Тур де Франс-2020, превью этапов: 4 этап, Систерон - Орсьер Мерлетт



Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Систерон (Sisteron). Небольшой средневековый городок Систерон считается одним из самых живописных в Провансе. Он расположен на высоте 485 м над уровнем моря, в 130 км от Марселя и Гренобля и в 180 км от Ниццы, между крутыми и живописными скалами и рекой Дюранс. Этот городок был важным религиозным центром и резиденцией многих рыцарских орденов. Систерон часто называют «Воротами Прованса», поскольку он находиться на границе, отделяющей северный Прованс от южного.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 4 этап, Систерон - Орсьер Мерле



Главной достопримечательностью городка является замок Систерон (La Citadelle de Sisteron). Цитадель, которую Франциск I назвал самой неприступной крепостью своего королевства, была построена в XI веке и беспрестанно достраивалась и укреплялась до XVIII века.

Большинство укреплений цитадели открыто для посетителей: вы сможете прогуляться внутренними дворами цитадели, посетить часовню Нотр-Дам, построенную в XIV веке и подняться в башню, в которой в XVII веке был заключен Ян-Казимир Ваза, будущий король Польши. С верхней площадки башни открывается захватывающий вид на крыши города, реку Дюранс и окружающие горы. К XIV веку этот замок был главным пограничным северным форпостом независимого Домена Прованс. Этот безмолвный каменный свидетель восьми столетий европейской истории, повидавший и гордых римлян, и Наполеона, расположен на высоком холме, с которого открывается великолепная панорама на долину.

У подножья холма раскинулся небольшой провинциальный городок-тезка. Второе название замка «Ворота Прованса», так именно здесь находится граница, разделяющая два региона: Южный и Северный Прованс. Обычно Систерон не включают в список замков для «обязательного посещения» во время поездки во Францию, но посмотреть здесь есть что, как в архитектурном, так и историческом планах.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 4 этап, Систерон - Орсьер Мерле



Спустившись с цитадели в город, следуйте стрелкам «visite vieille ville», рассматривая фасады домов XV-XVIII веков. В самом центре города вы увидите еще один памятник неспокойному прошлому Систерона - четыре дозорные башни. На главной площади города - Собор Яблочной Богоматери (La Citadelle de SisteronNotre-Dame des Pommiers), построенный в романском стиле, датируется XII веком.

В свое время Систерон был важным религиозным центром и резиденцией многих рыцарских орденов. В городе сохранились здания часовен и монастырей, закрытых во время Французской Революции. В бывшей часовне Визитадинок разместился Музей Земли и Времени (le Musée Terre et Temps) с замечательно-эклектичной экспозицией редких предметов, иллюстрирующих ход истории.



На другом берегу реки Дюранс находится часть города, принадлежавшая доминиканскому ордену. Собор Святого Доминика был возведен в XIII веке по приказу Беатрис Савойской и сразу же стал одним из католических центров Прованса. Он был разрушен в XVI веке, во время жестоких религиозных войн, в ходе которых Систерон был неоднократно осажден протестантами и католиками, потом восстановлен в 1620 году и окончательно заброшен во время Французской Революции. Сейчас замок Систерон лишь выглядит грозно, оставаясь на самом деле лишь красивым памятником архитектуры и истории. В нем располагаются четыре постоянно действующих музея, а также ежегодно проводится музыкальный фестиваль театральных представлений и танцев (Le festival les Nuits de la Citadelle), на который собираются как французские, так и международные творческие коллективы.



Систерон испокон веков служил пограничным и оборонным городом. Следы первых поселений в нем датируют 2000 годами до нашей эры. В галло-романский период он служил одним из этапов на пути, соединявшем Рим и дельту Роны. В средние века Систерон становится оборонной крепостью графства Форкалькье, входившего в состав Провансальского графства. Будучи главным укреплением северной границы графства, Систерон получил имя «ворота Прованса». Кроме того, город был центром епископства, в котором размещались резиденции многих религиозных орденов, среди которых были и знаменитые Рыцари Храма - Тамплиеры. Как и остальные владения Провансальского графства, Систерон входит с состав Франции в 1483 году, во время правления Людовика XI.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 4 этап, Систерон - Орсьер Мерле



Город и его цитадель сильно пострадали во время религиозных войн во второй половине XVI века. Почти сорок лет продолжалась борьба между католиками и протестантами, поочередно осаждавшими и штурмовавшими город. Население пыталось убежать из города и когда Нантский Эдикт 1598 года наконец дарует Франции религиозный мир, Систерон встречает новую эпоху опустошенным. В это время знаменитый архитектор Жан Сарразан предпринимает попытку укрепить и перестроить цитадель Систерона.



Систерон попадает на страницы занимательной истории в начале XIX века: в 1815 году Наполеон Бонапарт, возвращаясь в Париж с изгнания на остров Эльба, останавливался в Систероне. Гарнизону цитадели было приказано остановить опального императора, однако это не удалось, потому что... в цитадели не оказалось пороха! Говорят, что император пообедал в Систероне и продолжил поход на Париж.



Во время Второй Мировой Войны немцы использовали цитадель Систерона в качестве тюрьмы. И сама цитадель, и город, неоднократно бомбили американцы. Город был освобожден в 1944 году ценой сотни местных жителей, погибших при бомбежках.



Город Систерон в истории Тур де Франс



Систерон и Тур де Франс встретятся во второй раз. На 11-м этапе Тур де Франс-2010 был очередной спринтерский финиш с предсказуемой победой Марка Кэвендиша (Mark Cavendish). Финиш этапа принимал город Систерон.



Альтиметрия 4-го этапа

Систерон (Sisteron, департамент Альпы Верхнего Прованса, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) во второй раз принимает старт этапа Тур де Франс, впервые в 2010 году. 4-й этап - горный этап с финишем в подъем 1 категории. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего 3-го этапа.

Со старта пелотон отправится на север и преодолеет 67,5 км с набором высоты 1000 м до вершины подъема 3-й категории Коль-дю-Фестр (Col du Festre), протяжённость 7,6 км, 1038-1441 м, перепад 403 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 8%. Последующие 27 км преимущественно под спуск до подножия подъема 4-й категории Кот-де-Корп (Côte de Corps), протяжённость 2,2 км, 788-927 м, перепад 139 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%.

Развернувшись на юго-восток, пелотон проедет ещё 22 км с набором высоты 400 м до вершины подъема 3-й категории Кот-де-л'Олланьер (Côte de l'Aullagnier), протяжённость 3 км, 980-1172 м, перепад 192 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%, после которого будут ещё 7 километров подъема с набором высоты 200 м до Ле-Вийяре (Le Villaret).



После спуска начнётся подъем 3-й категории Кот-де-Сан-Леже-ле-Мелез (Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes), протяжённость 2,8 км, 1060-1250 м, перепад 190 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%.

Завершив спуск с вершины 3-й категории, велогонщики начнут заключительный подъем дня протяженностью 15 км с набором высоты 700 м до финиша этапа в Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette, департамент Верхние Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег).

Финиширует 4-й этап Тур де Франс-2020 в подъём 1-й категории Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette), протяжённость 7,1 км, 1348-1825 м, перепад 477 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%.

На финише этапа не действует нейтрализация.

Орсьер-Мерлетт в 5 раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, в последний раз принимал в 1989 году, а впервые - в 1971 году, тогда

"На 11-м этапе предстояло пройти Кот де Лаффрэ (Cote de Laffrey) и подъём на Орсьер-Мерлетт. На Кот де Лаффрэ Луис Оканья, Йооп Зутемельк и Люсьен Ван Имп, которых подстегнула атака Хоакима Агостиньо, оторвались от Эдди Меркса. Бельгиец преследовал их, но в тот день у него были проблемы с желудком, о чём было известно испанцу Оканье, который поспешил этим воспользоваться.

На финальном подъёме к Орсьер-Мерлетт Оканья шёл один, сбросив своих товарищей по отрыву. Позади Меркс умолял пелотон помочь ему в погоне. Но слишком часто сам бельгиец оставался глух к просьбам о помощи, и все остальные теперь просто наслаждались его беспомощностью. Тогда Меркс пошёл в одиночку. Он догнал Зутемелька и Агостиньо, но Оканья был уже недосягаем. С каждым оборотом педалей испанец уходил всё дальше. После этого этапа Ван Имп потерял почти 6 минут, Меркс приехал 3-м, проиграв испанцу 8 минут 42 секунды. Оканья, оказался сильнее всех, пройдя в одиночку 60 км этапа.

В тот день скорость на этапе, которую установили лидеры, была так велика, что в лимит времени не вписалось большинство гонщиков, если бы правила не смягчили, то на Тур де Франс-1971 осталось бы лишь 39 участников."



Финиш 4-го этап Тур де Франс-2020 принимает горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette). Курорт расположен на высоте 1850 метров над уровнем моря в департаменте Верхние Альпы, с великолепным видом на деревню Орсьер и долину Шампсаур.



Первый подъемник, построенный вскладчину на деньги местных коммерсантов, был открыт в Орсьер-Мерлетт 10 января 1952 года. Курорт появился десять лет спустя. Сегодня Орсьер-Мерлетт готов принять 18000 отдыхающих и любителей горных лыж.



Горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт предлагает 44 лыжных трасс для катания различной степени сложности. Семь из них имеют слабый уровень сложности - «зелёный», 14 – «синий», 17 – «красный» и 6 «чёрный».



28 подъёмников доставляют туристов на различные уровни курорта: 3 телемикс, 7 кресельных, 17 подъёмников и 1 канатная дорога.



В летнее время горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт не менее популярен. Именно в Орсьер-Мерлетт расположена самая большая навесная переправа в Европе. Её протяженность составляет 1870 метров и скорость спуска, в некоторых местах, развивается до 140 км/ч.



И зимой и летом горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт предлагает своим постояльцам услуги оздоровительного центра, бассейна и боулинг-центра. Зимой можно покататься на катке, на собачьих упряжках или спуститься со склона «змейкой» - коллективное катание на санках. В бесснежный период можно кататься на горном велосипеде, ходить пешком. Особенно популярны пешие восхождения к высокогорным озерам, таким как озеро Эстари (Lac des Estaris), Двойное озеро (Twin Lakes), озеро Русалок (Lac des Sirènes).



Горнолыжный курорт Орсьер Мерлетт в истории Тур де Франс



Подъем на Орсьер-Мерлетт впервые был включен в маршрут Тур де Франс в 1971 году. Он сразу стал легендой после сольной победы Луис Оканья (Luis Ocana).



На 11-м этапе Тур де Франс-1971 участникам велогонки предстояло пройти Кот де Лаффрэ (Cote de Laffrey), где на некоторых участках градиент достигал с 13%, и подъём на Орсьер-Мерлетт. На Кот де Лаффрэ Оканья, Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk) и Люсьен Ван Имп (Lucien van Impe), которых подстегнула атака Хоаким Агостиньо (Joaquim Agostinho), оторвались от Эдди Меркса (Eddy Merckx). Бельгиец преследовал их, но в тот день у него были проблемы с желудком, о чём было известно испанцу Оканье, который поспешил этим воспользоваться.



На финальном подъёме к Орсьер-Мерлетт Оканья шёл один, сбросив своих товарищей по отрыву. Позади Меркс умолял пелотон помочь ему в погоне. Но слишком часто сам бельгиец оставался глух к просьбам о помощи, и все остальные теперь просто наслаждались его беспомощностью. Тогда Эдди Меркс пошёл в одиночку. Он догнал Зутемелька и Агостиньо, но Оканья был уже недосягаем. С каждым поворотом педалей испанец уходил всё дальше. После этого этапа Ван Имп потерял почти 6 минут, Меркс приехал 3-м, проиграв испанцу 8 минут 42 секунды. Оканья, оказался сильнее всех, пройдя в одиночку 60 км этапа.



В тот день скорость на этапе, которую установили лидеры, была так велика, что в лимит времени не вписалось большинство гонщиков, если бы правила не смягчили, то на Тур де Франс-1971 осталось бы лишь 39 участников.



Меркс признал силу соперника: «Сегодня Оканья укротил нас всех. Для меня невозможно добрать дефицит времени, если только ко мне придут откуда-то новые силы, или он будет ехать из рук вон плохо. Но я не думаю, что такое может случиться».



Испанец получил желтую майку. Преимущество над соперниками казалось значительным, но Пиренеи решили исход Тур де Франс-1971. На следующем, 12-м этапе, Луис Оканья, получив травму, вынужден бы сойти с Тур де Франс.



12-й этап Тур де Франс-1971, проходивший по маршруту Орсьер-Мерлетт – Марсель (Marseill) вписан в летопись Большой Петли как ещё одна необычная страница.



Транзитный этап, который должен был развиваться по спокойному, даже скучному сценарию проходного, превратился в динамичное шоу отрыва. Рини Вагтманс (Rini Wagtmans), Эдди Меркс, Люсьен Эмар (Lucien Aimar), Йозеф Хюйсманс (Joseph Huysmans), атаковавшие с первых километров под горячим солнцем южной Франции, прошли 250 км этапа в стиле командной разделки, приехав к финишу так быстро, что телевизионная компания, транслирующая гонку, даже не успела подготовить технику, чтобы заснять победителей этапа.



Ещё трижды горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт появлялся в истории этапов Тур де Франс - в 1972, 1982 и 1989 годах.

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