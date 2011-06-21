Тур де Франс-2020, превью этапов: 14 этап, Клермон-Ферран - Лион



Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Клермон-Ферран (Clermont-Ferrand). Это столица региона Овернь (Auvergne) и департамента Пюи-де-Дом (Puy-de-Dôme). Клермон-Ферран вырос на склоне потухшего вулкана, на так называемом Центральном Массиве, горной гряде, на высоте более 400 метров над уровнем моря. Здесь все необычно, начиная от окружающего пейзажа и заканчивая двойным названием города, символизирующим окончание оставшейся в веках борьбы между графами Овернскими и епископами Клермонскими. «Вулканический» город с уникальным культурным наследием. Здесь находятся памятники разных эпох и штаб-квартира легендарной компании «Мишлен» (Michelin), выпускающей знаменитые шины и «Красный гид» лучших ресторанов мира.



Первые гиды, издаваемые братьями Мишлен, распространялись бесплатно и представляли собой списком мест, которые могли бы пригодиться путешественнику. Спрос на информацию такого рода привел к тому, что с 1920 года путеводители начинают продавать, а рестораны с высокими ценами отмечают одной звездой в форме цветка. Содержание гида неоднократно трансформировали, и в итоге через шесть лет появился уникальный для своего времени ресторанный рейтинг, где за основу классификации бралась уже не ценовая политика, а уровень и качество обслуживания.



Стратегическое расположение Клермон-Феррана в центре Франции, на перекрестке Европы, сыграло важную роль в истории и названии города. В древние времена он назывался Немесс и являлся центром земли галлов, который в I в. до н.э. завоевали римляне во главе с Цезарем. В средние века Клермон стал резиденцией епископов, и им неоднократно пытались завладеть графы Оверни, но после безуспешных попыток основали рядом город Монферран. В 1630 году по указу Людовика XIII был образован Клермон-Ферран, объединивший два этих города. В 1623 году здесь родился великий ученый Паскаль, в 1889 был основан знаменитый концерн Michelin. А сегодня удивительная история «двойного» города проявляется в его многообразии и особой атмосфере.



Близ города расположен курортный городок Руайя (Royat). Также рядом с Клермон-Ферраном расположен вулканологический парк «Вулкания».



Город Клермон-Ферран в истории Тур де Франс



Город Клермон-Ферран вписывает своё имя в историю Большой Петли в 14-й раз, из них 9 стартов и 3 финиша. Впервые город Клермон-Ферран появился на маршруте Большой Петли в 1951 году на 9-м этапе Тур де Франс. Велогонщики стартовали в городе Лимож (Limoges) и проехав дистанцию протяженностью 236 км финишировали в Клермон-Ферране. Лучим подарком для горожан стала победа на этапе Рафаэля Джеминиани (Raphael Geminiani), так как он был уроженцем Клермон-Феррана. Сегодня знаменитому французскому велосипедисту 95 лет.



В последний раз на старт этапа в Клермон-Ферран велогонщики выходили на 20-м этапе Тур де Франс-1988.



Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс

14-й этап - транзитный и третий по протяженности этап Тур де Франс-2020 подходит для отрыва.



Со старта пелотон поедет на восток и на 32 км маршрута преодолеет вершину подъёма 4-й категории Кот-дю-шато-д'Ольтериб (Côte du château d'Aulteribe) , протяжённость 1 км, 351-435 м, перепад 84 м, средний градиент 8,4%, максимальный градиент 12%.

Далее спуск, розыгрыш промежуточного спринта и подъём протяжённостью 28 км с набором высоты 1100 м, который завершится на вершине 2-й категории Коль-дю-Беаль (Col du Béal), протяжённость 10,2 км, 819-1390 м, перепад 571 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 8%.

Преодолев наивысшую точку 14-го этапа Тур де Франс-2020, велогонщики отправятся на спуск, после которого начнётся подъём 3-й категории Кот-де-Курро (Côte de Courreau), протяжённость 4 км, 834-1062 м, перепад 228 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10% , после которого участников ждёт 15-км спуск.



Последующие 20 км пройдут по равнине и снова вверх до вершины некатегорийного подъёма Коль-де-Бросс (Col des Brosses) расположенной на 154 км маршрута.

Следующие 30 км под спуск приведут к подножию подъёма 4-й категории Кот-де-ла-Дюшер (Côte de la Duchère), протяжённость 1,4 км, 186-264 м, перепад 78 м, средний градиент 5,6%, максимальный градиент 10%.

В последний раз Кот-де-ла-Дюшер присутствовал на Тур де Франс в 2013 году, первым вершину тогда прошёл Михаэль Альбазини.

Переехав по мосту через реку Сона (Saône), велогонщики начнут преодолевать подъём 4-й категории Кот-де-ла-Круа-Русс (Côte de la Croix-Rousse), протяжённость 1,4 км, 158-239 м, перепад 81 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%. В последний раз подъем присутствовал на Тур де Франс в 2013 году, первым на вершине был Жульен Симон.

Заключительные 5 км 14-го этапа проложены по центру Лиона, заключительный километр проложен с севера на юг. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.





Финишный город Лион (Lyon) расположен на юго-востоке Франции, в междуречье Роны и Соны. Это главный город департамента Роны и региона Рона-Альпы (Rhône-Alpes). Лион является третьим по численности населения городом Франции. Согласно проведённым в 2015 году компанией PricewaterhouseCoopers исследованиям, Лион назван самым привлекательным для жизни городом Франции, обогнав Париж, Марсель и Тулузу.



Лион - бывшая столица Галлии во времена расцвета Римской Империи. В Лионе заседало архиепископство, главное во всей Галлии. В Средневековье Лион становится торговым городом, потом с эпохи Возрождения до конца XIX века финансовым центром. Его экономическое процветание во многом объяснялось монополией на шелк, последующим появлением развитой текстильной и химической индустрии.



Исторически Лион — индустриальный город, с многочисленными видами нефтехимической промышленности на всей протяжённости Соны и Роны. После спада в текстильной промышленность, Лион становится центром высоких технологий, таких как фармацевтика и биотехнологии. Кроме того, Лион — второй студенческий город во Франции, здесь расположено три университета и многочисленные строительные учебные заведения. Наконец, город сохранил важное архитектурное наследие с римской эпохи до ХХ века, в том числе эпохи Возрождения, а потому назван ЮНЕСКО Мировым Наследием.



Город Лион в истории Тур де Франс



В 35-й раз Лион появится на маршруте Большой Петли, 17 стартов и 17 финишей этапов Тур де Франс. Город Лион стал первым финишным городом в истории Тур де Франс - 1-й этап в 1903 году. Гран Депар Тур де Франс-1991 принимал Лион.



В последний раз Лион принимал Тур де Франс в 2013 году. Перед началом альпийских этапов, велогонщикам предстояло преодолеть транзитный 14-й этап из Сен-Пурсен-сюр-Сиуль (Saint-Pourçain-sur-Sioule) в Лион. На дистанции в 191 км было необходимо преодолеть целых семь подъёмов различных категорий. На 10-м км атаковали три велогонщика - Йенс Фохт (Jens Voigt) (RadioShack-Leopard), Ларк Бак (Lars Bak) (Lotto Belisol Team) и Блель Кадри (Blel Kadri) из Ag2r–La Mondiale. К 40-му км количество участников отрыва увеличилось до 18, а преимущество отрыва составляло всего 22 секунды. Скорость первого часа гонки составила 48.1 км/ч.



За 30 км до финиша из отрыва начались контратаки. Самым активным оказался Жульен Симон (Julien Simon): он атаковал на последнем подъёме, и понесся со спуска на финиш. Вплоть до последнего километра оставалась уверенность, что именно Симон выиграет 14-й этап. Но его догнали. А финишный спринт разыграли участники отрыва. Маттео Трентин (Matteo Trentin) (Omega Pharma-Quick Step) выиграл спринт из отрыва, опередив Михаэля Альбазини (Michael Albasini) (Orica-GreenEdge) и Эндрю Талански (Andrew Talansky) (Garmin-Sharp). Победа Маттео Трентина стала первой итальянской победой за последние три издания Тур де Франс.

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