольких десятилетий удерживает позиции одного из самых фешенебельных в Европе. Горы, которыми окружена Андорра со всех четырех сторон, имеют высоту в два с половиной километра. Благодаря такой поразительной высоте климат в Андорре-ла-Велья отличается мягкостью. Здесь редко бывают ветра, которые пронизывают лыжников насквозь. Солнце светит почти триста шестьдесят пять дней в году. Небо здесь необычайного оттенка. Оно меняется от глубокого голубого до насыщенного синего. Лыжники, которые предпочитают целинное катание, могут найти в январе подснежники или другие цветы. Они пробиваются сквозь пышный снег на полянках, где солнце греет лучше всего.

Говоря о достопримечательностях Андорра-ла-Велья, нельзя не упомянуть оздоровительный комплекс Кальдеа в Эскальдесе, являющийся крупнейшим термальным комплексом Западной Европы. Под стеклянным куполом на площади около 600 кв. м. расположены десятки бассейнов с термальной водой (+30-52°C) с течением и без, джакузи и каскады, солярии и гейзеры, гроты и водопады, ультрасовременные бальнеологические здравницы, десятки бань и саун всех видов и самой экзотической архитектуры, использующих местные термальные сильно минеральные воды. Маленькое государство живет за счет туристов и предлагает им незабываемый отдых.

Недалеко от столицы также есть несколько мест, которые стоит посетить, это церковь Сантуарио-де-Меритсель и самый большой средневековый мост в стране в местечке Ла-Маргинеда, рядом со столицей. В 5 км,. от столицы находится городок Энкампе, который интересен одним из немногих музеев Андорры - Национальным Автомобильным Музеем, в котором выставлены более ста самых редких автомобилей и множество старинных (начиная с 1898 г.) мотоциклов, велосипедов и прочих транспортных средств. В городе находится такие достопримечательности, как крупный спорткомплекс Энкамп Мультиапорта Сентр, церковь Эсглесия-Сан-Рома-де-лес-Бонс (XII в.), с Энкампе начинается большинство маршрутов к окрестным горнолыжным центрам, в том числе уникальная в своем роде канатная дорога "Фуникамп" протяженностью более 6 км.

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