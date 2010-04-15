Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

Всё когда-нибудь заканчивается, настало время Тур де Франс-2019 уйти в историю. Три недели борьбы, три недели изматывающих отрывов, погонь, три недели выживания, три недели накала страстей, побед и поражений – все это позади. Велогонщикам осталось лишь без приключений проехать этап дружбы и финишировать в Париже на Елисейских Полях, чтобы поставить точку в летописи французской супермногодневной велогонки и начать думать о следующем старте Большой Петли, который мы с вами будем приветствовать в Ницце (Nice) на Тур де Франс-2020.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

Заключительный этап Тур де Франс-2019 стартует в Рамбуйе (Rambouillet), что в 45 км к юго-западу от Парижа. Город Рамбуйе известен своим замком Рамбуйе (Château de Rambouillet), построенном в XIV веке. Замок имеет пятиугольную планировку, и каждый угол увенчан башенкой, - в одной из них в 1547 году умер король Франции Франциск I, который приехал в местные леса на охоту. Это было первое значимое событие, прославившее замой Рамбуйе.

В XVII веке замком владела маркиза де Рамбуйе, видная дама при дворе короля Людовика XIV, которая создала в Париже свой собственный литературный салон. Завсегдатаями этого салона были все видные писатели, поэты, философы, политики того времени – Франсуа VI де Ларошфуко (François VI, duc de La Rochefoucauld), Мадлен де Скюдери (Madeleine de Scudéry), Пьер Корнель (Pierre Corneille), мадам де Севинье (Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné), мадам де Лафайет (Мари Мадлен де Лафайет, (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de Lafayette), герцогиня де Лонгвиль (Анна Женевьева де Бурбон-Конде (Anne-Geneviève de Bourbon-Condé) и другие. Салон оказал большое влияние на развитие французского литературного языка и эпистолярного жанра.

Но во время правления Короля-Солнце перемены и обновления свершались не только в умах, но и в архитектуре. Так, замок Рамбуйе был перестроен в 50-60 годах XVII века: была разобрана старая крепостная стена, возведенная в период религиозных войн, был построен канал, в парке появились декоративные пруды.

В 1705 году замок приобрел сам король Людовик XIV, в свою очередь затеявший реконструкцию его внутренних покоев. В 1783 году Рамбуйе перешел во владения короля Людовика XVI и его жены Марии-Антуанетты, которая поначалу буквально ненавидела этот «жабий дом», но со временем освоилась там. Королева обожала деревенскую жизнь, и специально для нее в Рамбуйе была построена ферма – разумеется, больше для декоративных, чем для практических целей. К ферме прилагался греческий храм и грот нимф, а молоко от коров собирали в севрский фарфор – какое уж тут сельское хозяйство?

В годы Великой Французской Революции замок был разорен, и к жизни вернулся только в начале следующего столетия, когда Наполеон Бонапарт сделал его своей резиденцией. До сих пор в интерьерах замка сохранились элементы наполеоновской эпохи, переплетаясь с тем, что оставили от себя предыдущие и последующие владельцы Рамбуйе. Аллея, ведущая к замку, была обсажена кипарисами. В последний раз Наполеон приезжал сюда в июне 1815 года, как раз перед своей высылкой на остров Святой Елены.

В неспокойный XIX век владельцы Рамбуйе постоянно сменяли друг друга, как сменяли друг друга правительства во Франции. С 1896 года Рамбуйе стал резиденцией французских президентов, первым из них приезжал сюда Феликс Фор. В Рамбуйе регулярно проводятся различные встречи и совещания на высшем уровне, но, если в замке нет ни президента, ни его гостей, он открыт для посещения.

Рамбуйе по-прежнему окружает вековой лес, пусть он представляет собой только часть тех роскошных охотничьих угодий, в которые любили наведываться короли и знать. И в лесу притаилось старинное аббатство - Во де Кернай (Vaux de Cernay), основанное в XII веке цистерианским орденом. Аббатство знавало взлеты и падения, периоды расцвета и упадка, а после революции и вовсе превратилось в каменоломню.

От полного разрушения аббатство спас французский банкир и винодел, барон Натаниэль Ротшильд (Nathaniel Rothschild), купивший его в 1873 году. От прекрасного готического храма остались только живописные руины, зато остальные помещения были восстановлены в первоначальном блеске. После Второй мировой войны в его помещении располагалось авиационное конструкторское бюро.

В 1988 году, в очередной раз сменив владельца, аббатство Во де Кернай переоборудовано в роскошный отель с потрясающими воображение интерьерами.

Город в истории Тур де Франс

Город Рамбуйе появился на маршруте Большой Петли в далёком 1966 году. Тогда, 22-а этап финишировал в Рамбуйе и через пару часов велогонщики вновь вышли на старт, опять же в Рамбуйе, чтобы отправиться в путь по маршруту последнего полуэтапа и финишировать в Париже. Спустя 46 лет город Рамбуйе был включен в маршрут 20-го этапа Тур де Франс-2012. Велогонщики вышли на старт в Рамбуйе и финишировали в Париже. И вот в третий раз Рамбуйе станет стартовым городом заключительного этапа Тур де Франс.

Альтиметрия 21-го этапа Тур де Франс-2019

Из Рамбуйе пелотон отправится, потягивая шампанское, но затем велогонщикам придётся вспомнить о гонке и преодолеть серию подъёмов и спусков:

Кот-де-Сан-Реми-ле-Шеврёз (Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse) подъём 4-й категории, протяжённость 1,3 км, 73-153 м, перепад 80 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%;

Кот-де-Шатофор (Côte de Châteaufort) подъём 4-й категории, протяжённость 0,9 км, 108-152 м, перепад 44 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 8%;

некатегорийный подъём Кот-де-л'Омм-Мор (Côte de l’Homme Mort) протяжённость 1,9 км со средним градиентом 4,4%.

После этой серии подъёмов начнётся финальный классический отрезок этапа по улицам Парижа (Paris, административный центр департамента Париж и региона Иль-де-Франс), где финиширует Тур де Франс-2019.

Классический финиш этапа на Елиссейских Полях завершится борьбой спринтеров, оставшихся в гонке и определит обладателя зеленой майки.



Париж - город, в котором есть всё: кривые улочки и грандиозные бульвары, знаменитые монументы и убогие задворки, роскошные рестораны и маленькие бистро, оперные театры и джазовые подвальчики, солидные буржуа и бездомные, блеск и нищета огромного города. Это город, в котором современная жизнь живёт бок о бок с историей. Полный тайн, он продолжает жить, удивляя и восхищая всех, кто соприкасается с ним.



Один из современников писал: «В Париже каждый находит свой город. Это зеркало, в котором всегда видишь то, что хочешь, потому что отражаешься в нем ты сам». Для кого-то Париж – столица мира, для кого-то – город любви. Каждый находит в нем то, что ищет, но несомненно одно: Париж всегда ярок и неуловим.



Побывайте на острове Сите, зайдите в Нотр-Дам, прогуляйтесь по широким бульварам и прекрасным площадям этого города, бросьте взгляд на Елисейские Поля, посмотрите на город с Эйфелевой башни, загляните в кварталы Сен-Жермен и Марэ, познакомитесь с букинистами на набережной Сены.



Три самые известные парижские достопримечательности — это древний Собор Парижской Богоматери, построенный на острове Сите ещё в 12-м веке, Эйфелева башня и Триумфальная арка - конструкции 19-го века.



Ажурная металлическая башня, построенная по проекту инженера Эйфеля, задумывалась как временная постройка, служащая входом на Всемирную выставку 1889 года. Но она не только пережила само это мероприятие, но и стала с тех пор истинным символом города. На севере и на юге от неё над линией горизонта возвышаются базилика Сакре-Кёр, построенная на вершине холма Монмартр, и одинокая башня Тур Монпарнас, особенно выделяющаяся на фоне своего «плоского» района.



Историческая ось памятников архитектуры пересекает город из центра на запад. Начинаясь от знаменитого на весь мир музея Лувр, она продолжается через сад Тюильри, проспект Елисейские поля до самой Триумфальной арки в центре площади. В самом центре исторической части находится Дом инвалидов, в котором находится военный музей, здесь же покоятся останки Наполеона Бонапарта. Тут же и бывшая церковь Пантеон, охраняющая вечный покой некогда знаменитых французских деятелей. Бывший королевский дворец Консьержери стал на время Великой французской революции тюрьмой для свергнутой королевы, откуда она была впоследствии конвоирована для публичной казни.



В 1163 году епископ Морис Сюлли решил построить собор, который был бы достоин Парижа и всей Франции, в том месте, где начиналась история Парижа, когда на острове поселились первые парижане. Так началась история Собора Парижской Богоматери, ставшего шедевром готической архитектуры. От храма Юпитера, на месте которого был осуществлён этот проект, остался лишь западный фасад - портал Святой Анны. Великолепные огромные витражи, окна-розы, стрельчатые арки, готические шпили и н-образный фасад и сейчас привлекают массу туристов.



Кроме того, в Париже стоит посетить Культурный центр имени Жоржа Помпиду, Латинский квартал, Люксембургский сад, современный район Дефанс и многие другие интересные места и, конечно же, рестораны, без которых неспешное путешествие по Парижу не будет полным.



Город Париж в истории Тур де Франс



Тур де Франс и Париж тесно связаны с самого рождения Большой Петли. Из Парижа Тур де Франс стартовал с 1903 по 1950 годы (кроме 1926 года), и в 1963 году. На Тур де Франс-1963 участники вышли на старт 1-го этапа в Париже, но отсчёт километров гонки официально начался в городе Ножар-сюр-Марн (Nogent-sur-Marne).



Париж принимал старт 5-го этапа Тур де Франс-1951. Пролог Тур де Франс-2003 стартовал в Париже.



В 1966 году Тур де Франс в последний раз финишировал на велодроме Парк де Пранс (Parc de Princes). Закончилась традиция, длившаяся с 1903 года. Вскоре после окончания Тур де Франс-1966 велодром был снесён. Затем, в период с 1968 по 1974 годы, финиш Большой Петли принимал городок Венсен (Vincennes), пригород Валь-де-Марн (Val de Marne) в восточном пригороде Парижа.



Финиш Тур де Франс вернулся в Париж в 1975 году. С Тур де Франс-1975 последний этап трёхнедельного французского Гран-тура и награждение победителей Большой Петли проходит на Елисейских Полях.



Подошёл к концу наш очередной велосипедный тур по городам маршрута Тур де Франс. Мы будем возвращаться к ним ещё много раз, но сегодня хотим поблагодарить всех причастных к этому величественному празднику, легендарной велогонке, заставляющей биться сильнее сердца не только профессиональных велосипедистов, но и болельщиков, которые неустанно следят за всеми перипетиями Большой петли вместе с нами на протяжении многих лет на страницах сайта VeloLIVE.com.