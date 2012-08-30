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Презентация маршрута Тур де Франс-2020

 

 

  15 октября в Париже состоялась презентация маршрута Тур де Франс-2020. Из-за Олимпийских Игр в Токио 107-й выпуск французского Гран-тура стартует раньше, чем обычно, 27 июня, а финиширует 19 июля. Гран-депар, торжественный старт Тур де Франс-2020 состоится в Ницце, где 1-й этап и стартует, и финиширует. 

 

  Общая протяжённость маршрута, проложенного по часовой стрелке от Ниццы до Парижа составит 3470 км. В 2020 году Большая Петля проедет по 6 регионам и 32 департаментам Франции, ни разу не выходя за границы страны в отличие от прошлых выпусков.

 

  Маршрут будет состоять из 9 равнинных, 3 среднегорных, 8 горных этапов с горным фишием (Orcieres-Merlette, Puy Mary, Grand Colombier, Meribel Col de la Louze), 1 индивидуальной гонки на время и двух дней отдыха.

 

Горы Тур де Франс-2020

 

 

 

  В общей сложности маршрут 107-го выпуска Тур де Франс будет включать в себя 29 подъёмов разной степени сложности и горных финишей  2-й, 1-й и высшей категории. 13 подъёмов – в Альпах, 7 – в Массиве Централь, 5 – в Пиренеях, 3 – в Юре, 1 – в Вогезах.

 

  Уже на 2-м этапе гонщиков ждёт 3700 м подъёмов, последний из которых за 9 км до финиша.

 

  В Пиренеях пройдут 2 этапа без горных финишей. На 8-м этапе в маршрут войдут Port de Bales и Col de Peyresourde. 

 

  Массив Централь на этот раз предложит горный финиш на высоте 1589 м на вершине Па-де-Пейроль (Пюи Мари/Pas de Peyrol (Puy Mary) в Оверни.

Вторая неделя включает в себя прохождение Le Mont Revard и Mont Du Chat в Юре (Jura) и Гран-Коломбье в Альпах. Третья неделя будет включать этап с финишем на высоте 2304 м, на новой для Тур де Франс вершине Cole de la Loze. Это седьмой по высоте перевал Франции.

 

  На 2-м, 6-м, 8-м, 9-м, 12-м, 13-м, 16-м и 18-м этапе на горных вершинах будут разыграны 8, 5 и 2 бонусных секунды.

 

   В меню 107-го выпуска Тур де Франс будет пять горных хребтов – сначала участники поедут в Альпы, затем последуют Массив Централь, Пиренеи, Юра, снова Альпы и Вогезы.

 

  В гонке появится 4 новых горы – Коль де ла Люзетт (Col de la Lusette), Сюко Май (Sucau May) в Массиве Централь, Коль де ла Урсер (Col de la Hourcere) в Пиренеях и Коль де ла Лоз (Col de la Loze) в Альпах. К Коль де ла Мадлен (Col de la Madeleine) поведёт новая извилистая дорога.

 

   Всего одна индивидуальная гонка на время, которую организаторы поставили на предпоследний этап трёхнедельного марафона – 36-км разделка с финишем на Планш-де-Бель-Фий определит победителя Тур де Франс-2020.

 

  На финише каждого этапа (кроме ITT) будут разыграны 10, 6 и 4 секунды бонификации. 

 

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2020

 

 

 

27.06 Суббота. Этап 1: Nice Moyen - Pays Nice, 156 км
28.06 Воскресенье. Этап 2: Nice Haut - Pays Nice, 187 км 

 


29.06 Понедельник. Этап 3: Nice - Sisteron, 198 км
30.06 Вторник. Этап 4: Sisteron - Orcières-Merlette, 157 км 

 


01.07 Среда. Этап 5: Gap - Privas, 183 км
02.07 Четверг. Этап 6: Le Teil - Mont Aigoual, 191 км 

 


03.07 Пятница. Этап 7: Millau - Lavaur, 168 км
04.07 Суббота. Этап 8: Cazères-sur-Garonne - Loudenvielle, 140 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2020


05.07 Воскресенье. Этап 9: Pau - Laruns, 154 км

 

 


06.07 Понедельник. День отдыха:
07.07 Вторник. Этап 10: Île d’Oléron Le Château-d’Oléron - Île de Ré Saint-Martin-de-Ré, 170 км
08.07 Среда. Этап 11: Châtelaillon-Plage - Poitiers, 167 км
09.07 Четверг. Этап 12: Chauvigny - Sarran Corrèze, 218 км
10.07 Пятница. Этап 13: Châtel-Guyon - Puy Mary Cantal, 191 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2020


11.07 Суббота. Этап 14: Clermont-Ferrand - Lyon, 197 км
12.07 Воскресенье. Этап 15: Lyon - Grand Colombier, 175 км 

 

 


13.07 Понедельник. День отдыха:,
14.07 Вторник. Этап 16: La Tour-du-Pin - Villard-de-Lans, 164 км 

 


15.07 Среда. Этап 17: Grenoble Méribel - Col de la Loze, 168 км

 

 Презентация маршрута Тур де Франс-2020


16.07 Четверг. Этап 18: Méribel - La Roche-sur-Foron, 168 км 

 


17.07 Пятница. Этап 19: Bourg-en-Bresse - Champagnole, 160 км
18.07 Суббота. Этап 20: Lure - La Planche des Belles Filles (ITT), 36 км 

 


19.07 Воскресенье. Этап 21: Mantes-la-Jolie - Paris Champs-Élysées, 122 км

 

Презентация маршрута Тур де Франс-2020

Презентация маршрута Тур де Франс-2020

Презентация маршрута Тур де Франс-2020

Crédit : @A.S.O.

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020 Мировой Тур UCI

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  1. Имя: Ольга

    Earl57

    Сегодня, 14:14 | Регистрация: 7.12.2014

    Юэн пригорюнился на презентации - спринтерам вроде него ловить там особо нечего. Очень горный будет Тур в следующем году. Но и Берналя почему-то маршрут не вдохновил. Когда говорили про горную разделку на 20-м этапе, он грустно слегка скривил губы. 

    Зато Тибо Пино радостно улыбался, маршрут ему явно понравился.

    Фрум все еще заметно прихрамывает когда идет. Как всегда внимательно следил за презентацией, и никаких эмоций внешне

  2. RVL

    Сегодня, 14:27 | Регистрация: 30.08.2012

    Лучше гор, могут быть только горы! 

    Наконец-то минимум ваты на тдф и заточек под конкретных персонажей . 

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Gree-Tour of Guangxi

ОПРОС

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Комментарии

  • RVL
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (2)
    RVL-Фото

    Лучше гор, могут быть только горы! 

    Наконец-то минимум ваты на тдф и заточек под конкретных персонажей . 

  • Earl57
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (2)
    Earl57-Фото

    Юэн пригорюнился на презентации - спринтерам вроде него ловить там особо нечего. Очень горный будет Тур в следующем году. Но и Берналя почему-то маршрут не вдохновил. Когда говорили про горную разделку на 20-м этапе, он грустно слегка скривил губы. 

    Зато Тибо Пино радостно улыбался, маршрут ему явно понравился.

    Фрум все еще заметно прихрамывает когда идет. Как всегда внимательно следил за презентацией, и никаких эмоций внешне

  • Ice
    Винченцо Нибали: «Смена команд ... (6)
    Ice-Фото

    Нибали еще на сезон как минимум хватит, если здоровье не даст сбой и подготовку правильно проведут. В этом сезоне он может и не был в огне, но ехал не хуже бОльшей части генеральщиков, а это показатель. Да и Джиро был проигран не из-за слабости, перехитрил сам себя по итогу. Следил за Рогличем, а Карапас в этом время смог наказать всех хитрецов))) С тактикой от обороны можно выигрывать и в таком возрасте. Никто не застрахован от слабостей, Нибали об этом знает очень хорошо. Можно быть слабее, не давать острых рывков в гору, но за счет стабильности обойти тех, кто силушку не рассчитал)))

    Почему-то многие не сомневаются, что Фрум вернет кондиции после такой травмы, которая большинству карьеру бы закончила. Нибали всего на 5 месяцев старше, в плане усердия точно не хуже Фрума. Есть только один момент - хватит ли мотивации?

  • Ice
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (6)
    Ice-Фото

    Несколько сильных гонщиков?)))) У мувиков эта политика лишь раз успех принесла, а так все больше разброд и шатание - каждый одеяльце на себя, грегари путаются, кому помогать и устают намного больше, так как помогать приходится много и часто. Но с иерархией Инеоса таких проблем быть не должно, у дракона по-любому будет главная голова, которую остальные не будут кусать за шею при каждом удобном случае. 

  • kabachok
    Ломбардия-2019. Результаты (29)
    kabachok-Фото

    Моллема...Гесинк...Крёйсвейк - когда-то "золотая молодёжь" голландского велоспорта. Рабобанк был хорош...

    раз за Бауке! достойный гонщик.



    Цитата: kabachok
    Моллема...Гесинк...Крёйсвейк - когда-то "золотая молодёжь" голландского велоспорта. Рабобанк был хорош...
    рад за Бауке! достойный гонщик.

  • Gonza Golanov
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (6)
    Gonza Golanov-Фото
    Отлично! Ждём Фруми-шоу!
  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали: «Смена команд ... (6)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: rude_rider
    не так уж и много осталось именитых старичков
    так что как всегда будем болеть за нибали иногда))

    будем-будем ) болеть "против" вообще вредно для здоровья! тут многие не в курсе этого и гробят себя почём зря

    за одну только его Санрему можно закрыть глаза на любой стариковский маразм!

  • motte
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (6)
    motte-Фото

    Шкипер вчера сказал, что заручился поддержкой эгана на тдф 2020

    Лидером идёт шкипер и только шкипер

    Тдф 2020 уже начался для Ская

  • rude_rider
    Винченцо Нибали: «Смена команд ... (6)
    rude_rider-Фото

    не так уж и много осталось именитых старичков

    так что как всегда будем болеть за нибали иногда))

     

  • Gonza Golanov
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (6)
    Gonza Golanov-Фото

    Только сейчас узнал, что означает название SiDi )))

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