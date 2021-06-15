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Тур де Франс-2021: Цифры и числа

Тур де Франс-2021: Цифры и числа

 

 

В 108-й раз за последние 118 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 26 июня по 18 июля и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка начнется с этапа протяженностью 197,8 км, проложенного в Бретани (Франция). Завершится Тур де Франс-2021 18 июля в Париже, столице Франции, на Елисейских полях 21-м этапом протяженностью 108,4 км. Общая протяженность маршрута от Бреста и до финиша на Елисейских Полях составит 3414,4 км, на которых гонщиков ожидают 2 индивидуальных гонки на время, 6 горных, 5 среднегорных и 8 равнинных этапов.

 




 

  

 

Цифры и числа:

 

1 этап с финишем после горы 1-й категории;

2 этапа с финишем в гору высшей категории;

2 этапа с финишем в подъем 3-й категории;

2 индивидуальных гонки с раздельным стартом;

3 этапа без категорийных подъемов;

3 этапа протяженностью 200 и более км;

этапов с бонификацией 85 и 2 секунды на "Бонусной премии" на горных вершинах;


10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделок), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;

14 июля - День взятия Бастилии в среду на 17 этапе;

19 промежуточных спринтерских финишей;

 

20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте;

23 команды выйдут на старт Тур де Франс-2021;

25% лимит времени на индивидуальной разделке на 5 и 20 этапах;

 

27,2 км индивидуальная разделка на 5-м этапе Тур де Франс-2021;

30,8 км индивидуальная разделка на 20-м этапе Тур де Франс-2021;

30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише среднегорного этапа;

 

50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише спринтерского этапа;

50 км по территории Андорры;

58 км общая протяженность индивидуальных разделок Тур де Франс-2021;

 

108,4 км этап "дружбы" (21 этап);

129,7 км наименее протяженный этап (18 этап);

171,03 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без этапа "дружбы" и разделки);

 

177,5 км средняя протяженность этапов на 1 неделе (без разделки);

180,44 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2021 (без разделок и этапа "дружбы");

184 участника выйдут на старт Тур де Франс-2021;

 

190,65 км средняя протяженность этапов на 2 неделе;
219,9 км второй по протяженности этап (13 этап); 
249,1 км наиболее протяженный этап (7 этап);

 

2 107 м - Тинь - финиш 9 этапа Тур де Франс-2021;

2 115 м - вершина Турмале - премия памяти Жака Годде - директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы - 18 этап Тур де Франс-2021;

2 215 м - вершина Коль-дю-Порте - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2021 (17 этап);

2 408 м - вершина Пор-д’Анвалира - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2021 (15 этап).

 

Набор высоты:

 


3 300 м набор высоты на 8 этапе;
4 100 м набор высоты на 9 этапе; 

4 400 м набор высоты на 11 этапе;

 

2 800 м набор высоты на 14 этапе;
4 200 м набор высоты на 15 этапе;

 

2 500 м набор высоты на 16 этапе;
3 700 м набор высоты на 17 этапе;
3 500 м набор высоты на 18 этапе.



О "красном горохе":


5 горных премий высшей категории (Categorie H);
13 горных премий 1 категории;
9 горных премий 2 категории;
10 горных премий 3 категории;
23 горные премии 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

Удвоение очков:

 

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Мон-Ванту - Mont Ventoux (при втором прохождении) на 11 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль-дю-Порте - Col du Portet на финише 17 этапа;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Луз-Ардиден - Luz-Ardiden на финише 18 этапа.

  

Условно Тур де Франс-2021 можно разделить на 2 части, с 1-го по 13-ый этап гонщикам предстоит покорить:

 

2 горы высшей категории: 

9 этап - Коль-дю-Пре - Col du Pré;

11 этап - Мон-Ванту - Mont Ventoux;

 

7 гор первой категории:

8 этап - Кот де Мон-Саксонне - Cote de Mont-Saxonnex, Коль де Ромм - Col de Romme, Коль де ла Коломбьер - Col de la Colombiere;

9 этап - Коль де-Сэси - Col des Saisiesфиниш после Тинь - Tignes;

11 этап - Коль-де-ла-Лигьер - Col de la Liguiere, Мон-Ванту - Mont Ventoux;

 

3 горы второй категории;
8 гор третьей категории:

1 этап - финиш на Кот-де-ла-Фосс-о-Луп - Cote de la Fosse aux Loups;

2 этап - финиш на Мюр-де-Бретань - Mur-de-Bretagne;

18 подъемов четвертой категории.

 

 

С 14-го и по 21-й этапы:

3 горы высшей категории:

17 этап - финиш на Коль-дю-Порте - Col du Portet;

18 этап - Коль дю Турмале - Col du Tourmalet, финиш на Луз-Ардиден - Luz-Ardiden

  

6 гор первой категории:

15 этап - Монте-де-Монт-Луи - Montee de Mont-Louis, Пор-д’Анвалира - Port d'Envalira, Коль де Бейшалис - Col de Beixalis;

16 этап - Коль де ла Кор - Col de la Core; 

17 этап - Коль де Пейресурд - Col de Peyresourde, Коль-де-Валь Лурон-Азе - Col de Val Louron-Azet;

 

6 гор второй категории:

2 горы третьей категории;

5 подъемов четвертой категории.

 

Очки на Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга

 

25 очков получает лидер Тур де Франс-2021 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5);

 

120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25);

 

1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2021 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175

11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50
21-25 место: по 40 очков

26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков 

Этапы Тур де Франс-2021 

26.06 Суббота. Этап 1: Brest - Landerneau, 197,8 км
27.06 Воскресенье. Этап 2: Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 183,5 км
28.06 Понедельник. Этап 3: Lorient - Pontivy, 182,9 км
29.06 Вторник. Этап 4: Redon - Fougères, 150,4 км
30.06 Среда. Этап 5: Changé - Laval (ITT), 27,2 км
1.07 Четверг. Этап 6: Tours - Chateauroux, 160,6 км
2.07 Пятница. Этап 7: Vierzon - Le Creusot, 249,1 км
3.07 Суббота. Этап 8: Oyonnax - Le Grand-Bornand, 150,8 км
4.07 Воскресенье. Этап 9: Cluses - Tignes, 144.9 км
5.07 Понедельник. День отдыха.
6.07 Вторник. Этап 10: Albertville - Valence, 190,7 км
7.07 Среда. Этап 11: Sorgues - Malaucène, 198,9 км
8.07 Четверг. Этап 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nimes, 159,4 км
9.07 Пятница. Этап 13: Nimes - Carcassonne, 219,9 км
10.07 Суббота. Этап 14: Carcassonne - Quillan, 183,7 км
11.07 Воскресенье. Этап 15: Céret - Andorre-La-Vieille, 191,3 км
12.07 Понедельник. День отдыха.
13.07 Вторник. Этап 16: Pas De La Case - Saint-Gaudens, 169 км
14.07 Среда. Этап 17: Muret - Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, 178,4 км
15.07 Четверг. Этап 18: Pau - Luz Ardiden, 129,7 км
16.07 Пятница. Этап 19: Mourenx - Libourne, 207 км
17.07 Суббота. Этап 20: Libourne - Saint-Emilion (ITT), 30,8 км
18.07 Воскресенье. Этап 21: Chatou - Paris Champs-Élysées, 108,4 км

 

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Теги к статье: Тур де Франс превью Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2021 маршрут Мировой Тур Франция Андорра

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Ближайшие старты

26 июня - 18 июля 2021

Tour de France

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Комментарии

  • Ернат
    Предварительные составы команд ... (28)
    Ернат-Фото
    а почему словенцев нет ))))))))))))))?
  • Astanaforever
    Предварительные составы команд ... (28)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: reforg34
    Все мы будем болеть за Фрума и Томаса. В хорошей форме они способны привезти в генерале Карапасу или Погачару минут эдак 6-7.
    Вот ты сказочный фантазер. Ты вело то смотришь эти два года хоть или все в 18 году застрял? Какие минут 6-7? Маловато будет..однако. Полчаса минимум. А то и час..я думаю.
  • Astanaforever
    Майкл Вудс возглавит команду I ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Фрум обидется, однако.
  • paziz
    Предварительные составы команд ... (28)
    paziz-Фото
    Падун на Туре, класс, успехов Марку Паровоз инеос очень убедителен
  • sashaney
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (9)
    sashaney-Фото

    Он самый. Автор WORST RETIREMENT EVER канала.

    Они там все друг на друга косятся. Попович про колесо Хешдала писал в днениках здесь. Бенетт про питание Фрума на фантастическом этапе Джиро в прямом эфире.

  • BaTman
    Предварительные составы команд ... (28)
    BaTman-Фото
    Я думаю его за заслуги должны 9-м допускать в команду ))
    Ну а в целом состав предварительный, не думаю что поедет. Смысла немного, лучше бы для подготовки Вуэльту в ноги.
  • GTX
    Предварительные составы команд ... (28)
    GTX-Фото
    Цитата: M-07
    А Адам что, Тур не едет? На Вуэльту пошлют его? Я думаю, что Томас не потянет, Карапаз, может, поборется, но я бы так на него не расситывал, по Адаму вопрос, конечно, тоже, но странно, что его на Тур не берут. Может, я что-то пропустил?
    В начале сезона было известно что он на Вуэльте будет капитанить
  • reforg34
    Предварительные составы команд ... (28)
    reforg34-Фото
    ну и за Вальверде, Кинтану с Портом конечно же. Самые заслуженные генеральщики:
    1. Фрум
    2. Томас +2:15
    3. Кинтана +2:20
    4. Вальверде +4:30
    5. Порт +4:47
    6. Уран + 5:21
    Если форма будет при них, будет примерно такая классификация.
  • reforg34
    Предварительные составы команд ... (28)
    reforg34-Фото

    Все мы будем болеть за Фрума и Томаса. В хорошей форме они способны привезти в генерале Карапасу или Погачару минут эдак 6-7.

  • Earl57
    Марк Кэвендиш о победе на этап ... (9)
    Earl57-Фото

    Цитата: sashaney
    Читал книжку Гамона

    Это тот американец, который обвинил Канчеллару в использовании моторчика? Когда Канчеллара стал возмущаться и пригрозил подать в суд за клевету, то заявил что не обвиняет, а просто ему так показалось. Каких либо доказательств само собой нет.

    Видела его комментарии в твиттере несколько раз. Такого сочинялкина еще поискать. Понты и привлечение к себе внимания.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4781
2 Ван Арт В. (Bel) (TJV) 3731
3 Погачар Т. (Slo) (UAD) 3633
4 Берналь Э. (Col) (IGD) 2564
5 Ван дер Пул М. (Ned) (AFC) 2441
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7 Порт Р. (Aus) (IGD) 2058
8 Власов А. (Rus) (APT) 2003
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