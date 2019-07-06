Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

Одиннадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Альби (Albi) - это милый маленький городок в окрестностях Тулузы. Очаровательное место с редкими породами деревьев, водопадами, мостиками через речушки, милыми уточками и фонтаном.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

В 19-м и 20-м веках, экономика Альби стала приобретать промышленный характер (фабрики по помолу муки, изготовлению вермишели, металлургический завод, шляпная фабрика). Особенно важным игроком стала горнодобывающая компания Альби, которая добывала и экспортировала каменный уголь из Каньяк-Кармо (Cagnac-Carmaux). Кроме того, производители стекла организовали забастовку, и при поддержке деятеля французского и международного социалистического движения, борца против колониализма, милитаризма и войны, философа, историка Жана Жореса (Jean Jaurès), в 1895 создали свою собственную стекольную фабрику. Историк Жан Рокес (Jean Roces) описывает свой родной Альби, как «город, основанный как административный и сервисный, который идет в ногу со временем, не отказываясь по пути от своей души».

Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

Альби может стать настоящим открытием не только для любителей истории, но и для гурманов. Здание местного рынка поражает своим оформлением, состоящим из чугунных столбов и двуцветной черепицы, но стоит зайти внутрь и выходить уже не захочется. Голубиный паштет, фуа-гра, знаменитое кассуле, розовый чеснок, круги козьего сыра, летние фрукты, ароматные дыни, темно-красные нектарины - все это великолепие покоряет настолько, что, единожды посетив Альби, хочется возвращаться сюда вновь и вновь.

Альтиметрия 11-го этапа Тур де Франс-2019

После дня отдыха, проведенного в Альби, где финишировал 10-й этап Тур де Франс-2019, пелотон отправится из Альби в Тулузу в сторону Пиреней. Спринтерский этап после дня отдыха.

По ходу этапа пелотон преодолеет два категорийных подъема:

Кот-де-Тонна (Côte de Tonnac) подъём 3-й категории, протяжённость 3,6 км, 170-346 м, перепад 176 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 10%;

Кот-де-Кастельно-де-Монмираль (Côte de Castelnau-de-Montmiral) подъём 4-й категории, протяжённость 2,5 км, 171-266 м, перепад 95 м, средний градиент 3,8%, максимальный градиент 8%;

и серию некатегорийных подъёмов, последний из которых расположен за 5 км до финиша - это подъём протяженностью 1 км со средним градиентом 4%. После спуска с него заключительные 2 км - "стол" с плавным левым поворотом. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

После финиша этапа в Тулузе (Toulouse) спринтеры, которые не желают подвергать себя испытаниям Пиреней и Альп, могут сходить, или остаться и бороться за попадание в лимит времени с целью добраться до Елисейских Полей в Париже.

Тулуза - четвертый по численности населения город Франции (после Парижа, Марселя и Лиона) и крупнейший культурный, научный и промышленный центр. При этом Тулуза с ее красивым историческим центром является одним из наиболее ярких и самобытных городов страны. Здесь в одинаковых пропорциях смешались испанские, баскские, аквитанские, лангедокские, провансальские и французские традиции.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

Красивый французский город, расположенный на юго-западе страны, в долине реки Гаронны, стоит на античных руинах римского поселения. В 106 году до н. э. галльское поселение Толоса было захвачено римлянами. С IV века известно о пребывании в Тулузе епископа. С 419 по 507 годы Тулуза была столицей королевства вестготов.

В 508 году Тулузой овладели франки во главе с Хлодвигом. Время от времени Тулуза оказывалась столицей самостоятельного королевства Аквитания. В 721 году выдержала осаду сарацинами. С 778 года — резиденция графов Тулузских, которые держали под своим контролем юг Франции.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

Благосостояние средневековой Тулузы было связано не только с её столичным положением, но и с тем, что через неё проходил многолюдный путь Святого Иакова. Осада Тулузы крестоносцами продолжалась с октября 1217 по июнь 1218 года. Хотя взятие крестоносцами и нанесло ощутимый удар, город продолжал развиваться. В 1214 году святой Доминик основал в Тулузе орден доминиканцев. В 1229 году заработал Тулузский университет, а в 1317 году епископская кафедра возвысилась до степени архиепископской.

После присоединения к королевскому домену в 1271 году Тулуза до Великой французской революции оставалась центром провинции Лангедок. Тулузский парламент, впервые созванный в 1421 году, рассматривал судебные тяжбы жителей всего юга Франции. В годы Гугенотских войн Тулуза служила оплотом Католической лиги. В 1632 году во дворе Тулузской ратуши был казнён последний герцог Монморанси. В 1814 году маршал Сульт проиграл под Тулузой последнее сражение Полуостровной войны.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

До строительства первой железной дороги Тулуза как провинциальный город запаздывала в своём промышленном развитии. Начало тулузскому авиастроению положил французский инженер Клемент Адер (Clément Ader). При Шарле де Голле (Charles de Gaulle) в Тулузе разместились Национальный центр космических исследований и связанные с ним предприятия оборонной и авиакосмической отраслей, что способствовало быстрому экономическому и социальному росту.

Несколько обветшавших кварталов старой застройки были снесены; на их месте появились современные высотные здания. Но даже сегодня очертания тех древних улочек повторяют изгибы тулузских переулков и бульваров, а некоторые дома из красного кирпича намеренно возвели в псевдо-романском стиле. Именно из-за них Тулуза получила свое романтичное прозвище «Розовый город» (La Ville Rose).

В Средневековье Тулуза была одним из богатейших городов Франции, продавая изумительного небесно-голубого цвета экстракт вайды красильной. Монополия сошла на нет после того, как португальцы начали экспортировать в Европу индиго. В наследство от этой красильной промышленности Тулузе достались изящные особняки, более 50 отелей и усадьбы предприимчивых и богатых жителей города.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

За последние 20 лет Тулуза стала главным центром авиации и космических полетов во Франции. Более 35 тысяч местных жителей (из 400 тысяч) работают в индустрии космоса, а компания Airbus считается крупнейшим работодателем во всем регионе.

Из религиозных достопримечательностей сохранились несколько старинных церквей: романская базилика Сен-Сернен (La basilique Saint-Sernin) строилась в 1080—1120 годах для нужд пилигримов, путешествовавших по пути Святого Иакова, на месте позднеантичного храма, который заложил первый тулузский епископ, Святой Сатурнин. Вместе с другими паломническими церквями внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1218 году с крыши этого храма был выпущен камень, которым был убит предводитель крестоносцев Симон де Монфор (Simon de Montfort).

Тур де Франс-2019, превью этапов: 11 этап, Альби - Тулуза

Первый и главный храм доминиканского ордена — выполненная в готическом стиле церковь якобитов (L'église des Jacobins) XIII—XIV веков с могилой великого богослова Фомы Аквинского (Thomas d'Aquin).

Кафедральный собор Сент-Этьен и Тулузы (La cathédrale Saint-Étienne est la cathédrale de Toulouse) был заложен в 1073 году и строился на протяжении многих столетий; это яркий пример южнофранцузской готики.

Базилика Нотр-Дам де ла Дорад (L'église Notre-Dame de la Dalbade) построена в стиле неоклассицизма 1764—1883 годы на месте античного храма, посвященного Аполлону.

Главная площадь города названа в честь расположенного на ней Капитоля — городской ратуши середины XVIII века; в центре площади выложен гигантский окситанский крест. Здания августинского монастыря XIV века ещё в 1801 году были отданы под художественный музей; ныне это Музей августинцев с богатейшим собранием французской живописи разных эпох.

Город Тулуза в истории Тур де Франс

Город Тулуза в этом году принимает Тур д Франс в 27-й раз. Третий этап самого первого издания Тур де Франс, который проходил в 1903 году финишировал в Тулузе. В первые несколько десятилетий Тулуза была частым гостем на маршруте Большой петли отправляя и встречая пелотон.

В последний раз Тулуза принимала финиш и отправляла на старт этапа пелотон по маршруту Тур де Франс в 2008 году. 8-й этап протяжённостью 172,5 км стартовал в городе Фижак (Figeac) и финишировал в Тулузе. Этап был классическим транзитным, начавшись отрывом Кристофа Риблонона (Christophe Riblon), Жерома Пино (Jerome Pineau), Амеца Чуруки (Amets Txurruka) и Лорана Лефевра (Laurent Lefevre), он закончился групповым спринтом.

На этот раз попытку выстроить поезд предприняли велогонщики Quick Step, однако, Герт Стеегманс (Gert Steegmans) оказался не готов поддержать усилия своих товарищей по команде - Марк Кэвендиш (Mark Cavendish) из велокоманды T-Mobile вышел с его колеса и легко опередил бельгийца. Второе место занял разгоняющий англичанина Геральд Циолек (Gerald Ciolek).

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