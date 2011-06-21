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Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель


   Восьмой этап Тур де Франс (Tour de France)-2020 стартует в городе Казер-сюр-Гаронна (Cazères-sur-Garonne). Старинный город Казер расположен на берегу реки Гаронна, отсюда и его название Казер-на-Гаронна. Хотя гораздо чаще пользуются сокращенным названием Казер без привязки к реке.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель


   История города началась с военного бастиона, возведённого на берегу Гаронны в 1282 году Эсташем де Бомарше (Eustache de Beaumarchais) по поручению короля.


   В результате появился город из двух частей - открытого и закрытого, об этом напоминают их названия: Billebarrade (bilo barrado) и Billeinclosade (bilo enclosado). Со времен средневековья и до своего разрушения в 1790 году, во время Французской революции, Казер был частью епархии Рье (Diocèse de Rieux).

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель


   Казер сегодня это небольшой городок площадью в 20 кв. км. Основная деятельность местных жителей - сельское хозяйство, выращивание зерновых (кукуруза, пшеница).


   К достопримечательностям города Казер относятся: старинный мост через реку Гаронна; церковь Божией Матери Успения (L'église Notre-Dame-de-l'Assomption), построенная в период между 13-м и 14-м веками; часовня и монастырь капуцинов 17-го века.

 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель


   На берегу реки есть городская площадь, на которой установлен мемориал посвященной погибшим во Второй мировой войне уроженцам Казера. Эта площадь называется - Площадь «Маленькой Ниццы» (Place du petit Nice) с видом на озеро, удерживающее плотину Казер) со стелой погибших бойцов Сопротивления во Франции во время Второй мировой войны. С площади «Маленькой Ниццы» открывается великолепная панорама города, вид на старинную церковь и берега Гаронны. Эта площадь была названа так, потому что жители Казер во время Второй мировой войны помогали эвакуироваться жителям Ниццы. Раскрывающаяся панорама на берега Гаронны рождает воспоминания о городе Ницце и его старом городе, с видим на пляж Лазурного берега.


Альтиметрия 8-го этапа

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель

 

 

   Казер (Cazères-sur-Garonne, департамент Верхняя Гаронна, регион Окситания) впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Это первый из двух этапов Тур де Франс-2020 в Пиренеях, и самый короткий этап Тур де Франс-2020 с набором высоты в 3500 м.

 

  Со старта пелотон отправится на юго-запад вдоль берега реки Гаронна (Garonne) вверх по течению и через 60 км окажется на вершине подъёма 1-й категории Коль де Мант (Col de Mente), протяжённость 6,9 км, 790-1349 м, перепад 559 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 12%. Сам подъем протяжённостью 12 км, но категория присвоена заключительным 6,9 км.

 

   Коль-де-Мант появляется на маршруте Тур де Франс в 21-й раз, в последний его проходили в 2017 году, тогда Майкл Мэттьюс поборолся за горные очки с Томасом Де Гендтом из отрыва и стал первым на вершине.

 

 

Коль де Мант (Col de Mente)

 

  Пройдя 10 км спуск и проехав по равнине еще 10 км, велогонщики окажутся у подножия подъёма высшей категории Пор де Бале (Port de Balès), протяжённость 11,7 км, 854-1755 м, перепад 901 м, средний градиент 7,7%, максимальный градиент 14%, который станет первым подъёмом высшей категории на Тур де Франс-2020.

 

  Сам подъём протяжённостью почти 25 км с набором высоты 1400 м. Вершина расположена за 36,5 км до финиша. На этом подъёме от пелотона, скорее всего, останется небольшая группа генеральщиков со своими ближайшими помощниками. Пор де Бале в шестой раз включается в маршрут Тур де Франс.

 


  

 После 16 км спуска, когда дорога поведёт на юг, и разворота на запад начнётся подъём к вершине 1-й категории Коль де Пейресурд (Col de Peyresourde), протяжённость 9,7 км, 813-1569 м, перепад 756 м, средний градиент 7,8%, максимальный градиент 12%.

 

  До вершины, расположенной за 11,5 км до финиша этапа, будут подниматься по восточному склону. На вершине Пейресурд будет разыграна бонификационная премия. Коль де Пейресурд впервые появился на Тур де Франс в 1910 году, его первым покорителем стал Октав Лапиз (Octave Lapize).

 

  Завершив скоростной спуск и преодолев небольшой подъём, велогонщики финишируют в Луданвьелле (Loudenvielle, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания), который в последний раз принимал финиш этапа в 2007 году. На финише этапа действует нейтрализация. 

 

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель

 

 

  В последний раз на Тур де Франс связка Пор де Бале и Коль де Пейресурд была в 2017 году, тогда:

 

 
   "На подъёме к вершине высшей категории Пор де Бале, отрыв, из которого к этому моменту выпал Марсель Киттель, лидировал с преимуществом в четыре минуты над пелотоном. Темп, который задавала команда Sky, не позволил добиться успеха на этапе Стивену Каммингсу из Dimension Data, атаковавшему за 30 км до финиша в одиночку, первым прошедший вершину подъемаи пытавшемуся сопротивляться группе жёлтой майки. Каммингса добрали на подъёме к вершине Коль де Пейресурд.


   Альберто Контадор (Trek-Segafredo) атаковал на Пор-де-Бале за 34 км до финиша, но его атака была нейтрализована, а из группы лидеров выпал Якоб Фульсанг (Astana Pro Team), повредивший на 11-м этапе руку, он финишировал лишь через 27 минут 42 секунды после победителя этапа.

 

   На спуске с Бале Крис Фрум (Sky) и Фабио Ару (Astana Pro Team), следовавшие за Микелем Ниеве из Sky, который затем был первым на Пейресурд, едва не упали, не вписавшись в поворот и въехав в группу болельщиков. К счастью, обошлось без падений, Фрум и Ару вернулись в группу.

 

   На Пейресурд группа лидеров просеялась. Темпа, задаваемого Sky, не выдержали Наиро Кинтана (Movistar) и Альберто Контадор, а также лидер горной классификации Варран Баргий (Sunweb). В итоге после спуска с вершины впереди остались лишь 10 велогонщиков." 

 

 


   Финиширует 8-й этап Тур де Франс-2020 в городке Луданвьель (Loudenvielle). На западе города протекает река Нест-дю-Лурон (Neste du Louron) и в окрестностях города расположено озеро Женос-Луданвьель (Génos-Loudenvielle). В городке проживает не более 230 человек.

 

Тур де Франс-2020, превью этапов: 8 этап, Казер-сюр-Гарон - Луданвьель


   Городок Луданвьель подходит для семейного отдыха на природе. Для этого в городке имеется много домов и квартир для отдыха, стоянки для кепинг-каров.


   Луданвьель расположен неподалёку от зимних спортивных курортов Валь Лурон (Val Louron, на западе) и Пейрагуд (Peyragudes, на востоке). Но летний туризм тоже популярен - с пешеходными тропами и школой парапланеризма.


   На въезде в городок находится спа-комплекс Balnéa, который является первым релаксационным комплексом с термальной водой во французских Пиренеях.


Город Луданвьель в истории Тур де Франс


    В четвёртый раз в истории Большой Петли городо Луданвьель будет принимать финиш этапа. Этап Тур де Франс финишировал в Лундавьелт финишировал в 1997, 2003 и 2007 годах.


   15-й этап Тур де Франс-2007 хорошо помнят читатели велопортала VeloLIVE. Этот этап был еще более тяжелым, чем предыдущий день с Коль де Пор (Col de Port), Коль де Порте д'Аспе (Col de Portet d'Aspet), Коль де Манте (Col de Mente), Коль де Баэ (Col de Balès) и Коль де Пейреcурд (Col de Peyresourde) в меню дня. В начале этапа Александр Винокуров (Alexander Vinokourov) присоединился к отрыву, которому позволили уехать. Почти получасовая потеря времени Винокуровым днем ранее означала, что претенденты на генеральный зачёт не должны были волноваться по поводу его отъезда. На Коль де Пейреcурд ситуация для Винокурова полностью прояснилась. Он солировал на подъёме и спускался вниз с другой стороны к Луденвей-Ле Лурон (Loudenvielle-Le Louron), мчась к своей захватывающей победе.


  А позади, группа желтой майки была рада позволить грегари Rabobank Томасу Деккеру (Thomas Dekker) и Майклу Боогерду (Michael Boogerd) поработать впереди. Приблизительно в двух километрах от вершины Коль де Пейреcурд Альберто Контадор (Alberto Contador), предпринял подряд шесть яростных атак, на которые смог ответить только Михаэль Расмуссен (Michael Rasmussen). С каждым ускорением Контадор отрывался от соперника, а Расмуссен изо всех сил пытался закрыть разрыв. Было ясно, что Расмуссен слабел, но Контадор начал атаку слишком поздно на этапе. Эти двое взобрались на вершину Коль де Пейреcурд вместе.

 

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   До встречи на следующем этапе Тур де Франс-2020!

 

По материалам Интернета

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  1. Имя: Артём

    Arciv

    Сегодня, 18:45 | Регистрация: 15.04.2018

    Интересный этап,но лучше бы без финального спуска

  2. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 18:58 | Регистрация: 21.06.2011

    Пора бы Павлу что-то внятное изобразить

  3. Имя: Михаил

    velodoctor

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 22.05.2013

    Ск сказал мувистар массово будет тут атаковать.

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ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2020?

Комментарии

  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    Sezar-Фото
    Рановато, пожалуй, опыта не хватает.
  • patar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    patar-Фото
    АХАХАХАХА!!! От души))))
  • Sezar
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    Sezar-Фото

    Это трезвый благожелательный взгляд а не глорское приставание :). Я ж вам в чате отвечал, С Погачаром это было не только на Вуэльте, но и на Дофинэ и здесь. Три из трех серьезных гонок. Это не критично и выводы такие делать правильно, чем раньше он это поймет тем быстрее выиграет Грантур. У него и на этом еще шансы остаются.

  • uran
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    uran-Фото

    Видимо Петеру сама зеленая майка без побед уже в печенках. Его кредо устраивать Саган-шоу на трассе а не опере или кухне. Ну и года уже не те, чтоб форма звенела 365 дней в году. 

  • motte
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    motte-Фото
    +1
  • SportSpirit
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    SportSpirit-Фото

    Цитата: Sezar

    Про Порта ничего не говорю с ним и так все давно ясно.

     

    Про Порта или ничего, или после 9-го этапа) 

     

    Саган. После того, как команда сегодня поработала на его зеленую майку, а он не поборолся на финише не только за победу, но и за любые очки, пропустив вперед малышей-генеральщиков...  госпожа фортуна может от него отвернуться. 

     

    Ободранные FDJ видимо чисто психологически хотели поймать кураж и у них получилось! Финишировали с огоньком) 

     

    Скатанный поезд Ineos, ау?) 

  • s75
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    s75-Фото

    Цитата: patar
    За Трек растроился вообще... И Моллема в ту же ловушку попал. Обидно, ведь форма и у него, и у Порта не плохая. Возможно генерал для Трека закончился. 1-34 многовато, как для тех, кто вовсе не блещет


    Бауке опять заслушался, что парни вокруг друг другу говорят?

  • AlGalgalim
    Тур де Франс-2020. Результаты ... (27)
    AlGalgalim-Фото
    Цитата: patar
    Неужели взять этап это 50%?
    Я думал что он за кем-нибудь третим-четвертым заедет. И возьмёт на этапе в 2 раза больше очков.
  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (5)
    s75-Фото

    Маркус Паюр (Tartu 2024 - BCC) -> Arkea Samsic договор на 2 года

  • velodoctor
    Тур де Франс-2020, превью этап ... (3)
    velodoctor-Фото

    Ск сказал мувистар массово будет тут атаковать.

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