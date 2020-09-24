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Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля


   Заключительный этап Тур де Франс (Tour de Frace)-2020 стартует в небольшом городке Мант-ла-Жоли (Mantes-la-Jolie), который расположён в регионе Ивелин. В средние века дорога проходила через деревушку Мант-ла-Жоли, которая находилась как раз между нормандским центром в Руане и французским королевским Парижем, который неоднократно менял властителей, особенно в период Столетней войны. При этом история этого поселения началась задолго до прихода римлян, при которых тут прошла дорога опять же из Лютеции в Медиоланум, ставшая в результате главной между Иль-де-Франс и Нормандией.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля


   В годы правления Людовика XIV в Мант-ла-Жоли появилось производство латуни и деревянных духовых инструментов. В XIX столетии город пользовался большой популярностью у художников, к которым в ХХ веке присоединились многие другие представителя искусства. В 1920 году Сергей Прокофьев создал здесь музыку к балету «Сказка про шута, семерых шутов перешутившего».


Название «Mantes» происходит от галльского medunta — дуб, изображённый и на гербе города. Приставка «ла Жоли» («красавица») появилась благодаря письму короля Генриха IV своей фаворитке Габриэль д’Эстре в Мант, в котором он писал: «Я еду в Мант, моя красавица».


   Городок Мант-ла-Жоли сильно пострадал в годы Второй мировой войны, однако сохранил несколько исторических памятников, ради которых в эти места приезжают путешественники. Главной достопримечательностью Мант-ла-Жоли следует считать его готическую церковь Нотр-Дам (Collégiale Notre-Dame de Mantes-la-Jolie), которая была построена в XII-XIII столетиях. Коллегиальная церковь Нотр-Дам Мант-ла-Жоли, которая расположилась на берегу Сены, напоминает одновременно и Собор Парижской Богоматери, и собор Нотр-Дам в пикардийском Лаоне.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля


  Также говоря о Мант-ла-Жоли нельзя пропустить готическую церковь Святого Мало XI-XII веков, которая сохранила ранние романские детали, однако сегодня представляет собой, скорее, башню. Аккуратную романско-готическую церковь Святой Анны (Église Sainte-Anne de Gassicourt) начала XII столетия, впечатляющие остатки приората Святой Марии Магдалены начала XII века, который был разрушен революционерами.


   Есть в Мант-ла-Жоли Старый мост XII столетия (с римскими корнями), который некогда соединял Мант с городком Лиме и был частично разрушен при строительстве нового моста в XVIII веке. Сегодня от него осталось несколько арок, которые считаются руинами одного из старейших мостов страны и которые еще в целом виде можно увидеть в Лувре на картине Жана Батиста Камиля Коро «Мост в Манте».

 

Альтиметрия 21-го этапа Тур де Франс-2020

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля

 

   Мант-ла-Жоли впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Этап "дружбы" с финишем на Елисейских Полях определит обладателя зеленой майки Тур де Франс-2020.

 

   Из Мант-ла-Жоли пелотон отправится, потягивая шампанское, и преодолеет подъём 4-й категории Кот-де-Бёль (Côte de Beulle), протяжённость 2,3 км, 95-178 м, перепад 83 м, средний градиент 3,6%, максимальный градиент 6%. 

 

  Париж (Paris), столица Франции, впервые в истории Тур де Франс принимает финиш этапа в сентябре. Классический финиш этапа на Елисейских Полях завершится борьбой спринтеров, оставшихся в гонке. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

 

 

  

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля

 

 Париж - город, в котором есть всё: кривые улочки и грандиозные бульвары, знаменитые монументы и убогие задворки, роскошные рестораны и маленькие бистро, оперные театры и джазовые подвальчики, солидные буржуа и бездомные, блеск и нищета огромного города. Это город, в котором современная жизнь живёт бок о бок с историей. Полный тайн, он продолжает жить, удивляя и восхищая всех, кто соприкасается с ним.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля


   Один из современников писал: «В Париже каждый находит свой город. Это зеркало, в котором всегда видишь то, что хочешь, потому что отражаешься в нем ты сам». Для кого-то Париж – столица мира, для кого-то – город любви. Каждый находит в нем то, что ищет, но несомненно одно: Париж всегда ярок и неуловим.


   Побывайте на острове Сите, зайдите в Нотр-Дам, прогуляйтесь по широким бульварам и прекрасным площадям этого города, бросьте взгляд на Елисейские Поля, посмотрите на город с Эйфелевой башни, загляните в кварталы Сен-Жермен и Марэ, познакомитесь с букинистами на набережной Сены.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля


   Три самые известные парижские достопримечательности — это древний Собор Парижской Богоматери, построенный на острове Сите ещё в 12-м веке, Эйфелева башня и Триумфальная арка - конструкции 19-го века.


   Ажурная металлическая башня, построенная по проекту инженера Эйфеля, задумывалась как временная постройка, служащая входом на Всемирную выставку 1889 года. Но она не только пережила само это мероприятие, но и стала с тех пор истинным символом города. На севере и на юге от неё над линией горизонта возвышаются базилика Сакре-Кёр, построенная на вершине холма Монмартр, и одинокая башня Тур Монпарнас, особенно выделяющаяся на фоне своего «плоского» района.


   Историческая ось памятников архитектуры пересекает город из центра на запад. Начинаясь от знаменитого на весь мир музея Лувр, она продолжается через сад Тюильри, проспект Елисейские поля до самой Триумфальной арки в центре площади. В самом центре исторической части находится Дом инвалидов, в котором находится военный музей, здесь же покоятся останки Наполеона Бонапарта. Тут же и бывшая церковь Пантеон, охраняющая вечный покой некогда знаменитых французских деятелей. Бывший королевский дворец Консьержери стал на время Великой французской революции тюрьмой для свергнутой королевы, откуда она была впоследствии конвоирована для публичной казни.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 21 этап, Мант-ла-Жоли - Париж, Елисейские поля


   В 1163 году епископ Морис Сюлли решил построить собор, который был бы достоин Парижа и всей Франции, в том месте, где начиналась история Парижа, когда на острове поселились первые парижане. Так началась история Собора Парижской Богоматери, ставшего шедевром готической архитектуры. От храма Юпитера, на месте которого был осуществлён этот проект, остался лишь западный фасад - портал Святой Анны. Великолепные огромные витражи, окна-розы, стрельчатые арки, готические шпили и н-образный фасад и сейчас привлекают массу туристов.


   Кроме того, в Париже стоит посетить Культурный центр имени Жоржа Помпиду, Латинский квартал, Люксембургский сад, современный район Дефанс и многие другие интересные места и, конечно же, рестораны, без которых неспешное путешествие по Парижу не будет полным.


Город Париж в истории Тур де Франс


   Тур де Франс и Париж тесно связаны с самого рождения Большой Петли. Из Парижа Тур де Франс стартовал с 1903 по 1950 годы (кроме 1926 года), и в 1963 году. На Тур де Франс-1963 участники вышли на старт 1-го этапа в Париже, но отсчёт километров гонки официально начался в городе Ножар-сюр-Марн (Nogent-sur-Marne).


   Париж принимал старт 5-го этапа Тур де Франс-1951. Пролог Тур де Франс-2003 стартовал в Париже.


   В 1966 году Тур де Франс в последний раз финишировал на велодроме Парк де Пранс (Parc de Princes). Закончилась традиция, длившаяся с 1903 года. Вскоре после окончания Тур де Франс-1966 велодром был снесён. Затем, в период с 1968 по 1974 годы, финиш Большой Петли принимал городок Венсен (Vincennes), пригород Валь-де-Марн (Val de Marne) в восточном пригороде Парижа.


   Финиш Тур де Франс вернулся в Париж в 1975 году. С Тур де Франс-1975 последний этап трёхнедельного французского Гран-тура и награждение победителей Большой Петли проходит на Елисейских Полях.


   Подошёл к концу наш очередной велосипедный тур по городам маршрута Тур де Франс. Мы будем возвращаться к ним ещё много раз, но сегодня хотим поблагодарить всех причастных к этому величественному празднику, легендарной велогонке, заставляющей биться сильнее сердца не только профессиональных велосипедистов, но и болельщиков, которые неустанно следят за всеми перипетиями Большой петли вместе с нами на протяжении десяти лет на страницах сайта VeloLIVE.com.

По материалам Интернета

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • zhekinson
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    zhekinson-Фото
    ну так это только формально,так же и Мас будет в белом...
    Вообще,проецируя подобную ситуацию на реальную жизнь,я бы к примеру не хотел оказаться на официальном приёме в чужой одежде.
  • Kreo69
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    Kreo69-Фото

    Вот просто сравните эту победу Погачара с прошлогодней победой Берналя )))

     

    На мой взгляд то, что было сегодня, в современном велоспорте вещь почти невероятная - 3 майки на плечах одного человека.

  • Velolive-Team
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    Velolive-Team-Фото

    добавили время на LA PLANCHE DES BELLES FILLES - 5,9 км

  • 4ndrew
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    4ndrew-Фото
    Чёрт, я подозревал что Поги может вырвать победу у Роглы на этапе, но что бы кинуть ему почти две минуты и отобрать жёлтую майку — это прям большой нежданчик. Не знаю откуда у него такие силы под третью неделю… просто эпичная разделка! Жалко Роглу, но это большой спорт, не знаю будет ли у него ещё такой шанс.
  • Earl57
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    Earl57-Фото
    "The team has been incredible, it’s been a great three weeks,” Porte said. "Mads Pedersen has been incredible for me, he’s probably got more belief in me than I have. Every night he’d come to my room and tell me how it’d be and that I’d be fine if I follow his wheel. And it was.

    "You can’t achieve this without a team. And what a team we have."
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    kimi-Фото
    любые сценарии годны
    пусть ставят как угодно, особенно, если это создает драму и большой интерес
    единственное, что я считаю нужно делать когда планируют тур не ориентироваться на французских гонцов, на их специализации, а стараться сделать гонку сбалансированной с равными возможностями для всех специализаций, не беря в расчет каких-то конкретных гонцов из любой страны

    но это как говорится
    мечты мечты мечты
  • marketbk
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    marketbk-Фото
    Просто невероятно. Рад, что я это видел!!! И похрен, что это подозрительно выглядит.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    kimi-Фото

    вспоминаю как некоторые говорили о красной зоне погачара. вот ни разу не поверил в это и все время сомневался.

    но конечно не представлял, что такое как сегодня может быть. что останется столько сил.

    духа, борзости и авантюризма не занимать тадею. но теперь мне это видится несколько иначе. как будто у него сил было вагон, а он себя сдерживал, чтобы не показать насколько он силен, что он может и потом наказать (или доказать) всех или всем остальным кто он и какой он.

    посмотрим, что будет дальше. есть такая штука как медные трубы. помогут или помешают или не заметит.

  • dafik
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    dafik-Фото

    Цитата: Krakk
    Да уж... Но это наука организаторам: НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ РАЗДЕЛКУ В КОНЕЦ ГРАНТУРА, если не желаете таких вот выкрутасов!

     

    наоборот, именно в конце надо и ставить, чтобы ни у кого ясности не было, чтобы заставить гонцов атаковать предыдущие 19 этапов.

  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (129)
    kimi-Фото
    абсолютно поддерживаю ваше мнение. лопес сделал немало. из гонцов на генерал не так много ребят. луценко при всем уважении таких гор не выдержал бы. если будут другие горы, то вполне можно попробовать и его.
    да не только у лопеса но и погачара первый тур. у лопеса много еще есть над чем работать. но если не тур, то все же какой-то гт он может взять, я верю в это.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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