Тур де Франс-2020, превью этапов: 1 этап, Ницца - Ницца

Первые три этапа 107-го издания французской супермногодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France) принимает жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice).



Ницца - средиземноморский город и порт - расположена на крайнем юго-востоке континентальной Франции, в 30 км от границы Франции и Италии. Город лежит на берегу Залива Ангелов, возле города находится устье реки Вар. С севера Ницца окружена несколькими невысокими холмами. Ницца является крупнейшим городом французской Ривьеры.



Ницца была основана греками в середине IV века до н. э., и названа Никейя в честь богини победы Ники, в ознаменование победы над лигурийцами. Она стала одним из важнейших торговых городов на побережье Лигурийского моря и просуществовала до вторжения лангобардов. В VII веке Ницца присоединилась к Генуэзской лиге, объединявшей города Лигурийского побережья. В 729 году лига отразила вторжение сарацин, но последние в 859 и 880 годах разграбили и сожгли Ниццу, и в течение большей части X века город и прилегающие территории находились под их властью.



В Средние века Ницце не раз приходилось справляться с бедствиями и принимать участие в войнах. Короли Франции пытались захватить её, но город успешно отстаивал свою свободу. В XIII и XIV веках Ниццу не раз покоряли правители Прованса, а в 1388 году город оказался под защитой Савойского графства. С тех пор Ницца входила в состав Савойского герцогства вплоть до 1860 года, когда Королевство Сардиния передало Ниццу Франции по Туринскому договору.



Этот период делился на две части - с 1691 по 1713 годы, когда Ниццей завладел король Франции Людовик XIV, и с 1792 по 1814 годы, когда город был захвачен Наполеоном. Город был укреплён и теперь был в состоянии справиться с берберскими пиратами. Во время войн между Франциском I и Карлом V большие разрушения были вызваны армиями, вторгающимися в Прованс; мор и голод свирепствовали в городе в течение ряда лет.



В 1538 году эти монархи при посредничестве папы римского Павла III заключили мир на 10 лет, однако в 1543 году Ницца вновь подверглась нападению объединённых сил Франциска I и пиратов под командованием Хайр-ад-Дина Барбароссы и, хотя жители отразили нападение, которое последовало за сильным обстрелом города, они были, в конечном счете, вынуждены сдаться, и Барбаросса позволил грабить город и захватил 2500 пленных.



В историю города вошла прачка Катрин Сегюран (Catherine Ségurane). Во время осады Ниццы берберами 15 августа 1543 года эта женщина, вооружившись валиком для стирки белья, убила вражеского солдата и отобрала у него знамя. Ошеломлённые пираты остолбенели, когда Катрин выразила им своё презрение, задрав юбки и показав свой зад.



В 1550 и 1580 годах в городе свирепствовали эпидемии чумы. После Наполеоновских войн Ницца обрела свою популярность как курорт: мягкий климат, тёплые зимы привлекли в эти края иностранцев.



С середины XIX века Ницца стала популярным курортом в среде русской аристократии. Утром, 26 октября 1852 года, вдовствующая императрица Александра Фёдоровна прибыла в бухту Вильфранш-сюр-Мер. Выбор русской Императрицы стал решающим для славного туристического будущего Лазурного берега.



В бухте Вильфранш-сюр-Мер была приобретена земля, построены дома для императорского дома. Вскоре в Ницце уже насчитывалось около 400 русских семей, владевших жильём и землёй в городе. В 1913 году русская колония в Ницце насчитывала около 3300 человек, а уже в 1930 там жило 5312 русских, покинувших Россию во время революции. Во время Второй мировой войны многие из них эмигрировали в США. Во второй половине XX века Ницца вела довольно спокойное существование под властью мэра Жана Медесена (Jean Mеdecin, 1928-1944, 1947-1966) и его сына Жака (Jacques Médecin, 1966-1990).



Альтиметрия 1-го этапа

Впервые в Ницце Большая Петля стартовала в 1981 году. В последний раз Ницца принимала старт и финиш этапа Тур де Франс в 2013 году, тогда австралийская команда Orica-GreenEdge быстрее всех преодолела 25 км дистанцию командной разделки, установив рекорд скорости, равный 57,841 км/ч, который не побит до сих пор. А впервые этап Тур де Франс финишировал в Ницце в 1906 году, первый на финише - Рене Поттье (Rene Pottier).

Пелотон отправится в путь с площади Массена (Place Massena), находящейся практически у моря. Нулевой километр гонки расположен на отметке 317 м над уровнем моря после вершины подъема Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), который в гонке преодолеют дважды.

Со старта пелотон продолжит подъем и через 8 км отправится на скоростной и извилистый спуск, назад к морю. Проехав по Английской набережной (Promenade des Anglais), пелотон впервые пересечёт линию финиша этапа, а затем устремится на север и преодолеет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), протяжённость 5,8 км, 20-310 м, перепад 211 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%. Это первый категорийный подъем и подъем 3-й категории на Тур де Франс-2020.

Далее пелотон устремится по знакомым уже дорогам к линии финиша, где на 88 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт, первый на Тур де Франс-2020.

И снова пелотон начнет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), но на этот раз маршрут поведёт ещё далее на север. После Леванса (Levens) участников ждёт скоростной и извилистый спуск, а затем пелотон вернётся к Английской набережной, где финиширует, проехав 156 км этапа. Заключительный километр проложен с запада на восток вдоль Лазурного побережья Средиземного моря.

Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Если этап будет развиваться по классическому сценарию, то со старта уедет отрыв, который пелотон во главе со спринтерскими командами будет держать под контролем. А спринтеров на Тур де Франс-2020 будет много. Фаворитами в случае спринтерской развязки можно назвать австралийца Калеба Юэна, словака Петера Сагана, бельгийца Ваута ван Арта, ирландца Сэма Беннетта, норвежца Александра Кристоффа, итальянца Элию Вивиани и других.



Город Ницца в истории Тур де Франс



Французский Гран-тур и Ницца дружат практически с начала проведения Большой Петли, с 1906 года. За всю 107-летнюю историю Тур де Франс участники супервелогонки выходили на старт этапа 37 раз, и 35 раз возносили велогонщики свои руки в победном жесте на финише этого уютного морского города-порта.



Ницца в 2020 году во второй раз в истории Тур де Франс принимает Гранд-депар Большой Петли. В 1981 году, в Ницце на прологе протяженностью 5,85 км победу одержал французский велогонщик Бернар Ино (Bernard Hinault). К слову, Ино закончил Тур де Франс-1981 триумфатором.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020



33-года спустя, в 2013 году, Ницца вновь стала ареной борьбы для участников Тур де Франс. На 4-м этапе Тур де Франс-2013, протяженностью 25 км, велокоманды участвовали в командной гонке на время. 25-я километровая дистанция не была технически сложной, этап прошел очень стремительно, но результаты в итоге немного удивили - некоторые команды-фавориты не показали тот результат, на который надеялись.

Австралийская велокоманда Orica-GreenEdge выиграла четвертый этап, опередив буквально на одну секунду бельгийскую велокоманду Omega Pharma-Quick Step и на три секунды велокоманду из Великобритании Team Sky. Саймон Герранс (Simon Gerrans), победитель предыдущего этапа, облачился в желтую майку лидера.

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