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Тур де Франс-2019: Цифры и числа

Тур де Франс-2019: Цифры и числа

 

 

В 106-й раз за последние 116 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 6 по 28 июля и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка начнется со спринтерского этапа протяженностью 194,5 км, проложенного по окрестностям столицы Бельгии Брюсселя. Завершится Тур де Франс-2019 28 июля в Париже, столице Франции, на Елисейских полях 21-м этапом протяженностью 128 км. Общая протяженность маршрута от столицы Бельгии и до финиша в столице Франции составит 3480,3 км, на которых гонщиков ожидает 1 индивидуальная гонка на время, 1 командная разделка, 7 горных, 5 среднегорных и 7 равнинных этапов.

 




 

  

 

Цифры и числа:

 

1 индивидуальная гонка с раздельным стартом;

1 командная гонка с раздельным стартом;

1 финиш этапа в некатегорийный подъем;

1,9 км участка брусчатки на 1 этапе;

2 этапа с финишем в гору высшей категории;

2 этапа без категорийных подъемов, на разделках;

3 этапа с финишем в гору 1-й категории;

3 этапа с финишем на высотах более 2000 м над уровнем моря, впервые в истории Тур де Франс;

8 этапов протяженностью 200 и более км;

этапов с бонификацией 85 и 2 секунды на "Бонусной премии" на горных вершинах;


10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделок), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;

14 июля - День взятия Бастилии в воскресенье на 9 этапе;

19 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте;

22 команды выйдут на старт Тур де Франс-2019;

25% лимит времени на индивидуальной разделке на 13 этапе;

27,2 км индивидуальная разделка на 13-м этапе Тур де Франс-2019;

27,6 км командная разделка на 2-м этапе Тур де Франс-2019;

30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише среднегорного этапа;

30% лимит времени на командной разделке на 2 этапе;

 

50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише спринтерского этапа;

61 год спустя Брюссель принимает "Большой старт" Тур де Франс;

117,5 км наименее протяженный этап (14 этап);

 

128 км этап "дружбы" (21 этап);

168,3 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без этапа "дружбы");

169,75 км средняя протяженность этапов на 2 неделе (без разделки);

176 участников выйдут на старт Тур де Франс-2019;

183,19 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2019 (без разделок и этапа "дружбы");

197,44 км средняя протяженность этапов на 1 неделе (без разделки);
217,5 км второй по протяженности этап (10 этап); 
230 км наиболее протяженный этап (7 этап);

 

2 113 м - Тинь - финиш 19 этапа Тур де Франс-2019;

2 115 м - вершина Турмале - премия памяти Жака Годде - директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы - финиш 14 этапа Тур де Франс-2019;

2 365 м - вершина Валь Торан - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2019 (20 этап), 3-я за историю Тур де Франс;

2 642 м - вершина Галибье - наивысшая точка 18 этапа Тур де Франс-2019;

2 770 м - вершина Изеран - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2019 (19 этап).

 

Набор высоты:

 

4 000 м набор высоты на 6 этапе;
3 800 м набор высоты на 8 этапе;
2 000 м набор высоты на 9 этапе;

 

2 500 м набор высоты на 12 этапе;

3 300 м набор высоты на 14 этапе;
4 000 м набор высоты на 15 этапе;

 

4 500 м набор высоты на 18 этапе;
3 400 м набор высоты на 19 этапе;
4 450 м набор высоты на 20 этапе.



О "красном горохе":


5 горных премий высшей категории (Categorie H);
13 горных премий 1 категории;
12 горных премий 2 категории;
21 горная премий 3 категории;
14 горных премий 4 категории.

 

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;
Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;
Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;
Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;
Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

 

Удвоение очков:

 

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Турмале - Col du Tourmalet на финише 14 этапа;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д'Изоар - Col d'Izoard на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Галибье - Col du Galibier на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д’Изеран - Col de l'Iseran на 19 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Валь Торан - Val Thorens на финише 20 этапа;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де Вар - Col de Vars на 18 этапе;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Тинь - Tignes на 19 этапе;

 

 

Условно Тур де Франс-2019 можно разделить на 2 части, с 1-го по 13-ый этап гонщикам предстоит покорить:

 

0 гор высшей категории:

6 гор первой категории:

6 этап - Ле Маркштайн - Le Markstein, Баллон д'Альзас - Ballon d’Alsace и финиш на Ла Планш де Бель Фий - La Planche des Belles Filles

9 этап - Мюр д'Орек-сюр-Луар - Mur d’Aurec-sur-Loire

12 этап - Коль де Пейресурд - Col de Peyresourde и Уркетт-д’Ансизан - Hourquette d'Ancizan

9 гор второй категории;
17 гор третьей категории:

9 подъемов четвертой категории.

 

С 14-го и по 21-й этапы:

5 гор высшей категории:

 

14 этап - финиш на Коль дю Турмале - Col du Tourmalet;

18 этап - Коль д'Изоар - Col d'Izoard и Коль дю Галибье - Col du Galibier;

19 этап - Коль д’Изеран - Col de l'Iseran;

20 этап - финиш на Валь Торан - Val Thorens; 

 

7 гор первой категории:

14 этап - Коль-дю-Сулор - Col du Soulor;

15 этап - Пор де Лер - Port de Lers, Мюр де Пегер - Mur de Peguere и финиш на Пра д'Альби - Prat d'Albis

18 этап - Коль де Вар - Col de Vars;

19 этап - финиш после Тинь - Tignes;

20 этап - Корме-де-Розлен - Cormet de Roselend;

3 горы второй категории:

4 горы третьей категории;

5 подъемов четвертой категории.

 

Очки на Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга

 

25 очков получает лидер Тур де Франс-2019 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5);

 

120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25);

 

1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

 

1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175

11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50
21-25 место: по 40 очка

26-30 место: по 30 очка

31-40 место: по 25 очков
41-50 место: по 20 очков
51-55 место: по 15 очков
56-60 место: по 10 очков 

Этапы Тур де Франс-2019 

 

06.07 Суббота. Этап 1: Bruxelles - Bruxelles (Chateau de Laeken), 194.5 км
07.07 Воскресенье. Этап 2: Bruxelles (Palais) - Bruxelles (Atomium) (TTT), 27.6 км
08.07 Понедельник. Этап 3: Binche - Epernay, 215 км
09.07 Вторник. Этап 4: Reims - Nancy, 213.5 км
10.07 Среда. Этап 5: Saint-Die Des Vosges - Colmar, 175.5 км
11.07 Четверг. Этап 6: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 160.5 км
12.07 Пятница. Этап 7: Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 км
13.07 Суббота. Этап 8: Macon - Saint-Etienne, 200 км
14.07 Воскресенье. Этап 9: Saint-Etienne - Brioude, 170.5 км
15.07 Понедельник. Этап 10: Saint-Fluor - Albi, 217.5 км
16.07 Вторник. День отдыха:
17.07 Среда. Этап 11: Albi - Toulouse, 167 км
18.07 Четверг. Этап 12: Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 209.5 км
19.07 Пятница. Этап 13: Pau - Pau (ITT), 27.2 км
20.07 Суббота. Этап 14: Tarbes - Col du Tourmalet, 117.5 км
21.07 Воскресенье. Этап 15: Limoux  - Foix (Prat d'Albis), 185 км
22.07 Понедельник. День отдыха:
23.07 Вторник. Этап 16: Nimes - Nimes, 177 км
24.07 Среда. Этап 17: Pont du Gard - Gap, 200 км
25.07 Четверг. Этап 18: Embrun - Valloire, 208 км
26.07 Пятница. Этап 19: De-Maurienne - Tignes, 126.5 км
27.07 Суббота. Этап 20: Albertville - Val Thorens (Chalet du Thorens), 130 км
28.07 Воскресенье. Этап 21: Rambouillet - Paris (Champs-Elysees), 128 км

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Теги к статье: Тур де Франс превью Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2019 маршрут Мировой Тур Франция

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • uran
    Эган Берналь – победитель Тура ... (1)
    uran-Фото
    Деннис не знаю как на ГТ а недельки вполне может забирать. Берналь после травмы восстановился, вошёл в форму, что значит молодой.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Elfstedenronde-2019 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: velodoctor
    Берналь то тоже кроссмен бывший)
    МТБ
  • uran
    Elfstedenronde-2019 (4)
    uran-Фото
    Насер шестой, короток век спринтера.
  • velodoctor
    Elfstedenronde-2019 (4)
    velodoctor-Фото
    Берналь то тоже кроссмен бывший)
  • 56X11
    Elfstedenronde-2019 (4)
    56X11-Фото
    Опять кроссмен победил,поди скоро на цк подготовку все перейдут
  • 56X11
    ZLM Tour-2019. Этап 4 (1)
    56X11-Фото
    Закрывают своими широкими плечами,низкорослого Австралийца.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавец ,просто молодец !!! Очень рад за победителя, шикарная гонка получилась ,очень интересная ,насыщенная и зрелищная
  • Серафим
    Тур Швейцарии-2019. Этап 9 (3)
    Серафим-Фото

    Я тут уже намекал, меня хозяева не слушают. Нет, просто ждут, пока черная полоса пройдет и контракт у Карти закончится.

     

      До конца 20 года у него контракт.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Giro Ciclistico d’Italia-2019. ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну это и есть ,одна из лучших витрин молодёжного велоспорта, а Эйнер Рубио все таки выиграл этап сегодня, подиум весь колумбийский, и даже 4 место !!! Уйдет в квикстеп))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Словении-2019. Этап 5 (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавец Арчбольд, ушёл ,вернулся и уже третий ,молодец

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Amaury Capiot (Sport Vlaanderen - Baloise)

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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