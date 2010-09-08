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Презентация маршрута Тур де Франс-2021

 Презентация маршрута Тур де Франс-2021

  

Презентация маршрута Тур де Франс-2021

 

  Состоялась презентация маршрута 108-го выпуска Тур де Франс, который пройдёт с 26 июня по 18 июля 2021 года. Изначально 108-й выпуск французского Гранд-тура должен был стартовать в Копенгагене (Дания), но в связи с переносом Олимпийских игр организаторы Тур де Франс были вынуждены изменить дату старта, чтобы Большая Петля не совпадала с Олимпиадой. Дания не смогла принять более ранний старт Тур де Франс-2021, так как принимает чемпионат Европы по футболу.

 

  В маршруте Тур де Франс-2021 8 спринтерских равнинных этапов, 5 среднегорных, 6 горных, 3 этапа с финишами на высоте, 2 индивидуальных гонки на время. Общая протяжённость дистанций индивидуальных разделок составит 58 км.

 

  Тур де Франс-2021 стартует в Бретани, где пройдут первые четыре этапа. Гранд-депар состоится в Бресте. Первая неделя Тур де Франс-2021 выведет на первый план гонщиков-классиков и спринтеров. Уже на 1-м этапе гонщиков ждёт финиш в подъём (3 км с 5,7%). 2-й этап финиширует в подъём Мюр-де-Бретань (2 км с 6,9%). Первый шанс у спринтеров появится только на 3-м этапе.

 

5-й этап – 27-км индивидуальная гонка на время.

 

6-й этап – ещё один шанс для спринтеров.

 

7-й этап – самый протяжённый с 2000 года – 248 км с прохождением 5,7 км подъёма с 5,7%.

 

8-й этап – первый горный этап с прохождением Коль-де-Ромм – 8,8 км с 8,9% и Коль де ла Коломбье 7,5 км с 8,5%.

 

9-й этап – Тур де Франс возвращается в Тинь после двух лет отсутствия. Горный этап с 40 км подъёмов в финале – прохождением Коль-дю-Пре – 12,6 км с 7,7% и Монте де Тинь – 21 км с 5,6%.

 

После дня отдыха и спринтерского этапа на 11-м этапе гонщиков ждёт двойное восхождение на Гигант Прованса – Мон-Ванту – первое восхождение от Соль (Sault) – 24,3 км с 5%, второе от Бедуана (Bedoin) – 15,7 км с 8,8%.

 

На 14-м этапе пелотон приедет в Пиренеи, где будут пройдены легендарные подъёмы.

 

На 15-м этапе Тур де Франс заедет в Андорру, где будет пройдена самая высокая вершина выпуска – Пор-д’Энвалира – 2408 м.

 

На 17-м этапе будут преодолеваться Пейресурд - Валь Лурон - Азе - Коль дю Порте (Peyresourde – Val Louron-Azet – Col du Portet), на 18-м - Турмале - Луз Ардиден (Tourmalet – Luz Ardiden).

 

19-й этап – спринтерский.

 

20-й – вторая на Тур де Франс-2021 индивидуальная гонка на время протяжённостью 31 км.

 

  На шести стратегически важных подъёмах гонки первые три гонщика получат 8, 5 и 2 секунды бонификации (с одобрения UCI). Секунды будут присуждаться на следующих подъёмах:

 

2-й этап. При первом прохождении Мюр-де-Бретань

7-й этап. На вершине Сигнал д’Юшон (Signal d’Uchon)

8-й этап. На Коль де ла Коломбьер (Col de la Colombière)

11-й этап. На втором прохождении Мон-Ванту (Mont Ventoux)

14-й этап. На вершине Коль де Сан-Луи (Col de Saint-Louis)

15-й этап. На Коль де Бексали (Col de Beixalis)

 

 

 

 

 26.06 Суббота. Этап 1: Brest - Landerneau, 187 км 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2021


27.06 Воскресенье. Этап 2: Perros-Guirec - Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 182 км 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2021


28.06 Понедельник. Этап 3: Lorient - Pontivy, 182 км 


29.06 Вторник. Этап 4: Redon - Fougères, 152 км 


30.06 Среда. Этап 5: Changé - Laval (ITT), 27 км 


1.07 Четверг. Этап 6: Tours - Chateauroux, 144 км 


2.07 Пятница. Этап 7: Vierzon - Le Creusot, 248 км 

 


3.07 Суббота. Этап 8: Oyonnax - Le Grand-Bornand, 151 км 

 

 


4.07 Воскресенье. Этап 9: Cluses - Tignes, 145 км 

 

 


5.07 Понедельник. День отдыха


6.07 Вторник. Этап 10: Albertville - Valence, 186 км 


7.07 Среда. Этап 11: Sorgues - Malaucène, 199 км 

 

 


8.07 Четверг. Этап 12: Saint-Paul-Trois-Châteaux - Nimes, 161 км 


9.07 Пятница. Этап 13: Nimes - Carcassonne, 220 км 


10.07 Суббота. Этап 14: Carcassonne - Quillan, 184 км 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2021


11.07 Воскресенье. Этап 15: Céret - Andorre-La-Vieille, 192 км 

 


12.07 Понедельник. День отдыха


13.07 Вторник. Этап 16: Pas De La Case - Saint-Gaudens, 169 км 


14.07 Среда. Этап 17: Muret - Saint-Lary-Soulan Col Du Portet, 178 км 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2021

 


15.07 Четверг. Этап 18: Pau - Luz Ardiden, 130 км 

 


16.07 Пятница. Этап 19: Mourenx - Libourne, 203 км 


17.07 Суббота. Этап 20: Libourne - Saint-Emilion (ITT), 31 км 


18.07 Воскресенье. Этап 21: Chatou - Paris Champs-Élysées, 112 км 

 

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2021 Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Вчера, 23:43 | Регистрация: 7.12.2014

    Два раза на одном этапе подъемы на Мон-Ванту с разных сторон и финиш под спуск. Такое раньше было на Туре? Причем оба раза полный подъем, до вершины.

  2. Имя: Алексей

    uran

    Сегодня, 00:10 | Регистрация: 27.05.2017

    Блин где ТТТ? Такой красивый вид убили.

  3. Имя: Юрий

    Starch27

    Сегодня, 00:47 | Регистрация: 8.09.2010

    Опять много спусков и всего лишь 2 финиша в гору. Не очень понравился маршрут.

  4. Имя: Константин

    Konstantin41

    Сегодня, 00:56 | Регистрация: 4.07.2017

    У французов какая-то странная, прогрессирующая с каждым годом, любовь к финишам после спуска, скоро вообще финишей в подъём не останется. К счастью, у итальянцев и испанцев такой болезни нет. 

  5. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 01:11 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче опять легким горнякам облом. Кто-то лоббирует что ли эти альтиметрии этапов? Горные этапы с финишем на спуске . Под Жужу что ли? Видимо француз должен выиграть домашний тур наконец.

    Вся жизнь это гонка.
  6. Имя: Андрей

    Krakk

    Сегодня, 03:49 | Регистрация: 22.06.2018

    Маршрут капельку лучше последней версии, но именно что капельку. Про спуски уже все сказали выше, даже с Ванту спуск запилить умудрились. И длинная разделка в конце, которая наверняка все решит. Французы делают все, чтобы оттолкнуть гонщиков от Тура и потерять статус главного гт. Воспользуется ли этим Джиро? В Вуэльту после удачеств двух последних лет уже совсем не верю.

    Цитата: Astanaforever
    Под Жужу что ли? Видимо француз должен выиграть домашний тур наконец.
    Ладно после прошлогоднего Тура могли остаться иллюзии, но сейчас уже все понятно с Алафилиппом, верить в его победу - идиотизм, и лучший французский генеральщик - по-прежнему Пино. Но Пино-то как раз нужны финиши в гору, как можно больше насыщенных горами этапов с хорошими подъемами в конце, при минимуме разделки. Но французы, видимо, сами себе враги.

  7. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 05:33 | Регистрация: 22.05.2013

    18 этап получается последний с горами, разделка на 20-ом по равнине. 

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Комментарии

  • velodoctor
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (7)
    velodoctor-Фото

    18 этап получается последний с горами, разделка на 20-ом по равнине. 

  • Krakk
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (7)
    Krakk-Фото

    Маршрут капельку лучше последней версии, но именно что капельку. Про спуски уже все сказали выше, даже с Ванту спуск запилить умудрились. И длинная разделка в конце, которая наверняка все решит. Французы делают все, чтобы оттолкнуть гонщиков от Тура и потерять статус главного гт. Воспользуется ли этим Джиро? В Вуэльту после удачеств двух последних лет уже совсем не верю.

    Цитата: Astanaforever
    Под Жужу что ли? Видимо француз должен выиграть домашний тур наконец.
    Ладно после прошлогоднего Тура могли остаться иллюзии, но сейчас уже все понятно с Алафилиппом, верить в его победу - идиотизм, и лучший французский генеральщик - по-прежнему Пино. Но Пино-то как раз нужны финиши в гору, как можно больше насыщенных горами этапов с хорошими подъемами в конце, при минимуме разделки. Но французы, видимо, сами себе враги.

  • jerzyk
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (47)
    jerzyk-Фото
    Зависит от витаминов! :)
  • M-07
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (47)
    M-07-Фото
    В 2011 и 2013 годах было интереснее, чем в 2017, как по мне.
  • M-07
    Вуэльта Испании-2020. Результа ... (47)
    M-07-Фото
    Роглич проиграл Тур не в последней разделке, а раньше, сам признал - ни одной победы, ни одной атаки в горах.

    Вообще-то в начале Тура он выигрывал, спринт в горку он выиграл.
  • Astanaforever
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (7)
    Astanaforever-Фото
    Короче опять легким горнякам облом. Кто-то лоббирует что ли эти альтиметрии этапов? Горные этапы с финишем на спуске . Под Жужу что ли? Видимо француз должен выиграть домашний тур наконец.
  • Boris
    Заявление велогонщиков Вуэльты ... (2)
    Boris-Фото

    Ярослав Попович в 2014 году писал про кривое судейство на Вуэльте.
    Ничего не поменялось.

  • Konstantin41
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (7)
    Konstantin41-Фото

    У французов какая-то странная, прогрессирующая с каждым годом, любовь к финишам после спуска, скоро вообще финишей в подъём не останется. К счастью, у итальянцев и испанцев такой болезни нет. 

  • Starch27
    Стартовый протокол разделки на ... (4)
    Starch27-Фото
    Есть подозрение, что он может и Мартина догнать )
  • Starch27
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (7)
    Starch27-Фото

    Опять много спусков и всего лишь 2 финиша в гору. Не очень понравился маршрут.

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