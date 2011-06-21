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Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион

Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион


   Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand). Это столица региона Овернь (Auvergne) и департамента Пюи-де-Дом (Puy-de-Dôme). Клермон-Ферран вырос на склоне потухшего вулкана, на так называемом Центральном Массиве, горной гряде, на высоте более 400 метров над уровнем моря. Здесь все необычно, начиная от окружающего пейзажа и заканчивая двойным названием города, символизирующим окончание оставшейся в веках борьбы между графами Овернскими и епископами Клермонскими. «Вулканический» город с уникальным культурным наследием. Здесь находятся памятники разных эпох и штаб-квартира легендарной компании «Мишлен» (Michelin), выпускающей знаменитые шины и «Красный гид» лучших ресторанов мира.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион


   Первые гиды, издаваемые братьями Мишлен, распространялись бесплатно и представляли собой списком мест, которые могли бы пригодиться путешественнику. Спрос на информацию такого рода привел к тому, что с 1920 года путеводители начинают продавать, а рестораны с высокими ценами отмечают одной звездой в форме цветка. Содержание гида неоднократно трансформировали, и в итоге через шесть лет появился уникальный для своего времени ресторанный рейтинг, где за основу классификации бралась уже не ценовая политика, а уровень и качество обслуживания.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион


   Стратегическое расположение Клермон-Феррана в центре Франции, на перекрестке Европы, сыграло важную роль в истории и названии города. В древние времена он назывался Немесс и являлся центром земли галлов, который в I в. до н.э. завоевали римляне во главе с Цезарем. В средние века Клермон стал резиденцией епископов, и им неоднократно пытались завладеть графы Оверни, но после безуспешных попыток основали рядом город Монферран. В 1630 году по указу Людовика XIII был образован Клермон-Ферран, объединивший два этих города. В 1623 году здесь родился великий ученый Паскаль, в 1889 был основан знаменитый концерн Michelin. А сегодня удивительная история «двойного» города проявляется в его многообразии и особой атмосфере.


   Близ города расположен курортный городок Руайя (Royat). Также рядом с Клермон-Ферраном расположен вулканологический парк «Вулкания».


Город Клермон-Ферран в истории Тур де Франс


   Город Клермон-Ферран вписывает своё имя в историю Большой Петли в 14-й раз, из них 9 стартов и 3 финиша. Впервые город Клермон-Ферран появился на маршруте Большой Петли в 1951 году на 9-м этапе Тур де Франс. Велогонщики стартовали в городе Лимож (Limoges) и проехав дистанцию протяженностью 236 км финишировали в Клермон-Ферране. Лучим подарком для горожан стала победа на этапе Рафаэля Джеминиани (Raphael Geminiani), так как он был уроженцем Клермон-Феррана. Сегодня знаменитому французскому велосипедисту 95 лет.


   В последний раз на старт этапа в Клермон-Ферран велогонщики выходили на 20-м этапе Тур де Франс-1988.


Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс

  

Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион

 

 Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион

 

 

  14-й этап - транзитный и третий по протяженности этап Тур де Франс-2020 подходит для отрыва. 

 

 Со старта пелотон поедет на восток и на 32 км маршрута преодолеет вершину подъёма 4-й категории Кот-дю-шато-д'Ольтериб (Côte du château d'Aulteribe) , протяжённость 1 км, 351-435 м, перепад 84 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%. 

 

  Далее спуск, розыгрыш промежуточного спринта и подъём протяжённостью 28 км с набором высоты 1100 м, который завершится на вершине 2-й категории Коль-дю-Беаль (Col du Béal), протяжённость 10,2 км, 819-1390 м, перепад 571 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%. 

 

  Преодолев наивысшую точку 14-го этапа Тур де Франс-2020, велогонщики отправятся на спуск, после которого начнётся подъём 3-й категории Кот-де-Курро (Côte de Courreau), протяжённость 4 км, 834-1062 м, перепад 228 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10% , после которого участников ждёт 15-км спуск.

  

  Последующие 20 км пройдут по равнине и снова вверх до вершины некатегорийного подъёма Коль-де-Бросс (Col des Brosses) расположенной на 154 км маршрута.

 

  Следующие 30 км под спуск приведут к подножию подъёма 4-й категории Кот-де-ла-Дюшер (Côte de la Duchère), протяжённость 1,4 км, 186-264 м, перепад 78 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%.

 

  В последний раз Кот-де-ла-Дюшер присутствовал на Тур де Франс в 2013 году, первым вершину тогда прошёл Михаэль Альбазини.

 

  Переехав по мосту через реку Сона (Saône), велогонщики начнут преодолевать подъём 4-й категории Кот-де-ла-Круа-Русс (Côte de la Croix-Rousse), протяжённость 1,4 км, 158-239 м, перепад 81 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%. В последний раз подъем присутствовал на Тур де Франс в 2013 году, первым на вершине был Жульен Симон.

 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион

 

 

   Заключительные 5 км 14-го этапа проложены по центру Лиона, заключительный километр проложен с севера на юг. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

 
   Финишный город Лион (Lyon) расположен на юго-востоке Франции, в междуречье Роны и Соны. Это главный город департамента Роны и региона Рона-Альпы (Rhône-Alpes). Лион является третьим по численности населения городом Франции. Согласно проведённым в 2015 году компанией PricewaterhouseCoopers исследованиям, Лион назван самым привлекательным для жизни городом Франции, обогнав Париж, Марсель и Тулузу.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион


   Лион - бывшая столица Галлии во времена расцвета Римской Империи. В Лионе заседало архиепископство, главное во всей Галлии. В Средневековье Лион становится торговым городом, потом с эпохи Возрождения до конца XIX века финансовым центром. Его экономическое процветание во многом объяснялось монополией на шелк, последующим появлением развитой текстильной и химической индустрии.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион


   Исторически Лион — индустриальный город, с многочисленными видами нефтехимической промышленности на всей протяжённости Соны и Роны. После спада в текстильной промышленность, Лион становится центром высоких технологий, таких как фармацевтика и биотехнологии. Кроме того, Лион — второй студенческий город во Франции, здесь расположено три университета и многочисленные строительные учебные заведения. Наконец, город сохранил важное архитектурное наследие с римской эпохи до ХХ века, в том числе эпохи Возрождения, а потому назван ЮНЕСКО Мировым Наследием.


Город Лион в истории Тур де Франс


   В 35-й раз Лион появится на маршруте Большой Петли, 17 стартов и 17 финишей этапов Тур де Франс. Город Лион стал первым финишным городом в истории Тур де Франс - 1-й этап в 1903 году. Гран Депар Тур де Франс-1991 принимал Лион.


   В последний раз Лион принимал Тур де Франс в 2013 году. Перед началом альпийских этапов, велогонщикам предстояло преодолеть транзитный 14-й этап из Сен-Пурсен-сюр-Сиуль (Saint-Pourçain-sur-Sioule) в Лион. На дистанции в 191 км было необходимо преодолеть целых семь подъёмов различных категорий. На 10-м км атаковали три велогонщика - Йенс Фохт (Jens Voigt) (RadioShack-Leopard), Ларк Бак (Lars Bak) (Lotto Belisol Team) и Блель Кадри (Blel Kadri) из Ag2r–La Mondiale. К 40-му км количество участников отрыва увеличилось до 18, а преимущество отрыва составляло всего 22 секунды. Скорость первого часа гонки составила 48.1 км/ч.


   За 30 км до финиша из отрыва начались контратаки. Самым активным оказался Жульен Симон (Julien Simon): он атаковал на последнем подъёме, и понесся со спуска на финиш. Вплоть до последнего километра оставалась уверенность, что именно Симон выиграет 14-й этап. Но его догнали. А финишный спринт разыграли участники отрыва. Маттео Трентин (Matteo Trentin) (Omega Pharma-Quick Step) выиграл спринт из отрыва, опередив Михаэля Альбазини (Michael Albasini) (Orica-GreenEdge) и Эндрю Талански (Andrew Talansky) (Garmin-Sharp). Победа Маттео Трентина стала первой итальянской победой за последние три издания Тур де Франс.

 

  

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 30.06.2017

    Орги..опять эти 39.5 км лишние..никакой интриги. Зачем эту равнину пихать под финиш? Как всегда отставшиеся на горе подтянутся на спуске и равнине.

    Вся жизнь это гонка.
  2. Имя: Columbia

    Альоша Шац

    Сегодня, 18:48 | Регистрация: 13.04.2016

    Зачем эти 200 км? 120 для такого этапа было достаточно.

  3. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 19:38 | Регистрация: 21.06.2011

    Может,вообще не ехать? Подождать до воскресенья...

  4. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 20:40 | Регистрация: 8.07.2013

    Смысл такого этапа и предыдущего тоже ,чтобы плавно подвести гонщиков к воскресному этапу, (апогею второй недели)

    Кто-то капнул сегодня, кто-то завтра ,а на Коломбье уже будет решающая разборка ,между двумя тремя. Если кто-то болеет против Джамбо, наоборот должны радоваться таким этапам, команду сегодня и завтра здорово измотает.

     

    p.s.Хорошо хоть промежуток в начале ( шанс для Сагана )

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    s75-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Ну вот и закончилась эра Скай-Инеос. А я рад. Зазнайкам с баблом, перетянувшие самых перспективных и успешных гонцов мо всех команд за ооооочень большие деньги...так и надо. Не все можно купить за деньги еще в этом несправедливом мире. Поделом им зазнайкам. Виват Джамбо, что порвали их. Молодцы!


    страшно думать, что у тебя в голове

  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    старт-шоссе 82-Фото
    Сегодня да, но в воскресенье эти разрывы могут превратится в пропасть.
    Хотя Барде и Мартен уже по 3 минуты схватили.
    Кинтана, Берналь и Йейтс по 40 сек.
  • almaty1991
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    almaty1991-Фото

    В принципе, согласен со всеми доводами. Но разве что на счёт Урана можно поспорить. Этот хитрый колумбиец умеет выживать при любых градиентах. А там и глядишь, до подиума добереться. Я бы  не стал его со счетов сбрасывать.

  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    salomon-Фото
    Цитата: 0x5F375A86
    Скорей всего выйграет, если не упадет нигде. Роглич капнет на третьей неделе, Погачара, Урана и Кинтану разберет в Альпах.
    Выдохни ... и подумай лучше...

    Резюме ... Не надейтесь, что Роглич капнет !

    А ваще... обидно за французов... Они проср... проиграли Тур с треском...
  • Бакеша
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    Бакеша-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар
    Верю в Лопеса . Минимум 3 место должен взять в итоге.
  • BlAr
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    BlAr-Фото
    Цитата: AzaKonta
    Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар
    У Тадея точно всё впереди, если не будет травм. Скорее всего, этот тур ему может подарить только форс-мажор с Рогличем. А вот второе место более чем реально.

    Цитата: Sezar
    Я бы не торопился. Погачар тоже сегодня очень неслабо зашел в красную зону, организм может неожиданно дать сбой. Как бы уже не на частоколе в воскресенье. Берналь и колумбийцы отстали, но это была не их гора. Роглич выглядит железным, но 3 неделя у него не самая сильная. Пока первая тройка выглядит сильно, но все подвижно.
    Дани молодец. Нужно побольше опыта.
    У Роглича были не самые сильные третьи недели, когда он подходил к старту многодневок достаточно вымотанным. В этом году стартов перед Туром было мало - скорее всего, кризиса не будет.
  • AzaKonta
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    AzaKonta-Фото
    Лопес никогда не выиграет Гранд Тур. Хочу чтобы тур взял Погачар
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (4)
    старт-шоссе 82-Фото

    Смысл такого этапа и предыдущего тоже ,чтобы плавно подвести гонщиков к воскресному этапу, (апогею второй недели)

    Кто-то капнул сегодня, кто-то завтра ,а на Коломбье уже будет решающая разборка ,между двумя тремя. Если кто-то болеет против Джамбо, наоборот должны радоваться таким этапам, команду сегодня и завтра здорово измотает.

     

    p.s.Хорошо хоть промежуток в начале ( шанс для Сагана )

  • Evergreen
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    Evergreen-Фото
    Роглич абсолютно без признаков слабости, лицо - бесстрастный автомат. Подозреваю, что в красную зону он практически не заходил, м.б. на пару десятков секунд... А вот Тадею несладко пришлось, видно было что он на зубах цепляется за Приможа, запаса сегодня не было. Очень возможно что в воскресенье у словенского вундеркинда будет провал. Минус Мартан и Бардэ - в принципе было ожидаемо, всеръез их врядли в песпективе генералки кто-то воспринимал. Кинтана увы не на пике, я так и не понял, падал он сегодня или нет, возможно это повлияло. Но тенденция неутешительная, наравне со словенцами в последние дни он удержаться не может. Ланда это загадка пока, две схваченные минуты конечно нехорошо, но СК говорит верно, что Микель это человек третьей недели, по крайней мере дальше территория, где он может и должен отыгрываться. В Урана и Порта почему-то веры нет, в середине четвертого десятка поздно удачу ловить, все кредиты удача им раньше повыдавала. Обидно за Моллему, форма очень хорошая была... И отдельно за Мартинеса порадуюсь, парень до конца верил в себя, хоть и непросто психологически ему пришлось с двумя Боравцами, Кемна все делал по классике, но Дани не испугался,не поплыл и додакил до конца. Классная волевая победа.
  • Gonza Golanov
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (48)
    Gonza Golanov-Фото
    Надо ему зеркальце заднего вида специальное на шлем вешать))) Ну или камеру какую-нибудь на подседел, чтобы обзор с нее на экран компа выводился)))

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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