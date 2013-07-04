Тур де Франс-2020, превью этапов: 20 этап, Люр - Ла Планш де Бель Фий



Двадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Люр (Lure), который расположен в регионе Франш-Конте департамента Верхняя Сона. С античных времен эту местность заселяли люди. Сменялись времена, власть, город постепенно разрастался и приобретал свои нынешние очертания и достопримечательности.



Историки считают, что первое поселение на этом месте возникло еще в 1-2 веках, остатки галло-романской виллы были найдены в районе городка Сен-Кантена (Saint Quentin). В 610 году Святой Десле, ирландский монах и последователь Святого Коломбана, основателя аббатства Люр (L'abbaye de Lure), приехал в Люр. Святой Десле основал ораторий, вокруг которого со временем было построено аббатство. Монастырь оказался под покровительством германских императоров.



В Средние века в Люре было всего 4 улицы. Город был окружен крепостной стеной с пятью башнями. Стена была защищена двойным кольцом рвов, связывавших два пруда, что позволяло быстро заполнить рвы водой в случае атаки. Аббатство Люра было также защищено своими собственными укреплениями, отделявшими монастырь от остального города. В те времена в город Люр можно было войти через двое ворот: Нижние и Верхние ворота. Третьи ворота связывали аббатство и город. Эти ворота сохранялись вплоть до Революции.



В конце Средневековья аббатство стало отдельным княжеством. Первая церковь внутри крепостных стен была построена в 1551 году. До сегодняшнего дня от нее сохранилась лишь часть трансепта, которая находится в часовне Персевранс (La chapelle de Persévérance). Церковь была необычно ориентирована: на северо-юг, вместо привычной ориентации на восток (из-за расположения крепостных стен). В 1624 году в Люре обосновались монахи ордена капуцинов, основав здесь свой монастырь. Уже позже, король Людовик XIV рассматривал Люр как стратегический город, расположенный недалеко от границы Франции с Пруссией. С того момента военная роль города заметно возросла.



Революция положила конец правлению аббата монастыря Люром, а церковь аббатства была продана как национальная собственность и снесена. Дома каноников стали частной собственностью, а мэрия города обосновалась в главном здании аббатства в 1835 году.



В 1870 году Эльзас был аннексирован Пруссией. Многие жители региона эмигрировали в департамент Верхняя-Саона, в частности, в город Люр. Эмигранты в городе основали много местных фабрик (Scheurer, Grünn, Lautenbacher).



К достопримечательностям города Люра относятся старинные здания 18-го века. В 1720 году в Люре произошёл пожар, который практически уничтожил весь город. Из уцелевших зданий или менее поврежденных огнем осталось несколько зданий, построенных из песчаника, добываемого с гор Вогезов, и декорированных резьбой. На многих окнах можно увидеть гербы.



К достопримечательностям Люра относится памятник, посвящённый саперу Камемберу (Camember), его невесте, мадмуазель Виктуар (Victoire, «Победа») и его другу Канкрелату (Cancrelat). Истории про эту троицу публиковались в еженедельнике «Le Petit Français illustré» («Маленькая Франция в картинках»), основанного библиотекарем Армандом Колин (Armand Colin), с 1890 по 1896 годы. Истории, наполненные юмором, пользовались большой популярностью, став эмблемой Люра. Городские власти решили увековечить образ в виде скульптуры, которая была торжественно открыта в 1979 году.

Альтиметрия 20-го этапа Тур де Франс-2020

Люр впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Предпоследний этап Тур де Франс-2020 года - индивидуальная гонка с раздельным стартом с финишем в подъём первой категории. Только когда линию финиша на Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles, департамент Верхняя Сона, регион Бургундия - Франш-Конте) пересечёт обладатель желтой майки, можно будет назвать имя победителя Тур де Франс-2020.

Данная разделка напоминает разделку на чемпионате мира 2017 года в Бергене, тогда первая тройка была такой: Том Дюмулин, Примож Роглич и Крис Фрум, а заключительный подъем быстрее всех преодолел Примож Роглич, и прошлогоднюю на Джиро д'Италия, где Примож Роглич одержал победу на разделке до Сан-Марино.

Организаторы приготовили протяженную дистанцию. После 14,5 км равнинного участка, проложенного на северо-восток, будет расположена первая промежуточная отсечка времени.

Далее трасса поворачивает на восток и до вершины Коль-де-ла-Шевестрай (Col de la Chevestraye) 10-ти километровый тягун, затем небольшой, протяженностью 2,3 км, извилистый спуск до берега реки Раэн (Rahin), и далее на северо-восток вдоль берега реки до второй промежуточной отсечки времени, расположенной на 30,3 км маршрута.

Заключительный отрезок дистанции - 5,9 км подъёма, на отдельных участках которого градиент будет достигать 20%. Большинство участников, скорее всего, будет менять велосипед перед началом восхождения на подъём 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), протяжённость 5,9 км, 532-1035 м, перепад 503 м, средний градиент 8,5%, максимальный градиент 20%. Лучший по времени горовосхождения становится обладателем 10 очков в зачет гороховой майки.

Повлияют на выступление и погодные условия, которые могут меняться на маршруте этапа, а также и во времени. Ориентировочное время, которое велогонщики потратят на прохождение дистанции, по расчётам организаторов, составит от 55 минут до 1 часа. 25% лимит времени. Перед стартом этапа горнякам-генеральщикам не помешает запас в 2, а то и 3 минуты перед раздельщиками в борьбе за желтую майку. Фаворитами можно назвать Приможа Роглича и Тома Дюмолина.

Ла Планш де Бель Фий в этой версии в последний раз был на Тур де Франс в 2017 году на 5-м этапе, победу тогда одержал Фабио Ару. Разрывы на подъеме были небольшими - первая 10-ка гонщиков находилась в 40 секундах. В прошлом году поднимались выше.

В исторических записях упоминания о небольшой деревушке Ла-Планш-де-Бель-Фий (La Planche des Belles Filles) встречаются с 16-го века. Свое название городок получил после эпизода, происшедшего во времена «Тридцатилетней войны» - продолжавшийся с 1618 по 1648 годы военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи и Европе и затронувший в той или иной степени практически все европейские страны. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками империи, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней значимой религиозной войной в Европе и породил вестфальскую систему международных отношений.

В ходе этой войны, согласно легенде, девушки из соседней деревни укрывались в горах, спасаясь от жестокости врагов, насилующих женщин на пути к завоеванию этих земель. Чтобы избежать такой участи, молодые девушки решили покончить жизнь самоубийством, спрыгнув со скалы в темные воды озера Трей. Местный художник, передал всю трагичность истории в своем творении в виде деревянной статуи, расположенной на одном из склонов гор.

Регион Франш-Конте, по которому проедет пелотон на 6-м этапе Тур де Франсе-2019 находится в Альпийской зоне. Департаменты Юра (Жура), Савойя, Альпы, Дром и Изер почти целиком покрыты сложной вязью горных хребтов, нагорий, горных долин и озер, обрамленных древними смешанными лесами, альпийскими лугами и высокогорными пустошами. Это один из самых живописных районов страны, заметно отличающийся от остальной территории Франции как по своим природно-климатическим условиям, так и по этническому составу населения, архитектуре и кухне. Здесь несколько ярче прослеживаются германские и итальянские элементы, более сытная и простая кухня, свои рецептуры сыров и вин, даже свой язык, вобравший в себя немало словоформ из языков других народов Центральной Европы, и главное - более спокойная и умиротворяющая атмосфера, чем в большинстве центральных районов Франции.

Любителям горных лыж курорт предоставляет пять склонов, 25 км трасс. Летом в Ла-Планш-де-Бель-Фий приезжают мастера маунтибайка. Курорт живёт за счёт туризма, одним из излюбленных мест посещения является национальный парк Баллон-де-Вогез (Ballons des Vosges), один из самых больших и популярных природных парков Франции.

Ла-Планш-де-Бель-Фий в истории Тур де Франс

Ла-Планш-де-Бель-Фий – единственный горнолыжный курорт в департаменте Верхняя Савойя, он принимал финиш этапа Тур де Франс уже четыре раза. Финал на этой вершине для настоящих горняков, в 2012 британский велогонщик команды Sky Крис Фрум (Cristopher Froome) праздновал на Ла-Планш-де-Бель-Фий первую победу на этапе Тур де Франс.

В 2014 итальянский велогонщик Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) атаковал за 2,5 км до финиша, никто из соперников не сумел сесть ему на колесо. Чемпион Италии, капитан казахстанской велокоманды Astana Pro Team в одиночку пересёк линию финиша на План-де-Бель-Фий с преимуществом в 15 секунд над Тибо Пино (Thibaut Pinot), французским велогонщиком команды FDJ, который приехал вторым. Винченцо Нибали не только взял вторую победу на этапе Тур де Франс-2014.

К финальному подъёму пятого этапа Тур де Франс-2017 впереди из отрыва остались лишь велогонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), атаковавший за 12 км до финиша, и отмечающий на этом этапе 35-летие, велогонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants). Однако, на подъёме 1-й категории они не смогли противостоять группе генеральщиков, которая прошла бельгийских велогонщиков за 4 км до финиша.

К моменту, когда атаковал капитан казахстанской команды Astana Pro Team Фабио Ару (Fabio Aru) за 2,4 км до финиша, в группе генеральщиков осталось около 15 велогонщиков. Попытку уехать предпринимал и Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott, но его атаку быстро нейтрализовали.

За 1,8 км до финиша атаковал победитель Тур де Франс-2016 британский велогонщик Крис Фрум, капитан британской велокоманды Sky, после чего группа генеральщиков развалилась. За Фрумом поехал Ричи Порт (Richie Porte) из BMC, Дэн Мартин (Daniel Martin) из Quick Step Floors и Роман Барде (Romain Bardet) из AG2R La Mondiale. Альберто Контадор из Trek Segafredo и Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar не смогли ответить на атаку Криса Фрума.

Чемпион Италии Фабио Ару одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2017. Дэн Мартин финишировал 2-м через 16 секунд, Крис Фрум замкнул на этапе тройку лучших, уступив Ару 20 секунд.

Благодаря победе на этапе Фабио Ару поднялся на третью строчку генеральной классификации, который возглавил Крис Фрум, перехвативший жёлтую майку лидера у своего товарища по команде Геранта Томаса (Geraint Thomas).

В последний раз подъём Ла Планш де Бель Фий участники Большой Петли покоряли в прошлом году. 6-й этап Тур де Франс-2019 - горный этап с набором высоты 3700 м, со сложной трассой с многочисленными подъёмами и спусками, многие из которых были мокрыми после дождя. Этап начался с многочисленных атак, и через 13 км после старта сформировался отрыв дня. В него отобрались 14 велогонщиков, в числе которых были Дилан Тёнс (Dylan Teuns) из Bahrain-Merida, Томас Де Гендт (Thomas De Gendt) и Тим Велленс из Lotto Soudal, Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) из Trek-Segafredo. Максимальное преимущество отрыва составило восемь с половиной минут за 66 км до финиша, но затем начало снижаться.

За 37 км до финиша у вершины 3-й категории Коль-де-Круа (Col des Croix), протяжённостью 3,3 км, 487 - 678 м, с перепадом 201 м, средним градиентом 6,1%, максимальным градиентом 12%, пятого категорийного подъёма дня, атаковал Томас Де Гендт. Но ему не удалось удержаться до конца этапа. За 20 км до финиша Де Гендта догнали оставшиеся в отрыве велогонщики – Тим Велленс, Джулио Чикконе, Дилан Тёнс и Ксандро Мёрисс (Wanty-Gobert), а удержаться с ними он уже не смог.



Тем временем позади отрыва начал просеиваться пелотон, который на предпоследнем подъёме дня, подъёме 2-й категории Коль-де-Шеврере (Col des Chevreres), протяжённость 3,5 км, 580 - 914, перепад - 334 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 18%, возглавила велокоманда Movistar. Однако пелотону не удалось догнать отрыв до конца этапа.

На финальном решающем подъёме 6-го этапа – подъёме 1-й категории Ла Планш де Бель Фий (La Planche des Belles Filles), протяжённостью 7 км, перепадом высоты 608 м, средним градиентом 8,7%, максимальным - 24%, в впереди в отрыве оставались четверо – Дилан Тёнс, Тим Велленс, Ксандро Мёрисс и Джулио Чикконе, и у них в запасе было около 4 минут преимущества над пелотоном.



За 4 км до финиша впереди в отрыве остались Джулио Чикконе, который старался удержать преимущество над пелотоном, так как уже был виртуальным лидером генеральной классификации, и Дилан Тёнс.



На последнем километре дистанции велогонщики поднимались по грунтовой дороге с градиентами до 24%, Дилан Тёнс уехал от своего попутчика по отрыву Джулио Чикконе, опередив его в итоге на 11 секунд, и взял победу на этапе.

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