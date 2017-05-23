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- Дата:
- Сегодня, 16:28
Тур де Франс-2020, превью этапов: 2 этап, Ницца - Ницца
На старт второго этапа участники Тур де Франс (Tour de France)-2020 вновь выйдут в Ницце (Nice). Город Ницца — это очень старый и красивый город с большим количеством выдающихся архитектурных сооружений. Основной достопримечательностью считают Английскую Набережную (Promenade des Anglais) - роскошный приморский бульвар длиной 7 км, получивший такое название благодаря своему первому посетителю – английской королеве Виктории.
Набережную начали строить в 1820 году. Это, пожалуй, главное место в Ницце. Здесь отдыхают на пляже туристы, прогуливаются горожане, кто-то выходит на пробежку или катается на роликах, или велосипеде. Любителям шоссейного велоспорта набережная очень хорошо знакома, ведь в Ницце заканчивается весенняя многодневная велогонка Париж-Ницца (Paris-Nice), и вот, в который раз за историю Тур де Франс, пройдет один из этапов Большой Петли.
Стиль Английской Набережной задают здания XIX-XX веков, среди которых особенно выделяются два - "Дворец Средиземноморья" (Palais de la Mediterranee) и отель "Негреско" (Negresco).
"Дворец Средиземноморья" - это роскошный отель в стиле 20-х годов с самым большим в городе казино, которое было полностью реконструировано и отреставрировано всего лишь несколько лет назад.
Отель класса люкс "Негреско" построен в 1906 году. Металлический каркас розового купола отеля был выкован в мастерской Гюстава Эйфеля. Стиль оформления номеров и апартаментов в которых предпочитают останавливаться знаменитости и представители знати, а также президенты различных государств, не повторяется.
Английская Набережная вошла в современную историю Франции и Ниццы и террористической атакой, совершенной на ней всего несколько лет назад. Вечером 14 июля 2016 года собралось множество людей, чтобы понаблюдать за пиротехническим представлением в честь Дня взятия Бастилии. По словам очевидцев, примерно в 22:30 (UTC+2), когда салют завершился, а часть собравшихся уже начинала расходиться, на набережную со скоростью примерно 60—70 км/ч выехал белый грузовик Renault Midlum 300, с разгона врезавшийся в толпу. Грузовик не остановился. Машина делала зигзаги, чтобы задавить как можно больше людей.
Первыми на его действия отреагировали трое полицейских, которые бежали за грузовиком примерно 200 м. Водителя также попытался остановить мужчина на мотоцикле: подъехав к кабине и запрыгнув на подножку, он намеренно направил мотоцикл под колёса машины, но это её не остановило. Через открытое окно грузовика мотоциклист смог нанести несколько ударов в лицо террористу. Тот перезарядил пистолет и попытался выстрелить в него, но оружие дало осечку. Тогда террорист ударил мотоциклиста прикладом пистолета и тот выпал с грузовика, получив ранения средней тяжести.
Водитель грузовика проехал около 2 км и остановился, начав стрелять по прохожим и полиции, которые бросились ему наперерез и начали стрелять по грузовику. Под конец к ним присоединились две вооружённые группы спецназа. Было сделано несколько десятков выстрелов по кабине водителя, он был застрелен. В кабине силовиками был обнаружен пистолет, а также муляж другого огнестрельного оружия и гранаты.
На утро Английская Набережная предстала перед глазами местных жителей в кошмарном виде – накрытые полотном трупы, люди оплакивающие убитых родных, лужи крови и тянущиеся за ними следы шин грузовика.
Среди 86 погибших в этом теракте были представители 19 стран, в том числе России, Казахстана, Грузии, Украины, Эстонии. Набережная Англичан еще несколько дней выглядела похоронным мемориалом усыпанным огромным количеством цветов, свечей, флагов, плакатов и мягких игрушек.
Местными жителями был устроен «памятник» и на месте гибели террориста — это место было наполнено различным мусором и больше напоминало помойную кучу. Многие подходили и не скрывая злости плевали на это место.
Горожане до сих пор тяжело вспоминают об этом страшном дне. На вилле-музее Массена установлен мемориал памяти. Имена всех жертв трагедии были оформлены в виде гигантского сердца. Сюда же были перенесены портреты, фотографии, сувениры, игрушки, оставленные близкими и горожанами в последующие после теракта дни на месте трагедии.
С тех пор каждый год 14 июля у мемориала проходит памятная церемония, где зачитываются имена всех погибших и зажигаются свечи. А вечером, ввысь направляются 86 луча сверхмощных софитов, сходясь в небесной выси в одну точку.
Чуть в стороне от Набережной расположена Площадь Массена (Place Massena) - центр Ниццы, соединяющий Набережную Англичан, Старую Ниццу (Vieux Nice) и коммерческий центр города. Площадь Массена легко узнаваема по монументу в виде огромной дуги - Арка Вене (Arc de Venet). Великолепная арка работа французского скульптора Бернара Вене (Bernar Vene), автора целого ряда всемирно известных гигантских металлических конструкций «под ржавчину». Располагается арка в Садах Альберта I рядом с Площадью Массена. Еще одно его «ржавое» творение стоит на Английской Набережной.
На Площади Массена расположен еще один известный отель - "Ле Рояль" (Hôtel Le Royal), главным украшением отеля является хрустальная люстра, подаренная отелю царем Николаем II, - точно такая же находится в Кремле.
В 2007 году в Ницце появилась первая трамвайная линия, которая соединяет северо-запад с северо-востоком города, обслуживая центр города в форме буквы «U».
С окончанием строительства второй трамвайной линии в конце 2019 года, весь городской общественный транспорт начал работать по совершенно новым правилам. Линия 2, открытая в 2018 году в несколько этапов, соединяет порт Ниццы с востока на запад с аэропортом (две отдельные ветки) и районом Аренас, где находится деловой и административный центр Ниццы. Четверть пути второй линии трамвая пересекают город под землей, и на некоторых участках, скорость трамвая развивается до 70 км/ч.
Более 800 автобусов общественного транспорта были сняты с обслуживания населения. Оставшиеся автобусные маршруты получили новые номера и новые маршруты. Для всех горожан, годами пользовавшимися одними и теми же автобусными маршрутами, день начало нового расписания движения общественного транспорта стал настоящим хаусом.
С открытием трамвайного сообщения Площадь Массена окончательно оказалась на новом этапе своего существования. Теперь Площадь Массена, по которой раньше свободно курсировал автотранспорт, стала огромной пешеходной и парковой зоной для отдыха, с аллеями, газонами, фонтанами и детскими
Альтиметрия 2-го этапа
Ницца (Nice, административный центр департамента Приморские Альпы, регион Прованс - Альпы - Лазурный берег) во второй раз на Тур де Франс-2020 принимает старт и финиш этапа. Участников ожидает горный этап в Приморских Альпах (Alpes Maritimes).
Со старта пелотон отправится на север и начнет плавно подниматься. На 16 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт.
Проехав около 45 км на север, велогонщики повернут на восток и начнут восхождение в подъём 1-й категории Коль де ла Кольмиан / Вальдеблор (Col de la Colmiane / Valdeblore), протяжённость 16,3 км, 480-1500 м, перепад 1020 м, средний градиент 6,3%, максимальный градиент 10%.
Это первый подъем 1-й категории на Тур де Франс-2020. Коль де ла Кольмиан появляется на Тур де Франс в третий раз, впервые в 1973 году, тогда первым был Педро Торрес. На Париж-Ницце 2018 года здесь был финиш этапа.
К подножию следующего подъёма приведёт скоростной спуск протяженностью 22 км.
Подъём 1-й категории Коль де Тюрини (Col de Turini), протяжённость 14,9 км, 510-1607 м, перепад 1097 м, средний градиент 7,4%, максимальный градиент 14% на Тур де Франс появляется в четвёртый раз, впервые в 1948 году, тогда первым был Луи «Луизон» Бобе (Louis “Louison” Bobet). На Коль де Тюрини также финишировал этап Париж-Ницце 2019 года.
Далее скоростной спуск протяженностью 42 км доходит практически до побережья.
Развернувшись на восток, велогонщики начнут восхождение на Коль д’Эзе (Col d’Èze) подъем 2-й категории, протяжённость 7,8 км, 17-490 м, перепад 473 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. Первый подъем 2-й категории на Тур де Франс-2020.
После 15-км спуска и пересечения линии финиша этапа разворот на север и новое восхождение к Коль д’Эзе, но на этот раз только до вершины Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) протяжённость 5 км, 17-338 м, перепад 321 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 10%.
Во время второго прохождения подъёма Коль-де-Катр-Шемен (Col des Quatre Chemins) на нём будет разыграна первая бонификационная премия Тур де Франс-2020, первый гонщик получает 8 секунд, второй - 5 секунд, третий - 2 секунды.
С вершины, которая находится за 9 км до финиша этапа, к побережью поведёт извилистый спуск. Заключительный километр проложен с востока на запад вдоль Лазурного побережья Средиземного моря, как и на заключительном этапе многих версий Париж-Ниццы. На финише этапа действует нейтрализация.
Фаворитами 2-го этапа можно назвать француза Жулиана Алафилиппа, испанца Алехандро Вальверде, словенца Приможа Роглича, словака Петера Сагана, бельгийцев Ваута ван Арта и Грега Ван Авермата и многих других.
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До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!
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