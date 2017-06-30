VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье


   Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Шателайон-Пляж (Châtelaillon-Plage), который находится в регионе Пуату — Шаранта. Город пересекает велосипедный маршрут "ВелоОдиссея" (Vélodyssée), общей протяженностью 1200 км, который начинается в Бретани и заканчивается в Стране Басков. "ВелоОдиссея" - самый протяжённый велосипедный маршрут Европы, по которому ежегодно проезжают более десяти тысяч велолюбителей со всего мира.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье


   Шателайон-Пляж расположен в самом центре Атлантического побережья Франции. Его пляж протяженностью три километра входит в состав лучших пляжей Франции и Европы. Береговая линия пляжа покрыта мелким белым песком, который высоко ценится почитателями пляжного отдыха.
Город Шателайон-Пляж окружен лесами Национального парка площадь, которого составляет 192 гектара. К достопримечательностям Шателайон-Пляжа относятся старинное здание казино возведенное в 18 веке; здание культурного центра Босежур, 18-го века; многочисленные здания, построенные в период "Belle Époque".


Альтиметрия 11-го этапа

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье

 

 

  Шатлайон-Плаж впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

 

  Со старта пелотон отправится на северо-восток вглубь Франции. Ветер с Атлантики может внести свои коррективы в ход развития гонки. Теоретически это должен быть спринтерский этап с одним категорийным подъёмом 4-й категории (Côte de Cherveux), протяжённость 1,1 км, 58-106 м, перепад 48 м, средний градиент 4,4%, максимальный градиент 6%.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье

 
   Один из древних городов Франции с богатой историей - Пуатье (Poitiers) принимает финиш 11-го этапа Тур де Франс-2020. Пуатье — это провинциальный тихий городок, расположенный на плато между двумя реками — Клен и Буавр. Один из старейших городов Франции и яркий пример того, как сквозь современность проступает многовековая и насыщенная событиями история Европы.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье


   Пуатье сильно отличается от других подобных городов Франции. Здесь все улочки имеют четкую планировку. В Пуатье преобладают широкие бульвары, резко переходящие в узкие петляющие переулки, а большое обилие соборов, церквей, садов и парков просто поражают воображение.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье


   Начать прогулку по Пуатье можно с площади де Голля и Леклерка, где расположены дворец правосудия, готический гранд-холл, церковь Нотр-Дам-ла-Гранд, а также кафедральный собор Сен-Пьер. В городе есть много музеев и планетарий, ботанический сад и академия Пуатье. Однако главная достопримечательность расположилась в семи километрах от Пуатье. Парк Футуроскоп — это громадный парк виртуальных развлечений, на осмотр которого лучше потратить не один и не два дня. В парке не так много механических аттракционов, но зато большое количество цифровых, а в кинотеатрах парка можно в прямом смысле оказаться в самом центре фильма, испытывая все физические прикосновения, которое происходят на экране.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье


   Парк Футуроскоп поражает воображение и своими зданиями, которые в обычной жизни не встретишь, например - большая сфера, которая находится на наклонной поверхности из стекла. Весь парк Футуроскоп создан крайне замысловато и похож на странную феерию из стали, стекла и света, и как ни странно, все это удачно гармонирует с окружающим парком, клумбами и зеленью. Футуроскоп можно назвать суперсовременным архитектурным ансамблем.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье


   В свое время на территории Пуатье произошли три важнейших для истории Франции битвы. Первая была в 507 году, между вестготами и остготами, вторая важная дата — это 732 год и появление христианства, и третья битва происходила во время Столетней войны.


  Город Пуатье сегодня это административный центр, и то место, где такие имена как Элеонора Аквитанская (в простонародье Жанна Д’Арк) и Ричард Львиное Сердце, знакомые нам с детства, становятся реальными личностями, но, несмотря на богатую и многовековую историю города, современность и тут дает о себе знать.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 11 этап, Шателайон-Пляж - Пуатье


   Кухня региона Пуатье берет за основу только продукты высокого качества, такие как сыры из козьего молока, масло под названием Шаранта-Пуату и тыквы, выращиваемые в Верхнем Пуату. К списку традиционных местных блюд относятся фарси пуатевин, оно представляет собой капусту с травами и беконом, пуатинский пирог с начинкой из курятины, козленок, приправленный чесноком, и тыква, приготовленная в вине. Среди десертных блюд тут знамениты сладкие лепешки и местное печенье.

 

Город Пуатье в истории Тур де Франс

 

    Пуатье в четвёртый раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, в последний раз в 1978 году, победу тогда одержал Шон Келли. Заключительный километр проложен с юга на север. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. После финиша этапа спринтеры могут подумывать о сходе с Тур де Франс-2020.

 

   Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в ИнстаграмТвиттереФэйсбукеОдноклассниках  и  вКонтактеПредлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2020.

 

   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

 

По материалам Интернета

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки велолайв

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:35 | Регистрация: 30.06.2017

    Достали эти спринтерские этапы. Никакого креатива. Катят и катят. А их на этом туре целых девять. Кто говорил, что этот Тур самый горный? Не верьте..врут. Зачем их столько напихали? Хоть бы торчки какие нибудь были.

    Вся жизнь это гонка.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Юбилей

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2020: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2021-2022

Ближайшие старты

29 августа - 20 сентября 2020

Tour de France

7 - 14 сентября 2020

Tirreno-Adriatico

29 сентября - 3 октября 2020

BinckBank Tour

3 - 25 октября 2020

Giro d'Italia

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Достали эти спринтерские этапы. Никакого креатива. Катят и катят. А их на этом туре целых девять. Кто говорил, что этот Тур самый горный? Не верьте..врут. Зачем их столько напихали? Хоть бы торчки какие нибудь были.
  • Astanaforever
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Акерманн самый мощный спринтер на сегодняшний день. С.Беннет и он.
  • Серафим
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (2)
    Серафим-Фото

      В первый раз на Туре Саган был за 250 метров в идеальной позиции - четвертым в струне за Юэном. Но, похоже, нет в ногах былой конской мощи. 

      Зато Беннетт выдал все.

  • Pinkerton
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (2)
    Pinkerton-Фото
    рад за квиков, наконец-то в этом сезоне спринтерский этап в кармане
  • EL-Fenomeno
    У директора Тур де Франс-2020 ... (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Вот это поворот. И что теперь? Как в том фильме: "Шеф, всё пропало..."?

    И вообще то он должен быть на карантина 14 дней, а не 7, как раз в Париже бы и объявился в здравие, так сказать.

  • SportSpirit
    У директора Тур де Франс-2020 ... (3)
    SportSpirit-Фото

    2 "+ теста" в команде = "- команда".

     

    Прюдом во время езды в машине по этапам катал с собой высокопоставленных гостей.

  • Adriano
    У директора Тур де Франс-2020 ... (3)
    Adriano-Фото

    Ну и что из этого. Новость ради новости.Ладно еще бы у гонщиков,а стафф и менеджеров можно пропускать

  • Альоша Шац
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (14)
    Альоша Шац-Фото
    Скучно
  • Бакеша
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (14)
    Бакеша-Фото
    Цитата: старт-шоссе 82
    А если не будет ветра ,нас ждет увлекательный шести-часовой разказ Курдюкова о красотах Франции.
    По моему ведущии ББС , ДИСКАВЕРИ и НАЦИОНАЛ ГЕОГРАФИИ отдыхают.
    Лично мне очень нравится его репортажи с велогонок. Не в обиду других комментаторов, он самый лучший!
  • Earl57
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (13)
    Earl57-Фото

    Кто хотел комбинированную призовую майку?

    Один рукав розовый, другой зеленый. Низ синий, центр белый, с надписями и логотипами. На плече кусок от вишневой командной майки. Плюс желтые полоски. "Папагено, папагено..." 

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Результаты: ПроТур-2020

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

8 сентября

Koen De Kort (Trek-Segafredo)

Jetse Bol (Burgos - BH)

Jay Mccarthy (Bora-hansgrohe)

9 сентября

Lennard Kamna (Bora-hansgrohe)

Martijn Tusveld (Team Sunweb)

Alfdan De Decker (Circus - Wanty-Gobert)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Сентябрь 2020 (58)
Август 2020 (228)
Июль 2020 (114)
Июнь 2020 (79)
Май 2020 (76)
Апрель 2020 (76)