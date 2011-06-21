Тур де Франс-2020, превью этапов: 5 этап, Гап - Прива

Пятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Гап (Gap) – одном из основных центров региона Верхние Альпы (Hautes-Alpes). Расположенный на реке Люи (Luy) на юге от горных массивов Альп Дофине (Alpes du Dauphiné) между Провансом (Provence) и Дофине на высоте 750-ти метров над уровнем моря, пропитанный очарованием старого города и обладающий умеренным климатом, Гап притягивает туристов и зимой, и летом.



История Гапа начинается в 14 г. до н.э., когда здесь впервые возник военный лагерь под названием Вапинкум (Vapincum). В V веке были сооружены городские стены. До XVI века управлялся католической епархией, а в 1512 году был аннексирован Францией. В XVI—XVII веках город серьезно пострадал в ходе религиозных войн. Новая эра в развитии города начинается в 1875 году с приходом железной дороги.



Гап – город музеев и галерей. Одной из его главных достопримечательностей является кафедральный собор Вознесения Девы Марии и Святого Арно (Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux) в неоготическом стиле, построенный на месте старой средневековой церкви, которая в свою очередь была возведена на месте римского храма, посвящённого Аполлону. Собор Вознесения Девы Марии и Святого Арно построили за 38 лет (1866-1904).



Город Гап прославили на весь мир поющие священники. Чтобы собрать денег на реконструкцию церкви в коммуне Нотр-Дам-дю-Ло, кюрэ Гапа Жан-Мишель Барде (Jean-Pierre Bardet), который имел музыкальное образование, решил взять пример с группы ирландских священников The Priests, и сделать музыкальный альбом с песнями и церковными песнопениями. Барде собрал трио «Les Prêtres» (с французского – «Священники»), куда вошёл также викарий Шарль Трёш (Charles Tresch), руководивший церковным детским хором и семинарист вьетнамского происхождения Нгуен Динь Нгуен (Nguyễn Đinh Nguyễn). В декабре 2010 альбом Spiritus Dei, в который вошли не только традиционные церковные песнопения, но и популярные песни бельгийского поэта Жака Брэля (Jacques Brel) и канадского поэта Леонардо Коэна (Leonard Cohen), увидел свет. Более 750 000 экземпляров разошлись почти в одно мгновение. В конце года в хит-параде Франции Spiritus Dei занял 2-е место.



Современный Гап известен многим любителям спорта. Гап часто принимает этапы многодневной велогонки Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné, ранее Критериум Дофине Либере - Critérium du Dauphiné Libéré) и Тур де Франс. Любителям прыжков с парашютом этот городок известен как первая европейская площадка для прыжков. Кроме того, Гап был одним из городов, выдвигавшим свою кандидатуру на проведение 23-х зимних олимпийских игр 2018 года.



Город Гап в истории Тур де Фран с



Гап - город, который неоднократно принимал и старты, и финиши Тур де Франс, любим и почитаем как велосипедистами, так и болельщиками велоспорта. Многие исторические этапы Тур де Франс связаны с этапами, проходящими через город Гап. В истории Тур де Франс город Гап встречался на этапах из Гап до Динь (Gap - Digne), затем настала эпоха этапов из Гап в Бриансон (Gap - Briançon).

Так 18-й этап Тур де Франс-1953 стал образцом тактической работы велокоманды. Испанец Хесус Лороно (Jesus Lorono) атаковал на Коль де Вар (Col de Vars). Французский велосипедист Луизон Бобе (Louison Bobet) догнал его на спуске, и оторвался от испанца на пути к вершине Коль д'Изоар (Col d'Izoard). Впереди была группа велогонщиков, предпринявших попытку раннего отрыва. Там находился и француз Адольф Деледда (Adolphe Deledda), напарник Бобе по велокоманде.

Деледда взял Бобе «пассажиром», а когда они прошли Коль д'Изоар, Бобе, сохранивший немало сил, уехал от всей этой группы. В итоге Бобе одержал победу на этапе и вышел на первое место в генеральной классификации с преимуществом в 12 минут над Жаном Малеаком (Jean Mallejac).



На 14-с этапе Тур де Франс-1970 велогонщики стартовали в Гап, а финишировать им предстояло на Мон-Ванту (Mont Ventoux). Эдди Меркс (Eddy Merckx) потерявший майку лидера несколькими этапами раньше атаковал на начальном участке горы. Только Хоаким Агостиньо (Joaquim Agostinho) смог поддержать его темп. Примерно на половине подъёма отрыв бельгийца от группы преследователей, в которой были Раймон Пулидор (Raymond Poulidor), Люсьен Эмар (Lucien Aimar), Итало Дзильоли (Italo Zilioli) и Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk), составлял около минуты.

За 10 километров до макушки горы Меркс «сбросил» Агостиньо и на самом крутом участке пошёл в одиночку. Когда Эдди проходил рядом с памятником Тому Симпсону (Tom Simpson), он снял велокепку и, осенив себя крестным знамением, продолжил восхождение. За полкилометра до вершины Меркс едва не обессилил. Финишировав, он с трудом мог стоять на ногах.

Гап в последний раз принимал финиш этапа на 17-м этапе Тур де Франс в 2019 году, Это был спринтерский этап, который начался с многочисленных атак. 29-летний итальянский велогонщик команды Mitchelton-Scott чемпион Европы Маттео Трентин (Matteo Trentin) отобрался в многочисленный отрыв дня, в который уехали 33 велогонщика. Пелотон отпустил отрыв, который набрал около 11 минут преимущества к первому из двух категорийных подъёмов. Маттео Трентин атаковал у подножия заключительного подъёма за 15 км до финиша из небольшой группы, образовавшейся из отрыва дня. Трентин набрал около полуминуты преимущества и удержался до финиша, где опередил ближайшего преследователя, Каспера Асгрена (Deceuninck-Quick Step) на 37 секунд.



17-й этап Тур де Франс-2019 стал четвёртым этапом, выигранным велогонщиком команды Mitchelton-Scott в этом издании Большой Петли (после двух побед Саймона Йейтса и победы на этапе Дэрила Импи). Более того, все четыре победы были одержаны из отрыва.

Альтиметрия 5-го этапа

Гап (Gap, административный центр департамента Верхние Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) во второй раз принимает старт этапа Тур де Франс, впервые - в 2015 году. Спринтерский этап с финишем в некатегорийный подъём. Из Гапа пелотон отправится на запад в сторону реки Роны, пересекая которую, велогонщики на время попрощаются с Альпами и окажутся в южной части Массива Централь.

Большая часть этапа - спуск, прерываемый небольшими подъёмами, одному из которых присвоили 3-ю категорию - Коль-де-Серр-Колонь (Col de Serre Colon) протяжённость 4,1 км, 282-434 м, перепад 152 м, средний градиент 3,7%, максимальный градиент 6%.

Проехав Ле-Тей (Le Teil), в котором будет стартовать следующий, 6-й этап, пелотон отправится преодолевать подъём 4-й категории Кот-де-Сен-Винсан-де-Барр (Côte de Saint-Vincent-de-Barrès), протяжённость 2,7 км, 145-258 м, перепад 113 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 7%. После спуска заключительные километры 5 этапа Тур де Франс-2020 - это тягун.

На финише 5-го этапа Тур де Франс-2020 действует нейтрализация и спринтерский протокол.



Финишный город Прива (Privas) расположен на юго-востоке Франции, является бывшей столицей гугенотов в шестнадцатом и семнадцатом веках. Прива - город-шлюз Регионального природного парка Мон-д'Ардеш (Monts d'Ardèche). Поселение на месте сегодняшнего города возникло в эпоху Меровингов. Некоторое время оно находилось в составе графства Тулузы, затем было передано под управление Пуатье. В конце XIII века получило статус города.



Прива входит в состав префектуры Ардеш, которая является не только самой малонаселенной префектурой Франции, но и в собственном департаменте занимает лишь пятое место по численности населения.



Несмотря на свой небольшой размер город Прива является центром производства кондитерских изделий на основе каштанов, распространенных в этой местности. Во Франции очень популярны глазированные каштаны, которые продаются приемущественно в зимнее время года, а также каштановое варенье.



Еще местным деликатесом являются колбасные изделия и сыры.



Одной из достопримечательностью города Прива является башня Дианы Пуатье (Diane de Poitiers, возлюбленная и официальная фаворитка короля Генриха II Французского), построенной в стиле ренессанс в 15-м веке. До наших дней в хорошем состоянии сохранился замечательный мост Людовика XIII, внесенный в список исторического наследия Франции.



Город Прива в истории Тур де Франс



В истории Тур де Франс город Прива появится во второй раз и впервые в качестве финишного города. На 15-м этапе Тур де Франс-1966 участники вышли на старт в городе Прива. Им предстоял первый альпийский этап протяженностью 203.5 км и финишем в Ле-Бур-д’Уазан (Bourg d'Oisans). Раймон Пулидор (Raymond Poulidor) рисковал на спуске в ужасную погоду, чтобы сократить отставание в генеральной классификации. Жак Анкетиль (Jacques Anquetil), мысленно попрощавшийся с Тур де Франс, не видел необходимости рисковать, и отпустил Пулидора. Но тому удалось приблизиться к Люсьену Эмару (Lucien Aimar) и Яну Янссену (Jan Janssen) лишь на полминуты. Победу на этапе одержал Отано Луис (Otano Luis).

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