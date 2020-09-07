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Тур де Франс-2020, превью этапов: 16 этап, Ла Тур-дю-Пен - Виллар-де-Ланс Коте 2000

Тур де Франс-2020, превью этапов: 16 этап, Ла Тур-дю-Пен - Виллар-де-Ланс Коте 2000

 

   Шестнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в небольшом городке Ла Тур-дю-Пен (La Tour-du-Pin), котрый расположен в регионе Рона — Альпы.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 16 этап, Ла Тур-дю-Пен - Виллар-де-Ланс Коте 2000


   История городка Ла Тур-дю-Пен сложилась во времена, когда тот принадлежал землям королевской провинции Дофине. В средние века здесь поселилась семья очень крупного барона, который носил имя Ла Тур-дю-Пен. С этой семьи и началась история города.


   К достопримечательностям Ла Тур-дю-Пен относятся два старинных замка: замок Турна (Château de Tournin), построенный в 17-м веке и внесенный в список исторического наследия Франции. Замок принадлежит частному лицу и закрыт для визитов. Второй замок - Шабон (Le château de Châbons), его построили в 1640 году на месте старинного разрушенного замка, которых в свою очередь был построен в 12-м веке.


   Городская церковь Ла Тур-дю-Пен Вознесения Девы Марии (Basilique Notre-Dame de l’Assomption) была построена не так давно, в 19-м веке, но в ее стенах установлен деревянный триптих 15-го века. Триптих так же внесен в реестр исторических памятников Франции.


Город Ла Тур-дю-Пен в истории Тур де Франс


   Тур де Франс посещал городок Ла Тур-дю-Пен всего лишь раз за всю историю Большой Петли. 37 лет назад участники 17-го этапа Тур де Франс-1983 вышли на старт этапа в городке Ла Тур-дю-Пен. Этап протяженностью 223 км финишировал на вершине Альп д’Юэз (Alpe d’Huez). Сильнейшем на этапе оказался нидерландский велогонщик Петер Виннен (Winnen Peter).


Альтиметрия 16-го этапа Тур де Франс-2020

 

 

 Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

   16-й этап Тур де Франс-2020 - горный этап с набором высоты 3500 м и финишем в подъём 3-й категории.

 

  После дня отдыха пелотон отправится на юг и на первых 50 км преодолеет подъём 4-й категории Кот-де-Вирьё (Côte de Virieu), протяжённость 2,3 км, 408-562 м, перепад 156 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%, после которого разыграет промежуточный спринт.

 

   Затем начнется подъём 2-й категории Коль-де-Порт (Col de Porte), протяжённость 7,4 км, 723-1326 м, перепад 503 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%, который в 19-й раз появится на Тур де Франс, первым покорителем стал Эмиль Жоржэ (Emile Georget) в 1907 году.

 

  В последний раз подъём присутствовал на Тур де Франс 1998 году, первым был Стефан Эло (Stéphane Heulot). Сам подъём протяжённостью 19 км с набором высоты 1000 м.

 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

 

   Преодолев наивысшую отметку маршрута 16 этапа Тур де Франс-2020, велогонщики отправятся на спуск протяженностью 25 км, после чего начнётся восхождение в подъём 2-й категории Кот-де-Ревель (Côte de Revel), протяжённость 6 км, 272-752 м, перепад 480 м, средний градиент 8%, максимальный градиент 12%.

 

  Последующие 30 км приведут пелотон к подножию подъёма 1-й категории Сен-Низье-дю-Мушротт (Montée de Saint-Nizier-du-Moucherotteпротяжённость 11,1 км, 448-1169 м, перепад 721 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%. Пятое появление подъема на Тур де Франс, в последний раз в 1989 году, тогда первым на вершине был Лоран Финьон. На вершине подъема будет разыграна бонификационная премия.

 

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

   Вершина подъёма 1-й категории Сен-Низье-дю-Мушротт находится за 20 км до финиша этапа, 17 км из которых под спуск приведут к подножию подъёма 3-й категории Виллар-де-Ланс-Кот-2000 (Villard-de-Lans - Côte 2000), протяжённость 2,2 км, 1009-1152 м, перепад 143 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%

 

Тур де Франс-2020. Альтиметрия маршрута

 

 

  Виллар-де-Ланс (Villard-de-Lans, департамент Изер, регион Овернь - Рона - Альпы) в 7-й раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, в последний раз в 2004 году. На финише этапа не действует нейтрализация.


   Горнолыжный курорт Виллар-де-Ланс Коте 2000 (Villard-de-Lans Cote 2000) принимает финиш 16-го этапа Тур де Франс-2020. Курорт раскинулся на склоне горного массива Веркор (Massif du Vercors). Массив Веркор расположен на юго-востоке Франции на территории департаментов Дром и Изер. Высшая точка — 2341 м (Гран-Веймон). Массив включает в себя несколько хребтов и горных плато. Скалы Веркора на востоке возвышаются над Греноблем.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 16 этап, Ла Тур-дю-Пен - Виллар-де-Ланс Коте 2000


   Виллар-де-Ланс Коте 2000 состоит из трёх объединённых зон катания: Cote 2000, Les Glovettes, Clos de la Balme. Несмотря на то, что зелёных трасс на горнолыжном курорте Виллар-де-Ланс Коте 2000 всего 3, они достаточно длинные, так что новичкам есть где покататься. Большое количество снежных пушек гарантирует прекрасное и комфортное катание начиная с середины декабря и до середины апреля. Есть зона катания для совсем маленьких с детскими подъёмниками, а также snow-park.


   Виллар-де-Ланс дает возможность заниматься всеми видами зимнего спорта, так как курорт располагает самой большой в Европе зоной катания: общая протяжённость горнолыжных трасс — 125 км, а беговых — 160 км.


Виллар-де-Ланс Коте 2000 в истории Тур де Франс


   Горнолыжный курорт Виллар-де-Ланс примет Тур де Франс в 9-й раз. Интересная ситуация произошла на 19-м этапе Тур де Франс-1987. Претендентом на высокие места в Тур де Франс-1987 называли Жана-Франсуа Бернара (Jean-François Bernard), который до 1987 года всегда находился в тени Грега Лемонда (Greg Lemond) и Бернара Ино (Bernard Hinault).


  Перед стартом 19-го этапа Бернар возглавил генеральную классификацию, до окончания гонки оставалось всего несколько этапов. Казалось, что Бернара смело можно называть наследником Ино и надеждой французского велоспорта, он уверенно чувствовал себя в горах и в разделке. Но удача отвернулась от Жана-Франсуа Бернара на 19-м горном этапе. Он не смог защитить свою лидерскую позицию. На подходе к первой серьёзной горной вершине у него спустило колесо и пришлось долго ждать техничку, в то время как его соперники исчезали вдали.


   Затем велокоманда Шарли Мотте (Charly Mottet) придумала план атаки, который нарушал негласные правила пелотона. Они решили оторваться от Жана-Франсуа Бернара в зоне питания, для чего взяли с собой дополнительные пакеты с едой, чтобы не тратить время. Мотте поведал об этой хитрости Стивену Роч (Stephen Roche), потому что не был уверен, что сможет сам уйти от Бернара и его мощной велокоманды.


   Всё случилось так, как и задумывал Мотте. Зона питания размещалась сразу после перехода через узкий мост, который значительно замедлял пелотон. Бернар, который тогда догонял пелотон после прокола, был вынужден почти остановиться на мосту. В этот момент Шарли Мотте, Стевен Роч и Педро Дельгадо (Pedro Delgado) были уже далеко.


   Жан-Франсуа Бернар так и не смог догнать их отрыв, проиграв в тот день 4 минуты 16 секунд. Роч перехватил жёлтую майку, а Мотте поднялся на второе место с отставанием в 41 секунду. Дельгадо занял третье место в генеральной классификации. Но Шарли Мотте не удалось довести свой план до конца, потому что его в свою очередь сбросили Роч и Дельгадо, который и отпраздновал победу на этапе.

 

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

По материалам Интернета

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Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Тадей Погачар - победитель 15 ... (4)
    EL-Fenomeno-Фото

    Ничего не имею против Роллана и думаю он всерьёз поборется за горох, но Гогля орги обидели, отдав приз самого агрессивного на 15 этапе французу.

    Цитата: Серафим
    Гороховая майка практически бесхозная, такое ощущение, что никому и не нужна. Не удивлюсь, если по итогам горох зацепит кто-то из словенцев.
    Может, все-таки Эррада или тот же Роллан составят конкуренцию?

    Удивительно, правда, что 2 недели Тура прошло а текущий горный король липовый не набрал даже 40 очков. Где те времена, когда верно подметил С.Курдюков люди уходили в больших горах не раз, и не два, борясь даже не стольоко за этапа, как быть первым на классной и эпичной горе, ну за гороховую майку самом собой; в итоге поднимали себя в генералде, и, что самое главное, капитаны им позволяли это делать, ибо знали, что на генерал они не претендуют, но здорово помогали своим капитанам если нужно было.

  • BaTman
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    BaTman-Фото
    Так а чего в этом хорошего, что если они на пределе едут и еле еле усидеть смогли. Они кого утешают что всё хорошо, болельщиков или себя. Я считаю надо быть объективными, если ты еле еле усидел в группе и без шансов на победу. То денёк так себе, можно и похуже сказать. А то ощущение что все довольны своими местами, типа я в 10-ке и хорошо, уныло всё это получается.
  • patar
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    patar-Фото

    Да за весь этап только ейтс вызов рогличу бросил и то как-то, как будто, вынуждено.

    Ну и Порт в конце неплохо атаковал. Но он больше остальных хотел обойти, чем Роглича и Погачара. Эх.. не поймай он те полторы минуты на спринтерском этапе, можно было смело его в тройку вписывать, а так...

    У остальных ни одной атаки за весь тур (кроме Алафилипа)))), едва за Юмбой поспевают. Обидно, что Роглич даже никаких усилий не прилагает, чтобы в желтом ездить, но посмотрим третью неделю...



    Кстати, кто подскажет, где можно найти записи грандтуров 2005-2010 годов с Курдюковым? Буду благодарен

  • Arciv
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (7)
    Arciv-Фото
    Цитата: patar
    Если выиграет, то в следующем будет защищать титул. Вряд ли Джиро, разве что для вкатки перед туром
    Пока нога идёт,может захочет взять все три гранд тура,чтоб потом Нибали в гости приглашать)) Всё таки Том тоже явно приходил не Роглича катать! Если будет набирать так форму,то может вернуться на топ уровень
  • Sezar
    Примож Роглич: «Я хотел выигра ... (7)
    Sezar-Фото

    Не наступит. Сейчас все так и выглядит но вскоре Ремко отремонтируется и про словенское доминирование а также унылые поезда можно будет надолго забыть.

  • Серафим
    Падения Серхио Игиты и Боба Юн ... (2)
    Серафим-Фото

      Скорая помощь немного отомстила за Игиту. 

  • atacama
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    atacama-Фото

    100% на пределе.

  • Evergreen
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (68)
    Evergreen-Фото
    Насчёт Тома согласен, сейчас он в очень хороших кондициях, если бы не самопожертвование на предыдущих этапах, скорее всего он мог бы нервировать Порта и Ланду, а с учётом финальной разделки практически гарантированно заскочил бы в тройку.
  • Крайний
    Ричи Порт и Мигель Лопес о 15- ... (6)
    Крайний-Фото
    Потому что идут на пределе.
  • svenfischer
    Падения Серхио Игиты и Боба Юн ... (2)
    svenfischer-Фото

    Если причина снятия Игиты в травме, а не в том, что команда не спускает к нему помощников и есть риск не вписаться в лимит времени, то Юнгельса необходимо дисквалифицировать

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