Тур де Франс-2021, превью этапов: 6 этап, Тур - Шатору



Шестой этап этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Тур (Tours, административный центр департамента Эндр и Луара, регион Центр - Долина Луары). Тур – это старинный город на Луаре с богатой историей и замечательной коллекцией достопримечательностей. Тур считается одним из самых зеленых городов Франции благодаря нескольким замечательным паркам. Дважды в истории он исполнял роль столицы Франции. Не пожелай Генрих IV вернуть столицу в Париж, возможно, мы бы сегодня видели Эйфелеву башню не на Марсовом поле, а на турской улице Насьональ.



История Тура уходит в глубокую древность. На месте нынешнего города ещё во 2 веке до н.э. поселилось галльское племя туронов, затем выгодным расположением поселения пользовались римляне, назвавшие его Цезародунум.

С приходом христианства Тур превратился в важный религиозный центр Европы, покровителем города считается Мартин Турский, или Мартин Милостивый, ставший епископом города в IV веке. Один из символов города – базилика Святого Мартина (La basilique Saint-Martin de Tours), где и захоронены останки мощей одного из самых почитаемых святых. Поэтому Тур на протяжении многих веков является одним из паломнических центров Европы. У базилики была трудная судьба, её жгли норманны, разрушали во время религиозных войн протестанты, завершили разрушение сами французы во времена Великой французской революции.

Тур де Франс-2021, превью этапов: 6 этап, Тур - Шатору

Тогда, в 1793 году пропал и являвшийся гордостью базилики, монументальный орган. От базилики Святого Мартина остались лишь две башни, которые в 1840 году были признаны историческими памятниками. В 1860 началась масштабная реконструкция, встретившая немало противников, потому что она затрагивала одну из главных коммерческих артерий города. Компромисс между муниципалитетом и архиепископом был достигнут в 1884, и над могилой Святого Мартина появилось новое здание базилики, гораздо меньшего размера, чем предыдущее. Строительные работы начались в 1886, крипта с могилой святого была открыта уже в 1889, а полностью строительство церкви было завершено в 1902 году.



Сам город Тур за свою многовековую историю преображался много раз, сначала он ассимилировал римскую часть, которая оставалась почти самостоятельным городом вплоть до XII века, потом начал расширяться дальше. Тур был богатым городом, в XV-XVI веках он славился своими шелками, правда, это производство было заброшено, когда гугенотов изгнали из страны. В XIX веке Тур был частично разрушен во время Франко-Прусской войны, в годы Второй мировой войны он подвергся массивным бомбардировкам. Исторический центр настолько серьёзно пострадал, что вплоть до 1960-х годов представлял собой развалины. К счастью, до нашего времени сохранились уникальные фахверковые дома, создающие удивительную атмосферу.



Восстановление районов началось при знаменитом мэре города Жане Ройере (Jean Royer), который занимал свой пост с 1958 по 1996 годы. В городе насчитывается 50 парков и садов. Самый первый городской Ботанический сад был основан ещё в 1843 году.



В центре Тура, во внутреннем дворике бывшего Дворца архиепископа (le palais des Archevêques), где сейчас находится Музей изящных искусств (musée des Beaux-Arts de Tours), можно увидеть 33-метровый ливанский кедр, который был посажен ещё во времена Наполеона. А основу Музея изящных искусств заложила частная коллекция, которую приобрёл город. В музее можно увидеть работы художников XIV-XX веков, собрана обширная коллекция работ всех значительных мастеров французской живописи, а жемчужинами коллекции являются полотна голландских и фламандских мастеров, картины Рубенса и Рембрандта.



Главный памятник, символ Тура – собор Сен-Гатьен (La cathédrale Saint-Gatien), архитектурный шедевр, который кажется созданным из каменного кружева. Невероятная по тонкости работа заняла у мастеров 377 лет. Собор начали возводить в 1170 году, рядом с мостом через Луару, через который проходила главная дорога, связывающая тогда Париж с Южной Францией. Собор в плане представляет собой латинский крест длиной 97 метров. Как это часто бывало, его начали строить на месте гораздо более древнего собора Святого Мартина.



Возможно, если бы не гугенотские войны, когда протестантами были уничтожены многие статуи, украшавшие фасад, собор Сен-Гатьен был бы ещё величественнее. Поражают в соборе и неф высотой 26 метров, и витражи второй половины XIII века, рисунок каждого представляет собой отдельную сцену, и скульптурные водостоки в виде фигур фантастических животных.



И у нас есть повод вспомнить уроженца Тура Оноре де Бальзака (Honoré de Balzac) - французского писателя, одного из основоположников реализма в европейской литературе, описавшего внутренний дворик собора в новелле «Турский священник». Сен-Готьен является одним из лучших образцов храмов, построенных в стиле пламенеющей готики.



Узнать больше о городе Тур и определиться с маршрутом путешествия туристам поможет оригинальный проект, запущенный администрацией города, которая решила собрать в виде схематичных рисунков всё, чем славится и чем интересен Тур. Проект создан для жителей города, власти считают, что выбирая любимые памятники, определяя, чем знаменит и интересен город, жители почувствуют себя хозяевами Тура. Туристам эта инициатива тоже будет полезна, ведь нажав на картинку, можно моментально узнать всё, что необходимо. Жители города для этого проекта сами выбирали 100 самых интересных мест, событий, проектов.



Например, нажав на изображение велосипеда, можно узнать, где в городе взять напрокат велосипед. Из Тура на велосипеде можно отправиться в путешествие по самым красивым местам региона - по 800-километровой велодорожке «La Loire à Vélo», проложенной вдоль реки Луары. Путешествие по Луаре удобно начинать именно из Тура, потому что город расположен в нижнем течении реки.



В древности на правом берегу Луары поселились племена туронов, от которых и произошло название города. Римляне, завоевавшие Галлию, тоже оценили место, где находится нынешний Тур, и основали свой город Цезародунум, что значит «Холм Цезаря». От римских времён в Туре остались развалины амфитеатра и терм и форума.



Есть в Туре и другие интересные музеи – Музей вина, Музей ремёсел и даже Музей витражей. Кроме того, Тур славится тем, что его жители говорят на самом правильном французском языке. Так что прогулка по улицам Тура может стать не только приятным развлечением, но ещё и уроком французского языка.



Город активно развивается, и в 2013 году в Туре состоялось открытие первой 15-километровой трамвайной линии. Проект разрабатывался очень долго, так как нужно было позаботиться о том, чтобы линии трамвая не портили облик города. Инженеры позаботились о том, чтобы контактные провода не были видны.



Город Тур в истории Тур де Франс



Город Тур принимал Тур де Франс 8 раз, и в подавляющем большинстве случаев на улицах Тура этапы завершались групповым спринтом. Каждый раз это была связка финиш и старт следующего этапа. Впервые город Тур появился на маршруте Большой Петли в 1955 году.

В 2005 году победу в Туре праздновал Том Боонен (Tom Boonen). Но были и другие победы – в 2000 году из отрыва победил Леон Ван Бон (Léon van Bon). На Тур де Франс-2013 город Тур традиционно принимал и финиш, и старт этапа. Уроженцами Тура являются велогонщики Сирил Лемуан (Cyril Lemoine) и Жереми Руа (Jérémy Roy).



Альтиметрия 6-го этапа Тур де Франс-2021

Спринтерский этап с одним подъемом 4 категории. Список фаворитов такой же, как и на предыдущих спритнтерских этапах.

Из Тура велогонщики отправятся на юго-восток, преодолеют подъём 4-й категории Кот-де-Сен-Эньян (Cote de Saint-Aignan), протяжённость 2,1 км, 73-134 м, перепад 61 м, средний градиент 2,9%, максимальный градиент 6%.

Этап финиширует в Шатору (Chateauroux, административный центр департамента Эндр, регион Центр — Долина Луары). Заключительные 1,5 км прямая дорога с северо-запада на юго-восток, а перед ними три неприятных поворота.



Финиш этапа будет принимать город Шатору - столица департамента Эндр. Город возник вокруг построенного в Х веке князем Раулем де Деолем замка, от него же получил и своё имя. Здание замка, дошедшее до нашего времени, датируется XV веком. Согласно историческим документам титул герцогини Шатору был дарован Людовиком XV его фаворитке - маркизе де Турнель. Сейчас в нём располагается префектура города.



Шатору – родной город известного французского актёра Жерара Депардье (Gerard Depardieu). В городе родился известный маршал эпохи наполеоновских завоеваний Анри Гасьен Бертран (Henri Gatien Bertrand). В его бывшем особняке расположены коллекции музея.



Среди исторических достопримечательностей выделяется своим фасадом церковь святого Андре (Église Saint-André,), возведённая в 1864-1875 годы. В бывшем францисканском монастыре ныне располагается тюрьма. Город славится производством ткани и шерстяной пряжи. Кроме того, здесь работают предприятия по выпуску машин для сельского хозяйства, деталей для автомобилей, табачных изделий и мебели.



Кроме того, Шатору является одим из городов, получивших приз на национальном конкурсе Цветочные города и деревни.



Город Шатору в истории Тур де Франс



Тур де Франс финишировал в Шатору в 1998, когда выиграл Марио Чиполлини (Mario Cipollini), и в 2008, тогда Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) одержал свою первую победу на этапе Большой Петли. Хотя не забудем, что в 2008 технически сложный участок с многочисленными поворотами на улицах Шатору едва не позволил выиграть Николя Вогонди (Nicolas Vogondy), которого поймали всего за 50 м до финиша. Марк Кэвендиш стал победителем этапа с финишем в Шатору и в 2011 году.

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