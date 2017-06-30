Тур де Франс-2020, превью этапов: 10 этап, Остров Орлеон Ле-Шато-д’Олерон - Остров Ре Сен-Мартен-де-Ре

Десятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует на острове Орлеон (Île d’Oléron) в городе Ле-Шато-д’Олерон (Le Château-d’Oléron). Остров расположен в Бискайском заливе Атлантического океана, у западного побережья Франции к югу от Ла-Рошель (La Rochelle) и к северу от эстуария Жиронда.



Остров Орлеон вытянут с северо-запада на юго-восток примерно на 30 км и имеет среднюю ширину 6 км. Если не учитывать заморские территории, то это второй по величине остров, входящий в состав Франции после Корсики. Остров Орлеон совместно с островом Ре (Île de Ré) ограждает залив Пертюи д'Антиош, в котором находятся остров Иль-д'Экс и несколько фортов.



Французский офицер флота и писатель, известный колониальными романами из жизни экзотических стран Пьер Лоти (Pierre Loti), настоящее имя Луи Мари-Жюльен Вио (Louis Marie-Julien Viaud), прозвал остров Орлеон «светящимся» благодаря большому количеству солнечных дней в году. Это популярное место во Франции для туристических поездок в течение летних месяцев.



Город Ле-Шато-д’Олерон основан в южной части острова Олерон, город является важным портом бассейна Марен-Олерон. Это древний город-крепость, укрепленный по конструкции архитектора Вобана, и раньше он был резиденцией губернаторов Олерона. Сегодня он является одной из двух столиц кантона острова. Его исторический центр состоит из традиционных домов вдоль улиц, пересекающихся под прямыми углами, образуя большую пешеходную зону.



Раскопки в городе Ле-Шато-д’Олерон свидетельствуют об очень древних временах, о которых говорят большие каменные орудия (скребки, кремневые отщепы), а также керамика эпохи неолита. Доисторические открытия были проведены вблизи деревни Орса, где всегда видны дольмены (монолитные гробницы). Галло-римский период также был отмечен в нескольких местах (некрополь, много бронзовых монет Валериана, Галлиена и Клавдия Гота, которые, возможно, были брошены в море в качестве подношения богам; остатки виноградных прудов прессование, осколки амфор и керамики). Поэтому на острове Олерон в наше время очень популярны фигурки патрициев.



В 1036 году остров попал под господство графа Анжуйского Жоффруа Мартелла, прежде чем вернуться в имение герцогов Аквитании. Граф Жоффруа построил две превосходные церкви (Святой Марии и Святого Николая) в аббатстве Троицы. В 1152 году, муж Элеоноры Аквитанской Генри Плантагенет облегчает значительные торговые связи между островом и британскими портами. В 1199 году муниципальные полномочия были распространены на весь остров. Был назначен мэр. Стратегическое положение города являлось одним из основных вопросов в ходе религиозных войн.

Отношения между протестантскими и католическими общинами набирало насильственного оборота: в результате преследования гугенотов «еретиков» были разрушены церкви, употреблялось запугивание в отношении духовенства. В 1586 году Агриппа д'Обинье высадился на остров и сделал себя хозяином города и замка, прежде чем принять звание «губернатора» Олерона. После падения Ла-Рошели, Ришелье провел крупную реорганизацию обороны побережья и Сентонжа. Он приказал построить крепость на месте старого замка герцогов Аквитании, которые устарели и не в состоянии были выдержать осаду. Работы начались в 1630 году под руководством инженера Пьера де Конти, а затем Вобана.

Новый порт был введен в эксплуатацию в 1740 году. Новый город был восстановлен около крепости. Его улицы пересекаются под прямым углом. Трое укрепленных ворот дали доступ к городу: ворота Dolus, рыбацкие ворота и Золотые ворота (ныне разрушены). Во время революции, город был на некоторый период назван как «Город равенства», потом просто «Равенство». А после 1793 года он был официально переименован в Ле-Шато-д’Олерон 8 Марта 1962 года.



24 апреля 1904 года по праву считается датой начала новой жизни в Ле-Шато-д’Олерон. В городе начали проведение первой железнодорожной линии острова. Вскоре три поезда ввели в эксплуатацию. Четыре года спустя уже восемь поездов пересекали ежедневно город Ле-Шато-д’Олерон, настолько много было для перевозки пассажиров и товаров (устрицы и сельскохозяйственные производства). В городе тогда было четыре станции: Замок Куа (Château Quay), Кастел Арбор (Castle Harbour), Замок города (Château de ville) и Док Долюс (Gate Dolus).



Послевоенные годы ознаменовались возрождением туризма. Десантные корабли были переделаны в 1949 году, старые машины заменены современными танками. На протяжении многих лет на остров поступали контейнеры с автомобилями, что привело властей к рассмотрению строительства моста. Проект родился в 1966 году. Сегодня город является важным туристическим центром, сосредоточившим внимание прежде всего на своих морских курортах, таких, как Святой Троян (Saint-Trojan) и Бойярвиль (Boyardville). С 1996 года город привлекал художников и мастеров, которые поселились в старых домах. Политика развития центра города с созданием новых пешеходных зон продолжается с 2005 года.



У берегов острова Олерон традиционно разводят устриц. Устрицы прижились на шарантском побережье с незапамятных времен, а вкус их стал признан ещё в галло-римскую эпоху. Поначалу устриц собирали на случайных банках (отмелях), где они обильно размножались естественным путём. Затем, начиная с XVIII века, их начали выращивать в устричных садках, которые устроили на месте заброшенных соляных разработок. Тем не менее это занятие не было распространённым, и до первой половины XIX века устриц собирали исключительно в качестве дополнительного заработка.



Подлинное развитие культуры разведения устриц произошло в эпоху Второй империи благодаря решениям Наполеона III, который фактически основал в этом регионе новую культуру разведения устриц, переустроив принципы хозяйствования в его приморской части и внедрив использование извести в процесс улова молодых устриц.



Устричные хижины в бассейне Марен-Олерон во времена Третьей республики радикально изменили пейзаж прежних соляных разработок в долине реки Сёдр. Вплоть до 1920 года в этом районе преобладала плоская устрица или Ostrea edulis, которая приобретала зелёный оттенок в старых садках; поэтому их стали называть устрицами в клерах. Зелёные устрицы района Марен, известные под названием зелёные марен, были признаны с давних времён, но их разведение стало развиваться быстрыми темпами после появления железнодорожного сообщения в 1876 году, которое создало благоприятные условия для реализации продукции, адресованной главным образом обеспеченным потребителям, находящимся в столице и в крупных провинциальных городах.



По воле случая на шарантском побережье в 1868 году появилась португальская устрица (вогнутая устрица, или крёз). Вследствие кораблекрушения груз португальских устриц, по большей части испорченных, оказался в море, неподалёку от устья реки Жиронды. Эти устрицы неожиданно прижились и размножились у шарантского побережья. В дальнейшем они появились в продаже после того, как в 1920 году эпизоотия поразила местную плоскую устрицу, уничтожив примерно 80 % устриц бассейна Марен.



Португальская устрица имела большой успех благодаря своему более быстрому росту, выращивать её значительно проще, чем плоскую устрицу; к её разведению подошли очень тщательно (появление классификации сортов «fines de claire» и «spéciales de claire»). Начиная с 1920-х годов производство устриц достигло 50 000 тонн в год, а продажа устриц по всей территории Франции сделала её доступной всем социальным классам. Распространение вогнутой устрицы крёз внесло существенные изменения в способы разведения устриц, в результате чего весь бассейн Марен-Олерон был занят аффинированием устриц.



В 1970 году случилась ещё одна эпизоотия, и в 1971 году во Францию импортировали 50 тонн устриц-маток из Японии. С тех пор японскую устрицу разводят на всём шарантском побережье.



Начиная с 2009 года права на название «устрицы Марен-Олерон» закреплены за производителями региона в соответствии с реестром Наименование места происхождения товара.



Город Ле-Шато-д’Олерон в истории Тур де Франс



Во второй раз Тур де Франс посетит Ле-Шато-д’Олерон. На 7-м этапе Тур де Франс-1983 года участники стартовали в Ле-Шато-д’Олерон, на финише этапа ожидался спринт. Итальянский велогонщик Риккардо Магрини (Magrini Riccardo) атаковал за километр до финиша и одержал победу оставит спринтеров ни с чем.



Альтиметрия 10-го этапа

Первый равнинный спринтерский этап Тур де Франс-2020 проложен между двумя островами, расположенными в Бискайском заливе Атлантического океана у западного побережья Франции. Это спринтерский этап без категорийных подъемов после дня отдыха. Маршрут проложен вокруг пролива Антьош (Pertuis d’Antioche/буквально «Антиохийский шлюз») между островами Иль-де-Ре и Олерон, а в проливе можно будет увидеть цитадель - Форт Боярд. Ветер с Атлантики может внести свои коррективы в ход развития этапа.

Пелотон стартует в Ле-Шато-д’Олерон и отправится на юг по мосту (Viaduc d'Oléron) на материк.



Через 47 км продвижения на юг вдоль линии берега пелотон развернется на север и продолжит свое движение вдоль побережья Атлантического океана. На 129,5 км маршрута будет разыгран промежуточный спринт в Шатлайон-Плаж (Châtelaillon-Plage), где намечен старт завтрашнего этапа.

На 152 км маршрута пелотон покинет материк и, проехав по мосту (Pont de l'île de Ré), окажется на острове Иль-де-Ре, где финиширует в Сен-Мартен-де-Ре, который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.



Финишировать участники 10-го этапа Тур де Франс будут в городе Сен-Мартен-де-Ре (Saint-Martin-de-Ré) на острове Ре (Île de Ré). Расположен остров Ре в Атлантическом океане, в северной части пролива Антиош, в непосредственной близости от города Ла-Рошель. В 2006 году на острове проживало 17 640 человек. Крупнейший населённый пункт — Сент-Мари-де-Ре (Sainte-Marie-de-Ré). Это популярное место во Франции для туристических поездок в летние месяцы. Остров соединен с материком мостом Иль-де-Ре длиной 2926,5 м. Мост был введен в эксплуатацию 19 мая 1988 года.



Историческая столица острова Ре, Сен-Мартен-де-Ре - сегодня деревня с несравненным шармом. Это курорт вокруг порта, защищенный валами. Получивший по названию готического храма свое имя, городок Сен-Мартен-де-Ре до начала XVII века был крошечной деревушкой близ протестантской Ля-Рошель, который прославился своим морским сражением между королевским флотом под командованием Карла I де Гиза и ля-рошельским флотом гугенота Жана Гитона.

В конце XVII века тут выросла вобановская крепость, которую в 1696 году бомбил англо-голландский флот, в XVIII веке местный порт и город вокруг него начали расти за счет торговли солью, винами и коньяком, весь XIX век цитадель играла роль тюрьмы, а на островок начали то и дело приезжать на отдых с материка, особенно после войн ХХ века, когда в Европе начал набирать популярность серфинг, для которого песчаные зыби Атлантики с их ветрами подходят идеально.

Вместе с очередным вобановским укреплением, многочисленными деревушками и руинами древних построек, пляжами остров Ре и крупный Сен-Мартен-де-Ре превратились в привлекательное место для отдыха, где можно остановиться в отеле или кемпинге в ходе путешествия по атлантическому побережью Франции.



К достопримечательностям города Сен-Мартен-де-Ре можно с церкви Сен-Мартен (L'église Saint-Martin), построенной в XIV веке в готическом стиле, претерпевшего барочные изменения и представляющего собой укрепленную церковь с обзорной башней; дальше можно пойти полюбоваться вобановской цитаделью, появившейся здесь после осады Ля-Рошели и защиты ее и Рошфора от вторжений англичан, осмотреть городские ворота, зайти в музей Клерьйотт в старинном особняке.

Можно обойти фахверковые средневековые домики и побывать в порту, где и сегодня ранним утром можно встретить рыбаков, а затем отправиться на взятом в аренду велосипеде в небольшое путешествие по острову, заскочив в Ля-Флотт, который считается одной из самых красивых деревень Франции.

Можно отобедать на лужайке у руин цистерианского готического аббатства Нотр-Дам-де-Ре, прозванного Шателье, добраться до впечатляющего переоборудованного Вобаном форта Ля-Прэ и полюбоваться видами соединяющего остров с материком моста с побережья Риведу-Пляж, на котором, равно как и на Ар-Ан-Ре, сохранились редуты XVII века.



В ресторанах острова, на котором есть и фермеры, и рыбаки, и садоводы, и огородники, в меню можно найти морепродукты и рыбу, устрицы, а также выращенный в соленых почвах картофель с отдающей морем кожурой и традиционные для Бретани блинчики. Пить лучше всего шаратское пино и местный коньяк.

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