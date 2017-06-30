Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье



Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Шателайон-Пляж (Châtelaillon-Plage), который находится в регионе Пуату — Шаранта. Город пересекает велосипедный маршрут "ВелоОдиссея" (Vélodyssée), общей протяженностью 1200 км, который начинается в Бретани и заканчивается в Стране Басков. "ВелоОдиссея" - самый протяжённый велосипедный маршрут Европы, по которому ежегодно проезжают более десяти тысяч велолюбителей со всего мира.



Шателайон-Пляж расположен в самом центре Атлантического побережья Франции. Его пляж протяженностью три километра входит в состав лучших пляжей Франции и Европы. Береговая линия пляжа покрыта мелким белым песком, который высоко ценится почитателями пляжного отдыха.

Город Шателайон-Пляж окружен лесами Национального парка площадь, которого составляет 192 гектара. К достопримечательностям Шателайон-Пляжа относятся старинное здание казино возведенное в 18 веке; здание культурного центра Босежур, 18-го века; многочисленные здания, построенные в период "Belle Époque".



Альтиметрия 11-го этапа

Шатлайон-Плаж впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Со старта пелотон отправится на северо-восток вглубь Франции. Ветер с Атлантики может внести свои коррективы в ход развития гонки. Теоретически это должен быть спринтерский этап с одним категорийным подъёмом 4-й категории (Côte de Cherveux), протяжённость 1,1 км, 58-106 м, перепад 48 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 6%.



Один из древних городов Франции с богатой историей - Пуатье (Poitiers) принимает финиш 11-го этапа Тур де Франс-2020. Пуатье — это провинциальный тихий городок, расположенный на плато между двумя реками — Клен и Буавр. Один из старейших городов Франции и яркий пример того, как сквозь современность проступает многовековая и насыщенная событиями история Европы.



Пуатье сильно отличается от других подобных городов Франции. Здесь все улочки имеют четкую планировку. В Пуатье преобладают широкие бульвары, резко переходящие в узкие петляющие переулки, а большое обилие соборов, церквей, садов и парков просто поражают воображение.



Начать прогулку по Пуатье можно с площади де Голля и Леклерка, где расположены дворец правосудия, готический гранд-холл, церковь Нотр-Дам-ла-Гранд, а также кафедральный собор Сен-Пьер. В городе есть много музеев и планетарий, ботанический сад и академия Пуатье. Однако главная достопримечательность расположилась в семи километрах от Пуатье. Парк Футуроскоп — это громадный парк виртуальных развлечений, на осмотр которого лучше потратить не один и не два дня. В парке не так много механических аттракционов, но зато большое количество цифровых, а в кинотеатрах парка можно в прямом смысле оказаться в самом центре фильма, испытывая все физические прикосновения, которое происходят на экране.



Парк Футуроскоп поражает воображение и своими зданиями, которые в обычной жизни не встретишь, например - большая сфера, которая находится на наклонной поверхности из стекла. Весь парк Футуроскоп создан крайне замысловато и похож на странную феерию из стали, стекла и света, и как ни странно, все это удачно гармонирует с окружающим парком, клумбами и зеленью. Футуроскоп можно назвать суперсовременным архитектурным ансамблем.



В свое время на территории Пуатье произошли три важнейших для истории Франции битвы. Первая была в 507 году, между вестготами и остготами, вторая важная дата — это 732 год и появление христианства, и третья битва происходила во время Столетней войны.



Город Пуатье сегодня это административный центр, и то место, где такие имена как Элеонора Аквитанская (в простонародье Жанна Д’Арк) и Ричард Львиное Сердце, знакомые нам с детства, становятся реальными личностями, но, несмотря на богатую и многовековую историю города, современность и тут дает о себе знать.



Кухня региона Пуатье берет за основу только продукты высокого качества, такие как сыры из козьего молока, масло под названием Шаранта-Пуату и тыквы, выращиваемые в Верхнем Пуату. К списку традиционных местных блюд относятся фарси пуатевин, оно представляет собой капусту с травами и беконом, пуатинский пирог с начинкой из курятины, козленок, приправленный чесноком, и тыква, приготовленная в вине. Среди десертных блюд тут знамениты сладкие лепешки и местное печенье.

Город Пуатье в истории Тур де Франс

Пуатье в четвёртый раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, в последний раз в 1978 году, победу тогда одержал Шон Келли. Заключительный километр проложен с юга на север. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. После финиша этапа спринтеры могут подумывать о сходе с Тур де Франс-2020.

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До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!