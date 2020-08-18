- Категория:
- VeloRACE / Tour de France |
- Дата:
- Сегодня, 08:00
Тур де Франс-2020: Цифры и числа
В 107-й раз за последние 117 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 29 августа по 20 сентября и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка начнется со спринтерского этапа протяженностью 156 км, проложенного по окрестностям Ниццы (Франция). Завершится Тур де Франс-2020 20 сентября в Париже, столице Франции, на Елисейских полях 21-м этапом протяженностью 122 км. Общая протяженность маршрута от Лазурного побережья в Ницце и до финиша в столице Франции составит 3484,2 км, на которых гонщиков ожидает 1 индивидуальная гонка на время, 8 горных, 3 среднегорных и 9 равнинных этапов.
Цифры и числа:
1 индивидуальная гонка с раздельным стартом;
1 этапа без категорийных подъемов;
1 финиш этапа в некатегорийный подъем;
1 финиш этапа в подъем 3-й категории;
1 этап протяженностью 200 и более км;
1,8 км по дороге без асфальтового покрытия на Плато де Глиер (18 этап);
2 этапа с финишем в гору высшей категории;
3 этапа с финишем в гору 1-й категории;
8 этапов с бонификацией 8, 5 и 2 секунды на "Бонусной премии" на горных премиях;
10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделки), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;
20 промежуточных спринтерских финишей;
20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте;
22 команды выйдут на старт Тур де Франс-2020;
25% лимит времени на индивидуальной разделке на 20 этапе;
36,2 км индивидуальная разделка на 20-м этапе Тур де Франс-2020;
30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише среднегорного этапа;
39 лет спустя Ницца принимает "Большой старт" Тур де Франс;
50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише спринтерского этапа;
122 км этап "дружбы" (21 этап);
141 км наименее протяженный этап (8 этап);
168,87 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без этапа "дружбы" и разделки);
170,72 км средняя протяженность этапов на 1 неделе;
175,05 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2020 (без разделки и этапа "дружбы");
176 участников выйдут на старт Тур де Франс-2020;
185,67 км средняя протяженность этапов на 2 неделе;
198 км второй по протяженности этап (3 этап);
218 км наиболее протяженный этап (12 этап);
впервые с 1998 года этапы Тур де Франс проходят в августе;
2 000 м - вершина Маделен - наивысшая нефинишная гора Тур де Франс-2020 (17 этап);
2 304 м - вершина Коль де ла Лоз - Col de la Loze - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2020 (17 этап), 5-я за историю Тур де Франс.
2 304 м - вершина Коль де ла Лоз - Col de la Loze - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2020 (17 этап),
Набор высоты:
3 700 м набор высоты на 2 этапе;
3 000 м набор высоты на 4 этапе;
3 500 м набор высоты на 8 этапе;
3 000 м набор высоты на 9 этапе;
4 000 м набор высоты на 13 этапе;
3 200 м набор высоты на 15 этапе;
3 500 м набор высоты на 16 этапе;
3 800 м набор высоты на 17 этапе;
5 000 м набор высоты на 18 этапе.
О "красном горохе":
5 горных премий высшей категории (Categorie H);
16 горных премий 1 категории;
8 горных премий 2 категории;
21 горная премий 3 категории;
15 горных премий 4 категории.
Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.
Удвоение очков:
40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де ла Лоз - Col de la Loze на финише 17 этапа.
Условно Тур де Франс-2020 можно разделить на 2 части, с 1-го по 12-ый этап гонщикам предстоит покорить:
- 1 гору высшей категории:
8 этап - Пор де Бале - Port de Balès;
- 8 гор первой категории:
2 этап - Коль де ла Кольмиан - Col de la Colmiane и Коль де Тюрини - Col de Turini;
4 этап - финиш на Оркрен-Мерлетте - Orcières-Merlette;
6 этап - Коль де ла Люзет - Col de la Lusette;
8 этап - Коль де Мант - Col de Mente и Коль де Пейресурд - Col de Peyresourde;
9 этап - Коль де ла Урсер - Col de la Hourcere и Коль-де-Мари-Бланк - Col de Marie-Blanque;
- 2 горы второй категории;
- 15 гор третьей категории:
- 9 подъемов четвертой категории.
С 13-го и по 21-й этапы:
- 4 горы высшей категории:
15 этап - финиш на Гран-Коломбье - Grand Colombier;
17 этап - Маделен - Col de la Madeleine;
17 этап - финиш на Коль де ла Лоз - Col de la Loze;
18 этап - Плато де Глиер - Montee du plateau des Glieres;
- 8 гор первой категории:
13 этап - Коль-де-Сейсса - Col de Ceyssat, Коль де Нэронн - Col de Neronne и финиш на Па-де-Пейроль/Пюи Мари - Pas de Peyrol/Puy Mary;
15 этап - Монте-де-ла-Селле-де-Фроментель - Montee de la Selle de Fromentel, Коль де ла Биш - Col de la Biche;
18 этап - Корме-де-Розлен - Cormet de Roselend, Мюр де Пегер - Mur de Peguere;
20 этап - финиш на Ла Планш де Бель Фий - La Planche des Belles Filles;
- 6 гор второй категории:
- 6 гор третьей категории:
16 этап - финиш на Виллар-де-Ланс-Кот-2000 - Villard-de-Lans - Côte 2000;
- 6 подъемов четвертой категории.
Очки на Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга
25 очков получает лидер Тур де Франс-2020 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5);
120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25);
1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);
1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175
11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50
21-25 место: по 40 очков
26-30 место: по 30 очков
31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков
Этапы Тур де Франс-2020:
29.08 Суббота. Этап 1: Nice - Nice, 156 км
30.08 Воскресенье. Этап 2: Nice - Nice, 186 км
31.08 Понедельник. Этап 3: Nice - Sisteron, 198 км
1.09 Вторник. Этап 4: Sisteron - Orcières-Merlette, 160,5 км
2.09 Среда. Этап 5: Gap - Privas, 183 км
3.09 Четверг. Этап 6: Le Teil - Mont Aigoual, 191 км
4.09 Пятница. Этап 7: Millau - Lavaur, 168 км
5.09 Суббота. Этап 8: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 141 км
6.09 Воскресенье. Этап 9: Pau - Laruns, 153 км
7.09 Понедельник. День отдыха.
8.09 Вторник. Этап 10: Île d’Oléron Le Château-d’Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, 168,5 км
9.09 Среда. Этап 11: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 км
10.09 Четверг. Этап 12: Chauvigny - Sarran, 218 км
11.09 Пятница. Этап 13: Châtel-Guyon - Puy Mary Pas de Peyrol, 191,5 км
12.09 Суббота. Этап 14: Clermont-Ferrand - Lyon, 194 км
13.09 Воскресенье. Этап 15: Lyon - Grand Colombier, 174,5 км
14.09 Понедельник. День отдыха.
15.09 Вторник. Этап 16: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans Cote 2000, 164 км
16.09 Среда. Этап 17: Grenoble - Méribel Col de la Loze, 170 км
17.09 Четверг. Этап 18: Méribel - La Roche-sur-Foron, 175 км
18.09 Пятница. Этап 19: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 166,5 км
19.09 Суббота. Этап 20: Lure - La Planche des Belles Filles (ITT), 36,2 км
20.09 Воскресенье. Этап 21: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées, 122 км
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