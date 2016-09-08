Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним



Шестнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует и финиширует в городе Ним (Nimes), который расположен на юге Франции в бывшем регионе Лангедок-Руссиольон, ныне являющимся частью региона Окситания, всего в 40 км от Средиземного моря и в 120 км от Марселя.

«Ним - французский Рим», и это не просто игра слов. По преданию, город был назван по имени одного из сыновей Геракла. История гласит: когда-то очень давно на территории Нима мирно проживало гальское племя вольков-арекомиков, а в 21 году до н. э. пришли римляне и покорили столицу галльского племени. Император Август основал новый город - Немаусус, который быстро стал одним из крупнейших торговых центров региона благодаря удачному расположению в винодельческом регионе и предоставленными императором привилегиями. Август даже сделал Ним столицей Нарбоннской Галлии - одной из первых римских колоний за пределами Аппенинского полуострова, окружил город крепостными валами длиной 6 км, укрепил 14 башнями с воротами (двое из которых сохранились до наших дней - Ворота Августа и Ворота Франции).

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним



В V веке Ним разграбили вандалы и вестготы, за которыми в VIII веке пришли арабы (изгнаны в 737 году). С X века Ним вошёл во владения графов Тулузских, был очагом движения альбигойцев, в 1229 году присоединён к домену короля Франции. В XVI веке граждане Нима приняли протестантизм и устроили избиение католиков (так называемая «нимская резня в день Святого Михаила») - массовое убийство католических священников и монахов французскими протестантами в ночь на 30 сентября 1567 года. После отмены Нантского эдикта здесь наблюдались волнения гугенотов.

История Нима удивительна и разнообразна. На протяжении веков Ним был свидетелем многих исторических событий – войн, пожаров, разрушений, взлётов монархов и падение их власти. И все же, несмотря на исключительно богатое историческое прошлое города, Ним славится огромным количеством достопримечательностей именно римской эпохи правления.



Если посмотреть на город сверху, то можно увидеть настоящий Колизей, его арене 2000 лет и это одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа в мире. Огромный памятник времён Римской Империи - Амфитеатр (Arenes de Nimes) расположен в центральной части города. Некогда это масштабное сооружение могло разместить 24 000 зрителей, здесь проходили гладиаторские бои. Сегодня здесь проходят спортивные состязания, театральные представления, поэтические вечера, иногда проводят концерты и другие культурные мероприятия. Амфитеатр стал своеобразной визитной карточкой Нима, он действительно выглядит весьма необычно и больше походит на Колизей, нежели на старинный памятник одного из городов Франции. Амфитеатр остался практически в неприкосновенном виде.



На пересечении двух главных улиц города, Кардо и Декуманум, находится «Квадратный Дом» (Maison Carree) - один из наиболее сохранившихся храмов-псевдоперитеров 19 года до н.э., предназначавшийся для Агриппы, а позднее принадлежавший Гаю и Люцию Цезарям. В средние века в нем размещалась конюшня, затем церковь, а позже, здесь разместился первый городской музей. В наши дни - это выставочный центр - филиал Национального музея с экспозицией древнеримского искусства.



На улице Мадлен расположился прекрасный особняк (XII-XIII веков), дворец епископа, в котором сейчас размещается Музей старого Нима. Уникален и Кафедральный собор Нотр-Дам-э-Сен-Кастор, строение XVI века, фактически единственное средневековое здание в городе, поскольку большинство из них были разрушены в период смуты, последовавшей за «нимской резней дня Святого Михаила».



Также заслуживает внимания расположенный к северо-западу от городского центра «Сад фонтанов» (Jardins de la Fontaine) - первый общественный сад Франции, созданный в 1750 году. Когда-то данным давно в этом месте был найден родник с чистой пресной водой. Родник стал главным источником воды в городе. Позже на этом месте был разбит прекрасный сад. В эпоху Древнего Рима на месте сада располагался не менее прекрасный дворец. Со временем дворец полностью разрушился и на его месте решено было разбить красивый городской парк со множеством фонтанов оригинальных форм, скульптур и необычных конструкций. Прогуливаясь по парку в наши дни, можно встретить многочисленные скульптуры, фонтаны, в окружении густых зелёных насаждений.

В этом парке также расположена ещё одна древняя достопримечательность - Храм Дианы. «Храмом» он называется условно, так как изначальное предназначение этой постройки пока не определено. Возможно, это было святилище, но посвящённое не богине-охотнице, а императору Августу. Также не исключено, что здание было каким-либо публичным местом, к примеру, библиотекой или баней. Исследователям удалось установить возраст здания – I-е столетие до нашей эры. Серьёзный ущерб зданию нанесли религиозные войны, пожары и использование помещения совсем в не подходящих для этого целях, в частности, здесь брали камень, как в каменоломне.



Из всех колоний Нарбоннской Галлии Ним больше всего сохранил старинные галльские суеверия, которыми местные жители пользуются и по сей день. Вот некоторые старинные галльские изречения-приметы, которые можно услышать не только от местных жителей, но и от французов вообще: «Пока живёшь, умирать не смей!», «У кого в саду шалфей, тому доктор не нужен».



Альтиметрия 16-го этапа Тур де Франс-2019

Ним открывает заключительную неделю французского Гран - тура.

Спринтерский этап после дня отдыха с преодолением единственного категорийного подъёма 4-й категории Кот-де-Сен-Жан-дю-Пан (Côte de Saint-Jean-du-Pin), протяжённость 1,8 км, 193-269 м, перепад 76 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%.

Заключительные 3 км - длинная прямая, проложеннная с северо-востока на юго-запад, за 300 м до финиша расположена круговая развязка.

Маршрут этапа представляет собой кольцевую гонку, проложенную против хода часовой стрелки к северу от города. Этап пройдёт по низменности Роны (Rhone) у подножия Севенн (Cévennes) и относительно недалеко от средиземноморского побережья. Всё это может повлиять на ход развития этапа, возможно, мы увидим эшелоны.



Город в истории Тур де Франс



Город Ним будет принимать уже 18-е издание Тур де Франс. 13 изданий Большой петли город Ним принял до 1959 года, а затем, организаторы проложили маршрут Тур де Франс через Ним спустя 28 лет, затем ещё через 18, и ещё через 10. В последний раз город Ним принимал финиш и давал старт этапу на Тур де Франс-2014.

15-й этап Тур де Франс-2014 с финишем в Ниме завершал вторую неделю Тур де Франс. Этап переключил внимание с генеральщиков на спринтеров и велогонщиков отрыва. На финише 15-го этапа вторую победу праздновал норвежский велогонщик российской команды «Катюша» Александр Кристофф (Alexander Kristoff). Но спринтерской развязки могло не быть, отрыв дня, состоящий из новозеландского велогонщика команды Garmin-Sharp Джека Бауэра (Jack Bauer) и швейцарского велогонщика команды IAM Cycling Мартина Эльмигера (Martin Elmiger) едва не лишил спринтеров победы одного из немногих оставшихся для них этапов. Эльмигер был первым из атаковавших на этапе велогонщиков, вскоре к нему присоединился Бауэр и через 26 км они набрали максимальное для себя преимущество в 8 минут 50 секунд. За километр до финиша у Бауэра и Эльмигера ещё оставалось в запасе 14 секунд. Пелотон поймал отрыв лишь на последних 50 метрах дистанции 222-км этапа, спринт открыл Кристофф, и никто не смог его обойти.

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