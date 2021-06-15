Тур де Франс-2021: Цифры и числа

В 108-й раз за последние 118 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 26 июня по 18 июля и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка начнется с этапа протяженностью 197,8 км, проложенного в Бретани (Франция). Завершится Тур де Франс-2021 18 июля в Париже, столице Франции, на Елисейских полях 21-м этапом протяженностью 108,4 км. Общая протяженность маршрута от Бреста и до финиша на Елисейских Полях составит 3414,4 км, на которых гонщиков ожидают 2 индивидуальных гонки на время, 6 горных, 5 среднегорных и 8 равнинных этапов.









Цифры и числа:

1 этап с финишем после горы 1-й категории;

2 этапа с финишем в гору высшей категории;

2 этапа с финишем в подъем 3-й категории;

2 индивидуальных гонки с раздельным стартом;

3 этапа без категорийных подъемов;

3 этапа протяженностью 200 и более км;

6 этапов с бонификацией 8, 5 и 2 секунды на "Бонусной премии" на горных вершинах;



10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделок), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;

14 июля - День взятия Бастилии в среду на 17 этапе;

19 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте;

23 команды выйдут на старт Тур де Франс-2021;

25% лимит времени на индивидуальной разделке на 5 и 20 этапах;

27,2 км индивидуальная разделка на 5-м этапе Тур де Франс-2021;

30,8 км индивидуальная разделка на 20-м этапе Тур де Франс-2021;

30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише среднегорного этапа;

50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише спринтерского этапа;

50 км по территории Андорры;

58 км общая протяженность индивидуальных разделок Тур де Франс-2021;

108,4 км этап "дружбы" (21 этап);

129,7 км наименее протяженный этап (18 этап);

171,03 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без этапа "дружбы" и разделки);

177,5 км средняя протяженность этапов на 1 неделе (без разделки);

180,44 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2021 (без разделок и этапа "дружбы");

184 участника выйдут на старт Тур де Франс-2021;

190,65 км средняя протяженность этапов на 2 неделе;

219,9 км второй по протяженности этап (13 этап);

249,1 км наиболее протяженный этап (7 этап);

2 107 м - Тинь - финиш 9 этапа Тур де Франс-2021;

2 115 м - вершина Турмале - премия памяти Жака Годде - директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы - 18 этап Тур де Франс-2021;

2 215 м - вершина Коль-дю-Порте - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2021 (17 этап);

2 408 м - вершина Пор-д’Анвалира - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2021 (15 этап).

Набор высоты:



3 300 м набор высоты на 8 этапе;

4 100 м набор высоты на 9 этапе;

4 400 м набор высоты на 11 этапе;

2 800 м набор высоты на 14 этапе;

4 200 м набор высоты на 15 этапе;

2 500 м набор высоты на 16 этапе;

3 700 м набор высоты на 17 этапе;

3 500 м набор высоты на 18 этапе.





О "красном горохе":



5 горных премий высшей категории (Categorie H);

13 горных премий 1 категории;

9 горных премий 2 категории;

10 горных премий 3 категории;

23 горные премии 4 категории.

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

Удвоение очков:

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Мон-Ванту - Mont Ventoux (при втором прохождении) на 11 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль-дю-Порте - Col du Portet на финише 17 этапа;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Луз-Ардиден - Luz-Ardiden на финише 18 этапа.

Условно Тур де Франс-2021 можно разделить на 2 части, с 1-го по 13-ый этап гонщикам предстоит покорить:

- 2 горы высшей категории:

9 этап - Коль-дю-Пре - Col du Pré;

11 этап - Мон-Ванту - Mont Ventoux;

- 7 гор первой категории:



8 этап - Кот де Мон-Саксонне - Cote de Mont-Saxonnex, Коль де Ромм - Col de Romme, Коль де ла Коломбьер - Col de la Colombiere;

9 этап - Коль де-Сэси - Col des Saisies, финиш после Тинь - Tignes;

11 этап - Коль-де-ла-Лигьер - Col de la Liguiere, Мон-Ванту - Mont Ventoux;

- 3 горы второй категории;

- 8 гор третьей категории:

1 этап - финиш на Кот-де-ла-Фосс-о-Луп - Cote de la Fosse aux Loups;

2 этап - финиш на Мюр-де-Бретань - Mur-de-Bretagne;

- 18 подъемов четвертой категории.

С 14-го и по 21-й этапы:

- 3 горы высшей категории:



17 этап - финиш на Коль-дю-Порте - Col du Portet;

18 этап - Коль дю Турмале - Col du Tourmalet, финиш на Луз-Ардиден - Luz-Ardiden;

- 6 гор первой категории:



15 этап - Монте-де-Монт-Луи - Montee de Mont-Louis, Пор-д’Анвалира - Port d'Envalira, Коль де Бейшалис - Col de Beixalis;

16 этап - Коль де ла Кор - Col de la Core;

17 этап - Коль де Пейресурд - Col de Peyresourde, Коль-де-Валь Лурон-Азе - Col de Val Louron-Azet;

- 6 гор второй категории:

- 2 горы третьей категории;

- 5 подъемов четвертой категории.

Очки на Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга

25 очков получает лидер Тур де Франс-2021 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5);

120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25);

1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175

11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50

21-25 место: по 40 очков

26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков

41-50 место: по 20 очков

51-55 место: по 15 очков

56-60 место: по 10 очков

Этапы Тур де Франс-2021:

26.06 Суббота. Этап 1: Brest - Landerneau, 197,8 км

27.06 Воскресенье. Этап 2: Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 183,5 км

28.06 Понедельник. Этап 3: Lorient - Pontivy, 182,9 км

29.06 Вторник. Этап 4: Redon - Fougères, 150,4 км

30.06 Среда. Этап 5: Changé - Laval (ITT), 27,2 км

1.07 Четверг. Этап 6: Tours - Chateauroux, 160,6 км

2.07 Пятница. Этап 7: Vierzon - Le Creusot, 249,1 км

3.07 Суббота. Этап 8: Oyonnax - Le Grand-Bornand, 150,8 км

4.07 Воскресенье. Этап 9: Cluses - Tignes, 144.9 км

5.07 Понедельник. День отдыха.

6.07 Вторник. Этап 10: Albertville - Valence, 190,7 км

7.07 Среда. Этап 11: Sorgues - Malaucène, 198,9 км

8.07 Четверг. Этап 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nimes, 159,4 км

9.07 Пятница. Этап 13: Nimes - Carcassonne, 219,9 км

10.07 Суббота. Этап 14: Carcassonne - Quillan, 183,7 км

11.07 Воскресенье. Этап 15: Céret - Andorre-La-Vieille, 191,3 км

12.07 Понедельник. День отдыха.

13.07 Вторник. Этап 16: Pas De La Case - Saint-Gaudens, 169 км

14.07 Среда. Этап 17: Muret - Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, 178,4 км

15.07 Четверг. Этап 18: Pau - Luz Ardiden, 129,7 км

16.07 Пятница. Этап 19: Mourenx - Libourne, 207 км

17.07 Суббота. Этап 20: Libourne - Saint-Emilion (ITT), 30,8 км

18.07 Воскресенье. Этап 21: Chatou - Paris Champs-Élysées, 108,4 км