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Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран

 

   Двенадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Шовиньи (Chauvigny). Город расположен в регионе Новая Аквитания, который был создан в соответствии с территориальной реформой французских регионов 2014 года в результате объединения регионов Аквитания, Лимузен и Пуату-Шаранта. Официальной датой образования нового региона считается 1 января 2016 года.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран


   Средневековый город Шовиньи с видом на долину Вьенне обладает богатым архитектурным наследием. Шовиньи - город искусств.  Верхняя часть города - свидетель прошлых веков. Здесь узкие,  вымощенные камнем улицы, невысокие узкие дома, большая часть которых отдана под коммерцию и ресторанный бизнес.


   В старой части города находится сразу пять замков, один из посещаемых - замок баронов (Château baronnial) 11-го века. С середины марта до середины ноября в этом замке проходит выставка птиц «Гиганты Неба».

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран


   В замке Аркур (Château d'Harcourt) 12-го века сейчас размещается музей археологической индустрии (l'Espace d'archéologie industrielle). Музей хранит  объекты археологических раскопок региона и предметы, рассказывающие о народных традициях. В нем находится коллекция археологических памятников, реконструкция интерьера некоторых замков города и выставка старинных предметов, головных уборов и одежды.


  Замок Монтлеон (Château de Montléon) построен  одновременно с церковью Святого Петра. Ещё два замка гораздо меньшего размера также внесены в список исторического наследия Франции.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран


  Шовиньи также является центром романского искусства. В романском стиле построены соборная церковь Святого Петра (Église Saint-Pierre de Chauvigny) 11-12 веков, известная своими фресками и расписными колоннами; церковь Нотр-Дам (L'église Notre-Dame) 11-го века; церковь Сен-Пьер-ле-Эглиз (L'église de Saint-Pierre-les-Églises), известная своими меровинговыми картинами.  

  Шовиньи - колыбель фарфора бывшего региона Пуату-Шаранте. Этот фарфор известен во всем мире своим качеством. Шовиньи также поставляет гранит, которым украшены многие памятники (Опера Гарнье, Лувр, Мосты Луары).


Альтиметрия 12-го этапа

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран

 

 Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран

 

 

   Шовиньи  впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Самый протяжённый этап Тур де Франс-2020 подходит для отрыва.

 

  Со старта пелотон отправится на юго-восток к Массиву Централь. Дорога будет постепенно подниматься вверх. На первых 168 км маршрута велогонщики преодолеют ряд неровностей, двум из которых присвоены категории: 

 

   Кот-де-Сан-Мартан-Террессу (Côte de Saint-Martin-Terressusподъём 4-й категории, протяжённость 1,5 км, 261-393 м, перепад 132 м, средний градиент 8,8%, максимальный градиент 12%;

 

   Кот д'Эйбулёф (Côte d'Eybouleufподъем 4-й категории, протяжённость 2,2 км, 265-411 м, перепад 146 м, средний градиент 5,2%, максимальный градиент 8%.

 

  Заключительные 50 км начнутся с подъёма 3-й категории Кот-де-ла-Круа-дю-Пей (Côte de la Croix du Pey), протяжённость 4,8 км, 529-817 м, перепад 288 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%.

 

   После спуска новый подъём, на этот раз 2-й категории Сюк-о-Май (Suc au May), протяжённость 3,8 км, 637-903 м, перепад 266 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 12%. Подъём Сюк-о-Май впервые появляется на Тур де Франс.

 

  На вершине подъёма будет разыграна бонификационная премия и велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 10 км.

 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран

 

 

  Следующие 10 км пройдут по пересеченной местности, заключительные 5 км этапа - в некатегорийный подъём. На финише действует нейтрализация.


   Финишировать участники 12-го этапа Тур де Франс-2020 будут в городе Сарран (Sarran). Город расположен в департаменте Коррез региона Новая Аквитания. Город Сарран известен своим замечательными видами, так как расположен на вершине Пюи-де-Сарран (Puy de Sarran).

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран


   В Сарране расположен музей подарков, полученных бывшим президентом Франции Жаком Шираком от президентов других стран и делегаций со всего мира, и даров в честь важных событий региона, как например, Международный фестиваль фольклора, который проводится в августе. В музее находится 5018 экспоната, подаренных Жаку Шираку в период с 1995 по 2007 год. Это впечатляющая коллекция ценностей со всего мира, отражающая культурный отпечаток каждой страны. Дважды в год в стенах музея Ширака проводятся две временные выставки: коллекция от кутюр Диора и фотографии Яна Артюс-Бертрана (Yann Arthus-Bertrand), французского фотографа, фотожурналиста, кавалера ордена Почётного легиона и обладателя множества других наград, режиссёра документального фильма "Дом" (совместная работа с Люком Бессоном).

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - СарранТур де Франс-2020, превью этапов: 12 этап, Шовиньи - Сарран


   В городке также есть галло-римские развалины, свидетельствующие о том, как давно селились люди на этом месте. К достопримечательностям городка Сарран относится старинная мельница, которую населяет огромная колония летучих мышей. Мельница защищена законом и относится к зоне экологических, фаунистических и флористических интересов Франции.


   Ещё одной достопримечательностью Саррана является замок Бити (Château de Bity), построенный около 1500 года. Он принадлежал семье Де Сельве (de Selve). Замок с двумя башнями по бокам фасада до 1969 года был доступен для публики, но с тех пор как его в личную собственность приобрела семейная чета Ширак,  он закрыт для посещений.


Город Сарран в истории Тур де Франс


   Всего лишь во второй раз Город Сарран появится на маршруте Тур де Франс. На 16-м этапе Тур де Франс-2001 с самого старта было множество атак. На этот раз группа отрыва состояла из 7 человек, но сценарий повторился – отрыв из отрыва принёс победу Йенсу Фохту (Jens Voigt), который атаковал за 25 км до финиша, прихватив с собой Брэдли МакГи (Bradley McGee).


   Оставшиеся велогонщики пытались их догнать, но тщетно, преимущество Фохта и МакГи уже через 9 км составляло 40 секунд. А пелотон тем временем проигрывал отрыву 20 минут. Фохт и МакГи не имели возможности играть в спринтерские игры перед финишем, потому что на расстоянии минуты за ними были Александр Бочаров и Ники Соренсен (Nicki Sorensen).


   Финиш этапа проходил в лёгкий подъём, Фохт сбросил МакГи, который был настолько измучен, что рухнул на землю сразу после пересечения финишной черты. Австралийцу даже понадобилась кислородная подушка. Спринт из пелотона через 25 минут после финиша Фохта выиграл Эрик Цабель (Erik Zabel).

 

  

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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  1. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:15 | Регистрация: 8.07.2013

    Подходящий этап для победы с отрыва. Может Луценко попробует еще раз?

    ... Можно попробовать уйти вместе с Санчесом, все таки профиль не совсем идеальный для Алексея.

  2. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:28 | Регистрация: 30.06.2017

    Этот профиль под Лулу. А двоим им никто не даст уйти в отрыв. И Лопеса кто будет оберегать.. Да и Изагирре потеряли из за травмы еще. Но Астана я думаю пошлет кого нибудь.

    Вся жизнь это гонка.
    1. Имя: Алишер

      старт-шоссе 82

      Сегодня, 22:02 | Регистрация: 8.07.2013

      А что ждать? Остается только завтра или послезавтра.Больше подходящих этапов нет.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    старт-шоссе 82-Фото
    А что ждать? Остается только завтра или послезавтра.Больше подходящих этапов нет.
  • ded_le
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    ded_le-Фото
    Я думал снимут только финишные очки, но сняли еще и с промежуточного.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Maxim Popov-Фото

    Не знаю, но если Саган главное лицо Джиро, думаю все ставки на него

  • ded_le
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    ded_le-Фото
    Безопасно - значит никого не толкая и никуда не влетая. Если нет такого варианта, значит не обгонять совсем.
    А Саган выбрал опасный вариант. Но что если бы Ван Арт от этого толчка не удержался и влетел в колесо Беннету?
  • Astanaforever
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    Astanaforever-Фото
    Этот профиль под Лулу. А двоим им никто не даст уйти в отрыв. И Лопеса кто будет оберегать.. Да и Изагирре потеряли из за травмы еще. Но Астана я думаю пошлет кого нибудь.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Maxim Popov-Фото

    Посмотрите видео с камеры которая снимает спереди гонщиков, там явно торчала ножка забора и еслиб Петя не толкнул Ван Арта то полетел бы как Якобсен и было бы намного опаснее для всех. Притензии надо как раз к организаторам предъявлять за то что заборы стоят хаотично. Что сложного сделать последние 200 метров из каких то ровных мягких ограждений? нафига нужны эти заборы с торчащими под углом ножками!?!?!? Одного Якобсена мало, надо чтоб кто-то помер наверное

  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    patar-Фото

    Цитата: Гонщик
    У него выхода другого не было , иначе завал , Саган всё делал очень грамотно и корректно

    Да, конечно. Сделал корректно, и Ван Арту было куда уходить, и Саган явно был быстрее, и на спринт это никак не повлияло. Но если простить такое из-за борьбы за зеленую майку, то в любой ситуации можно будет рассматривать "корректность" и аккуратность" маневров. Разреши это и каждый начнет толкатся на финише, а это приведет к последствиям.

    Так что, хоть и болею я за Сагана, и видно было, что он может таки составить конкуренцию в спринте, но мы должны признать, что решение справедливо, хоть и жестоко.

     

    Кстати, не думаю, что он сойдет. Не в его характере. Хотя, если сильно задепресирует - то все может быть.

     

    Цитата: Maxim Popov
    может подготовится к джиро получше.

    А что Аккерман Джиро не едет? Я думал, что Саган будет возить Аккермана на джиро...

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Николай Степаныч-Фото
    А не надо ничего прокручивать. Нужно не бодаться, не толкаться локтями и плечами, не менять траекторию в финишном створе кроме как когда ты выходишь с колеса. Вне зависимости от последствий. И никакие штрафы тебе не грозят.
  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Maxim Popov-Фото
    Цитата: Бакеша
    А что случилось с Ионом Иззагире?
    Упал, травма похоже сильная
  • Бакеша
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (32)
    Бакеша-Фото
    А что случилось с Ионом Иззагире?

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