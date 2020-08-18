Тур де Франс-2020: Цифры и числа

смотрю вело давно

Презентация маршрута Вуэльты И ... (10) Горняки могут попытать счастье!



будет много толкатни со спринтерами на финише этапов.

смотрю вело давно

Джиро д'Италия-2020. Презента ... (40) выграет горняк с хорошей разделькой, 3 разделки это + 3 минуты минимум горняку не раздельщику поэтому тут без варинатов Фруми если поедет, Роглич, Дюмулан, Погачер и Нибали

Freejazz

Чемпионат России по велоспорту ... (3) Да, ещё порадовале фраза Отара "Чемпион среди простого народа". Сергей молодец - пахал и заслужил.

смотрю вело давно

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19) как Трипл G))) Генадий Генадиевич Головкин, он наверное БОКС комментирует

смотрю вело давно

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19) Ха я тоже удивился вроде Эдикейшн думаю про себя бог его знает может как Джамбо поменяли спонсора думаю как может комментатор ошибаться в таких моментах это не допустимо

смотрю вело давно

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19) мне братья Изагирры вообще не впечетляет, уж совсем не опрадывают надежды хотя бы звездного грегари, а брали то капитанить если не ошибаюсь.

SportSpirit

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19) Благодарю за пояснение, теперь буду знать об этом пункте правил)

svenfischer

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19) Цитата: SportSpirit У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!



А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.



Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором. Не было оснований надевать на Тибо жёлтую майку, т.к. Роглич доехал прошлый этап до конца. В таких случаях жёлтая майка не наследуется по правилам ТдФ и КД Не было оснований надевать на Тибо жёлтую майку, т.к. Роглич доехал прошлый этап до конца. В таких случаях жёлтая майка не наследуется по правилам ТдФ и КД

EL-Fenomeno

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19) Кто вообще комментировал решающий этап на Критериуме!?

Столько ошибок (в названиях команды, в именах/фамилиях велогонщиков и менеджеров). Ну нельзя же так. Неужели нельзя открыть рядом планшет или там ноут и параллельно подсмотреть, (если не уверен, или забыл). Мы же не видим по ту сторону экрана и обсуждать не будем, а вот слышим всё и это порой режет ухо(

SportSpirit

Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19) У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!



А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.



Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором.