Тур де Франс-2019: Цифры и числа

В 106-й раз за последние 116 лет стартует Тур де Франс (Tour de France), который пройдёт с 6 по 28 июля и будет состоять из 21 этапа и 2 дней отдыха. Гонка начнется со спринтерского этапа протяженностью 194,5 км, проложенного по окрестностям столицы Бельгии Брюсселя. Завершится Тур де Франс-2019 28 июля в Париже, столице Франции, на Елисейских полях 21-м этапом протяженностью 128 км. Общая протяженность маршрута от столицы Бельгии и до финиша в столице Франции составит 3480,3 км, на которых гонщиков ожидает 1 индивидуальная гонка на время, 1 командная разделка, 7 горных, 5 среднегорных и 7 равнинных этапов.









Цифры и числа:

1 индивидуальная гонка с раздельным стартом;

1 командная гонка с раздельным стартом;

1 финиш этапа в некатегорийный подъем;

1,9 км участка брусчатки на 1 этапе;

2 этапа с финишем в гору высшей категории;

2 этапа без категорийных подъемов, на разделках;

3 этапа с финишем в гору 1-й категории;



3 этапа с финишем на высотах более 2000 м над уровнем моря, впервые в истории Тур де Франс;

8 этапов протяженностью 200 и более км;

8 этапов с бонификацией 8, 5 и 2 секунды на "Бонусной премии" на горных вершинах;



10 секунд бонификации победителю этапа (кроме разделок), 6 секунд за второе место, 4 секунды за третье место;

14 июля - День взятия Бастилии в воскресенье на 9 этапе;

19 промежуточных спринтерских финишей;

20 очков в зачет зеленой майки получает первый на промежуточном спринте;

22 команды выйдут на старт Тур де Франс-2019;

25% лимит времени на индивидуальной разделке на 13 этапе;

27,2 км индивидуальная разделка на 13-м этапе Тур де Франс-2019;

27,6 км командная разделка на 2-м этапе Тур де Франс-2019;

30 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише среднегорного этапа;

30% лимит времени на командной разделке на 2 этапе;

50 очков в зачет зеленой майки получает первый на финише спринтерского этапа;

61 год спустя Брюссель принимает "Большой старт" Тур де Франс;

117,5 км наименее протяженный этап (14 этап);

128 км этап "дружбы" (21 этап);

168,3 км средняя протяженность этапов на 3 неделе (без этапа "дружбы");

169,75 км средняя протяженность этапов на 2 неделе (без разделки);

176 участников выйдут на старт Тур де Франс-2019;

183,19 км средняя протяженность этапов Тур де Франс-2019 (без разделок и этапа "дружбы");

197,44 км средняя протяженность этапов на 1 неделе (без разделки);

217,5 км второй по протяженности этап (10 этап);

230 км наиболее протяженный этап (7 этап);

2 113 м - Тинь - финиш 19 этапа Тур де Франс-2019;

2 115 м - вершина Турмале - премия памяти Жака Годде - директора Тур де Франс с 1936 по 1986 годы - финиш 14 этапа Тур де Франс-2019;

2 365 м - вершина Валь Торан - наивысшая отметка финиша этапа Тур де Франс-2019 (20 этап), 3-я за историю Тур де Франс;

2 642 м - вершина Галибье - наивысшая точка 18 этапа Тур де Франс-2019;

2 770 м - вершина Изеран - премия памяти основателя Тур де Франс Анри Дегранжа - наивысшая точка Тур де Франс-2019 (19 этап).

Набор высоты:

4 000 м набор высоты на 6 этапе;

3 800 м набор высоты на 8 этапе;

2 000 м набор высоты на 9 этапе;

2 500 м набор высоты на 12 этапе;

3 300 м набор высоты на 14 этапе;

4 000 м набор высоты на 15 этапе;

4 500 м набор высоты на 18 этапе;

3 400 м набор высоты на 19 этапе;

4 450 м набор высоты на 20 этапе.





О "красном горохе":



5 горных премий высшей категории (Categorie H);

13 горных премий 1 категории;

12 горных премий 2 категории;

21 горная премий 3 категории;

14 горных премий 4 категории.

Горы высшей категории: 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 очка за 1-8 места соответственно;

Горы 1 категории: 10, 8, 6, 4, 2, 1 очко за 1-6 места соответственно;

Горы 2 категории: 5, 3, 2, 1 очко за 1-4 места соответственно;

Горы 3 категории: 2, 1 очко за 1-2 места соответственно;

Горы 4 категории: 1 очко за 1 место.

Удвоение очков:

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Турмале - Col du Tourmalet на финише 14 этапа;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д'Изоар - Col d'Izoard на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль дю Галибье - Col du Galibier на 18 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль д’Изеран - Col de l'Iseran на 19 этапе;

40 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Валь Торан - Val Thorens на финише 20 этапа;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Коль де Вар - Col de Vars на 18 этапе;

20 очков в зачет гороховой майки за 1 место на вершине Тинь - Tignes на 19 этапе;

Условно Тур де Франс-2019 можно разделить на 2 части, с 1-го по 13-ый этап гонщикам предстоит покорить:

- 0 гор высшей категории:

- 6 гор первой категории:



6 этап - Ле Маркштайн - Le Markstein, Баллон д'Альзас - Ballon d’Alsace и финиш на Ла Планш де Бель Фий - La Planche des Belles Filles

9 этап - Мюр д'Орек-сюр-Луар - Mur d’Aurec-sur-Loire

12 этап - Коль де Пейресурд - Col de Peyresourde и Уркетт-д’Ансизан - Hourquette d'Ancizan

- 9 гор второй категории;

- 17 гор третьей категории:

- 9 подъемов четвертой категории.

С 14-го и по 21-й этапы:

- 5 гор высшей категории:



14 этап - финиш на Коль дю Турмале - Col du Tourmalet;

18 этап - Коль д'Изоар - Col d'Izoard и Коль дю Галибье - Col du Galibier;

19 этап - Коль д’Изеран - Col de l'Iseran;

20 этап - финиш на Валь Торан - Val Thorens;

- 7 гор первой категории:



14 этап - Коль-дю-Сулор - Col du Soulor;

15 этап - Пор де Лер - Port de Lers, Мюр де Пегер - Mur de Peguere и финиш на Пра д'Альби - Prat d'Albis;

18 этап - Коль де Вар - Col de Vars;

19 этап - финиш после Тинь - Tignes;

20 этап - Корме-де-Розлен - Cormet de Roselend;

- 3 горы второй категории:

- 4 горы третьей категории;

- 5 подъемов четвертой категории.

Очки на Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга

25 очков получает лидер Тур де Франс-2019 за ношение желтой майки на этапе в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

120 очков получает победитель этапа Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-5 место: 120; 50; 25; 15; 5);

120 очков получает победитель горной классификации, а также спринтерской классификации Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking) (1-3 место: 120; 50; 25);

1000 очков получает победитель генеральной классификации Тур де Франс-2019 в зачет Мирового рейтинга (UCI World Ranking);

1-10 место: 1000; 800; 675; 575; 475; 400; 325; 275; 225; 175

11-20 место: 150; 125; 105; 85; 75; 70; 65; 60; 55; 50

21-25 место: по 40 очка

26-30 место: по 30 очка

31-40 место: по 25 очков

41-50 место: по 20 очков

51-55 место: по 15 очков

56-60 место: по 10 очков

Этапы Тур де Франс-2019:

06.07 Суббота. Этап 1: Bruxelles - Bruxelles (Chateau de Laeken), 194.5 км

07.07 Воскресенье. Этап 2: Bruxelles (Palais) - Bruxelles (Atomium) (TTT), 27.6 км

08.07 Понедельник. Этап 3: Binche - Epernay, 215 км

09.07 Вторник. Этап 4: Reims - Nancy, 213.5 км

10.07 Среда. Этап 5: Saint-Die Des Vosges - Colmar, 175.5 км

11.07 Четверг. Этап 6: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 160.5 км

12.07 Пятница. Этап 7: Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 км

13.07 Суббота. Этап 8: Macon - Saint-Etienne, 200 км

14.07 Воскресенье. Этап 9: Saint-Etienne - Brioude, 170.5 км

15.07 Понедельник. Этап 10: Saint-Fluor - Albi, 217.5 км

16.07 Вторник. День отдыха:

17.07 Среда. Этап 11: Albi - Toulouse, 167 км

18.07 Четверг. Этап 12: Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 209.5 км

19.07 Пятница. Этап 13: Pau - Pau (ITT), 27.2 км

20.07 Суббота. Этап 14: Tarbes - Col du Tourmalet, 117.5 км

21.07 Воскресенье. Этап 15: Limoux - Foix (Prat d'Albis), 185 км

22.07 Понедельник. День отдыха:

23.07 Вторник. Этап 16: Nimes - Nimes, 177 км

24.07 Среда. Этап 17: Pont du Gard - Gap, 200 км

25.07 Четверг. Этап 18: Embrun - Valloire, 208 км

26.07 Пятница. Этап 19: De-Maurienne - Tignes, 126.5 км

27.07 Суббота. Этап 20: Albertville - Val Thorens (Chalet du Thorens), 130 км

28.07 Воскресенье. Этап 21: Rambouillet - Paris (Champs-Elysees), 128 км