Тур де Франс-2021, превью этапов: 17 этап, Мюре - Сен-Лари-Сулан Коль-дю-Порте



Семнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Мюре (Muret, департамент Верхняя Гаронна, регион Окситания). Мюре - небольшой городок в Верхней Гаронне, на юго-западе Франции. Находится в 22 км от Тулузы и, по сути, является его пригородом. Мюре известен главным образом Битвой при Мюре (Bataille de Muret) - одним из важнейших сражений альбигойских войн.

Битва состоялась 12 сентября 1213 года у замка Мюре, в Лангедоке, между крупной объединённой армией графа Раймонда VI Тулузского и короля Арагона Педро II, выступавших защитниками альбигойства, и немногочисленными войсками крестоносцев под командованием графа Симона де Монфора. Благодаря блестящей победе крестоносцы смогли подчинить существенную часть Лангедока и вывести из войны Арагонское королевство, что ускорило процесс подавления альбигойской ереси.



В результате битвы при Мюре королевство Арагон официально вышло из войны. Малолетний сын Педро II Хайме стал почётным заложником в Каркассоне. Жители Тулузы признали господство Симона де Монфора. Победа при Мюре позволила крестоносцам укрепить своё влияние в Лангедоке и продолжить наступление на владения поддерживающих альбигойство феодалов.



Из достопримечательностей в Мюре можно назвать, расположенный в городе замок XVI-XVII веков Шато-де-Руделль (château de Rudelle). Несмотря на то, что замок находится в частной собственности, он занесён в список исторического наследия Франции. Церковь святого Жака Мюретского (église Saint-Jacques de Muret), сооружение ХII века.

Альтиметрия 17-го этапа Тур де Франс-2021

Мюре в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2015 году. В День взятия Бастилии велогонщикам предстоить проехать королевский горный этап в Пиренеях и завершить его на самом высокогорном финише этапа Тур де Франс-2021. Набор высоты составит 3700 м.

Стартовав в Мюре, велогонщики отправятся на юго-запад в сторону Пиреней. Постепенно дорога будет подниматься всё выше и выше. После розыгрыша промежуточного спринта на 113,4 км в Баньер-де-Люшон (Bagneres-de-Luchon) маршрут этапа поворачивает на запад и начнётся заключительная связка из 3 подъёмов.

Сначала подъём к вершине 1-й категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde), протяжённость 13,2 км, 643-1569 м, перепад 926 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%. На подъёме сразу же образуются отвалы. В последний раз подъём присутствовал на Тур де Франс в 2020 году, первым на вершине был Nans Peters (Нан Петер), а быстрее всех подъем преодолел Тадей Погачар. Далее 10 км спуска до Луданвьелле (Loudenvielle) и начнется восхождение на второй подъём дня 1-я категория Коль-де-Валь Лурон-Азе (Col de Val Louron-Azet), протяжённость 7,4 км, 964 - 1580 м, перепад высот - 616 м, средний градиент - 8,3%, максимальный градиент - 15%.

Десятое появление подъёма на Тур де Франс за последние 30 лет, впервые в 1991 году, тогда первым был Мигель Индурайн, в последний раз подъём с этой стороны проходили на Тур де Франс-2018, первым на вершине был Жулиан Алафилипп.

После 13-км спуска начнётся восхождения к наивысшей точке Тур де Франс-2021 и отметке финиша этапа Порте (Col du Portet) - Сен-Лари-Сулан (Saint Lary Soulan), высшая категория, протяжённость 16 км, 825 - 2215 м, перепад высот 1390 м, средний градиент 8,7%, максимальный 15%. На 7-м километре подъёма расположена 5% полочка, на 12-м километре участок со средним 6,7%. Остальные 14 км дистанции подъёма со средними градиентами от 8 до 10%.

Заключительный километр со средним градиентом 10,2% расположен на высоте от 2113 м до 2215 м над уровнем моря. Первый на вершине в Сен-Лари-Сулан (департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания) получает 40 очков в зачёт гороховой майки, 10 секунд бонификации в генеральной классификации и премию Анри Дегранжа. На финише этапа не действует нейтрализация.

Финиширует 17-й этап на вершине Коль дю Порте (Col du Portet), которая во второй раз примет финиш этапа Большой Петли, впервые в 2018 году, тогда:

У подножия финального подъёма Коль-дю-Порте (Col du Portet) - Сен-Лари-Сулан (Saint Lary Soulan) Наиро Кинтана (Movistar) ответил на атаку Дэна Мартина (UAE Team Emirates) за 16 км до финиша. Затем колумбийский велогонщик уехал от Мартина, и, постепенно добирая велогонщиков отрыва дня, уезжал от группы генеральщиков. Мартин не смог выдерживать темп Кинтаны и поехал своей скоростью, надеясь догнать колумбийца на финальном километре. Финальные 6 километров Наиро Кинтана проехал в одиночку, в итоге опередив ближайшего преследователя Дэна Мартина на 28 секунд. Победа на вершине Коль-дю-Порте принесла колумбийскому велогонщику премию Анри Дегранжа, присуждаемую покорителю самой высокой точки Тур де Франс-2018, а также 5 000 евро. Лидеру генеральной классификации Геранту Томасу (Sky) удалось упрочить своё лидерство в общем зачёте до 1 минуты 59 секунд. И теперь его ближайшим преследователем стал не товарищ по велокоманде Крис Фрум, а Том Дюмулин (Sunweb).

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