15 октября в Париже состоялась презентация маршрута Тур де Франс-2020. Из-за Олимпийских Игр в Токио 107-й выпуск французского Гран-тура стартует раньше, чем обычно, 27 июня, а финиширует 19 июля. Гран-депар, торжественный старт Тур де Франс-2020 состоится в Ницце, где 1-й этап и стартует, и финиширует.

Общая протяжённость маршрута, проложенного по часовой стрелке от Ниццы до Парижа составит 3470 км. В 2020 году Большая Петля проедет по 6 регионам и 32 департаментам Франции, ни разу не выходя за границы страны в отличие от прошлых выпусков.

Маршрут будет состоять из 9 равнинных, 3 среднегорных, 8 горных этапов с горным фишием (Orcieres-Merlette, Puy Mary, Grand Colombier, Meribel Col de la Louze), 1 индивидуальной гонки на время и двух дней отдыха.

Горы Тур де Франс-2020

В общей сложности маршрут 107-го выпуска Тур де Франс будет включать в себя 29 подъёмов разной степени сложности и горных финишей 2-й, 1-й и высшей категории. 13 подъёмов – в Альпах, 7 – в Массиве Централь, 5 – в Пиренеях, 3 – в Юре, 1 – в Вогезах.

Уже на 2-м этапе гонщиков ждёт 3700 м подъёмов, последний из которых за 9 км до финиша.

В Пиренеях пройдут 2 этапа без горных финишей. На 8-м этапе в маршрут войдут Port de Bales и Col de Peyresourde.

Массив Централь на этот раз предложит горный финиш на высоте 1589 м на вершине Па-де-Пейроль (Пюи Мари/Pas de Peyrol (Puy Mary) в Оверни.

Вторая неделя включает в себя прохождение Le Mont Revard и Mont Du Chat в Юре (Jura) и Гран-Коломбье в Альпах. Третья неделя будет включать этап с финишем на высоте 2304 м, на новой для Тур де Франс вершине Cole de la Loze. Это седьмой по высоте перевал Франции.

На 2-м, 6-м, 8-м, 9-м, 12-м, 13-м, 16-м и 18-м этапе на горных вершинах будут разыграны 8, 5 и 2 бонусных секунды.

В меню 107-го выпуска Тур де Франс будет пять горных хребтов – сначала участники поедут в Альпы, затем последуют Массив Централь, Пиренеи, Юра, снова Альпы и Вогезы.

В гонке появится 4 новых горы – Коль де ла Люзетт (Col de la Lusette), Сюко Май (Sucau May) в Массиве Централь, Коль де ла Урсер (Col de la Hourcere) в Пиренеях и Коль де ла Лоз (Col de la Loze) в Альпах. К Коль де ла Мадлен (Col de la Madeleine) поведёт новая извилистая дорога.

Всего одна индивидуальная гонка на время, которую организаторы поставили на предпоследний этап трёхнедельного марафона – 36-км разделка с финишем на Планш-де-Бель-Фий определит победителя Тур де Франс-2020.

На финише каждого этапа (кроме ITT) будут разыграны 10, 6 и 4 секунды бонификации.

27.06 Суббота. Этап 1: Nice Moyen - Pays Nice, 156 км

28.06 Воскресенье. Этап 2: Nice Haut - Pays Nice, 187 км



29.06 Понедельник. Этап 3: Nice - Sisteron, 198 км

30.06 Вторник. Этап 4: Sisteron - Orcières-Merlette, 157 км



01.07 Среда. Этап 5: Gap - Privas, 183 км

02.07 Четверг. Этап 6: Le Teil - Mont Aigoual, 191 км



03.07 Пятница. Этап 7: Millau - Lavaur, 168 км

04.07 Суббота. Этап 8: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 140 км



05.07 Воскресенье. Этап 9: Pau - Laruns, 154 км



06.07 Понедельник. День отдыха:

07.07 Вторник. Этап 10: Île d’Oléron Le Château-d’Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, 170 км

08.07 Среда. Этап 11: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167 км

09.07 Четверг. Этап 12: Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 км

10.07 Пятница. Этап 13: Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191 км



11.07 Суббота. Этап 14: Clermont-Ferrand - Lyon, 197 км

12.07 Воскресенье. Этап 15: Lyon - Grand Colombier, 175 км



13.07 Понедельник. День отдыха:,

14.07 Вторник. Этап 16: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 км



15.07 Среда. Этап 17: Grenoble Méribel - Col de la Loze, 168 км



16.07 Четверг. Этап 18: Méribel - La Roche-sur-Foron, 168 км



17.07 Пятница. Этап 19: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 км

18.07 Суббота. Этап 20: Lure - La Planche des Belles Filles (ITT), 36 км



19.07 Воскресенье. Этап 21: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées, 122 км