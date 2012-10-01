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Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон


   Восемнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городке Мерибель (Méribel). Горнолыжный курорт Мерибель самый крупный из курортов в Трех Долинах (Trois Vallees). Этот курорт не случайно в течение многих лет пользуется популярностью у туристов. Удобное расположение в центре огромного горнолыжного региона, отличные возможности для катания, ски-сафари и фрирайда, современная система канатных дорог – у Мерибеля есть практически все, чтобы считать его чуть ли не идеальным горнолыжным курортом.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон


   Мерибель может оказаться не очень подходит для тех, кто только начинает стоять на лыжах, но только из-за того, что на склонах очень много народа. В отличие от многих французских курортов, Мерибелю удалось избежать ужасов архитектурной застройки многоэтажными бетонными «скворечниками». Здесь домики, как на картинке из модного журнала, весь курорт состоит из шале из светлого дерева, которое создает особую атмосферу и праздничное настроение.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон


   Центр Мерибеля, довольно растянутого по склону, расположен на высоте 1450 м, именно там расположены большинство магазинов, ресторанов и подъемников.


Альтиметрия 18-го этапа Тур де Франс-2020

 

 Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон

 

  

   Мерибель впервые принимает старт этапа Тур де Франс. 18-й этап - горный этап с набором высоты 5000 м.

 

 Со старта пелотон отправится на север по долине реки Изер (Isère) и через 25 км окажется у подножия подъёма 1-й категории - Корме-де-Розлен (Cormet de Roselend), протяжённость 18,6 км, 835 - 1968 м, перепад высот 1133 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

 

  Фактически подъём до вершины 1-й категории начнется с самого старта этапа и составит 46,5 км с набором высоты 1500 м. Подъём должен был присутствовать на Тур де Франс в прошлом году, но из-за погодных условий маршрут 20 этапа был сокращён. Последним вершину подёма покорял Варран Баргиль в 2018 году. 

 

 

 

   

  После 18 км спуска новый подъём Кот-де-ла-рут-де-Виль (Côte de la route des Villes3-й категория, протяжённость 3,2 км, 882-1093 м, перепад 211 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

 

  Пройдя вершину подъёма, велогонщики продолжат спуск и окажутся у подножия подъёма 2-й категории Коль де Сези (Col des Saisies), протяжённость 14,6 км, 716-1650 м, перепад 934 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%.

 

   Коль де Сези в десятый раз появляется на Тур де Франс, в последний раз его проходили в 2010 году, тогда первым был Жером Пино.

 

   И снова спуск и снова подъём, на этот раз 1-й категории Коль де Аравис (Col des Aravis), протяжённость 6,7 км, 1018-1487 м, перепад 469 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%. 

 

  Коль де Аравис в 41-й раз включается в маршрут Тур де Франс, в последний раз в 2016 году, тогда первым вершину прошёл Томас Де Гендт. В последний раз связку этих подъемов в такой последовательности преодолевали в 2006 году, тогда

 

  

"Отрыв уехал почти со старта. На Коль де Сези команда Лэндиса вышла вперёд и натянула пелотон. Атаковали Клёден и Лэндис, и лишь немногие смогли удержаться. Когда ещё раз атаковал Лэндис, поехать за ним не смог никто. Он летел вверх к Коль де Сези так, как будто у него и не было кризисного дня. Индикатором его восстановления было то, что на 6,4% подъёме Коль де Сези он шёл на большой звездочке. На вершине его преимущество над пелотоном составляло 3 минуты, а до едущего впереди отрыва его отделяло также три минуты. Лэндис нагнал остатки отрыва в начале подъёма к Коль де Аравис, но не стал отдыхать, а просто проехал мимо"

 

 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон

 

   После 20 км спуска начнется подъём высшей категории Плато де Глиер (Montee du plateau des Glieres), протяжённость 6 км, 720 - 1390 м, перепад высот 670 м, средний градиент 11,2%, максимальный градиент 18%. 

 

  После покорения вершины велогонщики преодолеют 1,8 км по дороге без асфальтового покрытия в тягун. Плато де Глиер во второй раз появляется на Тур де Франс. Дебютировал на Большой Петле подъем в 2018 году, первым его вершину тогда преодолел Жулиан Алафилипп. На вершине подъема высшей категории Плато де Глиер будет разыграна бонификационная премия.

 

   Далее 15 км спуска и покорение некатегорийного подъёма Коль-де-Флёри (Col des Fleuriesпротяжённость 6 км, 662 - 930 м, перепад высот 268 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 8%.

 

  Последующие 9,5 км - спуск, а на финише в Ла-Рош-сюр-Форон (La Roche-sur-Foron) велогонщикам предстоит преодолеть заключительные 500 м с градиентом в 5%.

 

 На финише этапа действует нейтрализация. Ла-Рош-сюр-Форон впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. 

 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон


   Финиш 18-го этапа Тур де Франс-2020 принимает город Ла Рош-Сюр-Форон. Город расположен в регионе Овернь - Рона - А́льпы (Auvergne‐Rhône‐Alpes) и до недавнего времени город назывался Ла Рош. Название города говорит само за себя, Ла Рош — это скала, сюр Форон - на Форон (низание реки в этой местности).

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон


   В 1885 году городскими властями было принято решение электрифицировать освещение утиц города. Таким образом город Ла-Рош-сюр-Форон стал первым европейским городом с освещенными улицами в темное время суток при помощи фонарных электрических столбов.


   Но история Ла-Рош-сюр-Форон уходит намного дальше. Согласно мнению современных историков на территории Ла-Рош-сюр-Форон с доисторического периода жили люди. И это был не просто городок, а оборонительное сооружение. Ла-Рош-сюр-Форон всегда выполнял свою стратегическую миссию, обязанный расположению на возвышенности.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон


   Сразу пять достопримечательностей города Ла-Рош-сюр-Форон внесены в список исторического и культурного наследия Франции: Замок Ла-Рош-сюр-Форон (Château de La Roche-sur-Foron) 11-го века; замок Сэ (Château du Saix) 15-го века; замок и башня Эшэль (Château de l'Échelle); 16-го века ворота Фальке (Porte Falquet).


   Старинная часть города так же является частью исторического памятника и пользуется большой популярностью как среди туристов, так и историков.

 

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 19:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Есть предпоследняя гора где можно проатаковать Лопесу. Только в отрыв двоих отправить надо.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Julia

    SportSpirit

    Сегодня, 19:43 | Регистрация: 4.05.2019

    Ой, спринтерам опять тяжко будет. Для меня удивительно, то до сих пор едет Вивиани. Вот что значит "другие времена") 

  3. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 20:02 | Регистрация: 8.07.2017

    Вивиани едет за победой в Париже

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Veloster

      veloster

      Сегодня, 21:51 | Регистрация: 4.01.2018

      А Вивиани тут, это который в красном?

  4. Имя: Алексей

    sixpack

    Сегодня, 20:36 | Регистрация: 20.11.2012

    вот хороший этап на большую борьбу и командную работу. Но с такой Джамбой будет трудно что-либо сделать.

  5. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 20:52 | Регистрация: 1.10.2012

    Цитата: sixpack
    вот хороший этап на большую борьбу и командную работу. Но с такой Джамбой будет трудно что-либо сделать.

    Учитывая как сегодня халтурила Джамбо и концовку этапа, завтра проконтроллируют абсолютно всё.

  6. Гонщик

    Сегодня, 20:56 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: sixpack
    вот хороший этап на большую борьбу и командную работу. Но с такой Джамбой будет трудно что-либо сделать.
    А что и кто может что-то сделать ? Нет у Роглича конкурентов на этом Туре .

  7. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 20:58 | Регистрация: 4.01.2018

    Завтра многие должны отправлять в отрыв по полкоманды. А потом пойдут атаки на перекладывание. Вот там нервы и потрепят конкурентам-генеральщикам. Любой из ГК может как выиграть, так и проиграть прилично.

  8. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 21:20 | Регистрация: 7.12.2014

    Цитата: SportSpirit
    Ой, спринтерам опять тяжко будет. Для меня удивительно, то до сих пор едет Вивиани. Вот что значит "другие времена") 

    Вивиани всегда хорошо горы едет. Как и Кольбрелли. Для них вопрос непопадания в лимит времени никогда не стоял. 

     

  9. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 21:21 | Регистрация: 22.05.2013

    Предпоследняя гора 6 км всего, в идеале атаковать с подножья и чтоб команда подхватила из отрыва, и на спуске развить. С 4 по 8 плотно все, думаю будет интересно.

  10. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 21:22 | Регистрация: 8.07.2013

    Этап-ловушка, и в то же время последняя возможность что-то изменить для генеральщиков,по ходу гонки.

    ...Кстати , Джамбо может завтра посыпатсья ... если Бахрейн мешать не будет (шутка)

    1. Имя: Veloster

      veloster

      Сегодня, 21:30 | Регистрация: 4.01.2018

      По идее, должно быть очень интересно. И даже интересней чем сегодня.

  11. Имя: Dmitry

    Dmitry5588

    Сегодня, 21:34 | Регистрация: 3.09.2016

    ждемс...)))

  12. Имя: Veloster

    veloster

    Сегодня, 21:50 | Регистрация: 4.01.2018

    Вообще этап в стиле классического последнего этапа Париж-Ниццы, когда все против всех, с кучей горок и финальным спуском. И вообще, этап под Контадора )))

  13. Имя: Микаэль

    Rasmussen

    Сегодня, 21:58 | Регистрация: 21.06.2017

    Предыдущий этап с развозом Бахрейна и отставанием Ланды - учит тому, что прогнозировать очень тяжело. Ланда скорее всего, сам дал команду начать развоз на Meribel, неплохо себя чувствовал в начале подъема, дышал ровно, а СК говорил, что педаляж у него отличный и, в принципе, видно, когда он себя чувствует отлично. А в итоге? А по завтрашнему этапу: Тем, кто до этого изрядно взял в долг у своего организма, придется возвращать)

    1. kimi

      Сегодня, 22:23 | Регистрация: 2.07.2016

      вот только вопрос были ли такие (кто в долг) и кто это и будут ли отдавать или еще в долг возьмут.
      главное не так как ейтс и пино на джиро. рубит такое ребят неслабо.

  14. Гонщик

    Сегодня, 22:19 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Rasmussen
    Предыдущий этап с развозом Бахрейна и отставанием Ланды - учит тому, что прогнозировать очень тяжело. Ланда скорее всего, сам дал команду начать развоз на Meribel, неплохо себя чувствовал в начале подъема, дышал ровно, а СК говорил, что педаляж у него отличный и, в принципе, видно, когда он себя чувствует отлично. А в итоге?А по завтрашнему этапу: Тем, кто до этого изрядно взял в долг у своего организма, придется возвращать)
    Можно подумать Ланда когда-то лучше ездил , надежда умирает последней , чуть взвинтили темп и всё , так же Лопес  может завтра расплатиться за сегодняшний протяг , а у Порта будет хороший день .



    Цитата: veloster
    Завтра многие должны отправлять в отрыв по полкоманды. А потом пойдут атаки на перекладывание. Вот там нервы и потрепят конкурентам-генеральщикам. Любой из ГК может как выиграть, так и проиграть прилично.
    Интересно кто и откуда возьмёт силы на перекладывание после сегодняшнего этапа.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • almaty1991
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    almaty1991-Фото

    Порт даже при великолепных кондициях, максимум смог бы отыграть на такой разделке минуту. Вряд ли больше. Из 36 заявленных км-ов, только 15 равнина для силовой работы. Согласитесь, тут не разойдешься на все деньги. А всё остальное в гору со средним уклоном 8,5% и максимальный 20% перед самим финишем. Ну, за исключением небольшего спуска. При всём уважении к Порту, Лопес в гору едет мощнее и хорошо терпит. Самое главное, надо грамотно распределить силы и сделать упор на вторую половину этапа. Что как бы логично.

    Да и не стоит сбрасывать со счетов завтрашний этап. Кто знает, может Порт вообще отхватит так, что разделка станет просто формальностью. Нельзя заглядывать вперед.

  • kimi
    Тур Словакии-2020. Этап 1b (4)
    kimi-Фото
    наверное что-то типа этого
    этот ковид однако
  • Konstantin41
    Эган Берналь сошёл с Тур де Фр ... (31)
    Konstantin41-Фото

    Интересны планы Инеос на следующий год. Берналь в своих интервью перед ТДФ говорил, что в 2021 году сделает дубль Джиро+Тур.  Но я надеюсь, что его просто не включат в состав Инеос на следующий ТДФ. Пусть Карапас и Томас капитанят. И Сиваков.

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    M-07-Фото
    Это что такое? Попытка насмешки над гонщиком? Это очень низко и мерзко по отношению к любому участнику любого соревнования. Тем более, человек нападался в начале гонки, получил травмы и первую неделю просто доезжал сквозь боль.
  • shulmeister
    Тур де Франс. Этап 17. Большая ... (2)
    shulmeister-Фото
    Так оно и есть. Просто интересные этапы этого Тура можно на пальцах одной руки пересчитать.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    я думаю рогличу этапов хватает. команда дает массу возможностей.
    у многих такого даже близко нет
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    жалко было когда уходил бильбао. мне казалось его планировали генеральщиком на вуэльту
    но он выбрал видимо деньги. тоже выбор, кто знает что там у него в семье. наверно очень надо было.
    гонщик он очень хороший и разделка у него весьма неплоха
  • Rokka
    Тур Словакии-2020. Этап 1b (4)
    Rokka-Фото
    Цитата: kimi
    гонка категории 2.1
    а наши астана сити или вино форева не могли поучаствовать
    Возможно проблемы с оформлением перелёта. Не все так легко теперь как раньше
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    я думаю это стеб такой.
    на самом деле обидно за павла, но это гонка

    порой кажется, что судьба отыгрывается на инеосе за все, что делала скай.
  • kimi
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (105)
    kimi-Фото
    а вот насчет всех карт я бы не стал так уверенно об этом говорить. ричи классный раздельщик и в гору нормально едет. и здесь скорее он более фаворит, чем мигель. имхо.

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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