Тур де Франс-2020, превью этапов: 19 этап, Бург-ан-Брес - Шампаньоль



Девятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в Бурк-ан-Брес (Bourg-en-Bresse), город расположен на востоке страны на реке Рейсузе, к западу от горного массива Юра, всего в 50 км от Лиона. Бурк-ан-Брес город с историей. Документальные подтверждения о существовании поселения относят к средневековью. В XIII веке Бурк-ан-Брес получил статус вольного города. В начале XV века город был выбран герцогами Савойскими столицей провинции Бресс в составе герцогства Савойя. Бурк-ан-Брес сохранял этот статус и после присоединения к Франции вплоть до Великой французской революции.



В средние века город подвергался многочисленным сражениям, но знаменит он не военным прошлым, а больше известен романтической историей любви Маргариты Австрийской к герцогу Савойскому, к её собственному супругу Филиппу II Красивому. История гласит, однажды герцог Савойский отправился на охоту, была зима, и герцог замёрз насмерть. Убитая горем 24-летняя вдова герцога Маргарита, в память о любимом муже решила построить монастырь. Королевский монастырь Бру возвели из камня и мрамора в начале 16 века. Теперь этот монастырь - Аббатство Бру - является главной достопримечательностью Бурк-ан-Брес, комплекс включает три монастыря, церковь Бру и мавзолей стремя гробницами. В гробницах мавзолея покоятся герцог Савойский и его мать, а также сама Маргарита.



Церковь Бру, из монастырского комплекса, была возведена между 1505 и 1536 годами. Её построили в готическом стиле, и она входит в список ста самых красивых церквей Франции. Её величие впечатляет: фасад как будто украшен кружевами - резные карнизы, рамы; роскошные окна с витражами; высокая крыша с цветными изразцами.



Бурк-ан-Брес находится на пересечении транспортных путей общеевропейского значения. В городе расположен завод грузовых автомобилей "Рено" (Renault), известен также как центр торговли сельскохозяйственной продукцией, прежде всего знаменитыми во Франции бресскими курами.

Любителям французской кухни интересно будет узнать, что знаменитое классическое французское блюдо "кок-о-вен" (coq au vin) - "петух в вене" было придумано жителями Бурк-ан-Брес. В современной французской кулинарии на сегодняшний день существует множество рецептов тушения куриного мяса в вине, тем более в каждом винодельческом регионе найдётся как минимум один рецепт. Несмотря на то, что сейчас петуха заменила курица (её мясо более доступное и мягкое), этот рецепт сохранил своё первоначальное название. Для приготовления настоящего кок-о-вен необходим петух весом около трёх килограммов. Для тушения используется тоже вино, которое затем будет подано к столу. В идеале берётся бургундское вино. Обычно это блюдо подают на тарелке, добавив лишь кусок хрустящего французского багета.









Альтиметрия 19-го этапа Тур де Франс-2020

Бурк-ан-Брес принимает старт 19 этапа Тур де Франс-2020, в прошлый раз в этом городе этап стартовал в 2016 году.

19-й этап подходит для отрыва, а генеральщики будут копить силы перед заключительной разделкой.

Пелотон отправится на север по преимущественно равнинной местности и после преодоления подъёма 4-й категории Кот-де-Шато-Шалон (Côte de Château-Chalon), протяжённость 4,3 км, 264-466 м, перепад 202 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8% повернет на восток. Дальнейший маршрут будет пересеченным.

На финише этапа в Шампаньоль (Champagnole) действует нейтрализация и спринтерский протокол.



Финиширует 19-й этап Тур де Франс-2020 в городке Шампаньоль (Champagnolles), который находится в департаменте Приморская Шаранта (регион Новая Аквитания).



Городок Шампаньоль очень маленький, занимает площадь всего 17 км, однако есть у него одна достопримечательность, которой нет равных во всей Европе. Речь идет о велодроме на траве. Дорожка велодрома составляет олимпийскую дистанцию велотрека - 333 м. История велодрома началась почти сто лет назад, в 1922 году. В первую субботу июля на велодроме проходит большой праздник велоспорта, в программе которого трековые дисциплины - преследование, американка, соревнование для детей.



Конечно же в Шампаньоль есть и другие достопримечательности, как например, старинная церковь Святого Петра (Église Saint-Pierre de Champagnolles), первый камень которой был заложен в 12-м веке.



Городок Шампаньоль окружен лесом, прогуливаясь в котором можно увидеть диких животных, таких как олень, косуля, кабан. Осенью в лесу можно встретить любителей сбора грибов и каштанов.

Город Шампаньоль в истории Тур де Франс

Город Шампаньольбудет во второй раз принимать финиш этапа Тур де Франс, впервые в 1937 году, первым тогда был Сильвер Маэс (Sylvere Maes), его велокоманда выиграла 34-км командную гонку на время.

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