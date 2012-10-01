Тур де Франс-2020, превью этапов: 18 этап, Мерибель - Ла-Рош-сюр-Форон



Восемнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городке Мерибель (Méribel). Горнолыжный курорт Мерибель самый крупный из курортов в Трех Долинах (Trois Vallees). Этот курорт не случайно в течение многих лет пользуется популярностью у туристов. Удобное расположение в центре огромного горнолыжного региона, отличные возможности для катания, ски-сафари и фрирайда, современная система канатных дорог – у Мерибеля есть практически все, чтобы считать его чуть ли не идеальным горнолыжным курортом.



Мерибель может оказаться не очень подходит для тех, кто только начинает стоять на лыжах, но только из-за того, что на склонах очень много народа. В отличие от многих французских курортов, Мерибелю удалось избежать ужасов архитектурной застройки многоэтажными бетонными «скворечниками». Здесь домики, как на картинке из модного журнала, весь курорт состоит из шале из светлого дерева, которое создает особую атмосферу и праздничное настроение.



Центр Мерибеля, довольно растянутого по склону, расположен на высоте 1450 м, именно там расположены большинство магазинов, ресторанов и подъемников.



Альтиметрия 18-го этапа Тур де Франс-2020

Мерибель впервые принимает старт этапа Тур де Франс. 18-й этап - горный этап с набором высоты 5000 м.

Со старта пелотон отправится на север по долине реки Изер (Isère) и через 25 км окажется у подножия подъёма 1-й категории - Корме-де-Розлен (Cormet de Roselend), протяжённость 18,6 км, 835 - 1968 м, перепад высот 1133 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%.

Фактически подъём до вершины 1-й категории начнется с самого старта этапа и составит 46,5 км с набором высоты 1500 м. Подъём должен был присутствовать на Тур де Франс в прошлом году, но из-за погодных условий маршрут 20 этапа был сокращён. Последним вершину подёма покорял Варран Баргиль в 2018 году.

После 18 км спуска новый подъём Кот-де-ла-рут-де-Виль (Côte de la route des Villes) 3-й категория, протяжённость 3,2 км, 882-1093 м, перепад 211 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%.

Пройдя вершину подъёма, велогонщики продолжат спуск и окажутся у подножия подъёма 2-й категории Коль де Сези (Col des Saisies), протяжённость 14,6 км, 716-1650 м, перепад 934 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%.

Коль де Сези в десятый раз появляется на Тур де Франс, в последний раз его проходили в 2010 году, тогда первым был Жером Пино.

И снова спуск и снова подъём, на этот раз 1-й категории Коль де Аравис (Col des Aravis), протяжённость 6,7 км, 1018-1487 м, перепад 469 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%.

Коль де Аравис в 41-й раз включается в маршрут Тур де Франс, в последний раз в 2016 году, тогда первым вершину прошёл Томас Де Гендт. В последний раз связку этих подъемов в такой последовательности преодолевали в 2006 году, тогда

"Отрыв уехал почти со старта. На Коль де Сези команда Лэндиса вышла вперёд и натянула пелотон. Атаковали Клёден и Лэндис, и лишь немногие смогли удержаться. Когда ещё раз атаковал Лэндис, поехать за ним не смог никто. Он летел вверх к Коль де Сези так, как будто у него и не было кризисного дня. Индикатором его восстановления было то, что на 6,4% подъёме Коль де Сези он шёл на большой звездочке. На вершине его преимущество над пелотоном составляло 3 минуты, а до едущего впереди отрыва его отделяло также три минуты. Лэндис нагнал остатки отрыва в начале подъёма к Коль де Аравис, но не стал отдыхать, а просто проехал мимо"

После 20 км спуска начнется подъём высшей категории Плато де Глиер (Montee du plateau des Glieres), протяжённость 6 км, 720 - 1390 м, перепад высот 670 м, средний градиент 11,2%, максимальный градиент 18%.

После покорения вершины велогонщики преодолеют 1,8 км по дороге без асфальтового покрытия в тягун. Плато де Глиер во второй раз появляется на Тур де Франс. Дебютировал на Большой Петле подъем в 2018 году, первым его вершину тогда преодолел Жулиан Алафилипп. На вершине подъема высшей категории Плато де Глиер будет разыграна бонификационная премия.

Далее 15 км спуска и покорение некатегорийного подъёма Коль-де-Флёри (Col des Fleuries) протяжённость 6 км, 662 - 930 м, перепад высот 268 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 8%.

Последующие 9,5 км - спуск, а на финише в Ла-Рош-сюр-Форон (La Roche-sur-Foron) велогонщикам предстоит преодолеть заключительные 500 м с градиентом в 5%.

На финише этапа действует нейтрализация. Ла-Рош-сюр-Форон впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.



Финиш 18-го этапа Тур де Франс-2020 принимает город Ла Рош-Сюр-Форон. Город расположен в регионе Овернь - Рона - А́льпы (Auvergne‐Rhône‐Alpes) и до недавнего времени город назывался Ла Рош. Название города говорит само за себя, Ла Рош — это скала, сюр Форон - на Форон (низание реки в этой местности).



В 1885 году городскими властями было принято решение электрифицировать освещение утиц города. Таким образом город Ла-Рош-сюр-Форон стал первым европейским городом с освещенными улицами в темное время суток при помощи фонарных электрических столбов.



Но история Ла-Рош-сюр-Форон уходит намного дальше. Согласно мнению современных историков на территории Ла-Рош-сюр-Форон с доисторического периода жили люди. И это был не просто городок, а оборонительное сооружение. Ла-Рош-сюр-Форон всегда выполнял свою стратегическую миссию, обязанный расположению на возвышенности.



Сразу пять достопримечательностей города Ла-Рош-сюр-Форон внесены в список исторического и культурного наследия Франции: Замок Ла-Рош-сюр-Форон (Château de La Roche-sur-Foron) 11-го века; замок Сэ (Château du Saix) 15-го века; замок и башня Эшэль (Château de l'Échelle); 16-го века ворота Фальке (Porte Falquet).



Старинная часть города так же является частью исторического памятника и пользуется большой популярностью как среди туристов, так и историков.

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