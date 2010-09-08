Презентация маршрута Тур де Франс-2021

Состоялась презентация маршрута 108-го выпуска Тур де Франс, который пройдёт с 26 июня по 18 июля 2021 года. Изначально 108-й выпуск французского Гранд-тура должен был стартовать в Копенгагене (Дания), но в связи с переносом Олимпийских игр организаторы Тур де Франс были вынуждены изменить дату старта, чтобы Большая Петля не совпадала с Олимпиадой. Дания не смогла принять более ранний старт Тур де Франс-2021, так как принимает чемпионат Европы по футболу.

В маршруте Тур де Франс-2021 8 спринтерских равнинных этапов, 5 среднегорных, 6 горных, 3 этапа с финишами на высоте, 2 индивидуальных гонки на время. Общая протяжённость дистанций индивидуальных разделок составит 58 км.

Тур де Франс-2021 стартует в Бретани, где пройдут первые четыре этапа. Гранд-депар состоится в Бресте. Первая неделя Тур де Франс-2021 выведет на первый план гонщиков-классиков и спринтеров. Уже на 1-м этапе гонщиков ждёт финиш в подъём (3 км с 5,7%). 2-й этап финиширует в подъём Мюр-де-Бретань (2 км с 6,9%). Первый шанс у спринтеров появится только на 3-м этапе.

5-й этап – 27-км индивидуальная гонка на время.

6-й этап – ещё один шанс для спринтеров.

7-й этап – самый протяжённый с 2000 года – 248 км с прохождением 5,7 км подъёма с 5,7%.

8-й этап – первый горный этап с прохождением Коль-де-Ромм – 8,8 км с 8,9% и Коль де ла Коломбье 7,5 км с 8,5%.

9-й этап – Тур де Франс возвращается в Тинь после двух лет отсутствия. Горный этап с 40 км подъёмов в финале – прохождением Коль-дю-Пре – 12,6 км с 7,7% и Монте де Тинь – 21 км с 5,6%.

После дня отдыха и спринтерского этапа на 11-м этапе гонщиков ждёт двойное восхождение на Гигант Прованса – Мон-Ванту – первое восхождение от Соль (Sault) – 24,3 км с 5%, второе от Бедуана (Bedoin) – 15,7 км с 8,8%.

На 14-м этапе пелотон приедет в Пиренеи, где будут пройдены легендарные подъёмы.

На 15-м этапе Тур де Франс заедет в Андорру, где будет пройдена самая высокая вершина выпуска – Пор-д’Энвалира – 2408 м.

На 17-м этапе будут преодолеваться Пейресурд - Валь Лурон - Азе - Коль дю Порте (Peyresourde – Val Louron-Azet – Col du Portet), на 18-м - Турмале - Луз Ардиден (Tourmalet – Luz Ardiden).

19-й этап – спринтерский.

20-й – вторая на Тур де Франс-2021 индивидуальная гонка на время протяжённостью 31 км.

На шести стратегически важных подъёмах гонки первые три гонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации (с одобрения UCI). Секунды будут присуждаться на следующих подъёмах:

2-й этап. При первом прохождении Мюр-де-Бретань

7-й этап. На вершине Сигнал д’Юшон (Signal d’Uchon)

8-й этап. На Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière)

11-й этап. На втором прохождении Мон-Ванту (Mont Ventoux)

14-й этап. На вершине Коль де Сан-Луи (Col de Saint-Louis)

15-й этап. На Коль де Бексали (Col de Beixalis)

26.06 Суббота. Этап 1: Brest - Landerneau, 187 км



27.06 Воскресенье. Этап 2: Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 182 км



28.06 Понедельник. Этап 3: Lorient - Pontivy, 182 км



29.06 Вторник. Этап 4: Redon - Fougères, 152 км



30.06 Среда. Этап 5: Changé - Laval (ITT), 27 км



1.07 Четверг. Этап 6: Tours - Chateauroux, 144 км



2.07 Пятница. Этап 7: Vierzon - Le Creusot, 248 км



3.07 Суббота. Этап 8: Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 км



4.07 Воскресенье. Этап 9: Cluses - Tignes, 145 км



5.07 Понедельник. День отдыха



6.07 Вторник. Этап 10: Albertville - Valence, 186 км



7.07 Среда. Этап 11: Sorgues - Malaucène, 199 км



8.07 Четверг. Этап 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nimes, 161 км



9.07 Пятница. Этап 13: Nimes - Carcassonne, 220 км



10.07 Суббота. Этап 14: Carcassonne - Quillan, 184 км



11.07 Воскресенье. Этап 15: Céret - Andorre-La-Vieille, 192 км



12.07 Понедельник. День отдыха



13.07 Вторник. Этап 16: Pas De La Case - Saint-Gaudens, 169 км



14.07 Среда. Этап 17: Muret - Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, 178 км



15.07 Четверг. Этап 18: Pau - Luz Ardiden, 130 км



16.07 Пятница. Этап 19: Mourenx - Libourne, 203 км



17.07 Суббота. Этап 20: Libourne - Saint-Emilion (ITT), 31 км



18.07 Воскресенье. Этап 21: Chatou - Paris Champs-Élysées, 112 км