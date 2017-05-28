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Тур де Франс-2020, превью этапов: 6 этап, Ле Тей - Подъём Эгуаль

Тур де Франс-2020, превью этапов: 6 этап, Ле Тей - Подъём Эгуаль


    Шестой этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в небольшом городке Ле Тей (Le Teil), который расположен в регионе Рона — Альпы на берегу реки Рона. Городок Ле Тей является центром туризма, а также важным торговым и экономическим центром департамента Ардеш.  


   Как и весь восточный Ардеш, Ле Тей расположен в умеренной сейсмической зоне. Однако, 11 ноября 2019 года, землетрясение магнитудой 5,4 и его афтершоки, нанесли серьезный ущерб городку. Землетрясение произошло из-за сейсмического разлома, не внесенного в список с момента зонирования, установленного в 2010 году. Это было самое мощное землетрясение, которое произошло в регионе за последние пятьдесят лет.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 6 этап, Ле Тей - Подъём Эгуаль


    Ле Тей всегда был в основном сельскохозяйственной коммуной: со времен античности основной культурой в этих краях считалась виноградная лоза. Ей излишки с большим успехом продавались в соседние регионы. Позже в Ле Тей выращивали коноплю, из которой шили одежду. Затем в окрестностях Де Тей выращивали злаки, пшеницу, ячмень и т. д. В наши дни основным производством в Ле Тей является картонная фабрика (Cartonnage Girard).


    Несмотря на то, что Ле Тей занимает площадь в 25 кв. км в городке находится 28 католических сооружений. Самой старинной церковью в городе является церковь Сент-Этьен-де-Мела (Église Saint-Étienne de Mélas) построенная в XI—XII веках. Церковь Сент-Этьен-де-Мела является историческим памятником с 1868 года.


    Ещё одна старинная церковь города Ле Тей - церковь Вознесения Девы Марии (l'église Notre-Dame-de-l'Assomption), освященная в 1897 году является культурным наследием Франции. Она была сильно повреждена землетрясением 11 ноября 2019 года, и, чтобы гарантировать безопасность жителей, и для того, чтобы спасти церковь от разрушения, власти города приняли решение разобрать её колокольню.


   К достопримечательностям города Ле Тей относится и музей «Сопротивления и депортации в Ардеше» (Musée de la résistance et de la déportation en Ardèche). Музей был основан в 1992 году, он предлагает постоянную экспозицию, прослеживающую развитие событий Второй мировой войны, уделяя особое внимание проблемам Сопротивления в регионе Ардеш, а также депортация.


Город Ле Тей в истории велоспорта


    Город Ле Тей имеет свой клуб регби, основанный в 1905 году, но с велоспортом ранее практически не пересекался. Тур де Франс впервые включил город Ле Тей в свой маршрут. Так же, городок Ле Тей лишь однажды становился стартовым городом на маршруте многодневной французской велогонки Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné).


Альтиметрия 6-го этапа

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 6 этап, Ле Тей - Подъём Эгуаль

Тур де Франс-2020, превью этапов: 6 этап, Ле Тей - Подъём Эгуаль

 

  Шестой этап Тур де Франс-2020 - это протяженный этап с финишем в 35-километровый подъём. 

 

  Пелотон отправится на юго-запад по южной окраине Массива Централь и повернет на север в Севенны, где покорит третью по высоте вершину этого горного массива. На ход этапа может повлиять ветер.

 

  Преодолев 142,5 км по равнине, велогонщики подъедут к подножию подъёма 3-й категории Кап-де-Кост (Cap de Coste), протяжённость 2,1 км, 206-359 м, перепад 153 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 12%.

 

  Через 10 км начнется восхождение к Мон-Эгуаль (Mont Aigoual, департамент Гард, Окситания), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. 

 

  Восхождение начнется плавно - с подъёма 3-й категории Коль-де-Мурез (Col des Mourèzes), протяжённость 6,1 км, 242-537 м, перепад 295 м, средний градиент 4,8%, максимальный градиент 8%.

 

   После небольшого спуска начнётся впервые появляющийся в маршруте Тур де Франс подъём 1-й категории Коль де ла Люзетт (Col de la Lusette), протяжённость 11,7 км, 506-1351 м, перепад 845 м, средний градиент 7,3%, максимальный градиент 15%.  На его вершине будет разыграна бонификационная премия.

 

 Пройдя небольшой спуск и участок плоскогорья, пелотон подойдёт к заключительной части 6-го этапа - некатегорийному подъёму Мон-Эгуаль (Mont Aigoual), протяжённость 8,3 км, 1228-1560 м, перепад 332 м, средний градиент 4%, максимальный градиент 8%. 

 

  В сумме три финальных подъёма составляют подъём протяженностью 35 км со средним градиентом 4%. На финише этапа не действует нейтрализация. 

 

   


   Финиш шестого этапа Тур де Франс-2020 принимает подъём Эгуаль (Mont Aigoual), который является частью Национального Парка Севенны (Parc national des Cévennes). Парк образован на территории Севеннских гор в 1970 году. Сегодня его территория — 913 кв. км. Это один из десяти национальных парков Франции и один из семи на территории метрополии. Основная территория Севенн расположена в департаментах Гар и Лозер, небольшая часть в Ардеше и Авероне.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 6 этап, Ле Тей - Подъём Эгуаль


   Подъём Эгуаль популярен у любителей пешего восхождения. Маршрут, который называется «Подъём в 4000 ступеней» (Montée des 4 000 marches), получил своё название от ступеней дворика при церкви, расположенной в городе Вальрог (Вальрог). Тропа, которая состоит из каменных «ступенек» высотой от 20 до 70 см, имеет протяженность 8,2 км с набором высоты более 1200 м над уровнем моря.


   Затем высота над уровнем моря увеличивается, и, ещё 3 км «Подъёма в 4000 ступеней» приведут к метеорологической обсерватории (l'Observatoire météo du Mont Aigoual) расположенной на высоте 1567 м. Таким образом, общая протяженность «Подъёма в 4000 ступеней» составляет 10,8 км.


Подъём Эгуаль в истории Тур де Франс


   Участники Большой Петли поднимались на подъём Эгуаль только один раз за всю историю Тур де Франс. Во время 17-го этапа Тур де Франс-1987 года, на этапе протяженностью 239 км проходившего по маршруту между городами Мийо (Millau) и Авиньон (Avignon), подъёму Эгуаль была присвоена 2-я категории. Первым подъём Эгуаль пересек итальянский велосипедист Сильвано Контини (Silvano Contini).

  

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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  1. Гонщик

    Сегодня, 18:57 | Регистрация: 28.05.2017

    Завтра Джамбики заберут майку , а кто-то может много потерять , финишный кусок после горы  ,будет  очень интересным .

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    s75-Фото
    минус 20 секунд - получил питание за пределами разрешенной зоны (17 км до финиша)
  • Earl57
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (2)
    Earl57-Фото

    Что же такого было на этом этапе, если 113 человек приехали в одной группе, 7 гонщиков поймали больше 16 минут отставания и 8 человек не финишировали?

    Большой завал?

    А так на подобном этапе Пидкока в нормальном состоянии сложно высадить.

  • RVL
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    RVL-Фото

    16 ый

    https://velolive.com/velo_race/tour/19766-julian-alaphilippe-poteryal-zheltuyu-
    mayku-lidera-tour-de-france-2020-posle-5-etapa-iz-za-shtrafa.html

  • motte
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (3)
    motte-Фото

    Надо же!

    А я лечу в Италию, Милан и , далее на авто во Флоренцию,  29 го....ранее никак

  • close2you
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    close2you-Фото
    Почему ейтс лидер?? Куда пропал Алафилипп ??
  • s75
    Giro Ciclistico d'Italia-2020 ... (2)
    s75-Фото

    Радует "движуха" в информационном сопровождении гонки - сайт тупит по несколько часов, в тви сподобились написать тройку победителей этапа. И всё.



    Юсиай раздуплилась,в генерале без изменений

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    M-07-Фото
    Как Вы правы. Могли бы в честь очень ужатого сезона и очень плотного календаря, сократить количество этапов на всех ГТ до 16-18 и прибавить день отдыхав качестве эксперимента. Считаю, что в таком случае ГТ будут зрелищнее, ибо гонщики будут меньше экономиться и больше рисковать. Зачем ГТ надо делать такими длинными и тяжёлыми, не понимаю, даже горные этапы из-за этого часто скучные. Горные этапы подряд тоже фигня полная, лучше их равномерно раскидывать по всей многодневке (и по неделям тоже, чтобы не было так, что горные этапы начинаются на второй неделе, например), делая максимум два горных этапа подряд.
  • Гонщик
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (1)
    Гонщик-Фото

    Завтра Джамбики заберут майку , а кто-то может много потерять , финишный кусок после горы  ,будет  очень интересным .

  • M-07
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (41)
    M-07-Фото
    Только пока нет повода предполагать, что Роглич такая же машина на ГТ, какой был Фрум, особенно в больших горах. Тот же его партнёр по команде Дюмулин как гонщик на ГТ себя зарекомендовал не меньше, и вполне вероятно, что Том может объехать Роглича, и как раздельщик голландец сильнее (по крайней мере, был). И Берналя рано сбрасывать со счетов. А может, кто-то другой выстрелит, проведёт наконец Тур своей жизни, кто знает (в начале Джиро-2016 вряд ли кто-то считал Крошвайка претендентом, а он проиграл только из-за последствий падения).
  • Arciv
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (6)
    Arciv-Фото
    Цитата: aksbor
    Хочу залицензировать первые 150 км этого этапа в качестве средства от бессоницы. Уже успешно испытал на себе. Сейчас пишу письмо в редацию "Евроспорта".
    Лучше так,чем как первый этап! Зрелище будет в горах и на финишах таких этапов,как этот! Не обязательно же смотреть все 150км

    А Ван Арт просто красавчик! Вчера попахал,сегодня выйграл этап,завтра будет пахать в конце этапа! И молодец команда,дала ему добро на борьбу за этап перед сложным завтрашним этапом

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
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