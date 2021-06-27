Тур де Франс-2021, превью этапов: 3 этап, Лорьян - Понтиви

Третий этап Тур де Франс (Tour de France)-2021 стартует в портовом городе Лорьян (Lorient), который является четвёртым по величине городом региона Бретань. История его возникновения уходит корнями в первую половину 17-го века. Новое поселение в устье реки Блаве (Blavet) быстро росло и увеличивало свою территорию благодаря расцвету торговли с Индией. Первоначально склады для морской торговли располагались в Порт-Луи (Port-Louis), и они перестали успевать обрабатывать поступающие из Индии морские грузы. В 1628 году к востоку от Порт-Луи были построены дополнительные склады, которые стали известны как «восточные», а затем вокруг них возник город.

После 1664 года в Лорьяне толчком к последующему росту благосостояния горожан дала возведённая судоверфь. Её основателем являлась французская Ост-Индская компания. Сегодня в те времена туристов переносит музей Ост-Индской компании.

Но всю насыщенную историю портовой жизни Лорьяна разрушила война. В период Второй мировой войны город подвергался массированным авианалётам союзников с воздуха. Немцы разместили здесь свою базу подводных лодок, поскольку под это хорошо подошла естественная гавань, защищённая от океанских волн островом Груа (Groix). Особо мощные бомбардировки проводились в январе-феврале 1943 года. Порт-крепость сдался окончательно американским войскам 10 мая 1945 года, через два дня после победы в Европе. После освобождения город представлял собой сплошные руины, ведь на него было сброшено 4 000 тонн бомб. Лишь небольшая часть зданий города чудом уцелела. Восстанавливать порт и городские кварталы в их первоначальном виде после войны не стали. Все возводили заново, поэтому в Лорьяне очень много зданий, построенных в 50-е годы 20-го столетия. До наших дней немецкая база подлодок – «виновница» массовых разрушений в Лорьяне - неплохо сохранилась и теперь на её территории находится музей.

О былой славе морского порта Лорьяна напоминает Музей океанографии и морского дела. Также к достопримечательностям относится называемый местными жителями «музеем империализма» Музей Индийской компании.

Основой экономики города служат деятельность порта, торговля, рыболовный промысел и транспортные пассажирские перевозки. Вблизи города имеется его собственный аэропорт, который имеет статус международного, так как кроме внутренних рейсов из него также осуществляются рейсы в Великобританию.

Начиная с 1971 года здесь проводится ставший традиционным кельтский фестиваль этнической музыки (Festival interceltique de Lorient). Международный фестиваль собирает вокруг себя многочисленных поклонников народного музыкального искусства - музыкантов, танцоров и художников, представителей кельтских народов со всего мира (Бретань, Ирландия, Шотландия, Галисия, Австралия, Акидия и Остров Ман). Является одним из крупнейших фестивалей в Европе, к примеру, количество участников в 2015 году составило 750 000 человек.

В настоящее время Лорьян является крупным центром туризма, где можно прекрасно отдохнуть и с пользой провести время, насладиться неподражаемым духом Бретани. Любители спокойного отдыха частенько предпочитают именно Лорьян, который в полной мере соответствует данным требованиям.

Славится Лорьян и известными личностями, для которых этот город является родным. Самые известные уроженцы Лорьян - знаменитая французская писательница Ирен Френ (Irène Frain), книги которой переведены на множество языков и которые знают читатели во всём мире. А ещё здесь родилась Мари Дорваль (Marie Dorval) - величайшая французская актриса (1798–1849), имя которой стало легендой театрального искусства.

Город Лорьян в истории Тур де Франс и велоспорта

Лорьян имеет большую сеть велосипедных дорожек с возможностью аренды велосипеда, и в 2010 году был признан L'Equipe спортивным городом Франции.

Пути Тур де Франс и города Лорьян пересекались в 12-ти изданиях Большой Петли - 9 раз город был стартовым и 8 раз - финишным. Впервые Лорьян появился на маршруте Тур де Франс в далёком 1939 году, тогда город принимал финиш 4-го и старт 5-го этапа Тур де Франс-1939. Победителем 4-го этапа протяжённостью 174 км стал Раймон Лувиё (Raimond Louviot), 5-й этап выиграл Амеди Фурнье (Amedee Fournier).

Следующий заезд Большой Петли в город Лорьян состоялся уже после Второй мировой войны. На Тур де Франс-1956 город принимал финиш 6-го этапа и старт 7-го этапа. Это был один из самых необычных Тур де Франс за всю его историю на тот момент. Перед стартом Большой Петли фаворитами считались Шарли Голь (Charly Gaul), Жан Бранкар (Jean Brankart), Стен Окерс (Stan Ockers) и Рафаэль Джеминиани (Raphael Geminiani). Правда, на этот раз ни один из прошлых победителей Большой Петли не вышел на старт, такое случалось лишь в 1903, когда состоялся первый выпуск велогонки, и говорить о защите титула не приходилось, и в 1927 году. Тур де Франс 1956 года стал самым быстрым, он был пройдён со средней скоростью более 36 км/ч. Роджер Валковяк (Roger Walkowiak) стал вторым после Фирмана Ламбо (Firmin Lambot), победителя Тур де Франс-1922, кто выиграл гонку, не взяв победы ни на одном этапе. Мало того, Валковяк вообще никогда за свою карьеру не выиграл ни одного этапа на Тур де Франс и был представителем региональной французской команды. Едва ли кто-то мог припомнить его достижения до 1956 и почти нечего сказать о его карьере после этой победы.

6-й этап Тур де Франс-1956 с финишем в Лорьяне протяжённостью 192 км выиграл Альфред Де Брюн (Alfred De Bruyne). Следующий, 7-й этап, стартовал из Лорьяна, а затем, проехав 244 км, участники велогонки финишировали в Анже (Angers). Именно на 7-м этапе Тур де Франс-1956 Валковяк начал свой путь к первой ступеньке подиума. Пока фавориты, как обычно, следили друг за другом, группа из 31 велогонщика ушла в отрыв. Пелотон не реагировал, и уехавшая группа на финише в Анже опередила остальных на 18 минут 46 секунд. Этап выиграл Алессандро Фантини (Alessandro Fantini), ну а отыгранного отрывом преимущества оказалось достаточно, чтобы Роджер Валковяк надел майку лидера. И всё же его не считали велогонщиком, представляющим опасность для фаворитов, ведь впереди были Альпы, которые должны были позаботиться, чтобы всех расставить по местам.

Да и для самого Валковяка неожиданное перемещение на первое место генеральной классификации казалось скорее сном, чем реальностью. Поздно вечером Роджер, оставшись один в комнате, надел жёлтую майку снова и посмотрелся в зеркало. Он подумал, что такое облачение ему очень идёт, и решил, что будет во что бы то ни стало защищать свою жёлтую майку.

На 6-м этапе Тур де Франс-1960, от Сэнт-Мало (St. Malo) до Лорьян (Lorient), Роже Ривьер (Roger Riviere) атаковал, прихватив ещё вдобавок с собой основных конкурентов французской велокоманды – Гастона Ненчини (Gastone Nencini) и Яна Адриансенса (Jan Adriaensens). Зачем он это сделал? Дело в том, что Ривьер испытывал определённую неприязнь к Анри Англаде (Henry Anglade), выступавшего с ним за национальную велокоманду Франции, поэтому он не собирался делать никаких подарков своему партнёру по велокоманде. На финише двух французов разделили почти 15 минут времени, отрыв из четырёх велогонщиков приехал на финиш в Лорьян раньше пелотона. Победитель 6-го этапа Тур де Франс-1956, Роже Ривьер, таким образом вернул свою позицию фаворита велогонки, которую он потерял после серьёзного падения на спуске с Коль де Пержюре (Col du Perjuret), пропустив вперёд Гастона Ненчини.

7-й этап Тур де Франс-1956 стартовал в Лорьян, этап протяжённостью 244 км выиграл Грациано Баттистини (Graziano Battistini).

На 9а полуэтапе Тур де Франс-1982 участникам предстояла 69-км командная гонка на время. Команды стартовали в Лорьян и финишировали в Плюмлеке (Plumelec). Победу одержали велогонщики команды Ti-Raleigh. 5-й этап Тур де Франс-1982 должен был проводиться в формате командной гонки на время, но этап отменили после того, как несколько велокоманд уже начали гонку. Забастовка рабочих сталелитейного завода перекрыла дорогу. Тогда командную разделку перенесли на утро 9-го этапа, сделав в этот день два полуэтапа. Велокоманда Ti-Raleigh показала, что никакие случайности не уменьшили её силу. Ti-Raleigh 8-й раз подряд заняли первое место в командной гонке на время на Тур де Франс.

В Лорьяне финишировал и 9-й этап Тур де Франс-2002 - индивидуальная гонка на время. Фаворитом 52-км разделки был Лэнс Армстронг (Lance Armstrong). Его дотошная подготовка и строгий тренировочный режим стали легендарными после первой победы в 1999 году. Но на этот раз, несмотря на разведку трассы, которую американец провёл ещё в апреле, он финишировал 2-м, проиграв 11 секунд Сантьяго Ботеро (Santiago Botero) из велокоманды Kelme. Ботеро особенно хорошо проехал вторую половину дистанции, даже Сергей Гончар (Serhiy Honchar), показавший лучшее время на первой отсечке, не смог сравняться с колумбийским велогонщиком. Ботеро прошёл дистанцию на передаче 55x11 со средней скоростью 50,08 км/ч.

Амстронг ещё за 17 км до финиша проигрывал Ботеро менее секунды, но через 11 км потерял набранное преимущество, на последних 6 км, где дорога шла вверх-вниз и был сильный ветер проиграл.

В последний раз город Лорьян отправлял участников по маршруту гонки на 5-м этапе Тур де Франс-2018. Этап проходил по многочисленным холмам, некоторые из которых получили категории. Латвийский велогонщик велокоманды Trek-Segafredo Том Скуйиньш (Toms Skujiņš), отобравшийся в отрыв дня, первым прошёл две вершины финальных подъёмов 3-й категории, благодаря чему надел гороховую майку лидера классификации лучшего горного гонщика.



Исход 5-го этапа Тур де Франс-2018 решился на финальном некатегорийном подъёме Кот-де-Стан-Биан (Cote de Stang Bihan) протяжённостью 1 км со средним градиентом 4,8% и максимальным градиентом 10%. Чемпион мира Петер Саган сделал дубль на Тур де Франс-2018, прибавив к победе на 2-м этапе победу на 5-м этапе.





Альтиметрия 3-го этапа Тур де Франс-2021

Спринтерский этап с двумя подъемами 4 категории. В ход развития этапа могут вмешаться ветра с океана. Со старта пелотон отправится на юго-восток вдоль побережья Бискайского залива и через 30 км развернется на северо-восток по-дальше от берега.

На середине этапа расположен подъём 4-й категории Кот-де-Кадудаль (Cote de Cadoudal), протяжённость 1,7 км, 50-157 м, перепад 107 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%. Далее разворот на запад. С подъёма 4-й категории Кот-де-Плюмельо (Cote de Plumeliau), протяжённость 2,2 км, 54-122 м, перепад 68 м, средний градиент 3,1%, максимальный градиент 8% начнётся участок до финиша этапа с пересечённым рельефом.

За 6 км до финиша велогонщики отправятся на скоростной спуск и здесь можно порвать пелотон. Заключительные километры проложены с запада на восток, за 3 км до финиша въезжают на набережную реки Блаве (le Blavet) и на север до моста, далее поворот на юг и по набережной реки на юг. Финальные 1,5 км прямая дорога с юга на север.

На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. Претендентов на победу на этапе много: Калеб Юэн, Арно Демар, Петер Саган, Сонни Кольбрелли, Тим Мерлир и другие.



Финиш третьего этапа Тур де Франс-2021 принимает город Понтиви (Pontivy, департамент Морбиан, регион Бретань), которые является новичком на маршруте французской супермногодневной гонки. Понтиви лежит на берегах реки Блаве и канала Нант-Брест, который здесь впадает в Блаве.



Первые следы пребывания человека на территории коммуны Понтиви относятся к железному веку. Следов племени венетов здесь обнаружено не было, зато существование поселения галло-римского периода подтверждается открытием в 1829 году археологического клада из 122 римских медалей.



По легенде, Понтиви был основан в VII веке монахом Иви, построившим здесь мост через реку Блаве. По этому мосту Понтиви и получил своё название (Pont-Ivy). До XI века в источниках нет упоминания о Понтиви, видимо, он был небольшим поселением в приходе Нуайяль. Первый замок в Понтиви был построен виконтом Аленом II де Роганом около 1128 года, и примерно в тот же период был построен первый каменный мост через Блаве.



Во время Войны за бретонское наследство в 1342 году замок был взят и разрушен англичанами под командованием Уильям де Богуна, графа Нортгемптона. Нынешний замок построен виконтом Жаном II де Роганом между 1479 и 1485 годами. Средневековый город в основном развивается на левом берегу Блаве, внутри городских укреплений.



В XVII-XVIII веках в четырехугольнике Сен-Бриё - Корле - Понтиви - Монконтур стало бурно развиваться производство парусины — так называемых «бретонских полотен»; эти полотна экспортировались в Испанию и в испанские колонии в Америке. Благодаря благоприятной экономической конъюнктуре и выгодному расположению Понтиви становится важным торговым центром.



Когда виконты Роган приняли реформатскую (протестантскую) веру, замковая часовня стала одним из немногих реформатских мест богослужения в Бретани. В конце XVI века Понтиви ненадолго был оккупирован испанскими войсками, так как губернатор Бретани Филипп Эммануэль де Меркёр, родственник и соратник Гизов, отказался признать протестанта Генриха IV королем Франции и обратился за поддержкой к королю Испании.

Реформатская часовня вновь стала католической, когда Роганы перестали быть протестантами. После реставрации в XX веке эта часовня в 1972 году была возвращена Французской реформатской церкви. В 1675 году жители Понтиви принимали участие в Восстании гербовой бумаги.



Благодаря торговле полотнами к концу XVIII века Понтиви стал городом буржуазии. Он с энтузиазмом приветствовал события Великой Французской революции. На протяжении всего революционного десятилетия город оставалась республиканским островком, окруженным селами и поселками, поддерживающими шуанов. 15 марта 1793 года Понтиви подвергся нападению шуанов, но был защищен республиканскими войсками; за эту победу Понтиви приветствовался на заседании Конвента.



После провозглашения Наполеона I императором 18 брюмера XII года (9 ноября 1804 года) город был переименован в Наполеонвиль. После падения Наполеона город стал именоваться Бурбонвиль. C воцарением во Франции Наполеона III был снова переименован в Наполеонвиль, каким и оставался до свержения монархии. В 1870 году городу возвращено историческое название Понтиви.



Во время Второй мировой войны бретонский националист Селестен Лене при поддержке немцев захватил замок Роганов и сделал Понтиви столицей коллаборацианисткого Движения за независимость Бретани, ликвидированного после освобождения Бретани в 1945 году.



К достопримечательностям города Понтиви относятся несколько исторических памятников. В их числе: Базилика Нотр-Дам-де-Жуэ XVI века (Basilique Notre-Dame-de-la-Joie de Pontivy), Часовня Святого Иви XVIII века (la chapelle Saint-Ivy), реконструированная в 1984-1989 годах; Церковь Святого Иосифа середины XIX века (Église Saint-Joseph de Pontivy); Церковь Святого Мериадока Ваннского XV-XVI веков (Église Saint-Mériadec-de-Stival de Pontivy).

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