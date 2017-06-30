Тур де Франс-2020, превью этапов: 3 этап, Ницца - Систерон

Тур де Франс-2020, превью этапов: 3 этап, Ницца - Систерон



На третьем этапе Тур де Франс (Tour de France)-2020 велогонщик и выйдут на старт в городе Ницца (Nice) и отправятся по маршруту супермногодневки навстречу новых городов и замечательных мест. А мы остановимся в очень атмосферном районе города - в Старой Ницце (Le Vieux Nice), Этот район города расположен рядом с Площадью Массена. Сюда туристов привлекает не только замечательная архитектура, но и кафе, бары, рестораны и несколько ночных клубов. Здесь полно небольших бутиков - сувенирных, ремесленных, продуктовых....



Прохаживаясь по старым узким улочкам ХІІ-ХVІІІ ст., вам может показаться, что это не Ницца, а Венеция: вывешенное белье на балконах, горшки с цветами на окнах, столики кафе, стоящие прямо на улице, так как здесь нет тротуаров.



В центре старого города расположен знаменитый цветочный рынок (Cours Saleya), однако кроме цветов здесь торгуют рыбой, зеленью, копченостями, а также другими продуктами. Рынок сворачивается к обеду, а его место занимают открытые рестораны, всегда заполненные отдыхающими. Рынок открыт шесть дней в неделю. Лишь в понедельник он уступает место блошиному и антикварным рынкам.



К старому городу – «Вьё-Нис» примыкает холм Ле Шато (Le Chateau, Замок), хотя реальным историческим ядром является парк Замка, на месте которого и были построены первые здания древней Никеи. На самом деле ни замка, никаких либо его останков уже давным-давно нет, но богатейшая средиземноморская растительность и роскошные виды, открывающиеся с холма, с лихвой компенсируют это упущение истории. На холме, находится музей Терра-Амата, в котором собраны предметы с многочисленных раскопок, проходящих на территории города.



С холма открывается захватывающий панорамный вид на город, море и порт Ниццы. Здесь на причале пришвартовано множество яхт, и отсюда же отправляются паромы на Корсику. Во всей Франции только в порту Ниццы работает скоростной паром, обеспечивающий сообщение с островом Корсика, сокращающий время пути до трёх часов.



На западе города расположилось множество памятных мест напоминающих о России, в первую очередь превращённый в лицей Императорский парковый дворец и действующий русский православный собор Святого Николая (начало застройки 1903 год) – красивейший православный собор за пределами России, который нередко называют «Москва в сердце Ниццы». В 1912 году строительство собора Святого Николая было закончено. Собор был освящён в присутствии русского императора Николая II.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 3 этап, Ницца - Систерон



В Ницце похоронены великий князь Николай Николаевич и его супруга, а также множество русских эмигрантов. 12 апреля 1865 году в Ницце скончался наследник русского престола - великий князь Николай Александрович (сын Александра II). В его память в 1868 году была возведена мемориальная часовня около бульвара Николая ІІ.



Русская Ницца - это также такие достопримечательности как русская церковь на Рио Лоншан, особняк барона П. Фон Дервиза (Шато Вальроз) и княгини Кочубей (музей Шере), русское кладбище Кокад с часовней, а также вилла Жорж, где умерла Княгиня Екатерина Юрьевская, супруга Александра ІІ.



И многое-многое другое «русское», как например: в Ницце находится могила Александра Герцена; зимние сезоны 1858-59 гг. и 1864-65 гг. в Ницце провел знаменитый русский поэт князь Петр Андреевич Вяземский (он жил в Hotel de France) - поэт основал в городе русскую библиотеку и посвятил городу несколько стихотворений, в том числе «Ницца», «Вечер в Ницце», «Дорогою из Ниццы в Канны», «Вечером на берегу моря», «Прощание с Ниццею»; в городе отдыхал А. П. Чехов. В сентябре 1927 года в Ницце погибла известная танцовщица, жена Сергея Есенина, Айседора Дункан. Её задушил длинный газовый шарф, запутавшийся в колесах её автомобиля, когда машина мчалась по Английской набережной.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 3 этап, Ницца - Систерон



Ницца буквально заполнена великолепными парками, аллеями и садами со статуями, и фонтанами. На востоке город раскинулся холм Симиье, на склонах которого расположились римские ванны, амфитеатр и современный Археологический музей. У подножия холма Симье, на перекрестке одноименного бульвара и авеню Доктора Менар (Docteur Menard), расположился музей Марка Шагала (Национальный музей Библейского послания) с семнадцатью полотнами на сюжеты из Ветхого завета, иллюстрациями, гуашью, графикой и литографиями великого мастера.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 3 этап, Ницца - Систерон

Вилла семнадцатого столетия, расположенная на холме Симье между раскопками и ареной, сейчас отдана под музей Матисса с одной из лучших экспозиций работ этого художника, умершего здесь в 1954 году. Анри Матисс был вдохновлен цветами и линиями Ниццы. Этот огромный музей представляет работы Матисса от первых до последних дней его творчества. Здесь есть также некоторые из его личных вещей.

Поблизости с музеем Матисса находятся девять дворцов Бель-Эпок, Отель Режина (Hotel Regina) - резиденция королевы Виктории, монастырь Нотр-Дам-де-Симье и прилегающий к нему Францисканский музей, а в парке Феникс-Парк-Флорал-де-Нис есть Музей департамента азиатского искусства и роскошный тропический сад «Зеленый алмаз», где представлено множество экзотических рыб, птиц и бабочек.



Альтиметрия 3-го этапа

И в третий раз закинул старик невод подряд Ницца принимает старт этапа Тур де Франс-2020. На этот раз пелотон прощается с Лазурным берегом и отправляется на юго-запад и далее на северо-запад в Альпы.

Это второй по протяженности этап на Тур де Франс-2020, и он подходит для отрыва.

Пелотон постепенно начнет подниматься вверх и на 80 км достигнет наивысшей точки маршрута 3 этапа, по пути преодолев два категорийных подъема:

Коль-дю-Пилон (Col du Pilon) подъем 3-й категории, протяжённость 8,4 км, 354-782 м, перепад 428 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 8%;

и

Коль-де-ла-Файе (Col de la Faye) подъем 3-й категории, протяжённость 5,3 км, 730-984 м, перепад 254 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%.

После 28 км по пересеченной местности гонщики окажутся у подножия подъема 3-й категории Коль-де-Лек (Col des Lèques), протяжённость 6,9 км, 775-1148 м, перепад 373 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

33-километровый спуск доходит до начала следующего подъема Коль-де-л'Орме (Col de l'Orme) подъем 4-й категории, протяжённость 2,7 км, 599-734 м, перепад 135 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%. Первый подъем 4-й категории на Тур де Франс-2020.

После спуска и розыгрыша промежуточного спринта на 160 км маршрута пелотон поедет вдоль берега реки Блеон (Bléone) вниз по течению практически до впадения в реку Дюранс (Durance) и продолжит двигаться по берегу реки Дюранс вверх по течению до финиша этапа в Систероне (Sisteron, департамент Альпы Верхнего Прованса, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег).

Систерон впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Заключительные километры проложены с юга на север по набережной реки Дюранс. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.



Ницца один из городов Франции, о котором можно писать и говорить очень долго. Мы предлагаем вашему вниманию обзор кулинарных особенностях Ниццы, опубликованный на страницах нашего сайта в разделе Велокухня, в котором вы также можете воспользоваться традиционными рецептами блюд нисуазцев - салат Nicoise и Pissaladiere.

Приготовьте знаменитый салат Нисуаз и пиццу Писсальдье, удобно расположитесь у экрана вашего телевизора, и насладитесь Тур де Франс-2020, в компании наших читателей присоединившись к живому общению с нами в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках и вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2020.

До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!