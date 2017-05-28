Тур де Франс-2020, превью этапов: 6 этап, Ле Тей - Подъём Эгуаль



Шестой этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в небольшом городке Ле Тей (Le Teil), который расположен в регионе Рона — Альпы на берегу реки Рона. Городок Ле Тей является центром туризма, а также важным торговым и экономическим центром департамента Ардеш.



Как и весь восточный Ардеш, Ле Тей расположен в умеренной сейсмической зоне. Однако, 11 ноября 2019 года, землетрясение магнитудой 5,4 и его афтершоки, нанесли серьезный ущерб городку. Землетрясение произошло из-за сейсмического разлома, не внесенного в список с момента зонирования, установленного в 2010 году. Это было самое мощное землетрясение, которое произошло в регионе за последние пятьдесят лет.



Ле Тей всегда был в основном сельскохозяйственной коммуной: со времен античности основной культурой в этих краях считалась виноградная лоза. Ей излишки с большим успехом продавались в соседние регионы. Позже в Ле Тей выращивали коноплю, из которой шили одежду. Затем в окрестностях Де Тей выращивали злаки, пшеницу, ячмень и т. д. В наши дни основным производством в Ле Тей является картонная фабрика (Cartonnage Girard).



Несмотря на то, что Ле Тей занимает площадь в 25 кв. км в городке находится 28 католических сооружений. Самой старинной церковью в городе является церковь Сент-Этьен-де-Мела (Église Saint-Étienne de Mélas) построенная в XI—XII веках. Церковь Сент-Этьен-де-Мела является историческим памятником с 1868 года.



Ещё одна старинная церковь города Ле Тей - церковь Вознесения Девы Марии (l'église Notre-Dame-de-l'Assomption), освященная в 1897 году является культурным наследием Франции. Она была сильно повреждена землетрясением 11 ноября 2019 года, и, чтобы гарантировать безопасность жителей, и для того, чтобы спасти церковь от разрушения, власти города приняли решение разобрать её колокольню.



К достопримечательностям города Ле Тей относится и музей «Сопротивления и депортации в Ардеше» (Musée de la résistance et de la déportation en Ardèche). Музей был основан в 1992 году, он предлагает постоянную экспозицию, прослеживающую развитие событий Второй мировой войны, уделяя особое внимание проблемам Сопротивления в регионе Ардеш, а также депортация.



Город Ле Тей в истории велоспорта



Город Ле Тей имеет свой клуб регби, основанный в 1905 году, но с велоспортом ранее практически не пересекался. Тур де Франс впервые включил город Ле Тей в свой маршрут. Так же, городок Ле Тей лишь однажды становился стартовым городом на маршруте многодневной французской велогонки Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné).



Альтиметрия 6-го этапа

Шестой этап Тур де Франс-2020 - это протяженный этап с финишем в 35-километровый подъём.

Пелотон отправится на юго-запад по южной окраине Массива Централь и повернет на север в Севенны, где покорит третью по высоте вершину этого горного массива. На ход этапа может повлиять ветер.



Преодолев 142,5 км по равнине, велогонщики подъедут к подножию подъёма 3-й категории Кап-де-Кост (Cap de Coste), протяжённость 2,1 км, 206-359 м, перепад 153 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%.

Через 10 км начнется восхождение к Мон-Эгуаль (Mont Aigoual, департамент Гард, Окситания), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Восхождение начнется плавно - с подъёма 3-й категории Коль-де-Мурез (Col des Mourèzes), протяжённость 6,1 км, 242-537 м, перепад 295 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%.

После небольшого спуска начнётся впервые появляющийся в маршруте Тур де Франс подъём 1-й категории Коль де ла Люзетт (Col de la Lusette), протяжённость 11,7 км, 506-1351 м, перепад 845 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 15%. На его вершине будет разыграна бонификационная премия.

Пройдя небольшой спуск и участок плоскогорья, пелотон подойдёт к заключительной части 6-го этапа - некатегорийному подъёму Мон-Эгуаль (Mont Aigoual), протяжённость 8,3 км, 1228-1560 м, перепад 332 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%.

В сумме три финальных подъёма составляют подъём протяженностью 35 км со средним градиентом 4%. На финише этапа не действует нейтрализация.



Финиш шестого этапа Тур де Франс-2020 принимает подъём Эгуаль (Mont Aigoual), который является частью Национального Парка Севенны (Parc national des Cévennes). Парк образован на территории Севеннских гор в 1970 году. Сегодня его территория — 913 кв. км. Это один из десяти национальных парков Франции и один из семи на территории метрополии. Основная территория Севенн расположена в департаментах Гар и Лозер, небольшая часть в Ардеше и Авероне.



Подъём Эгуаль популярен у любителей пешего восхождения. Маршрут, который называется «Подъём в 4000 ступеней» (Montée des 4 000 marches), получил своё название от ступеней дворика при церкви, расположенной в городе Вальрог (Вальрог). Тропа, которая состоит из каменных «ступенек» высотой от 20 до 70 см, имеет протяженность 8,2 км с набором высоты более 1200 м над уровнем моря.



Затем высота над уровнем моря увеличивается, и, ещё 3 км «Подъёма в 4000 ступеней» приведут к метеорологической обсерватории (l'Observatoire météo du Mont Aigoual) расположенной на высоте 1567 м. Таким образом, общая протяженность «Подъёма в 4000 ступеней» составляет 10,8 км.



Подъём Эгуаль в истории Тур де Франс



Участники Большой Петли поднимались на подъём Эгуаль только один раз за всю историю Тур де Франс. Во время 17-го этапа Тур де Франс-1987 года, на этапе протяженностью 239 км проходившего по маршруту между городами Мийо (Millau) и Авиньон (Avignon), подъёму Эгуаль была присвоена 2-я категории. Первым подъём Эгуаль пересек итальянский велосипедист Сильвано Контини (Silvano Contini).

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