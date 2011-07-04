Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Ла-Планш-Де-Бель-Фий

Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Планш Де Бель Фий

Шестой этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в Мюлуз (Mulhouse) - крупнейший город департамента Верхний Рейн и второй по значимости город Эльзаса, порт на канале Рейн-Рона. Мюлуз - город контрастов, множество архитектурных памятников гармонично дополняют динамичную жизнь эльзасцев. «Французским Манчестером» его называют потому, что когда-то город был одним из крупнейших промышленных центров Европы. Еще Мюлуз называют «городом ста печных труб», а все потому, что с любой точки города можно увидеть старые фабричные трубы из красного кирпича.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Планш Де Бель Фий

Впервые название города упоминается в 717 году, как «Muhlenhflsen», затем в 823 году как «Mullenhausen». По-немецки Мюле (Mühle) переводится как «мельница», мельница стояла между несколькими домами (Haus), принадлежавшими страсбургскому аббатству Святого Этьена, отсюда и появилось название города - «селение при мельнице». Недаром жители Мюлуза украсили когда-то свой городской герб симпатичным мельничным колесом, поддерживаемым с двух сторон фигурками прямостоящих львов.

Известно, что город был густонаселен уже в 800 году н. э. В 1275 году Мюлуз получил статус имперского города. В 1354 году вошел в состав Декаполиса. С 1395 года Мюлуз становится свободным городом. В 1515 город заключает союз со своими швейцарскими соседями и покидает Декаполис. В 1798 году по добровольному выбору своих жителей перешел к Франции. С 18-го века Мюлуз становится городом науки и прогресса.

В 1746 году в Мюлузе была создана первая мануфактура набивных тканей с использованием, так называемой, индийской технологии, производятся крашеные ткани - ситец, ранее импортировавшиеся из Швейцарии. В 1826 году 22 промышленника объединились и создали Индустриальное товарищество Мюлуза. Это соединение техники и рабочей силы привело к колоссальному взлету производства, созданию многочисленных технических школ и к рождению первых в мире индустриальных городов. В 1904 году близ города Серне было открыто крупное месторождение калия, что способствовало развитию в Мюлузе химической промышленности. В начале прошлого века в Мюлуз появился автомобильный завод Пежо (Peugeot).

Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Планш Де Бель Фий

За свою богатую историю Мюлуз неоднократно менял «гражданство». Мюлуз сегодня самый «немецкий» город не только Франции, но и самого Эльзаса. Надписи и вывески здесь на государственном французском языке, но многие жители предпочитают использовать в разговоре эльзасский диалект, который представляет собой смесь немецких и французских слов.

Мюлуз считается европейкой столицей технических музеев. В Мюлузе более ста музеев, о некоторых из них мы сейчас вам расскажем. Об искусстве местных текстильщиков напоминает Музей печати на тканях (Musée de l'impression sur étoffes), где собрана богатая коллекция старинных гобеленов, платьев и отрезов, украшенных причудливыми узорами.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Планш Де Бель Фий

Текстильные магнаты Мюлуза тратили на свои причуды огромные средства. Именно так появился Cité de l'automobile - Музей автомобилей братьев Шлумпф (Hans Schlumpf и Fritz Schlumpf).

В отличие от многих автомобильных музеев Европы, коллекция, собранная братьями Шлумпф, ошеломляет. В бывшем ангаре текстильной фабрики братьев Шлумпф на окраине Мюлуза, состоящем из трех гигантских залов, выставлено свыше 400 автомобилей 107 разных производителей, в том числе Mercedes, Ferrari, Rolls-Royce, Maserati, Maybach, редкие экспериментальные модели и реплики, а также около 500 моделей европейских автомашин. Из них только 123 экспоната - машины компании Bugatti - одна из самых редких коллекций в мире.

На манеже площадью 1000 кв. м можно прокатиться на некоторых моделях автомобилей из музея. Тут также выставлены редчайшие экспериментальные модели, старинные паровые механизмы на деревянных колесах, гоночные болиды и самые популярные авто 20-30х годов.

Здесь же можно побывать в роли испытателя на специальном стенде и насладиться коллекцией забавных фигурок, которыми раньше украшали капоты автомобилей. В коллекции, собранной братьями Шлумпф, немало раритетов, например, знаменитая «Антилопа гну» - «Лорен Дитрих», известная по книге Ильфа и Петрова «Золотой теленок», модель Mercedes 300SL, на которой ездили Элвис Пресли и Софи Лорен.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Планш Де Бель Фий

В Музее изобразительного искусства (Musée des Beaux-Arts) хранится прекрасная коллекция картин 15-20 веков. Есть также Дом керамики и Международный центр искусств (Maison de la Ceramique et Centre d"Art International).

В Музее французских железных дорог (Musée français du chemin de fer), который является самым большим в Европе, можно увидеть десятки старинных паровозов, вагонов европейских экспрессов, королевских салонов на колесах, электричек и прочих железнодорожных составов. Среди экспонатов железнодорожного музея, есть, например, тепловоз CC 65000, электровоз CC 7100, установивший в 1955 году абсолютный рекорд скорости на рельсах.

Еще в Мюлузе находится самый уникальный в Европе аэропорт, он расположен на границе трех стран - Германии, Франции и Швейцарии.

Несмотря на промышленную историю Мюлуза, его химические предприятия и текстильные фабрики, этот город славится еще и тем, что сохранил очарование эльзасской провинции. В центре Мюлуза стоит немалое количество старинных особняков, среди которых особо выделяется здание городской Ратуши из красного вогезского песчаника, датируемое XVI веком. В наши дни в нем располагается исторический музей.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Планш Де Бель Фий

Практически в самом центре города находится крупнейший во Франции ботанический сад с сотнями видов растений и зоопарк, в котором представлено более тысячи животных.

Неподалеку от города, в деревушке Солуз, находится замок, с виду мало примечательный, но значимый для любителей русской классической литературы - владения графа Дантеса, застрелившего на дуэли известного русского писателя Александра Сергеевича Пушкина.

Город Мюлуз в истории Тур де Франс

Мюлуз уже в 15 раз принимает участников Большой петли, 11 раз стартовали и 15 раз финишировали велогонщики в этом интересном городе. Дважды город Мюлуз становился городом Гран-депар - в 1959 и 1971 годах.

В последний раз Мюлуз появлялся на маршруте Тур де Франс в 2014 году. 9-й этап Тур де Франс-2014 протяжённостью 170 км стартовал в городе Жрарме (Gérardmer) и финишировал в Мюлуз. Этап ознаменовался сменой лидера генеральной классификации и эпической победой немецкого велогонщика команды Omega Pharma–Quick Step, чемпиона мира в разделке Тони Мартина (Tony Martin), выигравшего этап из одиночного отрыва. Этап с преодолением шести вершин, одна из которых 1-й категории, и 35-км спуском к финишу подходил для победы отрыва.

Отрыв сформировался всего через 5 км после старта, в него вошли 30 велогонщиков.

На 16 км дистанции от этой многочисленной группы уехал Алессандро де Марки (Alessandro De Marchi) из велокоманды Cannondale, к которому сразу переложился Тони Мартин. 28 гонщиков отрыва не могли наладить слаженную работу, а тем временем Тони Мартин и Алессандро де Марки только увеличивали своё преимущество. Де Марки и Мартин проехали вдвоём почти 100 км, а затем на вершине 1-й категории Ле Маркштейн (Le Markstein) за 58 км до финиша Мартин уехал от своего попутчика. Тони Мартин (Omega Pharma-Quick Step) финишировал на 2 минуты 45 секунд раньше преследовавшей его группы велогонщиков отрыва. Помимо третьей в карьере победе на этапе Тур де Франс Тони Мартин облачился в гороховую майку горного короля.

Группа лидера генеральной классификации Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali) не торопилась догонять многочисленный отрыв, пелотон финишировал через 7 с половиной минут после Тони Мартина, и французский велогонщик Тони Галлопан (Tony Gallopin) из Lotto-Belisol, находившийся в отрыве дня, стал новым лидером генеральной классификации, опередив Винченцо Нибали на 1 минуту 34 секунды. Правда, такое положение дел вполне устраивало чемпиона Италии, так как до настоящих гор пелотон ещё не добрался, а Тони Галлопана едва ли был серьёзным соперником на подъёмах в Альпах и Пиренеях.

Альтиметрия 6-го этапа Тур де Франс-2019

Это горный этап в Вогезах (Vosges) с набором высоты 4000 м и финишем в подъём 1-й категории, заключительный участок которого проложен по грунтовой дороге с градиентами до 24%. Впервые гонщики окажутся на высотах 1000-1400 м над уровнем моря.

Со старта пелотон проедет около 20 км по равнине, а затем, по пути разыграв промежуточный спринт, начнет подниматься до вершины первого подъема 1-й категории на Тур де Франс-2019 Ле Маркштайн подъём 1-й категории, протяжённость 10,8 км, 600 - 1183 м, перепад 583 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 10%.



После прохождения вершины подъём для велогонщиков продолжится практически до высшей точки Вогез — Гран-Баллон (1424 м), но на эту высоту велогонщики подниматься не будут - они пройдут подъём 3-й категории Гран-Баллон (Grand Ballon) протяжённость 1,3 км, 1219 - 1336 м, перепад 117 м, средний градиент 9%, максимальный градиент 14%.

В последний раз эта связка подъемов была в 2014 году на 9 этапе. После преодоления Гран-Баллон начнётся крутой спуск протяжённостью 17 км, который приведет к подножию подъёма 2-й категории Коль-дю-Ундсрук (Col du Hundsruck) протяжённость 5,3 км, 382 - 748 м, перепад 366 м, средний градиент 6,9%, максимальный градиент 12%.

И снова спуск, на этот раз короткий, и 10 км тягуна, после чего велогонщики начнут восхождение к вершине подъёма 1-й категории Баллон д'Альзас (Ballon d’Alsace), протяжённость 11 км, 535 - 1183 м, перепад 638 м, средний градиент 5,8%, максимальный градиент 10%.

Баллон д'Альзас - первый подъём в истории Тур де Франс, он появился на гонке в 1905 году, первый покоритель - Рене Поттье (Rene Pottier).

Подъём в последний раз на Тур де Франс преодолевался в 2005 году на 9 этапе, тогда Ян Ульрих (Jan Ullrich) из T-Mobile в начале этапа упал на спуске, и вернулся в группу с помощью товарищей по велокоманде, в то время, как Лэнс Армстронг (Lance Armstrong) из Discovery Channel, узнав о его падении, замедлил пелотон. Была еще серия завалов и падений, так что отрыв уезжал. До финиша оставалось около 80 км. Он первым преодолел вершину подъёма 1 категории и спустился с неё. 31-летний датский велогонщик Микаэль Расмуссен (Michael Rasmussen) из Rabobank, выиграл этап, опередив ближайших преследователей на три минуты. Этап финишировал в Мюлузе.



Преодолев 8 км скоростного спуска и ещё столько же не очень скоростного, велогонщики начнут восхождение на подъём 3-й категории Коль-де-Круа (Col des Croix) протяжённостью 3,3 км, 487 - 678 м, с перепадом 201 м, средним градиентом 6,1%, максимальным градиентом 12%.

Подъём присутствовал на Тур де Франс-2014, первым на вершине был Хоаким Родригес (Joaquim Rodríguez). Спустившись с вершины и немного передохнув на равнине, велогонщики начнут прохождение финальной связки двух подъемов на заключительных 30 км этапа.

Коль-де-Шеврере (Col des Chevreres) подъём 2-й категории протяжённость 3,5 км, 580 - 914, перепад - 334 м, средний градиент 9,5%, максимальный градиент 18%. Сам подъем протяженностью 10,5 км, однако категорию присвоили заключительным 3,5 км.

На вершине подъёма будет разыграна бонификационная премия. Дебютировал подъём на Тур де Франс-2014, первым покорителем стал Хоаким Родригес.





Ла-Планш-де-Бель-Фий (La Planche des Belles Filles), подъём 1-й категории, протяжённость 7 км, 532-1140 м, перепад 608 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 24%.

В этом году велогонщики поедут еще выше чем раньше, заключительный участок подъёма проложен по грунтовой дороге с градиентами до 24%. На финише этапа не действует нейтрализация.



Единственный раз связку подъемов Коль-де-Круа, Коль-де-Шеврере и Ла-Планш-де-Бель-Фий проходили на 10 этапе Тур де Франс-2014 и тогда этот этап в Вогезах запомнился:

"Основным событием этапа стало падение Альберто Контадора (Alberto Contador) на мокром спуске и его сход с гонки. Капитан российской команды Tinkoff-Saxo упал за 95 км до финиша, попытался догнать пелотон, но сошёл с гонки через 20 км. После медицинского осмотра и рентгена у Альберто Контадора диагностировали перелом (трещина) большой берцовой кости правой ноги.



В исторических записях упоминания о небольшой деревушке Ла-Планш-де-Бель-Фий встречаются с 16-го века. Свое название городок получил после эпизода, происшедшего во времена «Тридцатилетней войны» - продолжавшийся с 1618 по 1648 годы военный конфликт за гегемонию в Священной Римской империи и Европе и затронувший в той или иной степени практически все европейские страны. Война началась как религиозное столкновение между протестантами и католиками империи, но затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе. Конфликт стал последней значимой религиозной войной в Европе и породил вестфальскую систему международных отношений.

В ходе этой войны, согласно легенде, девушки из соседней деревни укрывались в горах, спасаясь от жестокости врагов, насилующих женщин на пути к завоеванию этих земель. Чтобы избежать такой участи, молодые девушки решили покончить жизнь самоубийством, спрыгнув со скалы в темные воды озера Трей. Местный художник, передал всю трагичность истории в своем творении в виде деревянной статуи, расположенной на одном из склонов гор.

Регион Франш-Конте, по которому проедет пелотон на 6-м этапе Тур де Франсе-2019 находится в Альпийской зоне. Департаменты Юра (Жура), Савойя, Альпы, Дром и Изер почти целиком покрыты сложной вязью горных хребтов, нагорий, горных долин и озер, обрамленных древними смешанными лесами, альпийскими лугами и высокогорными пустошами. Это один из самых живописных районов страны, заметно отличающийся от остальной территории Франции как по своим природно-климатическим условиям, так и по этническому составу населения, архитектуре и кухне. Здесь несколько ярче прослеживаются германские и итальянские элементы, более сытная и простая кухня, свои рецептуры сыров и вин, даже свой язык, вобравший в себя немало словоформ из языков других народов Центральной Европы, и главное - более спокойная и умиротворяющая атмосфера, чем в большинстве центральных районов Франции.

Любителям горных лыж курорт предоставляет пять склонов, 25 км трасс. Летом в Ла-Планш-де-Бель-Фий приезжают мастера маунтибайка. Курорт живёт за счёт туризма, одним из излюбленных мест посещения является национальный парк Баллон-де-Вогез (Ballons des Vosges), один из самых больших и популярных природных парков Франции.

Ла-Планш-де-Бель-Фий в истории Тур де Франс

Ла-Планш-де-Бель-Фий – единственный горнолыжный курорт в департаменте Верхняя Савойя, он принимал финиш этапа Тур де Франс уже трижды. Финал на этой вершине для настоящих горняков, в 2012 британский велогонщик команды Sky Крис Фрум (Cristopher Froome) праздновал на Ла-Планш-де-Бель-Фий первую победу на этапе Тур де Франс.

В 2014 итальянский велогонщик Винченцо Нибали атаковал за 2,5 км до финиша, никто из соперников не сумел сесть ему на колесо. Чемпион Италии, капитан казахстанской велокоманды Astana Pro Team в одиночку пересёк линию финиша на План-де-Бель-Фий с преимуществом в 15 секунд над Тибо Пино (Thibaut Pinot), французским велогонщиком команды FDJ, который приехал вторым. Винченцо Нибали не только взял вторую победу на этапе Тур де Франс-2014.

В последний раз участники Тур де Франс поднимались на вершину Ла-Планш-де-Бель-Фий в 2017 году. К финальному подъёму пятого этапа Тур де Франс-2017 впереди из отрыва остались лишь велогонщик команды Quick Step Floors Филипп Жильбер (Philippe Gilbert), атаковавший за 12 км до финиша, и отмечающий на этом этапе 35-летие, велогонщик команды AG2R La Mondiale Ян Бакелантс (Jan Bakelants). Однако, на подъёме 1-й категории они не смогли противостоять группе генеральщиков, которая прошла бельгийских велогонщиков за 4 км до финиша.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 6 этап, Мюлуз - Ла-Планш-Де-Бель-Фий

К моменту, когда атаковал капитан казахстанской команды Astana Pro Team Фабио Ару (Fabio Aru) за 2,4 км до финиша, в группе генеральщиков осталось около 15 велогонщиков. Попытку уехать предпринимал и Саймон Йейтс (Simon Yates) из Orica-Scott, но его атаку быстро нейтрализовали.

За 1,8 км до финиша атаковал победитель Тур де Франс-2016 британский велогонщик Крис Фрум, капитан британской велокоманды Sky, после чего группа генеральщиков развалилась. За Фрумом поехал Ричи Порт (Richie Porte) из BMC, Дэн Мартин (Daniel Martin) из Quick Step Floors и Роман Барде (Romain Bardet) из AG2R La Mondiale. Альберто Контадор из Trek Segafredo и Наиро Кинтана (Nairo Quintana) из Movistar не смогли ответить на атаку Криса Фрума.

Чемпион Италии Фабио Ару одержал победу на 5-м этапе Тур де Франс-2017. Дэн Мартин финишировал 2-м через 16 секунд, Крис Фрум замкнул на этапе тройку лучших, уступив Ару 20 секунд.

Благодаря победе на этапе Фабио Ару поднялся на третью строчку генеральной классификации, который возглавил Крис Фрум, перехвативший жёлтую майку лидера у своего товарища по команде Геранта Томаса (Geraint Thomas).

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