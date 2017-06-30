Тур де Франс-2020, превью этапов: 7 этап, Мийо - Лавор



Седьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Мийо (Millau), который расположен в регионе Юг-Пиренеи, в департаменте Аверон, в невероятно живописной долине реки Тарн и окружён горами Центрального Массива Франции (Massif Central).



Город Мийо богат культурными и историческими традициями. Его история началась около 3 000 лет назад. Первые поселения людей в районе города Мийо были образованы в 9-м веке до нашей эры на берегу реки Тарн в месте схождения нескольких аллювиальных равнин, в результате чего впоследствии городок получил галльское название: Кондатомагус (Condatomagus, «condato» - означает слияние).



Вскоре город стал важным центром производства роскошной керамики, которая в большинстве своём отправлялась на экспорт. Так продолжалось до середины второго века, когда из-за большой конкуренции со стороны новых производителей, торговля керамикой стала снижаться, и город стал приходить в упадок.



Во времена набегов варваров в 4-5 веках, город немного изменил своё месторасположение, заняв территорию на противоположном берегу реки Тарн, в изгибе реки. Это изменило его название на Амилиавюм (Amiliavum), а впоследствии оно трансформировалось в современное звучание - Мийо на французском языке.



В 1187 году король Арагона предоставляет городу Мийо печать и коммунальной свободу по консульскому уставу. В 1271 Мийо переходит под корону королей Франции. В 1361 году, во время Столетней войны, город попал под британское правление. Восстановление мира в 15-м веке придало городу новый импульс в развитии и в 16-м веке город Мийо достигает серьёзного экономического роста, за что получает статус «города ярморок».



В 18-м веке в Мийо развивается текстильное производство, а в 19-м большой скачок получают кожевенная и перчаточная промышленности, что приводит город к модернизации и расширению. В настоящее время в Мийо и его пригородах находятся более 30 отелей, оказывающих сопутствующие услуги по организации досуга туристов. Несмотря на это в Мийо сохраняется кожевенное производство, основанное на изготовлении перчаток и предметов роскоши.



Самая главная и известная на весь мир достопримечательность города, входящая в Книгу рекордов Гиннесса — виадук Мийо, впечатляющий вантовый мост общей длиной в два с половиной километра, стоящий на семи опорах, одна из которых превышает по своей высоте Эйфелеву башню (высота моста над землёй в самой верхней его точке составляет чуть более 270 метров).

Этот шедевр инженерной мысли побил несколько рекордов. Легендарный виадук Мийо, о котором знает каждый уважающий себя специалист по постройке мостов, и который считается образцом технологического прогресса всего человечества, был разработан Мишелем Вирложо (Michel Virlogeux) и гениальным архитектором Норманом Фостером (Norman Foster). Для того, чтобы подчеркнуть мировую значимость этого талантливого архитектора, и кто не знаком с работами Нормана Фостера, следует уточнить, что этот английский инженер, произведённый королевой Великобритании в рыцари и бароны, не только воссоздал, но и внёс ряд новых уникальных решений в берлинский Рейхстаг. Именно благодаря его скрупулёзной и кропотливой работе, с гениальной точностью выверенным расчётам, в Германии, в буквальном смысле из пепла, был возрождён главный символ страны.

Кроме британского архитектора Нормана Фостера, в разработке одной из самой высокой транспортной магистрали в мире приняла участие группа французских архитекторов и инженеров под названием «Eiffage», в которую входит знаменитая мастерская Густава Эйфеля, которая когда-то разработала и построила одну из главных достопримечательностей Парижа.



Виадук Мийо был построен с единственной целью – разгрузить национальные трассы A6/A7/A9, на которых в сезон постоянно образовывались огромные пробки, и туристы, путешествующие по Франции и в сторону Испании, а также водители грузовых транспортных средств, были вынуждены часами простаивать в огромных пробках. Сегодня виадук Мийо, являющийся частью трассы под индексом А75, соединяет между собой Париж и город Безье.



На разработку проекта ушло 13 лет. Возведение виадука обошлось почти в 400 миллионов евро, в эту сумму не входят расходы, вложенные администрацией региона на подготовку ущелья. Виадук не строился за счёт государства, в результате договора с правительством был заключён договор на концессию (право делать денежные сборы за пользование объектом) на 78 лет, и если мост не принесёт прибыли группе «Eiffage», Франция обязана будет выплатить убытки.

А вот если «Eiffage» удастся заработать на виадуке Мийо 375 миллионов евро раньше, чем через 78 лет (до 2045 года), мост безвозмездно станет собственностью страны. Гарантию на свой величественный мост группа компаний, возводивших его, дала на 120 лет.



Разработчикам виадука предстояло решить сложнейшую задачу и столкнуться с целым рядом сложностей: огромные размеры и глубина ущелья; фактически постоянное присутствие ветра, скорость которого порой достигает 200 км/ч; сейсмическая активность, хоть и не большая в этой зоне, но как фактор необходимый и очень важный для учёта. И, самое главное, с чем столкнулись конструкторы виадука при его разработке - яростное сопротивление со стороны местных жителей и ассоциаций по защите природы. Несмотря на все эти сложности, которые удалось решить либо силой инженерных знаний, либо усилием человеческой мысли, благодаря слаженному тандему Нормана Фостера, Мишеля Вирлажо и группы «Eiffage» виадук Мийо был торжественно открыт 16 декабря 2004 года, хотя начало работ было начато всего тремя годами ранее - 14 декабря 2001.



По большому счёту, в мире существует ещё три не менее уникальных моста, которые, к тому же, расположены даже выше над поверхностью земли чем виадук Мийо. Мост Ройал-Гордж (Royal Gorge Bridge) находится в США в штате Колорадо над рекой Арканзас и расположен на высоте 321 метр над землёй. Китайский виадук через Сыдухэ (Sidu River Bridge) - висячий мост через долину реки Сыдухэ в провинции Хубэй, максимальная высота над уровнем земли составляет 496 метров, что делало этот мост самым высоким в мире (по расстоянию от дорожного полотна до земли, но не по высоте опор) до 2016 года, когда был построен мост Дугэ (Duge Bridge). Мост Дугэ представляет из себя двухпилонный вантовый мост с основным пролётом длиной 720 м, дорожное полотно моста находится на высоте 564 м над рекой.



При всей их возвышенности они во многом уступают качествам моста в Мийо: в первом случае речь идёт о мосте, который могут пересекать только пешеходы; а во втором, о виадуке, опоры которого расположены на плато и их высота не в состоянии сравниться с опорами Мийо; третий же мост уступает своей протяжённостью. Именно по этим причинам французский виадук Мийо считается наиболее сложным в конструктивном решении и самым высоким транспортным виадуком в мире.



Чтобы сделать мост полностью безопасным, конструкторам пришлось по отдельности разрабатывать каждую опору: практически все они разного диаметра и чётко рассчитаны на определённую нагрузку. Ширина самой большой опоры моста достигает у своего основания почти 25 метров. Правда, в том месте, где опоры соединяются с дорожным полотном, её диаметр заметно сужается.



Только представьте себе - главная опора моста состоит из 16 секций, вес каждой из них составляет 2 300 тонн (это один из рекордов, который принадлежит виадуку Мийо). Транспортных средств, которые могли бы доставить такие массивные части опор виадука Мийо в мире пока не существует, именно поэтому части опор доставлялись к месту возведения по частям. Каждый бетонный блок весил всего лишь около 60 тонн. Представить сложно, сколько времени у строителей ушло только на доставку бетонных блоков для семи опор к месту возведения моста, и это ещё не считая того, что каждая опора имеет пилон высотой чуть более 87 метров, к которому крепится 11 пар высокопрочных вант. От каждой опоры отходят к дорожному полотну 11 пар вант с натяжением от 900 до 1200 тонн. Масса стального настила моста — 36 тысяч тонн, что в пять раз тяжелее всемирно известной Эйфелевой башни.



С обеих сторон дорожного полотна установлен специальный ветрозащитный экран, предохраняющий виадук и автомобилистов от сильных порывов ветра. Радиус кривизны моста в 20 км позволяет автомобилистам двигаться по более точной траектории и придаёт виадуку иллюзию бесконечности. Состояние французского моста-рекордсмена регулярно фиксируется с помощью разнообразных датчиков, измеряющих растяжение, температуру, давление, ускорение и т.д. Изначально скорость движения по шоссе виадука Мийо была ограничена в стандартных пределах - до 130 км/ч, но вскоре оно было понижено до 90 км/ч, с целью снизить вероятность аварий, так как водители часто притормаживали, чтобы насладиться окружающими пейзажами.



Протесты местных жителей и защитников природы не оправдались - природа была сохранена. Поток туристов увеличился, даже несмотря на то, что проезд через мост платный: его стоимость для легкового автомобиля составляет 7,30 € (в «сезон» - в июле и в августе - 9,10 €); для авто с прицепом 9 € (11,60 € «сезон»); для грузовых двухосных авто, цена на проезд составит 21,30 €; для трёхосных — около 33,40 €. Платить приходится даже мотоциклистам и людям, передвигающимся по виадуку на скутерах: стоимость путешествия по мосту Мийо обойдётся в 4,60 €.



Туристы приезжают сюда специально, они поднимаются на смотровую площадку, расположенную неподалёку, чтобы увидеть виадук Мийо во всей его красе со стороны. Особенно фантастическое зрелище виадук Мийо представляет собой тогда, когда под ним собирается облачность: виадук как будто зависает в воздухе и не имеет под собой ни одной опоры.



Город Мийо в истории Тур де Франс



Маршрут шести изданий Большой Петли пересекал город Мийо. Впервые город принимал финиш и старт этапа Тур де Франс в 1954 году. 14-й этап Тур де Франс-1954 финишировал в Мийо. Этап протяжённостью 225 км выиграл Ферди Кюблер (Ferdi Kubler). 15-й этап стартовал в Мийо и через 197 км финишировал в Ле-Пюи (Le Puy), а победу на этапе одержал Доминик Форлини (Dominique Forlini).



Затем, потребовалось 28 лет, чтобы Тур де Франс вновь оказался в Мийо, и в этот раз, сразу финиш двух этапов. 14-й и 15-й этап Тур де Франс-1990 завершились победой Марино Лехаррета (Marino Lejarreta) (14-й этап) и Шарли Моттэ (Charly Mottet) на 15-м этапе.

В последний раз Большая Петля и город Мийо встретились на пятнадцатом этапе Тур де Франс-2018. Это был транзитный этап из Массива Централь на юг в сторону Пиреней перед днём отдыха. Со старта образовался многочисленный отрыв дня. Бельгийский велогонщик из велокоманды Dimension Data Серж Паувелс (Serge Pauwels) задавал скорость на финальном подъёме 1-й категории - Пик-де-Нор (Pic de Nore) - протяжённость 12,3 км, 424 - 1205 м, перепад высот 781 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 12%). Паувелс не смог ответить на атаку Рафала Майки (Bora-hansgrohe), которая порвала отрыв, и он остался в третьей группе, которая, когда преследователи догнали Рафала Майку, стала второй и финишировала через 2 минуты 31 секунду после победителя этапа.

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Датский велогонщик Магнус Корт (Magnus Cort Nielsen) из казахстанской велокоманды Astana Pro Team оказался сильнейшим в спринте из группы отрыва и выиграл 15-й этап Тур де Франс-2018.



Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2020

7-й этап Тур де Франс-2020 - транзитный этап для отрыва, но и у спринтеров есть шансы побороться на нём за победу. Пелотон продолжает свое движение на запад и на время покидает Массив Централь.

Стартовав у Виадука Мийо, пелотон отправится на юго-запад и преодолеет ряд неровностей, одной из которых присвоили 3-ю категорию - Кот-де-Люзенсон (Côte de Luzençon), протяжённость 3,1 км, 1038-1441 м, перепад 403 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

На 58 км маршрута после розыгрыша промежуточного спринта велогонщики начнут восхождение на подъём 3-й категории Коль-де-Пейронненк (Col de Peyronnenc), протяжённость 14,5 км, 314-879 м, перепад 565 м, средний градиент 3,9%, максимальный градиент 8%.

Преодолев наивысшую точку этапа, велогонщики отправятся на 55-километровый спуск, прерываемый небольшими подъёмами, одному из которых - Кот-де-Поль (Côte de Paulhe) - присвоили 4-ю категорию - протяжённость 1,1 км, 514-591 м, перепад 77 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%.

Завершив спуск в городе Кастр (Castres), пелотон отправится на северо-запад вдоль берега реки Агу (Agout) и через 34 км финиширует в Лаворе (Lavaur, департамент Тарн, регион Окситания). Заключительный километр проложен с юго-востока на северо-запад. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Финиширует 11-й этап Тур де Франс-2020 в городе Лавор (Lavaur). Лавор - город с богатой историей и наследием, который берет свое название от галльского слова «vobero», означающего невидимый поток. Город имеет сильную индивидуальность, с одной стороны он сохранил исторические ценности, а с другой, смотрит в будущее.



Лавор очаровывает своей архитектурой из кирпича и постройками из дерева. Город имеет богатое уникальное историческое наследие: собор Сен-Ален, замок лордов Лавор, круглую оборонительную башню, церковь Святого Франциска, площади и переулки Жана Жореса…

Собор Сан-Ален (Saint-Alain) - шедевр южной готической архитектуры, Сант-Ален был построен в XIII м веке, на месте бывшего романского монастыря. Это большое кирпичное здание состоит из нефа, с великолепным арочным порталом. Так как Лавор в 1318 году стал резиденцией епископа, то по приказу его святейшества с XV –го по XVI й века Собор был украшен: часовнями, колокольнями, мощными и монументальными воротами. Орган, украшающий Собор, был вырезан из полихромного дерева и является шедевром эпохи Возрождения (1523). Знаменитый Жакмар-бронзовый человек, отбивающий молотком о колокол, напоминает нам о традициях этого средневекового города.



Епископальный Лавор привлекает многих религиозных общин, в том числе францисканской общины. Церковь Св. Франциска была построена между XIII м и XV м веками, став крупнейшей францисканской церковью в Юго-Западной Франции! В ней размещалась часовня купеческих гильдий города. Готическая архитектура церкви - большой орган Теодор Пьюджет (1865), фрески в Louis Mazetier (1936), оформление неф, хор и часовни - делают ее популярным местом в Лавор.

Выращивание винограда и сельское хозяйство являются неотъемлемыми элементами идентичности города в гармонии с тенденциями двадцать первого века. Об этом так же свидетельствует присутствие Центра инноваций и развития лаборатории Пьер Фабр.

Город Лавор в истории Тур де Франс

Когда впервые, в 2001 году, Тур де Франс финишировал в Лавор, здесь выиграл бельгийский гонщик Рик Вербрюгге (Rik Verbrugghe). Отрыв из 25 человк вёз почти 15 минут пелотону. Затем уже из отрыва атаковал Марко Пинотти (Marco Pinotti), Вербрюгге бросился следом. После довольно долгого преследования он сумел догнать итальянца выиграть у него финишный спринт. У Пинотти просто не осталось сил на последний километр дистанции. Вербрюгге настолько уверенно чувствовал себя на финише, что даже успел снять очки и поднять руки в победном жесте. Всего 6 секунд отделяло дуэт Вербрюгге и Пинотти от догонявшей их группы. Больше всего был недоволен таким развитием событий Алессандро Петакки (Alessandro Petacchi), которому пришлось сражаться в спринте лишь за 3-е место.



В прошлый раз город Лавур принимал финиш 11-го этапа Тур де Франс-2011. Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) подтвердил звание «лучшего спринтера Тур де Франс», уверенно опередив на финише своих оппонентов. Это позволило британцу примерить зеленую майку, которую он гордо пронёс на своих плечах до самого Парижа.

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