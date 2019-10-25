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Тур де Франс-2020, превью этапов: 1 этап, Ницца - Ницца

Тур де Франс-2020, превью этапов: 1 этап, Ницца - Ницца

 

 Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020

 

    Первые три этапа 107-го издания французской супермногодневной велогонки Тур де Франс (Tour de France) принимает жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice).


   Ницца - средиземноморский город и порт - расположена на крайнем юго-востоке континентальной Франции, в 30 км от границы Франции и Италии. Город лежит на берегу Залива Ангелов, возле города находится устье реки Вар. С севера Ницца окружена несколькими невысокими холмами. Ницца является крупнейшим городом французской Ривьеры.


   Ницца была основана греками в середине IV века до н. э., и названа Никейя в честь богини победы Ники, в ознаменование победы над лигурийцами. Она стала одним из важнейших торговых городов на побережье Лигурийского моря и просуществовала до вторжения лангобардов. В VII веке Ницца присоединилась к Генуэзской лиге, объединявшей города Лигурийского побережья. В 729 году лига отразила вторжение сарацин, но последние в 859 и 880 годах разграбили и сожгли Ниццу, и в течение большей части X века город и прилегающие территории находились под их властью.

 

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020


   В Средние века Ницце не раз приходилось справляться с бедствиями и принимать участие в войнах. Короли Франции пытались захватить её, но город успешно отстаивал свою свободу. В XIII и XIV веках Ниццу не раз покоряли правители Прованса, а в 1388 году город оказался под защитой Савойского графства. С тех пор Ницца входила в состав Савойского герцогства вплоть до 1860 года, когда Королевство Сардиния передало Ниццу Франции по Туринскому договору.


   Этот период делился на две части - с 1691 по 1713 годы, когда Ниццей завладел король Франции Людовик XIV, и с 1792 по 1814 годы, когда город был захвачен Наполеоном. Город был укреплён и теперь был в состоянии справиться с берберскими пиратами. Во время войн между Франциском I и Карлом V большие разрушения были вызваны армиями, вторгающимися в Прованс; мор и голод свирепствовали в городе в течение ряда лет.


    В 1538 году эти монархи при посредничестве папы римского Павла III заключили мир на 10 лет, однако в 1543 году Ницца вновь подверглась нападению объединённых сил Франциска I и пиратов под командованием Хайр-ад-Дина Барбароссы и, хотя жители отразили нападение, которое последовало за сильным обстрелом города, они были, в конечном счете, вынуждены сдаться, и Барбаросса позволил грабить город и захватил 2500 пленных.

 

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020


    В историю города вошла прачка Катрин Сегюран (Catherine Ségurane). Во время осады Ниццы берберами 15 августа 1543 года эта женщина, вооружившись валиком для стирки белья, убила вражеского солдата и отобрала у него знамя. Ошеломлённые пираты остолбенели, когда Катрин выразила им своё презрение, задрав юбки и показав свой зад.


   В 1550 и 1580 годах в городе свирепствовали эпидемии чумы. После Наполеоновских войн Ницца обрела свою популярность как курорт: мягкий климат, тёплые зимы привлекли в эти края иностранцев.


    С середины XIX века Ницца стала популярным курортом в среде русской аристократии. Утром, 26 октября 1852 года, вдовствующая императрица Александра Фёдоровна прибыла в бухту Вильфранш-сюр-Мер. Выбор русской Императрицы стал решающим для славного туристического будущего Лазурного берега.

 

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020


    В бухте Вильфранш-сюр-Мер была приобретена земля, построены дома для императорского дома. Вскоре в Ницце уже насчитывалось около 400 русских семей, владевших жильём и землёй в городе. В 1913 году русская колония в Ницце насчитывала около 3300 человек, а уже в 1930 там жило 5312 русских, покинувших Россию во время революции. Во время Второй мировой войны многие из них эмигрировали в США. Во второй половине XX века Ницца вела довольно спокойное существование под властью мэра Жана Медесена (Jean Mеdecin, 1928-1944, 1947-1966) и его сына Жака (Jacques Médecin, 1966-1990).


Альтиметрия 1-го этапа

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 1 этап, Ницца - Ницца

Тур де Франс-2020, превью этапов: 1 этап, Ницца - Ницца

 

  Впервые в Ницце Большая Петля стартовала в 1981 году. В последний раз Ницца принимала старт и финиш этапа Тур де Франс в 2013 году, тогда австралийская команда Orica-GreenEdge быстрее всех преодолела 25 км дистанцию командной разделки, установив рекорд скорости, равный 57,841 км/ч, который не побит до сих пор. А впервые этап Тур де Франс финишировал в Ницце в 1906 году, первый на финише - Рене Поттье (Rene Pottier).

 

  Пелотон отправится в путь с площади Массена (Place Massena), находящейся практически у моря. Нулевой километр гонки расположен на отметке 317 м над уровнем моря после вершины подъема Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), который в гонке преодолеют дважды.

 

  Со старта пелотон продолжит подъем и через 8 км отправится на скоростной и извилистый спуск, назад к морю. Проехав по Английской набережной (Promenade des Anglais), пелотон впервые пересечёт линию финиша этапа, а затем устремится на север и преодолеет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), протяжённость 5,8 км, 20-310 м, перепад 211 м, средний градиент 5,1%, максимальный градиент 10%. Это первый категорийный подъем и подъем 3-й категории на Тур де Франс-2020.

 

  Далее пелотон устремится по знакомым уже дорогам к линии финиша, где на 88 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт, первый на Тур де Франс-2020.

 

  И снова пелотон начнет подъем 3-й категории Кот-де-Римьез (Côte de Rimiez), но на этот раз маршрут поведёт  ещё далее на север. После Леванса (Levens) участников ждёт скоростной и извилистый спуск, а затем пелотон вернётся к Английской набережной, где финиширует, проехав 156 км этапа. Заключительный километр проложен с запада на восток вдоль Лазурного побережья Средиземного моря.

 

  Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2020, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол. 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 1 этап, Ницца - Ницца

 

 

   Если этап будет развиваться по классическому сценарию, то со старта уедет отрыв, который пелотон во главе со спринтерскими командами будет держать под контролем. А спринтеров на Тур де Франс-2020 будет много. Фаворитами в случае спринтерской развязки можно назвать австралийца Калеба Юэна, словака Петера Сагана, бельгийца Ваута ван Арта, ирландца Сэма Беннетта, норвежца Александра Кристоффа, итальянца Элию Вивиани и других. 

 


Город Ницца в истории Тур де Франс

 

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020

 


  Французский Гран-тур и Ницца дружат практически с начала проведения Большой Петли, с 1906 года. За всю 107-летнюю историю Тур де Франс участники супервелогонки выходили на старт этапа 37 раз, и 35 раз возносили велогонщики свои руки в победном жесте на финише этого уютного морского города-порта.


   Ницца в 2020 году во второй раз в истории Тур де Франс принимает Гранд-депар Большой Петли. В 1981 году, в Ницце на прологе протяженностью 5,85 км победу одержал французский велогонщик Бернар Ино (Bernard Hinault). К слову, Ино закончил Тур де Франс-1981 триумфатором.

 

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020


   33-года спустя, в 2013 году, Ницца вновь стала ареной борьбы для участников Тур де Франс. На 4-м этапе Тур де Франс-2013, протяженностью 25 км, велокоманды участвовали в командной гонке на время. 25-я километровая дистанция не была технически сложной, этап прошел очень стремительно, но результаты в итоге немного удивили - некоторые команды-фавориты не показали тот результат, на который надеялись.

 

   Австралийская велокоманда Orica-GreenEdge выиграла четвертый этап, опередив буквально на одну секунду бельгийскую велокоманду Omega Pharma-Quick Step и на три секунды велокоманду из Великобритании Team Sky. Саймон Герранс (Simon Gerrans), победитель предыдущего этапа, облачился в желтую майку лидера.

 

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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  1. Имя: Рокко Сифреди

    patar

    Сегодня, 12:47 | Регистрация: 25.10.2019

    мі все просто в предвкушении

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • patar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    patar-Фото

    мі все просто в предвкушении

  • Eugeny1210
    Новая велоформа и название ком ... (12)
    Eugeny1210-Фото
    Огорчает только то, что он как две капли воды похож на Defender.
  • Eugeny1210
    Новая велоформа и название ком ... (12)
    Eugeny1210-Фото
    Цитата: Гонщик
    Вел действително шедеврален.

    Сюда бы оборудование Campagnolo для полноты картины.
  • velodoctor
    Тур де Франс-2020: Гороховая м ... (4)
    velodoctor-Фото
    Что важнее гороховая майка или 1 этап? Луцу стоит попробовать.
  • Адриен
    Тур де Франс-2020: Гороховая м ... (4)
    Адриен-Фото

    Маховик запущен, если даже количество новых случаев заражения удвоится - ничего отменять не станут -БЕССМЫСЛЕННО. Ни одно правительство не пойдет на это - на повторение изоляции, жесткий карантин.

  • patar
    Чемпионат Европы по шоссейному ... (1)
    patar-Фото

    Под женскими гонками редко можно увидеть коментарий.

  • wintermute
    Новая велоформа и название ком ... (12)
    wintermute-Фото

    Велосипеды красивые, а слова в любом случае пишут в отделе паблик рилейшенс, и их содержание ещё в мультфильме "Тачки" было обстёбано^W обыграно, тут ждать откровений не приходится.

  • Бакеша
    Тур де Франс-2020: Гороховая м ... (4)
    Бакеша-Фото
    Цитата: Astanaforever
    На всей территории Парижа с сегодняшнего дня вводится обязательный масочный режим из-за коронавируса.Париж классифицирован среди департаментов с активным распространением вируса. Власти французской столицы с необходимостью усиления мер согласны – они объявили о введении масочного режима на всей территории города. До этого требование действовало для отдельных районов. Отмечается, что во Франции за последние недели ситуация с распространением коронавируса заметно ухудшилась. Почти 5,5 тысяч новых случаев заболевания выявили накауне, всего более 250 тысяч. Власти готовятся ко второй волне, которая, как они предполагают, начнется в ноябре. Ранее из-за новой вспышки были усилены карантинные меры в Марселе – там введен масочный режим, действуют ограничения на работу баров и ресторанов. Поэтому есть риски, что в любую минуту гонка может быть прервана.
    Все возможно, к сожалению
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020: Гороховая м ... (4)
    Astanaforever-Фото
    На всей территории Парижа с сегодняшнего дня вводится обязательный масочный режим из-за коронавируса. Париж классифицирован среди департаментов с активным распространением вируса. Власти французской столицы с необходимостью усиления мер согласны – они объявили о введении масочного режима на всей территории города. До этого требование действовало для отдельных районов. Отмечается, что во Франции за последние недели ситуация с распространением коронавируса заметно ухудшилась. Почти 5,5 тысяч новых случаев заболевания выявили накауне, всего более 250 тысяч. Власти готовятся ко второй волне, которая, как они предполагают, начнется в ноябре. Ранее из-за новой вспышки были усилены карантинные меры в Марселе – там введен масочный режим, действуют ограничения на работу баров и ресторанов. Поэтому есть риски, что в любую минуту гонка может быть прервана.
  • motte
    Новая велоформа и название ком ... (12)
    motte-Фото
    Нашёл этот байк
    Dogma F12 и Dogma F12 Xtra Light
    Тормоза классика

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