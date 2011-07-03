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Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье

 


   Пятнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Лион (Lyon). Второй по размерам город во Франции - Лион, лежит в среднем течении реки Рона (Rhône), в месте её слияния с Соной (Saone). История создания города уходит корнями далеко, в 43 год до н. э., когда на месте нынешнего города появилась римская колония Лугдунум (названа в честь кельтского бога солнца Луга). Колония занимала стратегически важное положение в долине Роны (в этом месте, кроме рек, сходились сразу три провинции Галлии). Вскоре она стала столицей страны и крупным торговым центром.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье


  В Лионе очень много различных достопримечательностей. Например, в городе сохранились постройки древнейших времен: античный театр на холме Фурвьер, амфитеатр трех Галлий, большие термы, акведуки, мозаики - все вместе это археологический парк на Фурвьер, около Музея галло-римской цивилизации.


   Галло-римский амфитеатр был построен во время правления римского императора Тиберия. У амфитеатра долгая история использования, он служил и местом проведения развлекательных мероприятий; и местом, где армия присягала на верность Риму; и даже местом организации публичных казней.
В Старом городе обязательно стоит посетить особняк Отель Патери (XVI в.) с его живописными галереями. Музей истории Лиона расположился в особняке XV столетия, как и знаменитый Музей марионеток, кафедральный собор Сен-Жан (XII-XV вв.), собор Нотр-Дам-де-Фурвье и площадь Белькур со статуей Луи XIV в облике римского императора, а также башню Тур-де-л'Обсерватуар со смотровой площадкой.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье


   Наравне с многочисленными достопримечательностями, Лион может похвастаться своими кулинарными изысками: в старой части города находится такое большое количество ресторанов на квадратный метр, что найти на планете еще одно такое место просто невозможно. Каждый год в конце января в Лионе проходит международный фестиваль поваров "Золотой Бокюз" (Bocuse d'Or).

 

   Отличительными лионскими блюдами можно назвать - кайет (caillettg) - салат из зелени с ветчиной, разнообразные сосиски и салями, холодец из свинины, рыбные шарики из щуки под соусом из рачков и моллюсков "кенель де броше" (quenelle de brochet), рыбные равиоли с соусом бешамель и сыром, и даже знаменитый французский луковый суп.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-КоломбьеТур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье

 

   Лион традиционно считается гастрономической столицей - если уж не всего мира, то, как минимум, Европы. Здесь кулинария возведена в ранг искусства, местная кухня имеет давние традиции. Считается, что начало кулинарным традициям лионской кулинарии положили женщины, так называемые "лионские матушки". Во второй половине XIX века, несколько бывших кухарок из богатых семей открыли не совсем обычное заведение: они открыли "общий стол", в котором предлагали отведать всем желающим приготовленные блюда. Так они оттачивали свое мастерство и доводили рецепты до совершенства.

 

   В наше время в Лионе советуют посещать те рестораны и бистро, в которых меню написано исключительно на французском языке, это означает, что тут готовят как для себя, не рассчитывая на туристов.

 

   В то же время широкую известность получили городской Текстильный музей или иначе Музей ткани (Musee des Tissus). Лион также известен как "шелковая столица", и в этом музее представлены более 4000 лет истории текстиля. Музей располагается на территории бывшей резиденции герцога Виллероя. Огромное количество экспонатов, особого внимания заслуживают ранние греческие и древнеегипетские гобелены изо льна и шелка. В музее также представлены образцы лионского шелка, который некогда украшал стены апартаментов Марии Антуанетты в Версале, и русской императрицы Екатерины Великой.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье


   Еще Лион известен во всем мире как город фестивалей. В Лионе традиционно проходят кинематографический фестиваль имени братьев Люмьер; фестиваль музыки, театра и кино "Фуврвьерские ночи"; фестиваль электронной музыки "Ночи звука".


   Но главным событием года в Лионе, конечно же, является "Праздник света" (La Fete des Lumieres). Это так называемый фестиваль огней, во время которого жители зажигают в домах и на улицах тысячи свечей и ламп, фонарей и светильников. Каждый год 8 декабря в разгар зимнего сезона, когда опускаются сумерки, по всему городу вспыхивают лазерные шоу. В этот день в город приезжает до 3 миллионов туристов.


Альтиметрия 15-го этапа Тур де Франс-2020

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье

 

  Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье

 

  Лион  принимает старт заключительного этапа второй недели Тур де Франс-2020. 15-й этап - горный этап в Массиве Юра с финишем в подъём высшей категории. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. В последний раз в Лионе старт этапа Тур де Франс был в 2003 году.

 

  Из Лиона пелотон отправится на восток и через 70 км повернет на север. Проехав почти 100 км по равнине велогонщики окажутся у подножия подъёма 1 категории Монте-де-ла-Селле-де-Фроментель (Montee de la Selle de Fromentelпротяжённость 11,1 км, 271-1174 м, перепад 903 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 22%.

 

  Первые 6 км пологие, заключительные 5 км подъёма со средними градиентами от 9 до 15% и максимальными участками в 22%. Подъём впервые на Тур де Франс, по факту это подъём на Гран-Коломбье с юго-запада, но не до самой вершины. 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье 

 

  Спуск с многочисленными поворотами приведёт к подножию подъёма 1 категории Коль де ла Биш (Col de la Bicheпротяжённость 6,9 км, 614-1325 м, перепад 711 м, средний градиент 8,9%, максимальный градиент 15%, который появляется на Тур де Франс во второй раз, в первый раз в 2017 году, тогда первым вершину прошёл Примож Роглич, но преодолевался подъём в обратную сторону.

 

   На вершине этого подъёма генеральщики должны остаться со своими ближайшими помощниками, а те кто выпали из борьбы уже не вернутся.

 

  Далее 3 км по пересечённой местности до Круа де Фамбан (Croix de Famban), откуда начнутся 10 км извилистого скоростного спуска до реки Рона и последующие 14 км на юг вдоль берега реки до подножия заключительного подъёма дня - Гран-Коломбье (Grand Colombier), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс. 

 

  Подъём высшей категории Гран-Коломбье (Grand Colombierпротяжённость 17,4 км, 256-1501 м, перепад 1245 м, средний градиент 7,1%, максимальный градиент 12%. Гран-Коломбье в четвёртый раз включён в маршрут Тур де Франс, и на этот раз преодолевать его будут по тому же маршруту, что и в первый раз в 2012 году, тогда первым преодолел вершину Томас Фёклер

 

  На финише этапа не действует нейтрализация. Репетиция прохождения связки 3-х подъёмов состоялась в этом году на 3 этапе Тур де л'Эн. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича, Эгана Берналя, Наиро Кинтану и многих других.

 

 Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье


   Вершина Гран-Коломбье (Grand Colombier) является частью горного массива Юра (Jura) расположенного между Швейцарией и Францией. Горный массив Юра дал название Юрскому периоду, французскому департаменту Юра и одноимённому кантону Швейцарии. Гран-Коломбье расположен в департаменте Эн в восточной части Франции. Максимальная высота вершины Гран-Коломбье достигает 1531 метров над уровнем моря. Вершина Гран-Коломбье возвышается над верхней долиной Роны, озером Бугей (Bugey) и ущельем Валь-де-Фье (Gorges du Val de Fier).

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-КоломбьеТур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье


   По склонам Гран-Коломбье проложены многочисленные пешеходные тропы и маршруты для катания на велосипедах. Тропы ведут любителей активного отдыха через горы Бугей в направлении плато Реторд и выходят на Альпийские склоны. Вершина Гран-Коломбье, открытая с апреля по ноябрь, является одним из самых трудных перевалов во Франции и представляет собой настоящую проблему для велосипедистов.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье Vue depuis le Grand Colombier &copy; Caroline BlackwellТур де Франс-2020, превью этапов: 15 этап, Лион - Гран-Коломбье Vue depuis le Grand Colombier &copy; Caroline Blackwell


  Подъём на Гран-Коломбье начинается из города Кюло (Culoz), довольно крупного по меркам этой местности промышленного и транспортного центра. А на скале за пределами города возвышается замок Монверан (Montveran), история которого уходит корнями еще во времена войн с сарацинами, ну а если устремлять взор не вглубь веков, а чуть ближе, то стоит упомянуть, что в 1928-29 годах здесь любил гостить русский композитор Сергей Прокофьев.


   Что касается самого подъёма Гран-Коломбье, то, не вдаваясь в технические подробности, стоит сказать, что с его вершины в ясную погоду видна вершина Монблана. А перед тем, как попасть в число гор Тур де Франс, он использовался на таких гонках, как Тур де л’Эн, Тур де л’Авенир и Дофине Либере.

  

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2020 велоспорт Гран-тур превью этапов маршрут Тур де Франс новости велоспорта результаты Тур де Франс превью этапа маршрут велогонки велолайв

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 27.07.2011

    Только не испорьте этап заглядывая в глаза роглича. Рвите пелотон атакуйте. Надеюсь на ланду и кинтану. Ну и трпдиционно на Лопеса.терять то нечего. Все равно все думают что он про100мэн Надо этим пользоваться

    1. Имя: Дмитрий

      Sezar

      Сегодня, 21:43 | Регистрация: 3.07.2011

      Кстати да, Ланда может атаковать в начале Коломбье, где большой градиент. Надо же свой залет отыгрывать.

  2. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 19:23 | Регистрация: 15.04.2018

    А вот это уже сильно! Думаю тут генералка хорошо сформируется! Первые 90км можно пропустить))

  3. Гонщик

    Сегодня, 21:04 | Регистрация: 28.05.2017

    Момент истины , Рогла должен забирать этот этап , ну и борьба за вторую позицию обещает быть интересной .

    1. ЧОРНЫЙ

      Сегодня, 21:23 | Регистрация: 21.10.2016

      А вдруг себя плохо почувствует перед второй горой этапа...

  4. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 21:32 | Регистрация: 3.07.2011

    Больше всего не хотелось бы чтобы уехал дальний отрыв и привез большое преимущество. Тогда вместо лидеров придется смотреть разборки грегари и борьбу за этап и красный номер. Как 2 этапа назад. А посмотреть есть на что.

    Горы суперские, причем все. И частоколом. Как бы тут универсалы не дрогнули. А Берналь, да и прочие колумбийцы (хоть сейчас в это с трудом верится) если досидят до последней горы в группе могут результативно проатаковать.

  5. Имя: Алишер

    старт-шоссе 82

    Сегодня, 22:14 | Регистрация: 8.07.2013

    Сейчас  весь велосипедный мир разделен на две части. Одни верят в победу Роглича, но не особенно болеют за него, а другие болеют за других гонщиков ,но не особо верят в их победу.

    Самое интересное все все понимают но продолжают надеятсья , а вдруг.

    А вдруг Роглич капнет, а вдруг что-то произойдет ,а вдруг у ихого героя вырастут крылья. И я к сожалению тоже на что-то надеюсь, Роглич не мой герой.

    Рогличу достаточно удержатсья или хотя бы поймать ,но не много, и он на коне.

    Я не думаю что он будет атаковать (первым) Он постарается до последнего идти от обороны, поэтому желательно что-бы уже на пред последней горе он остался без команды. 

    Давать прогнозы на завтра я не буду, я не спец в этом деле, тем более сценариев может быть сколько угодно ,потому что этап слишком эпичен и во многом определит победителя тура.

    1. Имя: Серафим

      Серафим

      Сегодня, 22:40 | Регистрация: 4.08.2018

      То есть одна часть не болеет за Роглича, вторая болеет за других гонщиков. Логически размышляя, приходим к выводу, что за Роглича не болеет никто.
      Бедный Примож,за кого болеет его жена?

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    После классики Брюсселя, победа на этой гонке, да еще и в майке чемпиона Бельгии. Команда Вандерпула имеет все шансы перейти на уровень протур с таким контингентом
  • Александра
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (14)
    Александра-Фото
    Опять красивый финиш от Санвеба!
  • Серафим
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Серафим-Фото
    То есть одна часть не болеет за Роглича, вторая болеет за других гонщиков. Логически размышляя, приходим к выводу, что за Роглича не болеет никто.
    Бедный Примож,за кого болеет его жена?
  • salomon
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (14)
    salomon-Фото
    Tакими темпами Ewan до Парижа не доедет!
  • старт-шоссе 82
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    старт-шоссе 82-Фото

    Сейчас  весь велосипедный мир разделен на две части. Одни верят в победу Роглича, но не особенно болеют за него, а другие болеют за других гонщиков ,но не особо верят в их победу.

    Самое интересное все все понимают но продолжают надеятсья , а вдруг.

    А вдруг Роглич капнет, а вдруг что-то произойдет ,а вдруг у ихого героя вырастут крылья. И я к сожалению тоже на что-то надеюсь, Роглич не мой герой.

    Рогличу достаточно удержатсья или хотя бы поймать ,но не много, и он на коне.

    Я не думаю что он будет атаковать (первым) Он постарается до последнего идти от обороны, поэтому желательно что-бы уже на пред последней горе он остался без команды. 

    Давать прогнозы на завтра я не буду, я не спец в этом деле, тем более сценариев может быть сколько угодно ,потому что этап слишком эпичен и во многом определит победителя тура.

  • Sezar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Sezar-Фото
    Кстати да, Ланда может атаковать в начале Коломбье, где большой градиент. Надо же свой залет отыгрывать.
  • SportSpirit
    Тиррено-Адриатико-2020. Резуль ... (3)
    SportSpirit-Фото

    В концовке этапа этапа Йетс выглядел очень хорошо, команда до последних км была вокруг него. Томас показался уставшим. 

     

    Гавирия несколько раз на последних 20 км чуть не упал (городские бордюры), как-то невнимательно ехал. Мерльер выдал ну очень мощное ускорение у него с колеса. Паскаль, видимо, ориентировался только на Гавирию и начал спринт поздно. Мощи у него вагон! А вот с точностью невсегда угадывает. 

     

    Альпесины молодцы сегодня: и MvdP, и de Bondt дружно привезли Мерльера в створ. 

  • Rokka
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (14)
    Rokka-Фото
    Саган мог получил 30 очков, однако пропустил в конце и Мезгеца и Консонни. Интересно сколько ещё промежутков ему потребуется для того чтобы отобрать зеленку

    И удивляет что Осс и вся Бора не стали отбирать очки у Беннета. Квикстеп любил делать подобное, верно подметил Курдюков
  • SportSpirit
    Даниэль Мартинес – победитель ... (6)
    SportSpirit-Фото
    Хах, я эту цитату знаю в более жестком варианте: "Ты был взвешен, измерен и признан негодным")

    Роглич всегда политкорректен, но запах крови он почуял) после 9-го этапа психологическая диспозиция среди словенцев была иная. А здесь Рогла заехал с запасом, а Тадей из этих запасов слегка забрал. Другое дело, что сегодня мог восстановиться. Запасаемся авокадо на завтра)
  • Sezar
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (8)
    Sezar-Фото

    Больше всего не хотелось бы чтобы уехал дальний отрыв и привез большое преимущество. Тогда вместо лидеров придется смотреть разборки грегари и борьбу за этап и красный номер. Как 2 этапа назад. А посмотреть есть на что.

    Горы суперские, причем все. И частоколом. Как бы тут универсалы не дрогнули. А Берналь, да и прочие колумбийцы (хоть сейчас в это с трудом верится) если досидят до последней горы в группе могут результативно проатаковать.

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Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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