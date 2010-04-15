Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

Четвёртый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Реймс (Reims). Город с двухтысячелетней историей – столица французских шампанских вин и региона Шампань. Город расположен приблизительно в 129 км на северо-востоке от Парижа — самый крупный город региона, расположенный на равнине, на правом берегу реки Вель. Город, основанный галлами, во времена Римской империи стал крупным городом и важным торговым местом. В истории Франции Реймс сыграл не менее важную роль, так как именно в этом городе проходила коронация всех королей страны.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

Город, богатый памятниками истории и искусства, роскошной архитектуры соборы, галло-романского периода. В Реймсе сохранились памятники периода начала нашей эры: например, самый древний (II век нашей эры), Триумфальная арка «Марсовы ворота» (Porte de Mars) шириной 33 метра и высотой 13 метров с тремя пролётами. Арка «Марсовы ворота» названа так в честь римского бога войны Марса, храм которого находится неподалёку.

Средневековое, римское и готическое искусства живы в Реймсе в прекрасных творениях, таких как Базилика Сэнт-Реми (Basilique Saint-Remi), Дворец Тау (Palais du Tau) или, конечно же, Собор Нотр-Дам де Реймс (Cathédrale Notre-Dame de Reims), которые в 1991 году были добавлены в список мирового наследия ЮНЕСКО.

В историю XX века Реймс вошёл как место, где 2 мая 1945 года был заключён Пакт о безоговорочной капитуляции Третьего рейха, который таким образом стал финальной точкой Второй мировой войны на западном фронте. В Реймсе произошла историческая встреча президента Франции Шарля Де Голя (Charles de Gaulle) с главой ФРГ Конрадом Аденауером (Konrad Adenauer), которая положила начало созданию Новой Европы. К западу от «Марсовых ворот» расположился Музей капитуляции, построенный вокруг старой классной комнаты, которая служила штаб-квартирой генерала Дуайта Дэвида Эйзенхауэра (Dwight David Eisenhower) с февраля 1945, а 7 мая 1945 года явилась местом подписания Пакта о безоговорочной капитуляции Третьего рейха.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

Собор Нотр-Дам де Реймс является одним из самых известных образцов готического искусства во Франции благодаря своей архитектуре и скульптурным композициям. История собора берёт начало в пятом веке, когда на месте галло-римских терм, епископом Никасием Реймсским (Nicaise évêque de Reims), был построен первый собор. Уже тогда он был посвящён Богоматери. Первый христианский король Галлии Хлодвиг - отец нации, как называют его французы, был крещён в Реймсе в 496 году, и в дальнейшем большинство королей Франции были коронованы именно здесь. В 816 году сын Карла Великого - Людовик Благочестивый - выбрал Реймс местом, где он короновался в качестве императора. В 1210 пожар уничтожил старый собор, а в 1211-м году архиепископ Реймса Альберик де Юмбер (Albéric de Humbert) заложил здесь новый собор Божьей Матери, который существует и поныне. В строительстве нового здания собора принимали участие четыре архитектора: Жан Орбэ (Jean d'Orbais), Жан-ле-Луп (Jean-le-Loup), Гош де Реймс (Gaucher de Reims) и Вернар де Соиссон (Bernard de Soissons). В 16-м веке в Реймсский собор попадает славянское Реймское евангелие, на котором, как на таинственной рукописи, присягают короли.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

В наши дни Реймс - преуспевающий город. Прекрасный конгресс-центр, культурно-развлекательные центры, музеи, аэропорт (город называют ещё родиной авиации), железная дорога и сеть автомобильных дорог значительно повышают европейское значение города. Он является городом садов: сады, эспланады, публичные сады и парки, расположенные на территории 183 гектаров. Насчитывается 75 цветочных садов и 66 подвесных цветочных экспозиций, а также не менее 18 000 розовых кустов и 19 000 деревьев.

Но все же, в первую очередь, Реймс — это, конечно, столица французских шампанских вин. На юге и востоке к городу примыкают Реймсские горы и в долине реки Марна (именно здесь проходит «дорога Шампанского») с античных времён культивируется виноград для производства вина. Город известен как столица региона по производству шампанского; в Реймсе расположены штаб-квартиры крупнейших шампанских домов. Мировую славу региону принесла куэста Шампани (Кот-де-Шампань), ориентация склонов которой позволила превратить её в «виноградный рай». В Реймсе есть улица длиной 18 километров, полностью занятой винными погребками, где продают шампанское. Эти «погребки» выдолблены в известняковой стене.

Ни один винодельческий регион не в состоянии оспаривать титул производителя величайших игристых вин мира, который принадлежащий Шампани, поскольку никакая другая местность не похожа на эту «промежуточную область» виноградарства, где на лозах каждый год медленно созревает виноград. Чтобы изготовить великое игристое вино, классический брют, необходимо иметь сырье — виноград, обладающий определенным балансом насыщенности, экстракта и кислоты, а он достигается только при длительном, замедленном процессе созревания, когда лоза держится на грани между успехом и неудачей. Природные условия Шампани, в том числе холодный, иногда суровый северный климат и богатые известняком меловые почвы — основные факторы, определяющие превосходство вин. Но если бы эту местность обнаружили сегодня, современные эксперты по винам сразу сочли бы её непригодной для виноградарства и, следовательно, экономически невыгодной для виноделия.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

Вопреки убеждению, бытующему в некоторых странах, шампанское — не общий термин, обозначающий игристые вина, а защищённое законом название игристого вина, произведённого из винограда, растущего на конкретной, определенной территории севера Франции. В Европе и разных странах мира существуют законы, согласно которым под названием «Шампанское» можно продавать только настоящее шампанское, но в ряде мест эти законы не соблюдаются. Среди развитых стран самый злостный нарушитель — США, хотя виноваты в этом не только американцы: жители Шампани упорно отказываются даже от таких компромиссных решений, как указание на этикетке слов «В стиле шампанского» (Champagne Style). В 1985 году термин «Methode Champenoise» (метод шампанизации) был запрещён для всех вин, производимых или продаваемых в странах Европейского Союза. Этот термин не давал гарантии, но все-таки помогал отделять зерна от плевел, поскольку качество продукта должно было оправдывать стоимость ферментации в бутылках. Теперь потребителям приходится разбираться в лингвистических вариациях на темы «Methode Traditionelle» или «Classique». Вдобавок существуют наименования Cremanl AOC во Франции, Cava DO в Испании, а также новые термины (например Talento в Италии), которые возникают постоянно.

Ещё из достопримечательностей в Реймсе интересен Музей автомобилей, в настоящее время им управляет ассоциация коллекционеров. Музей имеет пятую по своей значимости коллекцию автомобилей во Франции, в которой собраны экспонаты начиная с 1908 года и до наших дней, в том числе коллекция автомобильного дизайнера Филиппа Шарбонно (Philippe Charbonneau). Представлены в основном французские автомобильные марки, такие как Peugeot, Renault и Citroën, но особенно примечательны старые модели автомобилей.

Реймс в истории Тур де Франс

В тринадцатый раз Реймс будет принимать Тур де Франс. Чаще всего Реймс принимал финиш и старт следующего этапа. В двух изданиях Тур де Франс Реймс становился только стартовым городом этапа, а на Тур де Франс-1956 Реймс становился городом гран-депар Большой Петли. Всего же девять стартов этапа и 10 финишей прошли по улицам старинного города Реймс.

В последний раз Тур де Франс и Реймс встречались четыре года назад на 6-м этапе Тур де Франс-2014. 6-й этап был посвящён памяти павших на полях сражений Первой мировой войны. Рельеф дистанции предполагал спринтерскую развязку, гонщики не стали нарушать этот сценарий, генеральщики воспользовались этапом для передышки. Отрыв дня в составе Жерома Пино (Jerome Pineau) из IAM Cycling, Тома Леезера (Tom Leezer) из Belkin, Луиса Мате Морденеса (Luis Mate Mardones) из Cofidis и Арно Жерара (Arnaud Gerard) из Bretagne-Seche Environnement был пойман пелотоном, последним сдался Луис Мате, которого группа добрала за 12 км до финиша. Не обошлось без завалов и сходов. За 79 км упали и сошли с гонки Ксавьер Сандио (Xavier Zandio) из Sky, Егор Силин (Egor Silin) из «Катюши» и главный помощник Альберто Контадора (Alberto Contador) Хесус Эрнандес (Jesus Hernandez) из Tinkoff-Saxo.

За 1 км до финиша из пелотона атаковал Михал Квятковски (Michal Kwiatkowski) из Omega Pharma - Quick Step, но спринтерские велокоманды не позволили ему испортить им праздник. Квятковски был пойман за 300 м до финиша, а победителем 6-го этапа стал чемпион Германии Андре Грайпель (Andre Greipel) из Lotto-Belisol, который обошёл в спринте норвежского велогонщика команды «Катюша» Александра Кристоффа (Alexander Kristoff) и французского велогонщика команды Ag2r La Mondiale Самюэля Дюмулана (Samuel Dumoulin). Марсель Киттель (Marcel Kittel) из Giant-Shimano, до этого ни на одном спринтерском этапе не отдавший победы, не принял участие в финальной борьбе, сказались последствия тяжёлого 5 этапа, где Киттель падал.

Альтиметрия 4-го этапа Тур де Франс-2019

Четвёртый этап Тур де Франс-2019 - преимущественно равнинный этап, окончание которого подходит для однодневщиков.

Из Реймса пелотон отправится на юго-восток и на 121 км маршрута проедет вершину подъёма 4-й категории Кот-де-Розьер (Cote de Rosières) протяжённость 1 км, 248-318 м, перепад 70 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 10%. Последующие 80 км будут преимущественно равнинными.

Начиная со 182 км, пелотон начнет преодолевать некатегорийный подъём, после спуска с которого подойдёт к подножию подъёма 4-й категории Кот-де-Марон (Cote de Maron) протяжённость 3,2 км, 232-392 м, перепад 160 м, средний градиент 5%, максимальный градиент 10%.

В последний раз этот подъём присутствовал на Тур де Франс в 2014 году, тогда первым на вершине был Саймон Йейтс. Вершина Кот-де-Марон расположена за 15 км до финиша этапа, половина из которых под спуск.

На этих подъёмах и спусках есть возможность разорвать пелотон и оставить спринтеров без этапа.

Финиш этапа в Нанси (Nancy, нем. Nanzig, административный центр департамента Мёрт и Мозель, регион Гранд-Эст) - "стол".

На финише этого этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Город Нанси расположен на реке Мозель, у пересечения её каналом Марна-Рейн, в департаменте Мёрт и Мозель. Этот древний город, ориентировочно основан в VI-VIII веках, в отличие от остальной части Лотарингии, не был занят пруссаками после поражения 1870 года, поэтому его исторический центр остался практически не затронутым войной.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

«Архитектурный коктейль», так иногда говорят об архитектурных традициях Нанси, где ар-нуво существует в гармоничном соседстве с готикой, классицизмом и Ренессансом. Нанси состоит из двух частей - старый и новый город. Старый город с его узкими кривыми улочками, повторяющими контуры древних крепостных стен, и многочисленными величественными особняками XVIII века, дополненные золочёными решётками и изящными фонарями, фонтанами, аркадами и колоннадами. Новый город строился в южном направлении с XVI-XVII века.

В центре Нанси расположена самая красивая площадь Европы - Площадь Станислава (Place Stanislas), названная в честь герцога Станислава Лещинского (Stanisław Leszczyński), представителя шляхетского рода Лещинских. Великопольский дворянин, единственный сын великого коронного подскарбия Рафаила Лещинского (Rafał Leszczyński) и Анны Яблоновской (Anna Jabłonowskich), дочери князя Станислава Яна Яблоновского (Stanisław Jan Jabłonowski), одного из самых могущественных магнатов своего времени.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

Площадь Станислава (125 на 126 метров) создана по инициативе последнего лотарингского герцога, Станислава Лещинского, в честь его зятя, Людовика XV в 1752-55 годах. Она стала одним из самых крупных в Европе градостроительных проектов эпохи позднего барокко. «Королевская площадь» с бронзовым памятником Людовику XV в центре была разбита по проекту французского архитектора, работавшего в XVIII веке при дворе герцога Лотарингии Станислава Лещинского, Эммануэля Эре де Корни (Emmanuel Héré de Corny) в период с 1705 по 1763 года. Расположилась она между внушительным комплексом городского совета и лотарингского правительства; замощена светло-серыми булыжниками, сгруппированными в диагональные узоры. Её стороны образовали здания, выдержанные в стиле раннего французского классицизма.

В одном из особняков, окаймляющих площадь, находился епископский дворец, который был возведён в 1758 году; в наше время в нем расположилась Национальная опера Лотарингии. Здание оперы в Нанси признано историческим памятником Франции в 1909 году.

В другом помпезном особняке, когда-то находилась школа лекарей, ныне Музей изящных искусств, где на верхних этажах можно увидеть работы Пикассо, Рубенса, Модильяни и Родена, а в подвалах - остатки средневековых укреплений города и коллекцию стекла в духе ар-нуво.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

Площадь Станислава образует единый градостроительный ансамбль с Плас-де-ла-Карьер (Place de la Carrière) и Плас-д’Альянс (Place d'Alliance), с которыми её соединяют полукруглые колоннады и триумфальная арка, воспроизводящая формы древней арки Септимия Севера. Площадь украшают изящно-лёгкие золочёные решетки, фонтаны и фонари - выдающиеся памятники художественного литья мастерской Жана Ламура (Jean Lamour, 1698-1771). В 1983 году, ЮНЕСКО признало ансамбль из трёх площадей эпохи Лещинского памятником Всемирного наследия.

От площади Станислава ветвями-улицами расходится безумный Нанси. Например, можно отправиться в квартал Соруп, в котором расположилось огромное количество особняков конца XIX - начала XX века в стиле ар-нуво. Именно здесь зародился настоящий нансийский модерн, иначе именуемый «школой Нанси».

Тур де Франс-2019, превью этапов: 4 этап, Реймс - Нанси

«Башня командорства» - старейшее и единственное в Нанси строение, возведённое в романском стиле. Конусообразная башня с толстенными стенами служила штаб-квартирой для герцога Рене II во время знаменитого сражения при Нанси.

Нельзя не упомянуть о готике в облике Базилики Святого Апра, чьи интерьеры славятся своей роскошью и богатством. Старинный орган, которым располагает базилика, получил первую премию на Всемирной торговой выставке в Париже в 1867 году!

После путешествия по стильным архитектурным кварталам Нанси можно заглянуть в местный ботанический сад Монте, где всегда тихо и спокойно: тропики - в теплицах, розы - в розариях и свежесть гор - на альпийской горке.

Любителям природы придётся по нраву Музей-аквариум Нанси - океанариум в центральной части города, недалеко от площади Станислава на месте прежнего Музея естественной истории, основанный в 1935 году. Широко известен среди аквариумистов своей богатейшей коллекцией рыб - более 500 различных видов рыб и других морских обитателей. В распоряжении Музея 64 аквариума ёмкостью от 250 до 15 000 литров.

Завершить знакомство с городом можно в Кафедральном соборе Благовещения, где своды расписаны фресками, окна дополнены витражами, алтарь сделан из нескольких сортов мрамора, а орган изготовлен братьями Дюпон в 1757 году.

Город Нанси в истории Тур де Франс

Нанси и Тур де Франс - старинные друзья, восемнадцатый раз Нанси будет принимать у себя тур де Франс. Впервые город Нанси появился на маршруте Большой Петли в 1905 году. Дважды Нанси становился городом гранд-депара тур де Франс - в 1962 и 1964 годах. 13 стартов и 15 финишей. В последний раз Нанси появлялся на маршруте Тур де Франс в 2014 году.

7-й этап Тур де Франс-2014 до Нанси из-за подъёма 4-й категории за 6 км до финиша не подходил чистым спринтерам, поэтому велокоманды Giant-Shimano и Lotto-Belisol не принимали участие в погоне за отрывом. Большую часть времени гонку контролировала велокоманда Cannondale, у их капитана, словацкого велогонщика Петера Сагана (Peter Sagan), борющегося за зелёную майку, был отличный шанс взять победу на этапе. Последних велогонщиков отрыва группа добрала за 18 км до финиша. Из-за падения за 15 км до финиша пострадал и потерял время американский велогонщик команды BMC Тиджей ван Гардерен (Tejay Van Garderen), а его товарищ по велокоманде Дарвина Атапума (Darwin Atapuma) сошёл с Тур де Франс-2014 с переломом бедра.

Петер Саган и Грег Ван Авермат атаковали на спуске последнего подъёма этапа, но велокоманды Omega Pharma-Quick Step, Garmin-Sharp, Orica-GreenEdge не дали им уйти и догнали за 2 км до финиша. Саган сохранил силы после короткой атаки, чтобы включиться в борьбу в групповом спринте. На последнем километре дистанции произошёл большой завал, куда попало 15 велогонщиков, среди которых были Микеле Скарпони (Michele Scarponi) и Танел Кангерт (Tanel Kangert) из Astana Pro Team, а также Юрген ван ден Брук (Jurgen Van Den Broeck) из Lotto-Belisol, Пьер Роллан (Pierre Rolland) из Europcar, Аймар Субельдия (Haimar Zubeldia) из Trek Factory Racing - всем велогонщикам дали общее время. За несколько сотен метров до финиша участвовавший в спринте лидер велокоманды Garmin-Sharp Эндрю Талански (Andrew Talansky) столкнулся с велогонщиком австралийской велокоманды Orica-GreenEdge Саймоном Геррансом (Simon Gerrans) и упал, к счастью, падение обошлось без серьёзных последствий.

Победителя этапа определил беспристрастный фотофиниш. Итальянский велогонщик Маттео Трентин (Matteo Trentin) из Omega Pharma-Quick Step на считанные сантиметры опередил на финишной черте Петера Сагана (Cannondale).

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