VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2020: Цифры и числа

Тур де Франс-2020: Цифры и числа

 

В 107-й раз за последние 117 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 29 августа по 20 сентября и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка начнется со спринтерского этапа протяженностью 156 км, проложенного по окрестностям Ниццы (Франция). Завершится Тур де Франс-2020 20 сентября в Париже, столице Франции, на Елисейских полях 21-м этапом протяженностью 122 км. Общая протяженность маршрута от Лазурного побережья в Ницце и до финиша в столице Франции составит 3484,2 км, на которых гонщиков ожидает 1 индивидуальная гонка на время, 8 горных, 3 среднегорных и 9 равнинных этапов.

 




 

 

 

Цифры и числа:

 

1 индивидуальная гонка с раздельным стартом;

1 этапа без категорийных подъемов;

1 финиш этапа в некатегорийный подъем;

1 финиш этапа в подъем 3-й категории;

1 этап протяженностью 200 и более км;

1,8 км по дороге без асфальтового покрытия на Плато де Глиер (18 этап);

2 этапа с финишем в гору высшей категории;

3 этапа с финишем в гору 1-й категории;

8 этапов с бонификацией 8, 5 и 2 секунды на "Бонусной премии" на горных премиях;


10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделки), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;

20 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте;

22 команды выйдут на старт Тур де Франс-2020;

25% лимит времени на индивидуальной разделке на 20 этапе;

36,2 км индивидуальная разделка на 20-м этапе Тур де Франс-2020;

30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише среднегорного этапа;

39 лет спустя Ницца принимает "Большой старт" Тур де Франс;

50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише спринтерского этапа;

122 км этап "дружбы" (21 этап);

141 км наименее протяженный этап (8 этап);

168,87 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без этапа "дружбы" и разделки);

170,72 км средняя протяженность этапов на 1 неделе;

175,05 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2020 (без разделки и этапа "дружбы");

176 участников выйдут на старт Тур де Франс-2020;

185,67 км средняя протяженность этапов на 2 неделе;

198 км второй по протяженности этап (3 этап);
218 км наиболее протяженный этап (12 этап);

 

впервые с 1998 года этапы Тур де Франс проходят в августе;

2 000 м - вершина Маделен - наивысшая нефинишная гора Тур де Франс-2020 (17 этап);

2 304 м - вершина Коль де ла Лоз - Col de la Loze - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2020 (17 этап), 5-я за историю Тур де Франс.

2 304 м - вершина Коль де ла Лоз - Col de la Loze - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2020 (17 этап),

 

Набор высоты:

 

3 700 м набор высоты на 2 этапе;

3 000 м набор высоты на 4 этапе;
3 500 м набор высоты на 8 этапе;
3 000 м набор высоты на 9 этапе;

 

4 000 м набор высоты на 13 этапе;
3 200 м набор высоты на 15 этапе;

 

3 500 м набор высоты на 16 этапе;
3 800 м набор высоты на 17 этапе;
5 000 м набор высоты на 18 этапе.



О "красном горохе":


5 горных премий высшей категории (Categorie H);
16 горных премий 1 категории;
8 горных премий 2 категории;
21 горная премий 3 категории;
15 горных премий 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

Удвоение очков:

 

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де ла Лоз - Col de la Loze на финише 17 этапа.

 

Условно Тур де Франс-2020 можно разделить на 2 части, с 1-го по 12-ый этап гонщикам предстоит покорить:

 

- 1 гору высшей категории:

8 этап - Пор де Бале - Port de Balès;

- 8 гор первой категории:

2 этап - Коль де ла Кольмиан - Col de la Colmiane и Коль де Тюрини - Col de Turini;

4 этап - финиш на Оркрен-Мерлетте - Orcières-Merlette;

6 этап - Коль де ла Люзет - Col de la Lusette;

8 этап - Коль де Мант - Col de Mente и Коль де Пейресурд - Col de Peyresourde;

9 этап - Коль де ла Урсер - Col de la Hourcere и Коль-де-Мари-Бланк - Col de Marie-Blanque;

- 2 горы второй категории;
- 15 гор третьей категории:

- 9 подъемов четвертой категории.

 

С 13-го и по 21-й этапы:

- 4 горы высшей категории:

 

15 этап - финиш на Гран-Коломбье - Grand Colombier;

17 этап - Маделен - Col de la Madeleine;

17 этап - финиш на Коль де ла Лоз - Col de la Loze;

18 этап - Плато де Глиер - Montee du plateau des Glieres;

 

- 8 гор первой категории:

13 этап - Коль-де-Сейсса - Col de Ceyssat, Коль де Нэронн - Col de Neronne и финиш на Па-де-Пейроль/Пюи Мари - Pas de Peyrol/Puy Mary;

15 этап - Монте-де-ла-Селле-де-Фроментель - Montee de la Selle de Fromentel, Коль де ла Биш - Col de la Biche;

18 этап - Корме-де-Розлен - Cormet de Roselend, Мюр де Пегер - Mur de Peguere;

20 этап - финиш на Ла Планш де Бель Фий - La Planche des Belles Filles;

- 6 гор второй категории:

- 6 гор третьей категории:

16 этап - финиш на Виллар-де-Ланс-Кот-2000 - Villard-de-Lans - Côte 2000;

- 6 подъемов четвертой категории.

 

Очки на Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга

 

25 очков получает лидер Тур де Франс-2020 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5);

 

120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25);

 

1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2020 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175

11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50
21-25 место: по 40 очков

26-30 место: по 30 очков

31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков

Этапы Тур де Франс-2020:

29.08 Суббота. Этап 1: Nice - Nice, 156 км
30.08 Воскресенье. Этап 2: Nice - Nice, 186 км
31.08 Понедельник. Этап 3: Nice - Sisteron, 198 км
1.09 Вторник. Этап 4: Sisteron - Orcières-Merlette, 160,5 км
2.09 Среда. Этап 5: Gap - Privas, 183 км
3.09 Четверг. Этап 6: Le Teil - Mont Aigoual, 191 км
4.09 Пятница. Этап 7: Millau - Lavaur, 168 км
5.09 Суббота. Этап 8: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 141 км
6.09 Воскресенье. Этап 9: Pau - Laruns, 153 км
7.09 Понедельник. День отдыха.
8.09 Вторник. Этап 10: Île d’Oléron Le Château-d’Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, 168,5 км
9.09 Среда. Этап 11: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167,5 км
10.09 Четверг. Этап 12: Chauvigny - Sarran, 218 км
11.09 Пятница. Этап 13: Châtel-Guyon - Puy Mary Pas de Peyrol, 191,5 км
12.09 Суббота. Этап 14: Clermont-Ferrand - Lyon, 194 км
13.09 Воскресенье. Этап 15: Lyon - Grand Colombier, 174,5 км
14.09 Понедельник. День отдыха.
15.09 Вторник. Этап 16: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans Cote 2000, 164 км
16.09 Среда. Этап 17: Grenoble - Méribel Col de la Loze, 170 км
17.09 Четверг. Этап 18: Méribel - La Roche-sur-Foron, 175 км
18.09 Пятница. Этап 19: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 166,5 км
19.09 Суббота. Этап 20: Lure - La Planche des Belles Filles (ITT), 36,2 км
20.09 Воскресенье. Этап 21: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées, 122 км

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс превью Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020 маршрут Мировой Тур Франция

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

18 - 21 августа 2020

Tour du Limousin

18 августа 2020

Giro dell'Emilia

25 августа 2020

Bretagne Classic - Ouest-France

24 - 28 августа 2020

UEC Road European Championships

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • смотрю вело давно
    Презентация маршрута Вуэльты И ... (10)
    смотрю вело давно-Фото

    Горняки могут попытать счастье!



    будет много толкатни со спринтерами на финише этапов. 

  • смотрю вело давно
    Джиро д'Италия-2020. Презента ... (40)
    смотрю вело давно-Фото

    выграет горняк с хорошей разделькой, 3 разделки это + 3 минуты минимум горняку не раздельщику поэтому тут без варинатов Фруми если поедет, Роглич, Дюмулан, Погачер и Нибали

  • Freejazz
    Чемпионат России по велоспорту ... (3)
    Freejazz-Фото

    Да, ещё порадовале фраза Отара "Чемпион среди простого народа". Сергей молодец - пахал и заслужил.

  • смотрю вело давно
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19)
    смотрю вело давно-Фото
    как Трипл G))) Генадий Генадиевич Головкин, он наверное БОКС комментирует
  • смотрю вело давно
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19)
    смотрю вело давно-Фото
    Ха я тоже удивился вроде Эдикейшн думаю про себя бог его знает может как Джамбо поменяли спонсора думаю как может комментатор ошибаться в таких моментах это не допустимо
  • смотрю вело давно
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19)
    смотрю вело давно-Фото

    мне братья Изагирры вообще не впечетляет, уж совсем не опрадывают надежды хотя бы звездного грегари, а брали то капитанить если не ошибаюсь.

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19)
    SportSpirit-Фото
    Благодарю за пояснение, теперь буду знать об этом пункте правил)
  • svenfischer
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19)
    svenfischer-Фото

    Цитата: SportSpirit
    У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!

    А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.

    Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором.
    Не было оснований надевать на Тибо жёлтую майку, т.к. Роглич доехал прошлый этап до конца. В таких случаях жёлтая майка не наследуется по правилам ТдФ и КД

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19)
    EL-Fenomeno-Фото

    Кто вообще комментировал решающий этап на Критериуме!?
    Столько ошибок (в названиях команды, в именах/фамилиях велогонщиков и менеджеров). Ну нельзя же так. Неужели нельзя открыть рядом планшет или там ноут и параллельно подсмотреть, (если не уверен, или забыл). Мы же не видим по ту сторону экрана и обсуждать не будем, а вот слышим всё и это порой режет ухо(

  • SportSpirit
    Критериум Дофине-2020. Этап 5 (19)
    SportSpirit-Фото
    У меня тоже остался вопрос, почему Пино не в желтом. Может JV поздно сообщили о сходе Роглича, не успели с майкой по размеру. В целом солидаризируюсь с вами и плюсую Пино, он остается верен себе. На финише всегда, когда может, яростно борется за любые места, даже когда нет смысла с точки зрения общего зачета. Оживляет и украшает любую гонку, поэтому-то его и не хватает на все 3 недели. Что в таких случаях делает "Джи", он сегодня продемонстрировал со всей однозначностью. Но я продолжаю верить в него на Туре!

    А у Ланды были все шансы на подиум, в новой команде... так что его отставание скорее связано с самочувствием.

    Еще раз плюсану Дюмолану, очень порадовал своей ездой. А то к концу сезона 2018 он ездил "на классе" с потухшим взором.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 августа

Michael Hepburn (Mitchelton-Scott)

Amanuel Gebreigzabhier (NTT Pro Cycling)

Gonzalo Serrano (Caja Rural - Seguros RGA)

18 августа

Krists Neilands (Israel Start-Up Nation)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Август 2020 (110)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)
Март 2020 (118)