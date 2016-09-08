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Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


   Шестнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует и финиширует в городе Ним (Nimes), который расположен на юге Франции в бывшем регионе Лангедок-Руссиольон, ныне являющимся частью региона Окситания, всего в 40 км от Средиземного моря и в 120 км от Марселя.

 

   «Ним - французский Рим», и это не просто игра слов. По преданию, город был назван по имени одного из сыновей Геракла. История гласит: когда-то очень давно на территории Нима мирно проживало гальское племя вольков-арекомиков, а в 21 году до н. э. пришли римляне и покорили столицу галльского племени. Император Август основал новый город - Немаусус, который быстро стал одним из крупнейших торговых центров региона благодаря удачному расположению в винодельческом регионе и предоставленными императором привилегиями. Август даже сделал Ним столицей Нарбоннской Галлии - одной из первых римских колоний за пределами Аппенинского полуострова, окружил город крепостными валами длиной 6 км, укрепил 14 башнями с воротами (двое из которых сохранились до наших дней - Ворота Августа и Ворота Франции).

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - НимТур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


  В V веке Ним разграбили вандалы и вестготы, за которыми в VIII веке пришли арабы (изгнаны в 737 году). С X века Ним вошёл во владения графов Тулузских, был очагом движения альбигойцев, в 1229 году присоединён к домену короля Франции. В XVI веке граждане Нима приняли протестантизм и устроили избиение католиков (так называемая «нимская резня в день Святого Михаила») - массовое убийство католических священников и монахов французскими протестантами в ночь на 30 сентября 1567 года. После отмены Нантского эдикта здесь наблюдались волнения гугенотов.

 

  История Нима удивительна и разнообразна. На протяжении веков Ним был свидетелем многих исторических событий – войн, пожаров, разрушений, взлётов монархов и падение их власти. И все же, несмотря на исключительно богатое историческое прошлое города, Ним славится огромным количеством достопримечательностей именно римской эпохи правления.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


  Если посмотреть на город сверху, то можно увидеть настоящий Колизей, его арене 2000 лет и это одно из наиболее хорошо сохранившихся сооружений подобного типа в мире. Огромный памятник времён Римской Империи -  Амфитеатр (Arenes de Nimes) расположен в центральной части города. Некогда это масштабное сооружение могло разместить 24 000 зрителей, здесь проходили гладиаторские бои. Сегодня здесь проходят спортивные состязания, театральные представления, поэтические вечера, иногда проводят концерты и другие культурные мероприятия. Амфитеатр стал своеобразной визитной карточкой Нима, он действительно выглядит весьма необычно и больше походит на Колизей, нежели на старинный памятник одного из городов Франции. Амфитеатр остался практически в неприкосновенном виде.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


   На пересечении двух главных улиц города, Кардо и Декуманум, находится «Квадратный Дом» (Maison Carree) - один из наиболее сохранившихся храмов-псевдоперитеров 19 года до н.э., предназначавшийся для Агриппы, а позднее принадлежавший Гаю и Люцию Цезарям. В средние века в нем размещалась конюшня, затем церковь, а позже, здесь разместился первый городской музей. В наши дни - это выставочный центр - филиал Национального музея с экспозицией древнеримского искусства.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним


   На улице Мадлен расположился прекрасный особняк (XII-XIII веков), дворец епископа, в котором сейчас размещается Музей старого Нима. Уникален и Кафедральный собор Нотр-Дам-э-Сен-Кастор, строение XVI века, фактически единственное средневековое здание в городе, поскольку большинство из них были разрушены в период смуты, последовавшей за «нимской резней дня Святого Михаила».


   Также заслуживает внимания расположенный к северо-западу от городского центра «Сад фонтанов» (Jardins de la Fontaine) - первый общественный сад Франции, созданный в 1750 году. Когда-то данным давно в этом месте был найден родник с чистой пресной водой. Родник стал главным источником воды в городе. Позже на этом месте был разбит прекрасный сад. В эпоху Древнего Рима на месте сада располагался не менее прекрасный дворец. Со временем дворец полностью разрушился и на его месте решено было разбить красивый городской парк со множеством фонтанов оригинальных форм, скульптур и необычных конструкций. Прогуливаясь по парку в наши дни, можно встретить многочисленные скульптуры, фонтаны, в окружении густых зелёных насаждений.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним

 

   В этом парке также расположена ещё одна древняя достопримечательность - Храм Дианы. «Храмом» он называется условно, так как изначальное предназначение этой постройки пока не определено. Возможно, это было святилище, но посвящённое не богине-охотнице, а императору Августу. Также не исключено, что здание было каким-либо публичным местом, к примеру, библиотекой или баней. Исследователям удалось установить возраст здания – I-е столетие до нашей эры. Серьёзный ущерб зданию нанесли религиозные войны, пожары и использование помещения совсем в не подходящих для этого целях, в частности, здесь брали камень, как в каменоломне.


  Из всех колоний Нарбоннской Галлии Ним больше всего сохранил старинные галльские суеверия, которыми местные жители пользуются и по сей день. Вот некоторые старинные галльские изречения-приметы, которые можно услышать не только от местных жителей, но и от французов вообще: «Пока живёшь, умирать не смей!», «У кого в саду шалфей, тому доктор не нужен».


Альтиметрия 16-го этапа Тур де Франс-2019

 Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним

 

 

 

 

  Ним открывает заключительную неделю французского Гран - тура.

 

  Спринтерский этап после дня отдыха с преодолением единственного категорийного подъёма 4-й категории Кот-де-Сен-Жан-дю-Пан (Côte de Saint-Jean-du-Pin), протяжённость 1,8 км, 193-269 м, перепад 76 м, средний градиент 4,2%, максимальный градиент 8%.

 

   Заключительные 3 км -  длинная прямая, проложеннная с северо-востока на юго-запад, за 300 м до финиша расположена круговая развязка.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 16 этап, Ним - Ним

 

  Маршрут этапа представляет собой кольцевую гонку, проложенную против хода часовой стрелки к северу от города. Этап пройдёт по низменности Роны (Rhone) у подножия Севенн (Cévennes) и относительно недалеко от средиземноморского побережья. Всё это может повлиять на ход развития этапа, возможно, мы увидим эшелоны.


Город в истории Тур де Франс


   Город Ним будет принимать уже 18-е издание Тур де Франс. 13 изданий Большой петли город Ним принял до 1959 года, а затем, организаторы проложили маршрут Тур де Франс через Ним спустя 28 лет, затем ещё через 18, и ещё через 10. В последний раз город Ним принимал финиш и давал старт этапу на Тур де Франс-2014.

 

  15-й этап Тур де Франс-2014 с финишем в Ниме завершал вторую неделю Тур де Франс. Этап переключил внимание с генеральщиков на спринтеров и велогонщиков отрыва. На финише 15-го этапа вторую победу праздновал норвежский велогонщик российской команды «Катюша» Александр Кристофф (Alexander Kristoff). Но спринтерской развязки могло не быть, отрыв дня, состоящий из новозеландского велогонщика команды Garmin-Sharp Джека Бауэра (Jack Bauer) и швейцарского велогонщика команды IAM Cycling Мартина Эльмигера (Martin Elmiger) едва не лишил спринтеров победы одного из немногих оставшихся для них этапов. Эльмигер был первым из атаковавших на этапе велогонщиков, вскоре к нему присоединился Бауэр и через 26 км они набрали максимальное для себя преимущество в 8 минут 50 секунд. За километр до финиша у Бауэра и Эльмигера ещё оставалось в запасе 14 секунд. Пелотон поймал отрыв лишь на последних 50 метрах дистанции 222-км этапа, спринт открыл Кристофф, и никто не смог его обойти.

 

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По материалам Интернета

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  1. Oha

    Сегодня, 12:12 | Регистрация: 22.07.2018

    Ним + 38°С. / Кого +38°С / Алес + 39°С - берёзовые веники и войлочная шапочка бесценны!!! Для всего остального есть велобачок с электролитами )))

  2. Имя: Олег

    RexDroid

    Сегодня, 12:22 | Регистрация: 8.09.2016

    о тех, кто все же запарится завтра станет известно только послезавтра

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Camel
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (6)
    Camel-Фото

    Отеческий жест Кинтаны для Тони Галлопина на последнем фото выглядит немного глупо. Кинтана сейчас выглядит абсолютным чайником.

  • syntheo
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    syntheo-Фото
    У антискаевской группировки бомбит из-за терапевтического исключения для Фрума, а не из-за колхоза. Я и сам к этим исключениям отношусь отрицательно. Однако, правила допускают применение препаратов для астматиков. К Фруму отношусь нормально. Мне нравится как он держится в велогонке перед дикарями, которые его освистывают и пытаются вывезти из равновесия. Снисходительно, так сказать не обращает внимания, и от этого у дикарей бомбит ещё жестче.
    И Вы правы - колхозили и в доскаевскую эпоху, но плохое забывается быстро, а в памяти у людей остаются только красивые Контадор-шоу и подобное.
  • Александра
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    Александра-Фото

    Цитата: Oha
    Я бы ещё в ваш список Вальверде добавил - то что про Нибали. Им тяжело, но если они не будут этого делать будет ещё тяжелее. Наблюдать за борьбой ветерана с самим собой отдельное удовольствие.

    Вальверде - сам по себе эпоха!

  • Sezar
    Герант Томас и Эган Берналь о ... (1)
    Sezar-Фото

    Думаю в Альпах будет как на 3 неделе Джиро 2018. Мясорубка.

  • Sezar
    Микель Ланда: «Думаю, что поди ... (6)
    Sezar-Фото

    Надеюсь, что на высокогорном этапе Мовистар будет использовать эту же стратегию. Ланде желаю подиума.

  • Maxim Popov
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    Maxim Popov-Фото
    Цитата: Konstantin41
    Нет, там всё намного сложнее. Всё зависит от категории сложности этапа (т.е. на спринтерских и на горных этапах лимит высчитывается по-разному) и от средней скорости победителя. Например вчера был этап 4 категории. Значит лимит высчитывается по таким цифрам:
    7% от времени победителя лимит, если средняя скорость победителя до 30 км/ч ;
    8% лимит от 30 до 31 км/ч;
    9% лимит от 31 до 32 км/ч;
    10% лимит от 32 до 33 км/ч;
    11% лимит от 33 до 34 км/ч;
    12% лимит от 34 до 35 км/ч;
    13% лимит от 35 до 36 км/ч;
    14% лимит от 36 до 37 км/ч;
    15% лимит от 37 до 38 км/ч;
    16% лимит от 38 до 39 км/ч;
    17% лимит от 39 до 40 км/ч;
    18% более 40 км/ч.

    Средняя скорость Ейтса вчера была 38,66 км/ч.Время - 4ч47мин05сек. Считаем 4ч47мин=287мин*0.16=45мин92сек. Т.е. вчера лимит больше 45 минут. Саган спокойно вписался
    Спасибо большое, хоть более менее понимать начал)
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    veloliveuser-Фото
    позвольте заметить Вам и Konstantin41 на его коммент выше - относительно и команды, и ее лидеров.
    вмпомним, прежде скай полностью подстраивалась под особенности Фрума - умеренно-быстро везла его к финишной горке, блокировала пелотон, настигала атакующих, НО отрыву позволяла отъезжать все дальше и больше. колхоз-покатушки-скукотень. а когда инициативу перехватывала, например, астана, то и до отрыва подъезжали, и пелотон рассыпался, в т.ч. и скаевцы.

    и в этом году инеос готовил сильнейший состав - под Фрума. но его нет - поменялась и тактика.
    тут уже написали, что средняя скорость тура стала выше. т.е. команды развозят пелотон так, что инеос уже не поспевает за таким темпом и сыпется. что мы и наблюдали на днях при развозе мувиками. сами Джи и Берналь не высовывались - куда команде лезть?
    т.ч. не инеос слаба, а соперники осмелели и инеос не наглеют. а если Джи и Берналь капнут, то инеос вообще потеряются.
    вывод: капитаны определяют тактику команды. скай делал колхоз, п.ч. Фрум для победы был узко-"одаренным". инеос сейчас не мешает яркому вело-шоу, п.ч. кэпы не так узки, как их товарищ (чтобы мешать), но и не могут предложить лучшего...
  • veloliveuser
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    veloliveuser-Фото
    Джи и сам не был очень амбициозен на желтое
  • SSS
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    SSS-Фото
    спасибо, поржал
  • dmar
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (108)
    dmar-Фото

    Такой маршрут, что все обязаны ловить свой джорнато но.

    поЩитаю, что Фульсанг его уже прошел.

    и вуаля: Желтая майка у Парижу!

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