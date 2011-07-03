Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье



Пятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Лион (Lyon). Второй по размерам город во Франции - Лион, лежит в среднем течении реки Рона (Rhône), в месте её слияния с Соной (Saone). История создания города уходит корнями далеко, в 43 год до н. э., когда на месте нынешнего города появилась римская колония Лугдунум (названа в честь кельтского бога солнца Луга). Колония занимала стратегически важное положение в долине Роны (в этом месте, кроме рек, сходились сразу три провинции Галлии). Вскоре она стала столицей страны и крупным торговым центром.



В Лионе очень много различных достопримечательностей. Например, в городе сохранились постройки древнейших времен: античный театр на холме Фурвьер, амфитеатр трех Галлий, большие термы, акведуки, мозаики - все вместе это археологический парк на Фурвьер, около Музея галло-римской цивилизации.



Галло-римский амфитеатр был построен во время правления римского императора Тиберия. У амфитеатра долгая история использования, он служил и местом проведения развлекательных мероприятий; и местом, где армия присягала на верность Риму; и даже местом организации публичных казней.

В Старом городе обязательно стоит посетить особняк Отель Патери (XVI в.) с его живописными галереями. Музей истории Лиона расположился в особняке XV столетия, как и знаменитый Музей марионеток, кафедральный собор Сен-Жан (XII-XV вв.), собор Нотр-Дам-де-Фурвье и площадь Белькур со статуей Луи XIV в облике римского императора, а также башню Тур-де-л'Обсерватуар со смотровой площадкой.



Наравне с многочисленными достопримечательностями, Лион может похвастаться своими кулинарными изысками: в старой части города находится такое большое количество ресторанов на квадратный метр, что найти на планете еще одно такое место просто невозможно. Каждый год в конце января в Лионе проходит международный фестиваль поваров "Золотой Бокюз" (Bocuse d'Or).

Отличительными лионскими блюдами можно назвать - кайет (caillettg) - салат из зелени с ветчиной, разнообразные сосиски и салями, холодец из свинины, рыбные шарики из щуки под соусом из рачков и моллюсков "кенель де броше" (quenelle de brochet), рыбные равиоли с соусом бешамель и сыром, и даже знаменитый французский луковый суп.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье

Лион традиционно считается гастрономической столицей - если уж не всего мира, то, как минимум, Европы. Здесь кулинария возведена в ранг искусства, местная кухня имеет давние традиции. Считается, что начало кулинарным традициям лионской кулинарии положили женщины, так называемые "лионские матушки". Во второй половине XIX века, несколько бывших кухарок из богатых семей открыли не совсем обычное заведение: они открыли "общий стол", в котором предлагали отведать всем желающим приготовленные блюда. Так они оттачивали свое мастерство и доводили рецепты до совершенства.

В наше время в Лионе советуют посещать те рестораны и бистро, в которых меню написано исключительно на французском языке, это означает, что тут готовят как для себя, не рассчитывая на туристов.

В то же время широкую известность получили городской Текстильный музей или иначе Музей ткани (Musee des Tissus). Лион также известен как "шелковая столица", и в этом музее представлены более 4000 лет истории текстиля. Музей располагается на территории бывшей резиденции герцога Виллероя. Огромное количество экспонатов, особого внимания заслуживают ранние греческие и древнеегипетские гобелены изо льна и шелка. В музее также представлены образцы лионского шелка, который некогда украшал стены апартаментов Марии Антуанетты в Версале, и русской императрицы Екатерины Великой.



Еще Лион известен во всем мире как город фестивалей. В Лионе традиционно проходят кинематографический фестиваль имени братьев Люмьер; фестиваль музыки, театра и кино "Фуврвьерские ночи"; фестиваль электронной музыки "Ночи звука".



Но главным событием года в Лионе, конечно же, является "Праздник света" (La Fete des Lumieres). Это так называемый фестиваль огней, во время которого жители зажигают в домах и на улицах тысячи свечей и ламп, фонарей и светильников. Каждый год 8 декабря в разгар зимнего сезона, когда опускаются сумерки, по всему городу вспыхивают лазерные шоу. В этот день в город приезжает до 3 миллионов туристов.



Альтиметрия 15-го этапа Тур де Франс-2020

Лион принимает старт заключительного этапа второй недели Тур де Франс-2020. 15-й этап - горный этап в Массиве Юра с финишем в подъём высшей категории. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. В последний раз в Лионе старт этапа Тур де Франс был в 2003 году.

Из Лиона пелотон отправится на восток и через 70 км повернет на север. Проехав почти 100 км по равнине велогонщики окажутся у подножия подъёма 1 категории Монте-де-ла-Селле-де-Фроментель (Montee de la Selle de Fromentel) протяжённость 11,1 км, 271-1174 м, перепад 903 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 22%.

Первые 6 км пологие, заключительные 5 км подъёма со средними градиентами от 9 до 15% и максимальными участками в 22%. Подъём впервые на Тур де Франс, по факту это подъём на Гран-Коломбье с юго-запада, но не до самой вершины.



Спуск с многочисленными поворотами приведёт к подножию подъёма 1 категории Коль де ла Биш (Col de la Biche) протяжённость 6,9 км, 614-1325 м, перепад 711 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%, который появляется на Тур де Франс во второй раз, в первый раз в 2017 году, тогда первым вершину прошёл Примож Роглич, но преодолевался подъём в обратную сторону.

На вершине этого подъёма генеральщики должны остаться со своими ближайшими помощниками, а те кто выпали из борьбы уже не вернутся.

Далее 3 км по пересечённой местности до Круа де Фамбан (Croix de Famban), откуда начнутся 10 км извилистого скоростного спуска до реки Рона и последующие 14 км на юг вдоль берега реки до подножия заключительного подъёма дня - Гран-Коломбье (Grand Colombier), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

Подъём высшей категории Гран-Коломбье (Grand Colombier) протяжённость 17,4 км, 256-1501 м, перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%. Гран-Коломбье в четвёртый раз включён в маршрут Тур де Франс, и на этот раз преодолевать его будут по тому же маршруту, что и в первый раз в 2012 году, тогда первым преодолел вершину Томас Фёклер.

На финише этапа не действует нейтрализация. Репетиция прохождения связки 3-х подъёмов состоялась в этом году на 3 этапе Тур де л'Эн. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Наиро Кинтану и многих других.



Вершина Гран-Коломбье (Grand Colombier) является частью горного массива Юра (Jura) расположенного между Швейцарией и Францией. Горный массив Юра дал название Юрскому периоду, французскому департаменту Юра и одноимённому кантону Швейцарии. Гран-Коломбье расположен в департаменте Эн в восточной части Франции. Максимальная высота вершины Гран-Коломбье достигает 1531 метров над уровнем моря. Вершина Гран-Коломбье возвышается над верхней долиной Роны, озером Бугей (Bugey) и ущельем Валь-де-Фье (Gorges du Val de Fier).

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье



По склонам Гран-Коломбье проложены многочисленные пешеходные тропы и маршруты для катания на велосипедах. Тропы ведут любителей активного отдыха через горы Бугей в направлении плато Реторд и выходят на Альпийские склоны. Вершина Гран-Коломбье, открытая с апреля по ноябрь, является одним из самых трудных перевалов во Франции и представляет собой настоящую проблему для велосипедистов.

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье Vue depuis le Grand Colombier © Caroline Blackwell



Подъём на Гран-Коломбье начинается из города Кюло (Culoz), довольно крупного по меркам этой местности промышленного и транспортного центра. А на скале за пределами города возвышается замок Монверан (Montveran), история которого уходит корнями еще во времена войн с сарацинами, ну а если устремлять взор не вглубь веков, а чуть ближе, то стоит упомянуть, что в 1928-29 годах здесь любил гостить русский композитор Сергей Прокофьев.



Что касается самого подъёма Гран-Коломбье, то, не вдаваясь в технические подробности, стоит сказать, что с его вершины в ясную погоду видна вершина Монблана. А перед тем, как попасть в число гор Тур де Франс, он использовался на таких гонках, как Тур де л’Эн, Тур де л’Авенир и Дофине Либере.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках и вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2020.

До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!