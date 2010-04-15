Тур де Франс-2021, превью этапов: 13 этап, Ним - Каркасон



Тринадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в городе Ним (Nimes, административный центр департамента Гар, регион Окситания), который накануне принимал финиш 12-го этапа. В далёкие времена старая дорога из Италии в Испанию, Виа Домиция, проходила через римское поселение Немаус, названное в честь водного источника. Постепенно оно превратилось в один из прекраснейших и самых процветающих городов Галлии. Сегодня несколько обветшалый современный Ним популярен у туристов, поскольку удобно расположен между Севенскими холмами к северу и Камаргом к югу, к тому же недалеко от Средиземного моря.



Город Ним в истории Тур де Франс



Ним, один из немногих городов, который был включен в маршрут в самые первые издания Большой Петли. Впервые город Ним появился на Тур де Франс в 1905 году, принимая финиш 5-го этапа и отправляя на старт велогонщиков по маршруту 6-го этапа. Шестнадцать изданий Тур де Франс включали на своем маршруте участие города Ним, из них 14 раз Ним был стартовым городком и 16 раз принимал финиш этапа.

13 изданий Большой петли город Ним принял до 1959 года, а затем, организаторы проложили маршрут Тур де Франс через Ним спустя 28 лет, затем ещё через 18, и ещё через 10. В последний раз город Ним принимал финиш и давал старт этапу на Тур де Франс-2019.

15-й этап Тур де Франс-2014 с финишем в Ниме завершал вторую неделю Тур де Франс. Этап переключил внимание с генеральщиков на спринтеров и велогонщиков отрыва. На финише 15-го этапа вторую победу праздновал норвежский велогонщик российской команды «Катюша» Александр Кристофф (Alexander Kristoff). Но спринтерской развязки могло не быть, отрыв дня, состоящий из новозеландского велогонщика команды Garmin-Sharp Джека Бауэра (Jack Bauer) и швейцарского велогонщика команды IAM Cycling Мартина Эльмигера (Martin Elmiger) едва не лишил спринтеров победы одного из немногих оставшихся для них этапов. Эльмигер был первым из атаковавших на этапе велогонщиков, вскоре к нему присоединился Бауэр и через 26 км они набрали максимальное для себя преимущество в 8 минут 50 секунд. За километр до финиша у Бауэра и Эльмигера ещё оставалось в запасе 14 секунд. Пелотон поймал отрыв лишь на последних 50 метрах дистанции 222-км этапа, спринт открыл Кристофф, и никто не смог его обойти.

Шестнадцатый этап Тур де Франс-2019 - спринтерский этап после дня отдыха с преодолением единственного категорийного подъёма 4-й категории Кот-де-Сен-Жан-дю-Пан (Côte de Saint-Jean-du-Pin), протяжённость 1,8 км, 193-269 м, перепад 76 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%. Этап стартовал и финишировал в городе Ним.

В отрыв сразу после старта уехали пять велогонщиков, которых пелотон не опускал больше чем на три минуты. Отрыв дня догнали за 2,5 км до финиша.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux



На финише этапа был разыгран общий спринт, в котором, как и на 11-м этапе Тур де Франс-2019, 25-летний австралийский спринтер Калеб Юэн из велокоманды Lotto Soudal обошёл Дилана Груневегена (Jumbo-Visma) и Элиа Вивиани (Deceuninck-Quick Step). Обладатель зелёной майки Петер Саган (Bora-hansgrohe), финишировал 4-м. Этап осложнил не столько рельеф, сколько погода - жара под 40 градусов.



Не обошлось на 16-м этапе Тур де Франс-2019 без завалов. Капитан велокоманды (Ineos) Герант Томас упал за 129 км до финиша при прохождении поворота. 33-летний британский капитан велокоманды Ineos быстро поднялся, пересел на другой велосипед, а затем вернулся в пелотон с помощью товарищей по команде Ваута Пулса (Wout Poels) и Джонатана Кастровьехо (Jonathan Castroviejo). Как после финиша объяснил британский велогонщик, он лишь свёз кожу на месте зажившей ссадины.



Капитан велокоманды Astana Pro Team Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Франс-2019 после падения на 16-м этапе. 34-летний датский велогонщик упал за 28 км до финиша, он поднялся, но не смог продолжить гонку. Якоба Фульсанга увезла с гонки скорая помощь. Позже команда Astana Pro Team сообщила о том, что у Якоба Фульсанга нет переломов, но он получил сильный ушиб руки и коленей.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet/Thomas Maheux

Альтиметрия 13-го этапа Тур де Франс-2021

Спринтерский этап в пятницу на 13 этапе, второй по протяжённости Тур де Франс-2021, с единственным подъёмом 4 категории.

Транзитный этап вдоль подножия Севенн в сторону Пиреней, после финиша этапа спринтеры могут сходить, если не хотят преодолевать Пиренеи. Ветер может повлиять на развитие этапа.

Старт этапа совпадает с финишем предыдущего, впервые на Тур де Франс-2021. Из Нима пелотон отправится на юго-запад. На 51,5 км маршрута расположена вершина подъёма 4-й категории Кот-дю-Пик-Сен-Луп (Cote du Pic Saint-Loup), протяжённость 5,5 км, 105-303 м, перепад 198 м, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 8%. Далее рельеф слабопересечённый.

Заключительные 5 км с многичисленными поворотами. Финальный километр тягун со средним градиентом 1,5%.

Финишируют участники 13-го этапа Тур де Франс-2021 в Каркасоне (Carcassonne, административный центр департамента Од, регион Окситания). Город Каркасон известен с древних времён, он расположен в стратегически важном месте Франции, на пересечении двух великих военных (а позднее и торговых) путей от Средиземноморья до Атлантики через Аквитанию и из Иберии в сердце Европы, в 80 км к востоку от Тулузы (Toulouse). Каркассон стоит в ложбине между Чёрной горой на севере и Корбьерами на востоке, на западе от него простирается равнина Лораге, а на юге долина Ода. Этот природный регион носит название Каркасе или Каркасонский (le Carcassès, le Carcassonnais). В судьбе города большую роль сыграли захватнические войны и крестовый поход папы Иннокентия III.



Каркасон находится на берегу реки Од, город площадью 65 кв. км делится на две части: нижний город - новый (его ещё называют - Бастид), который стоит на берегу реки, и верхний город - старый (он носит название - Ситэ), на холме над Одом. Верхний город построен на скалистой возвышенности и возвышается над нижним городом на 150 м, окружён двумя стенами 5-го и 13-го столетий. Нижний город находится на одном уровне с рекой на высоте 100 м над уровнем моря. Между ними находится квартал Триваль, на территории которого расположен Старый мост, пересекающий Од.



Нижний город - Бастид - средневековое укреплённое поселение, представляющее собой шестиугольник, по углам которого возвышаются бастионы. Улицы располагаются под прямыми углами по отношению друг к другу и организованы вокруг центральной точки - площади Карно. Бастиду окружает бульвар, идущий вдоль бывших древних земляных валов, уничтоженных в 1764 году по указу епископа Армана Базана де Безона (Armand Bazin de Bezons). Сегодня многие узкие улицы бастиды предназначены только для пешеходного движения.



Верхний город - Ситэ - окружён средневековыми земляными валами, внутренней и наружной оборонительными стенами, хотя наружная стена была построена много позже по приказу Людовика Святого, а между двумя линиями ворот был насыпан вал. Ситэ застроен дорогими и старинными особняками. Здесь весьма трудно передвигаться на автотранспорте, а в летние месяцы и вовсе запрещено. Верхний город представляет собой цитадель (крепость), сохранившуюся до наших дней с гало-римских времён и поражающую своей красотой. Каркассон начал упоминаться в летописях 1-го века до н. э., первое поселение было основано галлами во 2-м веке до н. э. С тех пор кто только не владел городом: и римляне, и вестготы, и сарацины, и даже франки.



После распада Франкской империи Каркассоном завладела семья Транкавель. В 12-м веке город становится прибежищем альбигойцев, приверженцев движения катар, и в глазах папы приобретает дурную славу, как рассадник ереси. Вскоре был организован крестовый поход под предводительством Симона де Морфона, которому и отошла крепость после её завоевания. После неудачной попытки восстания король Франции Людовик Святой изгнал каркассонцев из крепости на другую сторону реки Од. С 1247 года город начал разрастаться за пределы крепостных стен, разделившись на две части по обе стороны реки Од. Таким он предстаёт перед нами и по сей день.

Самым значимым историческим и культурным памятником города является замок Комталь, построенный во времена Транквелей на территории крепости. Замок, предположительно, был построен в 1130 году одним из виконтов семьи Транкавель, члены династии которой правили в Каркасоне с 11-го по 13-й век. На территории замка создан Музей инквизиции, пожалуй, это самый страшный музей в мире, экспонатами которого являются предметы, предназначенные для пыток и издевательств над людьми.

Музей создан не случайно, ведь именно на каркассонской земле был создан первый церковный суд католической церкви. В 1215 году его создал папа Иннокентий III. Четыре года спустя в Южной Франции был основан церковный трибунал, расследовавший преступления против веры. В замке сохранилась Башня Инквизиции, в подземной темнице которой пытали еретиков, а над ней располагается круглый зал, состоящий из двух больших окон и громадного камина.



Среди экспонатов музея инквизиции находится электрический стул, гильотина, гаррота - инструмент для удушения человека, дыба - орудие пытки посредством растягивания тела жертвы с одновременным разрыванием суставов, пояс верности, а также пресс для сдавливания черепа.

Наверное, особое отношение к пыткам на каркассонской земле заложили основатели замка, ведь история обороны крепости также полна кровожадных новшеств. Транкевели, построившие к 1130 году замок впервые использовали «машикули» - укрытие обороняющихся (деревянные галереи), которые позволяли вести бои, при этом, наблюдая за подножьем стен, под которыми часто делали подкопы, при этом оставаясь защищёнными. Это новшество военной архитектуры было заимствовано другими замками Европы. Кроме того, вход в замок Комталь закрывал полукруглый барбакан (ещё одно оборонительное сооружение с Башней), построенный перед оборонительным рвом и мостом в замок. Ров чаще всего был заполнен водой. Ещё один наружный барбакан был ещё более смертельной ловушкой, нежели внутренний ров между двумя стен перед Нарбонскими воротами. Он располагался со стороны реки и представлял собой участок стены, казавшийся более доступный, чем другие. Но тех нападавших, кто осмеливался перелезть через его стену, ждал огромные круглые камни, которые защитники выкатывали с высокой стены и бросали прямо на головы несчастных. Это был дьявольский мельничный жернов, оставлявший после себя только кашу из тел и оружия. Как видите, Каркассон с его фортификациями создавал впечатление неприступной твердыни.



В 1997 году средневековый архитектурный ансамбль Каркасона был включён в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Туристы со всего мира приезжают в Каркасон на протяжении всего года. Музей инквизиции очень популярен.



Город Каркасон в истории Тур де Франс



Этапы девяти изданий Тур де Франс принимал Каркасон в качестве финишного и стартового города. Впервые на маршруте Большой Петли город появился 74 года назад. В Тур де Франс 1947 года участвовали национальные велокоманды. Таким образом, организаторы сохранили формат многодневки предвоенных лет. Немецкая велокоманда не получила приглашение для участия, а велокоманда Италии была сформирована из итальянцев, живущих во Франции. Всего в Тур де Франс-1947 приняли участие 10 велокоманд (по 10 велогонщиков в каждой). Помимо итальянцев и велокоманды Франции, среди приглашённых национальных велокоманд были бельгийцы; велокоманда, сформированная из голландских и французских велогонщиков, а также объединённая велокоманда Швейцарии и Люксембурга. Также в многодневке принимали участие пять региональных французских велокоманд, сформированных по географическому принципу: Север Франции, Запад Франции, Северо-Восток Франции, Центральный регион и Юго-Запад, и Юго-Восток Франции.



Состав участников Тур де Франс-1947 был интернациональным: 58 французских велосипедистов, 13 итальянцев, 11 бельгийцев, 6 голландцев, 6 швейцарских велогонщиков, 4 люксембуржца, один поляк и один представитель Алжира.

Организаторы отменили денежный приз; ввели правило, согласно которому, победители этапа, чтобы выиграть денежный приз, должны были проехать со скоростью, по крайней мере, 30 км/ч.

13-й этап Тур де Франс-1947 стартовал в Монпелье (Montpellier) и финишировал в Каркасоне. Этап протяжённостью 172 км выиграл Люсьен Тессер (Lucien Teisseire). 14-й этап прошёл между Каркасоном и Баньер-де-Люшоном (Bagneres-de-Luchon). Победителем этапа протяжённостью 253 км стал Бурлон Альберт (Bourlon Albert).



14-й этап Тур де Франс-1962, протяжённостью 215 км, как предполагалось, был трудным, с горными подъёмами Коль д'Ар (Col d'Ares) и Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet d'Aspet) и затем с заключительным подъёмом в укреплённый город Каркасон.



Но, помимо этого, для некоторых участников Тур де Франс-1962, он оказался трудным тем, что в истории велоспорта теперь известно, как «Дело Виела», по названию велокоманды Wiel's-Groene Leeuw. Ганс Юнкерманн (Hans Junkermann), выступавший за велокоманду Wiel's-Groene Leeuw, заболел в ночь перед 14-м этапом Тур де Франс-1962. По его просьбе старт этапа был задержан. После индивидуальной гонки с раздельным стартом в Супербаньер (Superbagneres) на 13-м этапе, Юнкерманн находился на 7-й позиции генеральной классификации, всего в 4-х минутах от лидера гонки Йозефа Планкарта (Jozef Planckaert). Учитывая высокое место в генеральной классификации Ганса Юнкерманна и его статус, как капитана велокоманды, задержка казалась разумной.



Когда пелотон стартовал, довольно скоро Юнкерманн оказался в хвосте группы, и вынужден был слезть с велосипеда, так как был не в силах продолжать велогонку. Ганс Юнкерманн утверждал, что отравился рыбой, которую подавали в гостинице. 14 участников Тур де Франс-1962, включая Гастона Ненчини (Gastone Nencini), Вилли Шредера (Willy Schroeders) и трёх товарищей по велокоманде Ганса Юнкерманна, также сошли во время этапа. В целом, пострадали участники восьми велокоманд.



Администрация гостиницы утверждала, что это мошенничество и что они не подавали никакой рыбы. Тот день был очень жарким, и появилась догадка, что дело было в допинговых махинациях спортсменов. Появилась карикатура, на которой велогонщики сидели за обеденным столом со шприцами из рыбных костей. Высмеянные велогонщики были в ярости из-за того, как газеты преподнесли инцидент и пригрозили забастовкой. Брат Луизона Бобе (Louison Bobet) Жан Бобе (Jean Bobet), пытался их остановить, говоря, что они могут усугубить ситуацию.

Несмотря на эту историю с отравлением, у 14-го этапа Тур де Франс-1962 с финишем в Каркасоне есть победитель, и это Жан Стаблински (Jean Stablinski). На следующий день из Каркасона участники 15-го этапа Тур де Франс-1962 отправились по маршруту 196 км этапа в Монпелье (Montpellier). Этап выиграл Вилли Ваннитсен (Willy Vannitsen).

Пятнадцатый этап Тур де Франс-2018 - транзитный этап из Массива Централь на юг в сторону Пиреней перед днём отдыха финишировал к городе Каркасон. Со старта образовался многочисленный отрыв дня. Бельгийский велогонщик из велокоманды Dimension Data Серж Паувелс (Serge Pauwels) задавал скорость на финальном подъёме 1-й категории - Пик-де-Нор (Pic de Nore) - протяжённость 12,3 км, 424 - 1205 м, перепад высот 781 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 12%). Паувелс не смог ответить на атаку Рафала Майки (Bora-hansgrohe), которая порвала отрыв, и он остался в третьей группе, которая, когда преследователи догнали Рафала Майку, стала второй и финишировала через 2 минуты 31 секунду после победителя этапа.

Photo credit: ©Bettiniphoto



Датский велогонщик Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) из казахстанской велокоманды Astana Pro Team оказался сильнейшим в спринте из группы отрыва и выиграл 15-й этап Тур де Франс-2018.



За несколько сотен метров до финиша 15-го этапа Серж Паувелс упал на повороте, из-за того, что ехавшие впереди него велогонщики притёрлись колёсами. Он не смог избежать завала и врезался в велогонщика Дэмьена Хаусона (Damien Howson) из велокоманды Mitchelton-Scott. Серж Паувел смог доехать до финиша, но после осмотра выяснилось, что у него перелом локтя, и продолжать гонку нет никакой возможности.



Автором неприятного инцидента стал велогонщик Джанни Москон из велокоманды снят Sky, за что и был снят с Тур де Франс-2018 по решению судей. Джанни Москон толкнул велогонщика Эли Жебера (Elie Gesbert) из велокоманды Fortuneo-Samsic через 800 м после старта 15-го этапа Тур де Франс-2018. После просмотра видеозаписи комиссары гонки приняли решение дисквалифицировать Джанни Москона согласно статье 12.1040.30.1 Правил UCI, позволяющей снимать велогонщиков с соревнования за «акт насилия и проявление крайней агрессии».

Третья неделя Тур де Франс-2018 - горные вершины Пиренеев и индивидуальная разделка на 20-м этапе, которая должна была окончательно определить победителя 105-го выпуска Тур де Франс, а также имена тех, кто будет стоять на подиуме Тур де Франс-2018 на Елисейских полях.

На Тур де Франс-2021 городу Каркассон выпала честь принять финиш этапа и отправить участников по маршруту следующего этапа.

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