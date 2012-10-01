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Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль


   Тринадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Шатель-Гийон (Châtel-Guyon). Город расположен в регионе Пюи-де-Дом. История и название города тесно связаны с построенным здесь в 13-м веке на высоком холме графом Оверни Ги II (Guy II d'Auvergne) средневекового замка, у подножия которого и возникло поселение. Название происходит от словосочетания Замок Ги, хотя «Châtel-Guyon» произошло от связки слов «Castellum Guidonis» (Овернский диалект), что и означает - «Château de Guy» Замок Ги.


   Главной достопримечательностью города Шатель-Гийон является термальный источник. Первые термальные ванны городскими властями Шатель-Гийона были обустроены в 1817 году.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль


   На рубеже 20-го века городские власти доверили эксплуатацию термальных источников бизнесменам, братьям Броссон (Brosson). Перестроенное и обновленное учреждение открыли в 1906 году под названием «Великие Термы» (Les Grands Thermes). Здание было спроектировано архитектором Франсуа-Бенджамин Шоссемич (François-Benjamin Chaussemiche), который также руководил строительством железнодорожного вокзала Орсе. Термальный комплекс теперь был разделен на четыре здания: театр, два крыла, предназначенные для ванн и процедур с видом на атриум и казино.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль


  Размеры и художественное оформление главного зала были в буквальном смысле на высоте: площадь 200 кв. м., высота 9 м, в котором преобладают лепные узоры и лестницы с изящными изгибами. На полу выложена мозаика и плитка из песчаника, а стены украшены полихромной плиткой и фризами, покрытыми золотой, зеленой и синей эмалью.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль


   Из термального комплекса открывается вид на парк, где находятся четыре источника, которые делают Шатель-Гийон известным курортом для лечения расстройств пищеварения и мочеполовой системы.


   Несмотря на высокое архитектурное качество, «Великие Термы» со временем стали менее функциональными, и закрыли свои двери в 2004 году. Однако в 2008 году оздоровительные практики вновь стали востребованы. В 2020 году ожидается открытие нового павильона. Он будет называться «Айга» (Aiga), что с окситанского диалекта означает «вода».


Альтиметрия 13-го этапа Тур де Франс-2020

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль

 

 

  Шатель-Гийон впервые принимает старт этапа Тур де Франс. 13 этап пройдёт в пятницу. Это горный этап в Массиве Централь c набором высоты 4000 м и финишем в подъем 1-й категории.

 

  Пелотон отправится на юг и через 25 км со старта этапа приедет к подножию подъёма 1-й категории Коль-де-Сейсса (Col de Ceyssat), протяжённость 10,2 км, 456-1078 м, перепад 622 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%. 

 

  Коль-де-Сейсса появляется на Тур де Франс во второй раз,  впервые в 1951 году, когда первым на вершине был Рафаэль Джеминиани (Raphael Geminiani).

 

  После преодоления вершины подъёма велогонщикам предстоит проехать 120 км сильно пересеченной местности, на которой расположены 4 категорийных подъёма:

 

  Коль-де-Гери (Col de Guéryподъём 3-й категории, протяжённость 7,8 км, 887-1277 м, перепад 390 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 8%;

 

   Монте-де-ла-Стель (Montée de La Stèleподъём 2-й категории, протяжённость 6,8 км, 862-1250 м, перепад 388 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 8%;

 

  Кот-де-л'Эстиад (Côte de l'Estiadeподъём 3-й категории, протяжённость 3,7 км, 514-769 м, перепад 255 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%;

 

   Кот-д'Англард-де-Салер (Côte d'Anglards-de-Salersподъём 3-й категории, протяжённость 3,5 км, 561-803 м, перепад 242 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 10%.

 

  Спустившись с вершины подъёма, расположенного на 157 км маршрута, велогонщики поедут в тягун протяженностю 15 км с набором высоты 360 м до подножия подъёма 1-й категории Коль де Нэронн (Col de Neronneпротяжённость 3,8 км, 897-1242 м, перепад 345 м, средний градиент 9,1%, максимальный градиент 15%, на вершине которого будет разыграна бонификационная премия.

 

  Коль де Нэронн будет присутствовать на Тур де Франс в четвёртый раз, в последний раз он входил в маршрут в 2016 году, первым на вершине был Томас де Гендт.

 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль

 

 

  Вершина подъёма расположена за 11 км до финиша этапа в Па-де-Пейроль/Пюи Мари (Pas de Peyrol/Puy Mary, департамент Овернь, регион Овернь - Рона - Альпы), который впервые принимает финиш этапа Тур де Франс.

 

  После 4 км по плоскогорью и 2-километрового спуска велогонщики начнут восхождение на заключительный категорийный подъём 13 этапа Тур де Франс-2020.

 

   Подъём 1-й категории Па-де-Пейроль/Пюи Мари (Pas de Peyrol/Puy Maryпротяжённость 5,4 км, 1150-1589 м, перепад 439 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 15%. 

 

  Первые 3 км плавные с градиентами в районе 5%, но далее начинается стенка с градиентами от 11 до 15%. На финише этапа не действует нейтрализация.

 


Подъём Пью Мари / Па де Пероль в истории Тур де Франс


   Подъём Пью Мари / Па де Пероль еще никогда не принимал старт или финиш этапа Большой Петли, однако он появлялся на маршруте Тур де Франс уже десять раз. 9-й этап Тур де Франс-2011 стал сущим кошмаром для его участников. Началось всё с того, что Альберто Контадор (Alberto Contador) усвоил важный урок – если он хочет доехать до финиша целым и невредимым, то  нужно держаться подальше от Владимира Карпеца (Vladimir Karpets), который уже успел и сам упасть и других уронить. Против силушки российского богатыря у щуплого испанца аргументов не нашлось, и после столкновения лидеру Saxo Bank пришлось снова, уже в который раз по ходу этого Тур де Франс, взять на себя роль догоняющего. Ну, а если отбросить в сторону шутки, то это был самый, что ни на есть, обычный гоночный инцидент, растиражированный многочисленными роликами в интернете, и никакой вины Карпеца там не было и в помине.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль


   А вот то, что случилось дальше, стало настоящей драмой. На одном из спусков, где дорожное покрытие еще не успело высохнуть после недавнего дождя, случился массовый завал. Александр Винокуров, улетевший в овраг, смог вернуться обратно только при помощи своих партнеров по велокоманде – после удара о дерево лидер «Астаны» получил перелом бедренной кости. На этом в долгой и успешной карьере Вино, прерывавшейся двухлетней дисквалификацией, был поставлен знак вопроса.


   Дэвид Забриски (David Zabriskie) сломал в этом инциденте запястье. Юрген ван ден Бройк (Jurgen Van Den Broeck) повредил плечо, а для Фредерика Виллемса (Frederik Willems) падение обернулось переломом ключицы. Естественно, все вышеназванные велогонщики завершили своё выступление на Тур де Франс-2011.


   В числе пострадавших были также Андреас Клёден (Andreas Klöden), Кэдел Эванс (Cadel Evans), Дээвид Мииллар (англ. David Millar) и Кристиан Ванде Вельде (Christian Vande Velde). Им повезло больше – Тур де Франс-2011 они сумели продолжить.


   Однако, на этом злоключения участников Тур де Франс-2011 на отдельно взятом этапе не закончились. Когда до финиша оставалось около 40 километров двое из пяти велогонщиков, которые к тому моменту лидировали, стали жертвой необъяснимого маневра водителя машины французского телевидения.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 13 этап, Шатель-Гийон - Пью Мари / Па де Пероль


   Хуан Антонио Флеча (Juan Antonio Flecha) сумел достаточно быстро вернуться в гонку, а вот Джонни Хогерланду (Johnny Hoogerland) его полет через колючую проволоку дорожного заграждения наверняка запомнился надолго.


   Тем временем, Луис Леон Санчес (Luis León Sánchez), Томас Фёклера (Thomas Voeckler) и Санди Казар (Sandy Casar) смело двинули вперед, оставив своих недавних попутчиков, и разыграли между собой финиш, где сильнее оказался Луис Леон Санчес.


   Томас Фёклер первым пересёк вершину Пью Мари / Па де Пероль, а также получил вожделенную желтую майку, а Хогерланд пересек линию финиша 139-м, проиграв победителю этапа более 16 минут. Истекавший кровью велогонщик Vacansoleil успел как раз вовремя, чтобы примерить майку горного короля, после чего отправился в госпиталь.

 

   В последний раз подъем Пью Мари / Па де Пероль велогонщики проезжали на Тур де Франс-2016, первым на вершине был Томас де Гендт (Thomas De Gendt).

 

  

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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  1. Имя: Андрей

    Student

    Сегодня, 18:28 | Регистрация: 1.10.2012

    Завтра многое решится, разрывы значительно вырастут.

  2. Гонщик

    Сегодня, 18:38 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: Student
    Завтра многое решится, разрывы значительно вырастут.
    Ничего не решиться , слишком крутой и короткий подъём , разрывы если и будут среди генералов  , то небольшие , пара этапов где всё решиться впереди .

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