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Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

 

    Всё когда-нибудь заканчивается, настало время Тур де Франс-2019 уйти в историю. Три недели борьбы, три недели изматывающих отрывов, погонь, три недели выживания, три недели накала страстей, побед и поражений – все это позади. Велогонщикам осталось лишь без приключений проехать этап дружбы и финишировать в Париже на Елисейских Полях, чтобы поставить точку в летописи французской супермногодневной велогонки и начать думать о следующем старте Большой Петли, который мы с вами будем приветствовать в Ницце (Nice) на Тур де Франс-2020.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские ПоляТур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

 

     Заключительный этап Тур де Франс-2019 стартует в Рамбуйе (Rambouillet), что в 45 км к юго-западу от Парижа. Город Рамбуйе известен своим замком Рамбуйе (Château de Rambouillet), построенном в XIV веке. Замок имеет пятиугольную планировку, и каждый угол увенчан башенкой, - в одной из них в 1547 году умер король Франции Франциск I, который приехал в местные леса на охоту. Это было первое значимое событие, прославившее замой Рамбуйе.

 

   В XVII веке замком владела маркиза де Рамбуйе, видная дама при дворе короля Людовика XIV, которая создала в Париже свой собственный литературный салон. Завсегдатаями этого салона были все видные писатели, поэты, философы, политики того времени – Франсуа VI де Ларошфуко (François VI, duc de La Rochefoucauld), Мадлен де Скюдери (Madeleine de Scudéry), Пьер Корнель (Pierre Corneille), мадам де Севинье (Мари де Рабютен-Шанталь, маркиза де Севинье (Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné), мадам де Лафайет (Мари Мадлен де Лафайет, (Marie-Madeleine Pioche de La Vergne, comtesse de Lafayette), герцогиня де Лонгвиль (Анна Женевьева де Бурбон-Конде (Anne-Geneviève de Bourbon-Condé) и другие. Салон оказал большое влияние на развитие французского литературного языка и эпистолярного жанра.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

 

   Но во время правления Короля-Солнце перемены и обновления свершались не только в умах, но и в архитектуре. Так, замок Рамбуйе был перестроен в 50-60 годах XVII века: была разобрана старая крепостная стена, возведенная в период религиозных войн, был построен канал, в парке появились декоративные пруды.

 

    В 1705 году замок приобрел сам король Людовик XIV, в свою очередь затеявший реконструкцию его внутренних покоев. В 1783 году Рамбуйе перешел во владения короля Людовика XVI и его жены Марии-Антуанетты, которая поначалу буквально ненавидела этот «жабий дом», но со временем освоилась там. Королева обожала деревенскую жизнь, и специально для нее в Рамбуйе была построена ферма – разумеется, больше для декоративных, чем для практических целей. К ферме прилагался греческий храм и грот нимф, а молоко от коров собирали в севрский фарфор – какое уж тут сельское хозяйство?

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

 

  В годы Великой Французской Революции замок был разорен, и к жизни вернулся только в начале следующего столетия, когда Наполеон Бонапарт сделал его своей резиденцией. До сих пор в интерьерах замка сохранились элементы наполеоновской эпохи, переплетаясь с тем, что оставили от себя предыдущие и последующие владельцы Рамбуйе. Аллея, ведущая к замку, была обсажена кипарисами. В последний раз Наполеон приезжал сюда в июне 1815 года, как раз перед своей высылкой на остров Святой Елены.

 

   В неспокойный XIX век владельцы Рамбуйе постоянно сменяли друг друга, как сменяли друг друга правительства во Франции. С 1896 года Рамбуйе стал резиденцией французских президентов, первым из них приезжал сюда Феликс Фор. В Рамбуйе регулярно проводятся различные встречи и совещания на высшем уровне, но, если в замке нет ни президента, ни его гостей, он открыт для посещения.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

 

   Рамбуйе по-прежнему окружает вековой лес, пусть он представляет собой только часть тех роскошных охотничьих угодий, в которые любили наведываться короли и знать. И в лесу притаилось старинное аббатство - Во де Кернай (Vaux de Cernay), основанное в XII веке цистерианским орденом. Аббатство знавало взлеты и падения, периоды расцвета и упадка, а после революции и вовсе превратилось в каменоломню.

 

   От полного разрушения аббатство спас французский банкир и винодел, барон Натаниэль Ротшильд (Nathaniel Rothschild), купивший его в 1873 году. От прекрасного готического храма остались только живописные руины, зато остальные помещения были восстановлены в первоначальном блеске. После Второй мировой войны в его помещении располагалось авиационное конструкторское бюро.

 

   В 1988 году, в очередной раз сменив владельца, аббатство Во де Кернай переоборудовано в роскошный отель с потрясающими воображение интерьерами.

 

Город в истории Тур де Франс

 

   Город Рамбуйе появился на маршруте Большой Петли в далёком 1966 году. Тогда, 22-а этап финишировал в Рамбуйе и через пару часов велогонщики вновь вышли на старт, опять же в Рамбуйе, чтобы отправиться в путь по маршруту последнего полуэтапа и финишировать в Париже. Спустя 46 лет город Рамбуйе был включен в маршрут 20-го этапа Тур де Франс-2012. Велогонщики вышли на старт в Рамбуйе и финишировали в Париже. И вот в третий раз Рамбуйе станет стартовым городом заключительного этапа Тур де Франс.

 

Альтиметрия 21-го этапа Тур де Франс-2019

 Тур де Франс-2019, превью этапов: 21 этап, Рамбуйе - Париж, Елисейские Поля

 

 

 

 

  Из Рамбуйе пелотон отправится, потягивая шампанское, но затем велогонщикам придётся вспомнить о гонке и преодолеть серию подъёмов и спусков:

 

  Кот-де-Сан-Реми-ле-Шеврёз (Côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse) подъём 4-й категории, протяжённость 1,3 км, 73-153 м, перепад 80 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 10%;

 

  Кот-де-Шатофор (Côte de Châteaufort) подъём 4-й категории, протяжённость 0,9 км, 108-152 м, перепад 44 м, средний градиент 4,9%, максимальный градиент 8%;

 

  некатегорийный подъём Кот-де-л'Омм-Мор (Côte de l’Homme Mortпротяжённость 1,9 км со средним градиентом 4,4%.

 

   После этой серии подъёмов начнётся финальный классический отрезок этапа по улицам Парижа (Paris, административный центр департамента Париж и региона Иль-де-Франс), где финиширует Тур де Франс-2019.

 

  Классический финиш этапа на Елиссейских Полях завершится борьбой спринтеров, оставшихся в гонке и определит обладателя зеленой майки.

 

 

 

   Париж - город, в котором есть всё: кривые улочки и грандиозные бульвары, знаменитые монументы и убогие задворки, роскошные рестораны и маленькие бистро, оперные театры и джазовые подвальчики, солидные буржуа и бездомные, блеск и нищета огромного города. Это город, в котором современная жизнь живёт бок о бок с историей. Полный тайн, он продолжает жить, удивляя и восхищая всех, кто соприкасается с ним.

 

Тур де Франс-2018, превью этапов: 21 этап, Уй - Париж, Елисейские Поля


   Один из современников писал: «В Париже каждый находит свой город. Это зеркало, в котором всегда видишь то, что хочешь, потому что отражаешься в нем ты сам». Для кого-то Париж – столица мира, для кого-то – город любви. Каждый находит в нем то, что ищет, но несомненно одно: Париж всегда ярок и неуловим.


   Побывайте на острове Сите, зайдите в Нотр-Дам, прогуляйтесь по широким бульварам и прекрасным площадям этого города, бросьте взгляд на Елисейские Поля, посмотрите на город с Эйфелевой башни, загляните в кварталы Сен-Жермен и Марэ, познакомитесь с букинистами на набережной Сены.

 

Тур де Франс-2018, превью этапов: 21 этап, Уй - Париж, Елисейские Поля


   Три самые известные парижские достопримечательности — это древний Собор Парижской Богоматери, построенный на острове Сите ещё в 12-м веке, Эйфелева башня и Триумфальная арка - конструкции 19-го века.


   Ажурная металлическая башня, построенная по проекту инженера Эйфеля, задумывалась как временная постройка, служащая входом на Всемирную выставку 1889 года. Но она не только пережила само это мероприятие, но и стала с тех пор истинным символом города. На севере и на юге от неё над линией горизонта возвышаются базилика Сакре-Кёр, построенная на вершине холма Монмартр, и одинокая башня Тур Монпарнас, особенно выделяющаяся на фоне своего «плоского» района.


   Историческая ось памятников архитектуры пересекает город из центра на запад. Начинаясь от знаменитого на весь мир музея Лувр, она продолжается через сад Тюильри, проспект Елисейские поля до самой Триумфальной арки в центре площади. В самом центре исторической части находится Дом инвалидов, в котором находится военный музей, здесь же покоятся останки Наполеона Бонапарта. Тут же и бывшая церковь Пантеон, охраняющая вечный покой некогда знаменитых французских деятелей. Бывший королевский дворец Консьержери стал на время Великой французской революции тюрьмой для свергнутой королевы, откуда она была впоследствии конвоирована для публичной казни.

 

Тур де Франс-2018, превью этапов: 21 этап, Уй - Париж, Елисейские Поля


   В 1163 году епископ Морис Сюлли решил построить собор, который был бы достоин Парижа и всей Франции, в том месте, где начиналась история Парижа, когда на острове поселились первые парижане. Так началась история Собора Парижской Богоматери, ставшего шедевром готической архитектуры. От храма Юпитера, на месте которого был осуществлён этот проект, остался лишь западный фасад - портал Святой Анны. Великолепные огромные витражи, окна-розы, стрельчатые арки, готические шпили и н-образный фасад и сейчас привлекают массу туристов.


   Кроме того, в Париже стоит посетить Культурный центр имени Жоржа Помпиду, Латинский квартал, Люксембургский сад, современный район Дефанс и многие другие интересные места и, конечно же, рестораны, без которых неспешное путешествие по Парижу не будет полным.


Город Париж в истории Тур де Франс


   Тур де Франс и Париж тесно связаны с самого рождения Большой Петли. Из Парижа Тур де Франс стартовал с 1903 по 1950 годы (кроме 1926 года), и в 1963 году. На Тур де Франс-1963 участники вышли на старт 1-го этапа в Париже, но отсчёт километров гонки официально начался в городе Ножар-сюр-Марн (Nogent-sur-Marne).


   Париж принимал старт 5-го этапа Тур де Франс-1951. Пролог Тур де Франс-2003 стартовал в Париже.


   В 1966 году Тур де Франс в последний раз финишировал на велодроме Парк де Пранс (Parc de Princes). Закончилась традиция, длившаяся с 1903 года. Вскоре после окончания Тур де Франс-1966 велодром был снесён. Затем, в период с 1968 по 1974 годы, финиш Большой Петли принимал городок Венсен (Vincennes), пригород Валь-де-Марн (Val de Marne) в восточном пригороде Парижа.


   Финиш Тур де Франс вернулся в Париж в 1975 году. С Тур де Франс-1975 последний этап трёхнедельного французского Гран-тура и награждение победителей Большой Петли проходит на Елисейских Полях.


   Подошёл к концу наш очередной велосипедный тур по городам маршрута Тур де Франс. Мы будем возвращаться к ним ещё много раз, но сегодня хотим поблагодарить всех причастных к этому величественному празднику, легендарной велогонке, заставляющей биться сильнее сердца не только профессиональных велосипедистов, но и болельщиков, которые неустанно следят за всеми перипетиями Большой петли вместе с нами на протяжении многих лет на страницах сайта VeloLIVE.com.

По материалам Интернета

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 19:29 | Регистрация: 15.04.2010

    Этап уже ни чего не решит, даже зелёную майку у Сагана не отберут. Просто этап дружбы и финиш.

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 20:26 | Регистрация: 8.07.2017

    Мода на мульти-капитановость (наличие более одного лидера в команде) второй Тур де Франс подряд успешно осваивается в Sky/Ineos (две победы и два призовых места) .

     

    Теперь в следующем 2020-ом году Ineos вполне может всемерно развить и углубить этот процесс, а именно:
    бороться за жёлтую майку и весь пьедестал на Тур де Франс с К. Фрумом, Г. Томасом, Э. Берналем.
    А если К.Фрум не восстановится - то можно заменить его Р. Карапасом, или купить ещё П. Роглича.

     

    Так пожелаем удачи команде Ineos в этом славном начинании!
    Весь пьедестал генерала в Париже в майках Ineos - это реально, и это по настоящему интересно будет увидеть.

     

    Тройка, 1866 год.
    Художник Василий Г. Перов

     

     

    Liberté, Égalité, Fraternité (рус. Свобода, Равенство, Братство) — национальный девиз Французской Республики и Республики Гаити
    1. Имя: Анна П.

      Anna P.

      Сегодня, 20:56 | Регистрация: 25.06.2016

      Берналь справа! А собачка кто?
      Иллюстрация - огонь!

  3. drevgen

    Сегодня, 21:07 | Регистрация: 19.07.2016

    Там ищо дядя есть, который салазки толкает...

  4. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 21:08 | Регистрация: 30.06.2017

    В день заключительного этапа «Большой петли» в стартовом городке с утра царила атмосфера праздника. Пусть впереди гонщиков ждали 144 километра дороги, но практически все были настроены на мирное путешествие к Елисейским полям, торжественный проезд по парижским бульварам и автострадам. А потом – праздничный банкет, который каждая из команд устраивает отдельно от общих гуляний: такова неписанная традиция «Тура». К автобусу немецкой «Т-Мобайл» гонщики команды подъехали всего за час до старта. Это выглядело странным, ведь на подготовку к отправке на предыдущих двадцати этапах у них уходило по два, а то и по три часа (массаж, разминка, проверка техники, процедура регистрации…). Видно, и вправду предстоящая гонка воспринималась ими как дружеская прогулка. – Ну уж нет! Посмотрим, чья сегодня возьмет, – усмехался один из номинальных лидеров группы Александр Винокуров. – Быть первым в Париже – особый шик. И все этого очень хотят. Впрочем, не знаю, как остальные, а я сегодня буду ехать на победу Примечательно, что шедшего третьим в генеральной классификации Яна Ульриха, с которым Александр дружен, – он даже приглашал немца на охоту к себе в Казахстан, – при прохождении микст-зоны не потревожил ни один журналист. Зато Винокуров выдержал форменную атаку СМИ и провел в живом коридоре около 15 минут, раздавая автографы и общаясь с прессой. Оно и понятно – страсти вокруг его разрыва с немецкой группой и поиска новой команды стали главной темой последней недели «Тура». Шансов обстоятельно поговорить с ним мало даже у телевизионщиков. Что уж говорить о пишущей братии. Редкий случай, но в этот воскресный день в победу Вино, похоже, верили все. Свой второй этап на «Туре» Александр выиграл фирменным затяжным ускорением, противопоставить которому соперники в очередной раз ничего не смогли. После своего феерического финиша на Елисейских Полях он скажет: «Я не мог поверить в то, что преодолел финишную линию первым. Испытал невероятное чувство. Наверное, именно это и называется человеческим счастьем, когда есть возможность вот так утолить жажду и амбиции Наутро французские газеты вышли с заголовками: «Винокуров своей атакой посмеялся над спринтерами», «Вино – рожденный атаковать», «Вино вместо Кайзера» (имеется в виду Ульрих, который так и не показал на «Большой петле» что-нибудь запоминающееся). На замечание журналиста «Либерасьон», какой, дескать, будет «Тур» после ухода Армстронга, ответный хор газет уже прочит в короли именно Винокурова. Вот только в чьей майке будет выступать Алекс, вопрос пока открытый. И здесь у всех могут быть только предположения. …В день своего триумфа Александр был нарасхват. Интервью с телевизионщиками, фуршет в компании мэра Парижа, князя Монако Альберта и других высоких особ. В конце вечера его доставили в посольство Казахстана, а оттуда – в новое место дислокации «Т-Мобайл». – Знаете, после финиша на Елисейских Полях прошло 8 часов, но эмоции до сих пор переполняют меня. Даже чувствую себя настоящим победителем «Тура». Не зря все-таки говорят, что триумф на этапе в Париже стоит победы во всей многодневке. А ведь я до последнего метра не верил, что меня не «накроют». Ехал-то на одних эмоциях – физических сил было маловато для серьезного рывка.(с)

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Mima
    Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3)
    Mima-Фото
    Цитата: Astanaforever
    После его последней победы в прошлом году на классике Милан-Сан-Ремо, эта победа можно сказать самая трудная , в его долголетней, спортивной карьере и самая выстраданная. Все видели его глаза после финиша. Они были одновременно опустошенные и счастливо гордые. Великий спортсмен, ктобы, что не говорил. Акула своего дела..преданный велосипеду навечно.
    Совершенно верно. Великий гонщик.
  • Серж
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
    Серж-Фото
    ТДФ 2020 Инеос-Фрумми,Берналь, ГТ, Карапас, так?
  • EL-Fenomeno
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
    EL-Fenomeno-Фото

    Но согласитесь, сценарии ведь тоже бывают интересными, которых ждёшь. Да, пускай с ожидаемой концовкой, но все же от этого не перестаешь смотреть.

    P.S.
    ИНЭОСу уже мало одного человека на ПАРИЖском подиуме (№1), начали клепать по 2-х велогонщиков на награждения))
    P.P.S.
    Думаю, что большинство болельщиков одобрило бы факт-решение, если бы орги Тура закономерно, логично, справедливо и даже символично отдали т.е. присудили приз Супер-Комбатив по итогам ТдФ-2019 Ж.Алафилиппу

  • MSG
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
    MSG-Фото

    С Тура 2011 года почти все вспоминают именно яростную оборону майки Томасом Феклером, но не скучную и закрытую езду Кадела Эванса и братьев Шлек (за исключением отчаянной атаки Энди на Изоаре).
    То же самое и в этом году, в плане качества горных баталий Тур получился крайне блеклым,в том числе и не по вине гонщиков. Так что Жулиан тоже войдет в историю

  • sixpack
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
    sixpack-Фото

    за счет ослабления контроля по разным причинам, гонка смотрелась интереснее, чем несколько прошлых лет. И все равно серьезная борьба за ГК шла на ветродуйном этапе и на полутора горных (т.к 19й сократили). В Вогезах, на Турмале и вал Торран были вожделенные "горные финиши", да и этап с Галибье оживился только отрывом. Традиционно скучно. Пришедший из негенеральского сословия Жужу всерьез оживил борьбу, иначе генералы нагнали б тоску тоскливую. Борьбы за зеленое мы просто не увидели. Прогноз с Саганом в зеленой майке от начала и до конца выполнился на все 100.

  • uran
    Винченцо Нибали – победитель 2 ... (3)
    uran-Фото
    Карьера закономерно идёт по нисходящей, просто цели не соответствуют ни команде ни самому Нибсу. Будь на него меньше давления ездилось бы куда лучше. К чему тдф если Джиро + Вуэльта были идеальны в генерале? Охотник за этапами не тот уровень, совсем не тот.
  • SSS
    20-й этап Тур де Франс-2019 со ... (55)
    SSS-Фото
    Вот здесь полностью согласен. Орги подсунули дерьмо вместо зрелища.
  • Student
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
    Student-Фото

    Цитата: el kun
    Цитата: Arciv
    Цитата: GTX
    У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий.
    Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится.
    Кажется и что Де плюс может ьыть неплохим генеральщиком, молодой принципе еще

    Та в приципе все молодые, местом не ниже пятого себя показали, что австриец, что француз, что испанец)



    Цитата: Arciv
    Цитата: GTX
    У Джамбо второй подряд подиум гран-тура, а при другом распределении ресурсов - могли бы взять один. Глянем ещё на Роглича на Вуэльте, маршрут то не самый подходящий.
    Да,два подиума это успех,но главное ещё завтра чтоб без неприятностей,зная фарт Стива. Ну а Рогличу нечего ловить на Вуэльте. Там не его дороги. Это разве что в разделке кидать всем 2-3мин,и потом за счёт индивидуального хода цепляться за подиум,и делать для команды три подиума подряд. Может Кройс будет ему помогать,и Гессинк восстановится.

    ну не совсем понятно, кто ему сможет там бросить вызов по настоящему, из Джировских только Карапас и Простомен, из туровских разве что Пульс и кто-то из Ейтцев, поди и всё....



    Цитата: Гонщик
    Цитата: reforg34
    Цитата: Гонщик
    ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .

     
    Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
    Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных  полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ? 

    И тем не менее, в прошлом году была сделана ставка на молодых)

  • Гонщик
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
    Гонщик-Фото

    Цитата: reforg34
    Цитата: Гонщик
    ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .

     
    Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.
    Да ладно , а покупка того же Ланды и много кого ещё , при том что в команде всегда есть супер пупер звезда и не одна , покупают именно сильных , с большим потенциалом , если результата не будет , переманят самого перспективного , купят нужных людей в ВАДА и вуаля , всё решают деньги в нашем мире , а умных и бедных  полно или реально считаете что в других командах плохие спецы ? 

  • Student
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (61)
    Student-Фото

    Цитата: reforg34
    Цитата: Гонщик
    ая разница в менеджменте между Скай и условными Bora, UAE Team Emirates и.т.д.Это то здесь причём , просто Скай предложили больше , вот и вся арифметика и с чего бы он стоил как Нибс , хотя сейчас с одним случайно выигранным Туром , стоимость несомненно возрастёт .

     
    Суть в том что Скай в основном не берут "готовых суперзвезд" как например та же Астана, когда скупала всех суперзвезд(Контадор, Клоден, Савольделли, Лейфеймер, Нибали), а стараются искать из безусловно сильных, но при этом не раскрывшихся полностью и делают из них топов. В общем с умом тратят бюджет.

    не много не согласен, взять того же Урана, Роджерса и Порта, супер звёздами они не были, но и ноунеймами тоже, впрочем далеко не секрет, что менеджмету Скай (Инеос) многим поучится стоит. Ждём Вуэлту и Пульса)



    Цитата: ingvarfrey
    Всем поклонникам жужу - не переживайте, все будут помнить ПОБЕДИТЕЛЯ, а не алафилипа. И знаете почему? Потому что есть вселенское правило, игра забывается, а счёт(победитель). - остаётся. Инеос взяли первые два места - остальное лирика и отмазки для лузеров!.Давайте, кидайте камни, но я прав))). Это реальность, без романтики и розовых единорогов!

    Ну Алафилипп войдёт в историю ни как победитель гранд-туров, но войдёт)

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5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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