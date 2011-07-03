Тур де Франс-2020, превью этапов: 17 этап, Гренобль - Мерибель Коль де ла Лоз



Семнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 - королевский горный этап в Альпах с финишем в подъём высшей категории на самой высокой точке Тур де Франс-2020, которой присвоена премия Анри Дегранж (Henri Desgrange), а также финишем на вершине 1-й категории на высоте 1855 м. Начнёт свой 177-километровый путь пелотон в Гренобле (Grenoble), известном горнолыжном курорте Франции.

Гренобль носит почётный титул «столицы Альп», и хотя в наши дни город является крупным центром химической промышленности, электроники и ядерных исследований, он остаётся одним из самых чистых городов Франции. В отличие от многих горнолыжных курортов Гренобль может похвастаться не только отличным расположением на пересечении трёх долин в окружении Альп, но и богатой историей. Поселения на месте современного Гренобля основал кельтский народ аллоброги, живший между Роной и Изерой. Аллоброги тщетно пытались защищать Галлию от римлян, в 3 веке они основали укреплённое селение, которое назвали Куларо, уже через сто лет во времена римского императора Грациана Куларо переименовали в Грациапополь.

В распоряжение Франции земли, на которых расположился Гренобль, перешли лишь в 14 веке, после того, как побывали в руках бургундов, входили в состав королевства Арелат (Бургундского королевства), сопротивлялись нашествию арабов, входили в состав Священной Римской империи. С течением веков менялся не только сам город и его владельцы, но и имя, которое из Грацианаполя в 14 веке превратилось в Грейноволь, а потом и в Гренобль. Благодаря тому, что через него проходили торговые и транспортные пути из Франции в Италию, Женеву, Савойю, Лион, Гренобль постепенно вырос в процветающий и самый большой город провинции Дофине. Хотя стратегически важное расположение сыграло с городом злую шутку, то, что содействовало процветанию, в смутные времена превращалось в бедствие – город часто страдал от войн, так во времена Итальянских войн конца 15 – начала 16 века через Гренобль в Италию проходили французские войска, грабившие местное население.

В 18 веке Гренобль спасли производители перчаток - в городе располагалось 12 мастерских, изготавливающих около 15 тысяч дюжин перчаток в год, в то время как представители остальных профессий, большая часть из которых были протестантами, ещё в конце 17 века были вынуждены покинуть город из-за религиозных преследований. В 19 веке Гренобль бурно развивался, а мастера перчаток продолжали поддерживать экономику города, в 1860 году в нём работало 112 перчаточных фабрик.

Железные дороги и использование энергии горных рек помогли развитию писчебумажных фабрик. В 20 веке свою лепту в развитие города внесли итальянские иммигранты, поступавшие на работу на военные заводы и химические фабрики. В годы Второй мировой войны Гренобль был столицей партизан движения Сопротивления. В 1968 году новый толчок развитию города дали зимние Олимпийские игры.

Главные достопримечательности Гренобля находятся в Старом городе, расположенном на правом берегу реки Изер. Лучше всего с ними познакомиться, поднявшись к стенам крепости Фор-де-ла-Бастиль на канатной дороге, которая появилась в городе в 1934 году. Местные жители называют кабинки «пузырями», всего за несколько минут они поднимут вас на высоту 260 метров.

Крепость ведёт историю не от римлян, а со времени Религиозных войн, она была построена по приказу герцога де Ледигьера в начале 16 века. В 18 веке крепость забросили, а возродили к жизни и увеличили её в 19 веке. До середины 20 века в крепости размещался гарнизон, а затем она перешла в собственность города. Сейчас в казематах Бастилии находится центр современного искусства с одноимённым названием, на территории крепости действуют два ресторана, а чтобы ощутить атмосферу крепости времён активных военных действий, можно спуститься в подземный ход.

Каждая из эпох оставила в Гренобле свой след, начать знакомство с городом можно с осмотра руин окружавшей город стены, построенной при римлянах. Интересны также ворота Бонне, построенные в 1670 году, через них 7 марта 1815 года в город вошёл Наполеон в самом начале своих «100 дней». В городе множество прекрасных площадей, он славится своими фонтанами, среди зданий можно увидеть как образцы пламенеющей готики, так и Ренессанса. Многие здание в центре города имеют особенность – первые этажи построены в 12-15 века, а верхние надстроены уже в 19. В Гренобле родился знаменитый французский писатель Мари-Анри Бейль, известный под псевдонимом Стендаль. Его музей находится в здании старой ратуши, а дом, где он родился – на улице Жан-Жака Руссо.

Город со всех сторон окружён горами, тремя горными массивами Бельдон, Веркор и Шартрез, Стендаль писал, что по какой бы улице Гренобля вы не прошли, она упирается в гору.

Об олимпийском прошлом Гренобля напоминает фонтан, установленный при входе в парк Поля Мистраля, массивная чаша которого в 1968 году служила чашей для олимпийского огня.

Интересно, что 10-е зимние Олимпийские игры, которые проходили в Гренобле, стали первыми, которые зрители могли увидеть на цветном экране.



Гренобль в истории Тур де Франс

Велосипедная история Гренобля гораздо старше, чем история олимпийская. Впервые город принимал Тур де Франс ещё в 1905 году, а в 1919 именно в Гренобле велогонщикам и зрителям впервые была представлена жёлтая майка лидера Тур де франс, которую получил Эжен Кристоф (Eugene Christophe).

Гренобль принимал 38 раз старт и 35 раз финиш этапа Большой Петли. В последний раз участники Большой Петли финишировали в Гренобле на 20-м этапе Тур де Франс-2011. Индивидуальная разделка должна была дать ответ на главный вопрос – кто же станет победителем Тур де Франс – 2011?



И по мере того, как финишировали Фабиан Канчеллара (Fabian Cancellara), Ричи Порт (Richie Porte), Томас Де Гендт (Thomas De Gendt), Тони Мартин (Tony Martin), Альберто Контадор (Alberto Contador) напряжение всё нарастало. Все ждали старта последней тройки участников разделки.



Теоретически у Энди Шлека (Andy Schleck) было небольшое преимущество, поскольку он уходил на дистанцию последним. Но только лишь начала появляться информация о разрывах между двумя главными претендентами на победу, и сразу стало понятно – Кэдел Эванса (Cadel Evans) в этот день одолеть невозможно. Австралиец буквально летел к финишу, и даже одна из лучших гонок с раздельным стартом в исполнении Шлека-младшего не способна была остановить капитана ВМС на его пути к победе. И 34-летний Эванс добился успеха – такого долгожданного, и такого выстраданного. Всего лишь семи секунд не хватило Кэделу для того, чтобы улучшить результат Тони Мартина (Tony Martin), ставшего в итоге победителем 20-го этапа. Но зато показанных австралийцем секунд с лихвой хватило, чтобы стать победителем Большой Петли.

В прошлый раз Тур де Франс стартовал из Гренобля на 14-м этапе в 2014 году.



Альтиметрия 17-го этапа Тур де Франс-2020

17-й этап - королевский горный этап в Альпах с финишем в подъем высшей категории на самой высокой точке Тур де Франс-2020. Самый "урожайный" этап 107-го выпуска Тур де Франс на горные очки.

Со старта пелотон отправится на северо-восток по долине реки Изер (Isère) и через 60 км развернется на юг. Последующие 30 км проложены по долине реки Арк (Arc).

Добравшись до Нотр-Дам-дю-Круе (Notre-Dame-du-Cruet), пелотон поедет на северо-восток и начнёт восхождение по новой дороге до вершины подъёма высшей категории Коль-де-ла-Маделен (Col de la Madeleine) протяжённость 17,1 км, 558-2000 м, перепад 1442 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%.

В последний раз Маделен присутствовала на Тур де Франс в 2018 году, тогда первым на вершине был Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe). Впервые на Тур де Франс-2020 пелотон окажется на высоте 2 километра над уровнем моря.

Последующие 25 км скоростного и извилистого спуска приведут пелотон снова к реке Изер, проехав вдоль которой около 12 км на юго-восток, велогонщики начнут восхождение на заключительный подъём 17 этапа Тур де Франс-2020.

Подъём высшей категории Коль де ла Лоз (Col de la Loze) протяжённость 21,5 км, 633-2304 м, перепад 1671 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 20%. Первые 17 км со средним градиентом 7%, заключительные 4,5 км со средним градиентом 10,5% и максимальными до 20%.

Первый на вершине Коль де ла Лоз получает 40 очков в зачёт гороховой майки и премию памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2020.

Мерибель (Méribel, департамент Савойя, регион Овернь - Рона - Альпы) во второй раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, впервые в 1973 году.



На этот раз пелотон отправится ещё выше до вершины горного перевала во Французских Альпах до отметки 2304 м над уровнем моря - самый высокогорный финиш этапа на Тур де Франс-2020 и пятый за всю историю Тур де Франс. На финише этапа не действует нейтрализация.



Финиширует 17-й этап Тур де Франс-2020 в Мерибель. Это горнолыжный курорт в Долине Тарантез (Vallée de la Tarentaise) во французских Альпах, расположенный у города Мутье (Moûtiers) и национального парка Вануаз (Massif de la Vanoise). Находится на высоте 1400 м над уровнем моря. Основателем курорта является Питер Линдсей (Peter Lindsay), искавший место для лыжных спусков, которые бы находились не в Австрии или Германии, из-за растущего там нацистского движения. В 1936 году он посетил эти места впервые, а в 1938 году был построен первый подъёмник. Во время Второй мировой войны строительство было приостановлено, но спустя три года после её окончания строительство возобновилось.

Во время зимних олимпийских игр 1992 года в Альбервиле здесь, в Мерибель, проводились некоторые соревнования.



Мерибель находится в самом центре «Трех Долин» (Trois Vallées) и состоит из посёлков Мерибель (Meribel - 1450 м), Мерибель-Моттаре (Meribel-Mottaret, 1750 м) и Мерибель-Алтипорт (Meribel-Altiport, 1400 м). Это типичный альпийский курорт для семейного отдыха, где можно неплохо покататься не только на горных лыжах, но и на сноуборде, а также на беговых лыжах. Для удобства лыжников из долины Моттаре проложена «зелёная» трасса прямо к центральным подъёмникам курорта Мерибель.



Для начинающих лыжников: широкая трасса Бланшо (Blanchot), район Алтипорт (Altiport), где к тому же есть бесплатный бугельный подъёмник для начинающих. Короткие «синие» и «зелёные» трассы в районе Ронд-Пуан (Rond Point) помогут совершенствоваться в технике. «Красные» и «синие» трассы переплетаются между собой в районах Па-дю-Лак (Pas du Lac) и Платьер (Plattieres).



Профессионалов заинтересует крутой спуск Комб-дю-Валон (Combe du Vallon) в районе Мон-Валон (Mont Vallon, 2952 м), а также олимпийская женская трасса Ла-Фас (La Face). Трассы Жорж-Модюи (Georges Mauduit) с одной стороны долины, и Комб-де-Тунь (Combe de Tougnete) — с другой, классифицируются как «чёрные», но проходить их сравнительно легко.



Две здешние области катания на сноуборде: Мерибель-Моттаре (Plattieres snowpark) с хаф-пайпом, бэйби-пайпом и одной 650-метровой трассой с препятствиями, а также Мерибель (Arpasson moonpark) — два хаф-пайпа и одна километровая трасса с препятствиями. На курорте оборудовано 33 км трасс для беговых лыж. Высокогорная трасса с перепадом высот 1700—1850 метров ведёт в Куршевель.



Вершина Коль де ла Лоз (Méribel Col de la Loze) расположена на высоте 2275 метров между городком Ле-Алю (Les Allues) и Куршавель (Courchevel).

Город Мерибель в истории Тур де Франс

На 7В полуэтапе Тур де Франс-1973 этап тоже финишировал на Коль де ла Лоз, но на отметке 1750 м над уровнем моря, и Бернар Тевене (Bernard Thévenet) выиграл полуэтап 7В. Тевене уехал в отрыв, когда пошёл дождь с градом, и до финиша оставалось несколько километров. Но ему удалось отыграть у Луиса Оканьи (Luis Ocana) лишь 15 секунд.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках и вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2020.

До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!