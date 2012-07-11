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Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль


   Девятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в Бурк-ан-Брес (Bourg-en-Bresse), город расположен на востоке страны на реке Рейсузе, к западу от горного массива Юра, всего в 50 км от Лиона. Бурк-ан-Брес город с историей. Документальные подтверждения о существовании поселения относят к средневековью. В XIII веке Бурк-ан-Брес получил статус вольного города. В начале XV века город был выбран герцогами Савойскими столицей провинции Бресс в составе герцогства Савойя. Бурк-ан-Брес сохранял этот статус и после присоединения к Франции вплоть до Великой французской революции.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль


   В средние века город подвергался многочисленным сражениям, но знаменит он не военным прошлым, а больше известен романтической историей любви Маргариты Австрийской к герцогу Савойскому, к её собственному супругу Филиппу II Красивому. История гласит, однажды герцог Савойский отправился на охоту, была зима, и герцог замёрз насмерть. Убитая горем 24-летняя вдова герцога Маргарита, в память о любимом муже решила построить монастырь. Королевский монастырь Бру возвели из камня и мрамора в начале 16 века. Теперь этот монастырь - Аббатство Бру - является главной достопримечательностью Бурк-ан-Брес, комплекс включает три монастыря, церковь Бру и мавзолей стремя гробницами. В гробницах мавзолея покоятся герцог Савойский и его мать, а также сама Маргарита.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль


   Церковь Бру, из монастырского комплекса, была возведена между 1505 и 1536 годами. Её построили в готическом стиле, и она входит в список ста самых красивых церквей Франции. Её величие впечатляет: фасад как будто украшен кружевами - резные карнизы, рамы; роскошные окна с витражами; высокая крыша с цветными изразцами.


   Бурк-ан-Брес находится на пересечении транспортных путей общеевропейского значения. В городе расположен завод грузовых автомобилей "Рено" (Renault), известен также как центр торговли сельскохозяйственной продукцией, прежде всего знаменитыми во Франции бресскими курами.

 

 

 

    Любителям французской кухни интересно будет узнать, что знаменитое классическое французское блюдо "кок-о-вен" (coq au vin) - "петух в вене" было придумано жителями Бурк-ан-Брес. В современной французской кулинарии на сегодняшний день существует множество рецептов тушения куриного мяса в вине, тем более в каждом винодельческом регионе найдётся как минимум один рецепт. Несмотря на то, что сейчас петуха заменила курица (её мясо более доступное и мягкое), этот рецепт сохранил своё первоначальное название. Для приготовления настоящего кок-о-вен необходим петух весом около трёх килограммов. Для тушения используется тоже вино, которое затем будет подано к столу. В идеале берётся бургундское вино. Обычно это блюдо подают на тарелке, добавив лишь кусок хрустящего французского багета.




Альтиметрия 19-го этапа Тур де Франс-2020

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль

 

 

   Бурк-ан-Брес принимает старт 19 этапа Тур де Франс-2020, в прошлый раз в этом городе этап стартовал в 2016 году. 

 

 19-й этап подходит для отрыва, а генеральщики будут копить силы перед заключительной разделкой.

 

  Пелотон отправится на север по преимущественно равнинной местности и после преодоления подъёма 4-й категории Кот-де-Шато-Шалон (Côte de Château-Chalon), протяжённость 4,3 км, 264-466 м, перепад 202 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8% повернет на восток. Дальнейший маршрут будет пересеченным.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль

 

   На финише этапа в Шампаньоль (Champagnole) действует нейтрализация и спринтерский протокол. 


   Финиширует 19-й этап Тур де Франс-2020 в городке Шампаньоль (Champagnolles), который находится в департаменте Приморская Шаранта (регион Новая Аквитания).

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль


   Городок Шампаньоль очень маленький, занимает площадь всего 17 км, однако есть у него одна достопримечательность, которой нет равных во всей Европе. Речь идет о велодроме на траве. Дорожка велодрома составляет олимпийскую дистанцию велотрека - 333 м. История велодрома началась почти сто лет назад, в 1922 году. В первую субботу июля на велодроме проходит большой праздник велоспорта, в программе которого трековые дисциплины - преследование, американка, соревнование для детей.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль


   Конечно же в Шампаньоль есть и другие достопримечательности, как например, старинная церковь Святого Петра (Église Saint-Pierre de Champagnolles), первый камень которой был заложен в 12-м веке.


   Городок Шампаньоль окружен лесом, прогуливаясь в котором можно увидеть диких животных, таких как олень, косуля, кабан. Осенью в лесу можно встретить любителей сбора грибов и каштанов.

 

   Город Шампаньоль в истории Тур де Франс

 

   Город Шампаньольбудет во второй раз принимать финиш этапа Тур де Франс, впервые в 1937 году, первым тогда был Сильвер Маэс (Sylvere Maes), его велокоманда выиграла 34-км командную гонку на время.

 

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:31 | Регистрация: 30.06.2017

    Короче этап уныние. Колхозом заедут.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Александр

      kwwk

      Сегодня, 18:36 | Регистрация: 31.05.2014

      А мне подсказывает чуйка, что Боа попробует еще раз на Сагана поставить

    2. Имя: Айдын

      almaty1991

      Сегодня, 18:53 | Регистрация: 23.07.2016

      Уныние - это каждый раз видеть твой комментарий, заходя сюда. С самого начала тура ноешь и ноешь. Мы и так поняли, что тебе не нравятся этапы с подобным профилем. Хватит об этом писать каждый раз, достал уже. Колхоз не колхоз, да какая вообще разница. Ну не смотри тогда, если не нравится. Тут есть люди, которым нравится. Имей уважения!

      1. Имя: Константин

        Konstantin41

        Сегодня, 19:08 | Регистрация: 4.07.2017

        С точки зрения этого индивидуума, должен быть 21 горный этап, на каждом минимум по 2 горы высшей категории, правда он и тогда не забудет написать под каждым этапом про уныние и колхоз. А на самом деле, завтрашний этап будет очень интересным. Борьба между пелотоном и отрывом за победу, и конечно борьба за зелёную майку. Саган ещё не сдался

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 18:40 | Регистрация: 15.04.2018

    Надеюсь Ван Арт возьмёт этап

  3. Имя: Ilmars

    salomon

    Сегодня, 19:41 | Регистрация: 11.07.2012

    Цитата: Astanaforever
    Короче этап уныние. Колхозом заедут.
    А ты поплачь, может легче станет!

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (23)
    salomon-Фото
    А щас я на 100% уверен, шо Роглич - Чемпион Тура !!!

    Все майки розданы... кроме гороха...
  • salomon
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (6)
    salomon-Фото
    Цитата: Astanaforever
    Короче этап уныние. Колхозом заедут.
    А ты поплачь, может легче станет!
  • almaty1991
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (23)
    almaty1991-Фото

    Я разве где-то говорил, что Роглич боится Погачара ? Решения перестраховаться, это исключительно инициатива Ван Арта. И заметь, вполное разумное. Даже несколько секунд не помешают. Это же очевидно.

    И вообще, отстань от меня. Иди к своему другу Astanaforever, уверен, вам есть что обсудить

  • Konstantin41
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (6)
    Konstantin41-Фото
    С точки зрения этого индивидуума, должен быть 21 горный этап, на каждом минимум по 2 горы высшей категории, правда он и тогда не забудет написать под каждым этапом про уныние и колхоз. А на самом деле, завтрашний этап будет очень интересным. Борьба между пелотоном и отрывом за победу, и конечно борьба за зелёную майку. Саган ещё не сдался
  • pac1ent
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (23)
    pac1ent-Фото

    Была бы цель, Роглич забрал бы и горох. 
    А так - сегодня Погачару было тяжко когда Рогла натянул, видимо потом Примо и говорил что больше так делать не будет.
    Ну и ВанАрт... Поработал в пелотоне, подвез Тома и Порта к лидерам, добрал на спуске и прогнозируемо разобрал на финише... Зверь..

  • iGoGo
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (40)
    iGoGo-Фото

    Томас бы не потянул столько гор и правильно сделали, что его поставили на Джиру, а Фрум жаль, но не готов был ехать еще Тур, Карапас потерял вначале и не смог подстраховывать в генерале команду. А Берналь сломался, да конечно удивили очень своей формой, особенно ездой в горах Роглич и Почагар. Хотя звоночек был уже на Критериуме, не знаю чем Берналь в седующем году может быть лучше словенцев. Ждем Вуэльту, думаю там опять поставят Берналя в пару к Фруму, им нужно отрабатывать проиграш на Туре.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (23)
    Гонщик-Фото

    Цитата: almaty1991
    Ван Арт просто перестраховался, чтобы Погачар не забрал бонусные секунды
    Опять влажные фантазии ? Рогла топ раздельщик и Погочара не боиться .

  • almaty1991
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (6)
    almaty1991-Фото

    Уныние - это каждый раз видеть твой комментарий, заходя сюда. С самого начала тура ноешь и ноешь. Мы и так поняли, что тебе не нравятся этапы с подобным профилем. Хватит об этом писать каждый раз, достал уже. Колхоз не колхоз, да какая вообще разница. Ну не смотри тогда, если не нравится. Тут есть люди, которым нравится. Имей уважения!

  • kwwk
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (23)
    kwwk-Фото
    Сказал, что с него пивасик, если щас ногу с газа снимет.
  • borgre36
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (138)
    borgre36-Фото
    Смотрел на ютубе англоязычные хайлайты 17 этапа, несколько раз его назвали супермен.

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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