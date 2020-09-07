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Тур де Франс-2020, превью этапов: 4 этап, Систерон - Орсьер Мерлетт
Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Систерон (Sisteron). Небольшой средневековый городок Систерон считается одним из самых живописных в Провансе. Он расположен на высоте 485 м над уровнем моря, в 130 км от Марселя и Гренобля и в 180 км от Ниццы, между крутыми и живописными скалами и рекой Дюранс. Этот городок был важным религиозным центром и резиденцией многих рыцарских орденов. Систерон часто называют «Воротами Прованса», поскольку он находиться на границе, отделяющей северный Прованс от южного.
Главной достопримечательностью городка является замок Систерон (La Citadelle de Sisteron). Цитадель, которую Франциск I назвал самой неприступной крепостью своего королевства, была построена в XI веке и беспрестанно достраивалась и укреплялась до XVIII века.
Большинство укреплений цитадели открыто для посетителей: вы сможете прогуляться внутренними дворами цитадели, посетить часовню Нотр-Дам, построенную в XIV веке и подняться в башню, в которой в XVII веке был заключен Ян-Казимир Ваза, будущий король Польши. С верхней площадки башни открывается захватывающий вид на крыши города, реку Дюранс и окружающие горы. К XIV веку этот замок был главным пограничным северным форпостом независимого Домена Прованс. Этот безмолвный каменный свидетель восьми столетий европейской истории, повидавший и гордых римлян, и Наполеона, расположен на высоком холме, с которого открывается великолепная панорама на долину.
У подножья холма раскинулся небольшой провинциальный городок-тезка. Второе название замка «Ворота Прованса», так именно здесь находится граница, разделяющая два региона: Южный и Северный Прованс. Обычно Систерон не включают в список замков для «обязательного посещения» во время поездки во Францию, но посмотреть здесь есть что, как в архитектурном, так и историческом планах.
Спустившись с цитадели в город, следуйте стрелкам «visite vieille ville», рассматривая фасады домов XV-XVIII веков. В самом центре города вы увидите еще один памятник неспокойному прошлому Систерона - четыре дозорные башни. На главной площади города - Собор Яблочной Богоматери (La Citadelle de SisteronNotre-Dame des Pommiers), построенный в романском стиле, датируется XII веком.
В свое время Систерон был важным религиозным центром и резиденцией многих рыцарских орденов. В городе сохранились здания часовен и монастырей, закрытых во время Французской Революции. В бывшей часовне Визитадинок разместился Музей Земли и Времени (le Musée Terre et Temps) с замечательно-эклектичной экспозицией редких предметов, иллюстрирующих ход истории.
На другом берегу реки Дюранс находится часть города, принадлежавшая доминиканскому ордену. Собор Святого Доминика был возведен в XIII веке по приказу Беатрис Савойской и сразу же стал одним из католических центров Прованса. Он был разрушен в XVI веке, во время жестоких религиозных войн, в ходе которых Систерон был неоднократно осажден протестантами и католиками, потом восстановлен в 1620 году и окончательно заброшен во время Французской Революции. Сейчас замок Систерон лишь выглядит грозно, оставаясь на самом деле лишь красивым памятником архитектуры и истории. В нем располагаются четыре постоянно действующих музея, а также ежегодно проводится музыкальный фестиваль театральных представлений и танцев (Le festival les Nuits de la Citadelle), на который собираются как французские, так и международные творческие коллективы.
Систерон испокон веков служил пограничным и оборонным городом. Следы первых поселений в нем датируют 2000 годами до нашей эры. В галло-романский период он служил одним из этапов на пути, соединявшем Рим и дельту Роны. В средние века Систерон становится оборонной крепостью графства Форкалькье, входившего в состав Провансальского графства. Будучи главным укреплением северной границы графства, Систерон получил имя «ворота Прованса». Кроме того, город был центром епископства, в котором размещались резиденции многих религиозных орденов, среди которых были и знаменитые Рыцари Храма - Тамплиеры. Как и остальные владения Провансальского графства, Систерон входит с состав Франции в 1483 году, во время правления Людовика XI.
Город и его цитадель сильно пострадали во время религиозных войн во второй половине XVI века. Почти сорок лет продолжалась борьба между католиками и протестантами, поочередно осаждавшими и штурмовавшими город. Население пыталось убежать из города и когда Нантский Эдикт 1598 года наконец дарует Франции религиозный мир, Систерон встречает новую эпоху опустошенным. В это время знаменитый архитектор Жан Сарразан предпринимает попытку укрепить и перестроить цитадель Систерона.
Систерон попадает на страницы занимательной истории в начале XIX века: в 1815 году Наполеон Бонапарт, возвращаясь в Париж с изгнания на остров Эльба, останавливался в Систероне. Гарнизону цитадели было приказано остановить опального императора, однако это не удалось, потому что... в цитадели не оказалось пороха! Говорят, что император пообедал в Систероне и продолжил поход на Париж.
Во время Второй Мировой Войны немцы использовали цитадель Систерона в качестве тюрьмы. И сама цитадель, и город, неоднократно бомбили американцы. Город был освобожден в 1944 году ценой сотни местных жителей, погибших при бомбежках.
Город Систерон в истории Тур де Франс
Систерон и Тур де Франс встретятся во второй раз. На 11-м этапе Тур де Франс-2010 был очередной спринтерский финиш с предсказуемой победой Марка Кэвендиша (Mark Cavendish). Финиш этапа принимал город Систерон.
Альтиметрия 4-го этапа
Систерон (Sisteron, департамент Альпы Верхнего Прованса, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) во второй раз принимает старт этапа Тур де Франс, впервые в 2010 году. 4-й этап - горный этап с финишем в подъем 1 категории. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего 3-го этапа.
Со старта пелотон отправится на север и преодолеет 67,5 км с набором высоты 1000 м до вершины подъема 3-й категории Коль-дю-Фестр (Col du Festre), протяжённость 7,6 км, 1038-1441 м, перепад 403 м, средний градиент 5,3%, максимальный градиент 8%. Последующие 27 км преимущественно под спуск до подножия подъема 4-й категории Кот-де-Корп (Côte de Corps), протяжённость 2,2 км, 788-927 м, перепад 139 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%.
Развернувшись на юго-восток, пелотон проедет ещё 22 км с набором высоты 400 м до вершины подъема 3-й категории Кот-де-л'Олланьер (Côte de l'Aullagnier), протяжённость 3 км, 980-1172 м, перепад 192 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%, после которого будут ещё 7 километров подъема с набором высоты 200 м до Ле-Вийяре (Le Villaret).
После спуска начнётся подъем 3-й категории Кот-де-Сан-Леже-ле-Мелез (Côte de Saint-Léger-les-Mélèzes), протяжённость 2,8 км, 1060-1250 м, перепад 190 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%.
Завершив спуск с вершины 3-й категории, велогонщики начнут заключительный подъем дня протяженностью 15 км с набором высоты 700 м до финиша этапа в Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette, департамент Верхние Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег).
Финиширует 4-й этап Тур де Франс-2020 в подъём 1-й категории Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette), протяжённость 7,1 км, 1348-1825 м, перепад 477 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%.
На финише этапа не действует нейтрализация.
Орсьер-Мерлетт в 5 раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, в последний раз принимал в 1989 году, а впервые - в 1971 году, тогда
"На 11-м этапе предстояло пройти Кот де Лаффрэ (Cote de Laffrey) и подъём на Орсьер-Мерлетт. На Кот де Лаффрэ Луис Оканья, Йооп Зутемельк и Люсьен Ван Имп, которых подстегнула атака Хоакима Агостиньо, оторвались от Эдди Меркса. Бельгиец преследовал их, но в тот день у него были проблемы с желудком, о чём было известно испанцу Оканье, который поспешил этим воспользоваться.
На финальном подъёме к Орсьер-Мерлетт Оканья шёл один, сбросив своих товарищей по отрыву. Позади Меркс умолял пелотон помочь ему в погоне. Но слишком часто сам бельгиец оставался глух к просьбам о помощи, и все остальные теперь просто наслаждались его беспомощностью. Тогда Меркс пошёл в одиночку. Он догнал Зутемелька и Агостиньо, но Оканья был уже недосягаем. С каждым оборотом педалей испанец уходил всё дальше. После этого этапа Ван Имп потерял почти 6 минут, Меркс приехал 3-м, проиграв испанцу 8 минут 42 секунды. Оканья, оказался сильнее всех, пройдя в одиночку 60 км этапа.
В тот день скорость на этапе, которую установили лидеры, была так велика, что в лимит времени не вписалось большинство гонщиков, если бы правила не смягчили, то на Тур де Франс-1971 осталось бы лишь 39 участников."
Финиш 4-го этап Тур де Франс-2020 принимает горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт (Orcières-Merlette). Курорт расположен на высоте 1850 метров над уровнем моря в департаменте Верхние Альпы, с великолепным видом на деревню Орсьер и долину Шампсаур.
Первый подъемник, построенный вскладчину на деньги местных коммерсантов, был открыт в Орсьер-Мерлетт 10 января 1952 года. Курорт появился десять лет спустя. Сегодня Орсьер-Мерлетт готов принять 18000 отдыхающих и любителей горных лыж.
Горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт предлагает 44 лыжных трасс для катания различной степени сложности. Семь из них имеют слабый уровень сложности - «зелёный», 14 – «синий», 17 – «красный» и 6 «чёрный».
28 подъёмников доставляют туристов на различные уровни курорта: 3 телемикс, 7 кресельных, 17 подъёмников и 1 канатная дорога.
В летнее время горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт не менее популярен. Именно в Орсьер-Мерлетт расположена самая большая навесная переправа в Европе. Её протяженность составляет 1870 метров и скорость спуска, в некоторых местах, развивается до 140 км/ч.
И зимой и летом горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт предлагает своим постояльцам услуги оздоровительного центра, бассейна и боулинг-центра. Зимой можно покататься на катке, на собачьих упряжках или спуститься со склона «змейкой» - коллективное катание на санках. В бесснежный период можно кататься на горном велосипеде, ходить пешком. Особенно популярны пешие восхождения к высокогорным озерам, таким как озеро Эстари (Lac des Estaris), Двойное озеро (Twin Lakes), озеро Русалок (Lac des Sirènes).
Горнолыжный курорт Орсьер Мерлетт в истории Тур де Франс
Подъем на Орсьер-Мерлетт впервые был включен в маршрут Тур де Франс в 1971 году. Он сразу стал легендой после сольной победы Луис Оканья (Luis Ocana).
На 11-м этапе Тур де Франс-1971 участникам велогонки предстояло пройти Кот де Лаффрэ (Cote de Laffrey), где на некоторых участках градиент достигал с 13%, и подъём на Орсьер-Мерлетт. На Кот де Лаффрэ Оканья, Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk) и Люсьен Ван Имп (Lucien van Impe), которых подстегнула атака Хоаким Агостиньо (Joaquim Agostinho), оторвались от Эдди Меркса (Eddy Merckx). Бельгиец преследовал их, но в тот день у него были проблемы с желудком, о чём было известно испанцу Оканье, который поспешил этим воспользоваться.
На финальном подъёме к Орсьер-Мерлетт Оканья шёл один, сбросив своих товарищей по отрыву. Позади Меркс умолял пелотон помочь ему в погоне. Но слишком часто сам бельгиец оставался глух к просьбам о помощи, и все остальные теперь просто наслаждались его беспомощностью. Тогда Эдди Меркс пошёл в одиночку. Он догнал Зутемелька и Агостиньо, но Оканья был уже недосягаем. С каждым поворотом педалей испанец уходил всё дальше. После этого этапа Ван Имп потерял почти 6 минут, Меркс приехал 3-м, проиграв испанцу 8 минут 42 секунды. Оканья, оказался сильнее всех, пройдя в одиночку 60 км этапа.
В тот день скорость на этапе, которую установили лидеры, была так велика, что в лимит времени не вписалось большинство гонщиков, если бы правила не смягчили, то на Тур де Франс-1971 осталось бы лишь 39 участников.
Меркс признал силу соперника: «Сегодня Оканья укротил нас всех. Для меня невозможно добрать дефицит времени, если только ко мне придут откуда-то новые силы, или он будет ехать из рук вон плохо. Но я не думаю, что такое может случиться».
Испанец получил желтую майку. Преимущество над соперниками казалось значительным, но Пиренеи решили исход Тур де Франс-1971. На следующем, 12-м этапе, Луис Оканья, получив травму, вынужден бы сойти с Тур де Франс.
12-й этап Тур де Франс-1971, проходивший по маршруту Орсьер-Мерлетт – Марсель (Marseill) вписан в летопись Большой Петли как ещё одна необычная страница.
Транзитный этап, который должен был развиваться по спокойному, даже скучному сценарию проходного, превратился в динамичное шоу отрыва. Рини Вагтманс (Rini Wagtmans), Эдди Меркс, Люсьен Эмар (Lucien Aimar), Йозеф Хюйсманс (Joseph Huysmans), атаковавшие с первых километров под горячим солнцем южной Франции, прошли 250 км этапа в стиле командной разделки, приехав к финишу так быстро, что телевизионная компания, транслирующая гонку, даже не успела подготовить технику, чтобы заснять победителей этапа.
Ещё трижды горнолыжный курорт Орсьер-Мерлетт появлялся в истории этапов Тур де Франс - в 1972, 1982 и 1989 годах.
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До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!
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