Тур де Франс-2020, превью этапов: 2 этап, Ницца - Ницца

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020



На старт второго этапа участники Тур де Франс (Tour de France)-2020 вновь выйдут в Ницце (Nice). Город Ницца — это очень старый и красивый город с большим количеством выдающихся архитектурных сооружений. Основной достопримечательностью считают Английскую Набережную (Promenade des Anglais) - роскошный приморский бульвар длиной 7 км, получивший такое название благодаря своему первому посетителю – английской королеве Виктории.

Набережную начали строить в 1820 году. Это, пожалуй, главное место в Ницце. Здесь отдыхают на пляже туристы, прогуливаются горожане, кто-то выходит на пробежку или катается на роликах, или велосипеде. Любителям шоссейного велоспорта набережная очень хорошо знакома, ведь в Ницце заканчивается весенняя многодневная велогонка Париж-Ницца (Paris-Nice), и вот, в который раз за историю Тур де Франс, пройдет один из этапов Большой Петли.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020



Стиль Английской Набережной задают здания XIX-XX веков, среди которых особенно выделяются два - "Дворец Средиземноморья" (Palais de la Mediterranee) и отель "Негреско" (Negresco).

"Дворец Средиземноморья" - это роскошный отель в стиле 20-х годов с самым большим в городе казино, которое было полностью реконструировано и отреставрировано всего лишь несколько лет назад.



Отель класса люкс "Негреско" построен в 1906 году. Металлический каркас розового купола отеля был выкован в мастерской Гюстава Эйфеля. Стиль оформления номеров и апартаментов в которых предпочитают останавливаться знаменитости и представители знати, а также президенты различных государств, не повторяется.



Английская Набережная вошла в современную историю Франции и Ниццы и террористической атакой, совершенной на ней всего несколько лет назад. Вечером 14 июля 2016 года собралось множество людей, чтобы понаблюдать за пиротехническим представлением в честь Дня взятия Бастилии. По словам очевидцев, примерно в 22:30 (UTC+2), когда салют завершился, а часть собравшихся уже начинала расходиться, на набережную со скоростью примерно 60—70 км/ч выехал белый грузовик Renault Midlum 300, с разгона врезавшийся в толпу. Грузовик не остановился. Машина делала зигзаги, чтобы задавить как можно больше людей.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная после теракта



Первыми на его действия отреагировали трое полицейских, которые бежали за грузовиком примерно 200 м. Водителя также попытался остановить мужчина на мотоцикле: подъехав к кабине и запрыгнув на подножку, он намеренно направил мотоцикл под колёса машины, но это её не остановило. Через открытое окно грузовика мотоциклист смог нанести несколько ударов в лицо террористу. Тот перезарядил пистолет и попытался выстрелить в него, но оружие дало осечку. Тогда террорист ударил мотоциклиста прикладом пистолета и тот выпал с грузовика, получив ранения средней тяжести.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная после теракта

Водитель грузовика проехал около 2 км и остановился, начав стрелять по прохожим и полиции, которые бросились ему наперерез и начали стрелять по грузовику. Под конец к ним присоединились две вооружённые группы спецназа. Было сделано несколько десятков выстрелов по кабине водителя, он был застрелен. В кабине силовиками был обнаружен пистолет, а также муляж другого огнестрельного оружия и гранаты.



На утро Английская Набережная предстала перед глазами местных жителей в кошмарном виде – накрытые полотном трупы, люди оплакивающие убитых родных, лужи крови и тянущиеся за ними следы шин грузовика.



Среди 86 погибших в этом теракте были представители 19 стран, в том числе России, Казахстана, Грузии, Украины, Эстонии. Набережная Англичан еще несколько дней выглядела похоронным мемориалом усыпанным огромным количеством цветов, свечей, флагов, плакатов и мягких игрушек.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная после теракта

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная после теракта



Местными жителями был устроен «памятник» и на месте гибели террориста — это место было наполнено различным мусором и больше напоминало помойную кучу. Многие подходили и не скрывая злости плевали на это место.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная после теракта



Горожане до сих пор тяжело вспоминают об этом страшном дне. На вилле-музее Массена установлен мемориал памяти. Имена всех жертв трагедии были оформлены в виде гигантского сердца. Сюда же были перенесены портреты, фотографии, сувениры, игрушки, оставленные близкими и горожанами в последующие после теракта дни на месте трагедии.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная Церемония памяти погибших в теракте 14 июля 2016

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная Церемония памяти погибших в теракте 14 июля 2016

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice), Английская Набережная Церемония памяти погибших в теракте 14 июля 2016



С тех пор каждый год 14 июля у мемориала проходит памятная церемония, где зачитываются имена всех погибших и зажигаются свечи. А вечером, ввысь направляются 86 луча сверхмощных софитов, сходясь в небесной выси в одну точку.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 2 этап, Ницца



Чуть в стороне от Набережной расположена Площадь Массена (Place Massena) - центр Ниццы, соединяющий Набережную Англичан, Старую Ниццу (Vieux Nice) и коммерческий центр города. Площадь Массена легко узнаваема по монументу в виде огромной дуги - Арка Вене (Arc de Venet). Великолепная арка работа французского скульптора Бернара Вене (Bernar Vene), автора целого ряда всемирно известных гигантских металлических конструкций «под ржавчину». Располагается арка в Садах Альберта I рядом с Площадью Массена. Еще одно его «ржавое» творение стоит на Английской Набережной.



На Площади Массена расположен еще один известный отель - "Ле Рояль" (Hôtel Le Royal), главным украшением отеля является хрустальная люстра, подаренная отелю царем Николаем II, - точно такая же находится в Кремле.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020



В 2007 году в Ницце появилась первая трамвайная линия, которая соединяет северо-запад с северо-востоком города, обслуживая центр города в форме буквы «U».



С окончанием строительства второй трамвайной линии в конце 2019 года, весь городской общественный транспорт начал работать по совершенно новым правилам. Линия 2, открытая в 2018 году в несколько этапов, соединяет порт Ниццы с востока на запад с аэропортом (две отдельные ветки) и районом Аренас, где находится деловой и административный центр Ниццы. Четверть пути второй линии трамвая пересекают город под землей, и на некоторых участках, скорость трамвая развивается до 70 км/ч.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020



Более 800 автобусов общественного транспорта были сняты с обслуживания населения. Оставшиеся автобусные маршруты получили новые номера и новые маршруты. Для всех горожан, годами пользовавшимися одними и теми же автобусными маршрутами, день начало нового расписания движения общественного транспорта стал настоящим хаусом.

Жемчужина Лазурного берега и Французской Ривьеры город Ницца (Nice) принимает Тур де Франс (Tour de France)-2020



С открытием трамвайного сообщения Площадь Массена окончательно оказалась на новом этапе своего существования. Теперь Площадь Массена, по которой раньше свободно курсировал автотранспорт, стала огромной пешеходной и парковой зоной для отдыха, с аллеями, газонами, фонтанами и детскими



Альтиметрия 2-го этапа

Ницца (Nice, административный центр департамента Приморские Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) во второй раз на Тур де Франс-2020 принимает старт и финиш этапа. Участников ожидает горный этап в Приморских Альпах (Alpes Maritimes).

Со старта пелотон отправится на север и начнет плавно подниматься. На 16 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт.

Проехав около 45 км на север, велогонщики повернут на восток и начнут восхождение в подъём 1-й категории Коль де ла Кольмиан / Вальдеблор (Col de la Colmiane / Valdeblore), протяжённость 16,3 км, 480-1500 м, перепад 1020 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%.

Это первый подъем 1-й категории на Тур де Франс-2020. Коль де ла Кольмиан появляется на Тур де Франс в третий раз, впервые в 1973 году, тогда первым был Педро Торрес. На Париж-Ницце 2018 года здесь был финиш этапа.

К подножию следующего подъёма приведёт скоростной спуск протяженностью 22 км.

Подъём 1-й категории Коль де Тюрини (Col de Turini), протяжённость 14,9 км, 510-1607 м, перепад 1097 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 14% на Тур де Франс появляется в четвёртый раз, впервые в 1948 году, тогда первым был Луи «Луизон» Бобе (Louis “Louison” Bobet). На Коль де Тюрини также финишировал этап Париж-Ницце 2019 года.

Далее скоростной спуск протяженностью 42 км доходит практически до побережья.

Развернувшись на восток, велогонщики начнут восхождение на Коль д’Эзе (Col d’Èze) подъем 2-й категории, протяжённость 7,8 км, 17-490 м, перепад 473 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. Первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2020.

После 15-км спуска и пересечения линии финиша этапа разворот на север и новое восхождение к Коль д’Эзе, но на этот раз только до вершины Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%.

Во время второго прохождения подъёма Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) на нём будет разыграна первая бонификационная премия Тур де Франс-2020, первый гонщик получает 8 секунд, второй - 5 секунд, третий - 2 секунды.

С вершины, которая находится за 9 км до финиша этапа, к побережью поведёт извилистый спуск. Заключительный километр проложен с востока на запад вдоль Лазурного побережья Средиземного моря, как и на заключительном этапе многих версий Париж-Ниццы. На финише этапа действует нейтрализация.

Фаворитами 2-го этапа можно назвать француза Жулиана Алафилиппа, испанца Алехандро Вальверде, словенца Приможа Роглича, словака Петера Сагана, бельгийцев Ваута ван Арта и Грега Ван Авермата и многих других.

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