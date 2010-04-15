Тур де Франс-2019, превью этапов: 10 этап, Сен-Флур - Альби



Десятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Сен-Флур (Saint-Flour), который расположен в регионе Овернь. Город разделен на две части: верхний город - находится на вулканическом плато Планеце (Planèze) на 900 метрах над уровнем моря, нижний город находится в долине реки Андер (l’Ander), а венчает город утёс, на котором стоит кафедральный собор Святого Петра (La cathédrale Saint-Pierre de Saint-Flour).



Эту местность часто называют «Страной искусства и истории». Жители Сен-Флур очень любят свой кафедральный собор, основание которого было заложено в пятнадцатом веке. Из достопримечательностей необходимо отметить «Зал кукурузы» (Halle aux bleds) - здание похожее на большой зал в готическом стиле, он был построен в конце 14-го века, в нем проводились заседания городской власти. В 16-м веке его стали использовать как рынок для торговли зерном.



Французский поэт Камий Гандийон Жан Дарм (Camille Gandilhon Gens d'Armes) в своей поэме назвал Сен-Флур «Городом ветра» (Cité du vent) и это имя закрепилось за городом.



Сен-Флур город фестивалей, в течение всего года предлагается обширная программа: Фестиваль «Высоких Земель» (Festival des Hautes Terres), традиционная ярмарка горных ремесленников, праздник под названием «Festa del Païs», сельскохозяйственные выставки, выставки современного арт искусства, современные произведения искусства можно найти на улица, аллеях и в парках города. А также «Dit d’Alleuze», ночной спектакль в центре ущелья Горж де ла Трюйер (Gorges de la Truyère).



Первые следы человеческих поселений в районе Сен-Флура датируются ещё бронзовым веком. Здесь находится множество дольменов - древних мегалитических (то есть сложенных из больших камней или каменных плит) сооружений определённой формы. Дольмены - объект исследования археологов, а также предмет поклонения и паломничества современных любителей эзотерики. В первых археологических трудах термин использовался как собирательное название для мегалитических камерных гробниц. В английском языке является устаревшим, но широко используется во французском и русском языках. В английской археологической литературе термин применяется для гробниц, первоначальная конструкция которых не поддается определению, или нестандартных типов, не входящих в категорию галерейных или коридорных гробниц.



Город Сен-Флур в истории Тур де Франс



Сен-Флур уже дважды принимал Тур де Франс, в 2004 году город вошел в историю французского велоспорта. В этот год самый длинный этап Тур де Франс-2004 стартовал из Лиможа (Limoges). Большой подарок сделал французский велосипедист Ришар Виранк (Richard Virenque) всему французскому народу, победив на этапе, который как раз проводился в день национально праздника Франции «Дня взятия Бастилии». Отъехав в отрыв вместе c велогонщиком Акселем Мерксом (Axel Merckx), сыном великого бельгийского велосипедиста Эдди Меркс (Eddy Merckx), большую часть дня они проехали вдвоем, но за 67 км до финиша Виранк остался один и одержал свою седьмую победу на этапах Тур де Франс. А также надел майку горного короля - в седьмой раз!



На 9-этапе Тур де Франс-2011 испанский велосипедист Луис Леон Санчес (Luis León Sánchez) из Rabobank, французике велогонщики Томас Фёклер (Thomas Voeckler) из Europcar и Санди Казар (Sandy Casar) из FDJ смело двинули вперед, оставив своих недавних попутчиков по отрыву, и разыграли между собой финиш, где сильнее оказался Луис Леон Санчес.



Фёклер получил вожделенную желтую майку, а Джонни Хогерланд (Johnny Hoogerland) из Vacansoleil-DCM пересек линию финиша 139-м, проиграв победителю этапа более 16 минут. Истекавший кровью велогонщик Vacansoleil успел как раз вовремя, чтобы примерить майку горного короля, после чего отправился в госпиталь.



Город Сен-Флур во второй раз в истории большой петли станет стартовым городом этапа.



Альтиметрия 10-го этапа Тур де Франс-2019

Сен-Флур - самая высокая отметка стартового города этапа на Тур де Франс-2019, 824 м над уровнем моря.

Сен-Флур впервые принимает старт этапа Тур де Франс. Второй по протяженности этап на Тур де Франс-2019. Среднегорный этап перед днем отдыха, подходит для отрыва.

Со старта велогонщики отправятся на юг и преодолеют серию спусков, некатегорийных и категорийных подъемов:

Кот-де-Малле (Côte de Mallet) подъём 4-й категории, протяжённость 5 км, 324-659 м, перепад 335 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%;

Кот-де-Шо-Эг (Côte de Chaudes-Aigues) подъём 3-й категории, протяжённость 4,6 км, 277-558 м, перепад 281 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 12%;

Кот-д'Эспальйон (Côte d’Espalion) подъём 3-й категории, протяжённость 4,6 км, 277-558 м, перепад 281 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 12%;

Кот-де-Ла-Мальрик (Côte de La Malric) подъём 3-й категории, протяжённость 4,6 км, 277-558 м, перепад 281 м, средний градиент 6,1%, максимальный градиент 12%

Тур де Франс-2019 покидает Массив Централь и финиширует в Альби (Albi, административный центр департамента Тарн, регион Окситания), где велогонщики проведут долгожданный день отдыха после 10-ти этапов, на которых проехали более 1800 км дистанции.

Заключительные 3 км проложены с севера на юг. Проехав по мосту через реку Тарн, пелотон финиширует в тягун.





Епископский город Альби, внесённый в 2010 году в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, несомненно, является одним из величайших исторических и архитектурных сокровищ региона Окситания. Любители истории при упоминании Альби сразу вспомнят альбигойцев, последователей еретического движения в Западной Европе 12-13 веков, не признававших власть папы, который в свою очередь предал их анафеме. Альби был местом, где зародилось движение. Альбигойские войны – крестовые походы против еретиков, начавшиеся при папе Иннокентие III, продолжались 20 лет. За это время были разрушены многие замки, убиты тысячи жителей. История сделала крутой поворот, и потом Альби превратился в епископский город.



В наши дни исторический центр Альби полностью сохранил средневековую планировку с прекрасными памятниками архитектуры, занесёнными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Если попросить туриста, впервые увидевшего Альби, описать город одним словом, то, наверняка, он скажет слово «красный» - ведь все здания в исторической части города построены из красного кирпича.



А самым крупным сооружением из красного кирпича в Альби является собор Святой Сесилии (La cathédrale Sainte-Cécile). Этот собор, строившийся с 1282 по 1480 годы, величественно возвышается над городом и является самым большим в мире зданием, выстроенным из красного кирпича. Масштабы собора впечатляют даже в наше время, что уж говорить о 15-м веке. Роскошное внутреннее убранство собора контрастирует со строгим фасадом, а реалистично выполненный скульптурный ансамбль хоров и амвона поражает воображение.



В Альби вы словно попадаете в 15-й век. Можно вернуться и на 1000 лет назад, если постоять на Старом мосту через реку Тарн. Мосту 1000 лет, и он до сих пор находится в рабочем состоянии, хотя, конечно, за столько столетий подвергался небольшой перестройке и ремонту. Его построили в середине 11-го века, в 14-м веке укрепили и оснастили разводным механизмом. С моста открывается потрясающий вид на город.



Но и это ещё не всё. Будучи в Альби, нельзя не посетить музей Тулуз-Лотрека (Le musée Toulouse-Lautrec), знаменитого французского художника-постимпрессиониста Анри де Тулуз-Лотрека (Henri de Toulouse-Lautrec). Тулуз-Лотрек родился и вырос в Альби, а теперь в бывшем замке Вербье (Le palais de la Berbie), крепости, построенной в 13-м веке, находится огромная коллекция картин художника, их около 500. Сам замок является самым старым и наиболее сохранившимся замком Франции.



Здесь можно проследить ещё один поворот истории – замок Бербье находится всего в ста метрах от кафедрального собора Святой Сесилии, до ратификации закона об отделении церкви от государства здание было епископской резиденцией, а в 1922 году перешло в собственность города. Родители Тулуз-Лотрека отдали музею картины, эскизы, литографии и теперь в Альби находится самая большая в мире коллекция его работ. А сюжеты полотен Тулуз-Лотрека далеки от религиозных, что основной темой его сюжетов была жизнь театральной и художественной среды Монмартра, кабаре и танцовщиц. Тулуз-Лотрек кроме живописных полотен рисовал и афиши, и среди его работ была реклама одного из производителей велосипедов 19-го века «La chaîne Simpson».



Более того, Анри де Тулуз-Лотрека изобразил американского трекового велогонщика, одного из самых выдающихся спринтеров в истории велоспорта, Артура-Огюста Циммермана (Arthur-Augustus Zimmerman). Посвятив эту работу чемпиону первого скоростного чемпионата мира среди любителей, проводимого в рамках чемпионата мира по трековым велогонкам в 1893 году.



Прогулка по историческому центру Альби может затянуться. В Альби всё самое-самое – самое большой здание из красного кирпича, самый старых из хорошо сохранившихся замков, самая полная коллекция картин Тулуз-Лотрека. Для многих городов Франции Альби является примером бережного отношения к историческому наследию. Есть в городе и музей великого мореплавателя.



Чтобы вновь настроиться на спортивный лад, стоит сказать, что Альби в 2012 году французским спортивным изданием L'Équipe был объявлен самым спортивным городом Франции.



Город Альби в истории Тур де Франс



Город Альби в этом году в 13-й раз примет этапы Тур де Франс. За историю дружбы Альби и Большой петли город 9 раз отправил пелотон по маршруту этапа и 10 раз принял финиш этапа. Впервые город Альби появился на маршруте Тур де Франс в 1953.



На Тур де Франс в 1971 году Эдди Меркс одержал в Альби одну из своих побед – выиграл индивидуальную гонку на время.



В 2007 году на 13-м этапе Тур де Франс в Альби проходила индивидуальная гонка на время. Победителм этапа стал казахстанец Александр Винокуров (Alexander Vinokourov), в те годы выступавший в составе велокоманда Astana Pro Team, а сегодня являющийся генеральным менеджером этой велокоманды. Однако позже Винокуров был лишен победы на этом этапе за нарушениие антидопинговых правил, а победителем этапа был назван австралийский велогонщик Кэдел Эванс (Cadel Evans).



В последний раз город Альби принимал Большую петлю в 2013 году. На 7-м этапе Тур де Франс-2013, стартовавшем в Монпелье (Montpellier) с финишем в Альби, велогонщиков ожидала дистанция в 205,5 км. Равнина закончилась, пелотон вплотную подъехал к Пиренеям. Третий из транзитных этапов предлагал велогонщикам маршрут с преодолением четырёх вершин - 4 горки 3-й, 2-й и «на закуску» 4-й категории, которая, правда, находилась за 34 км до финиша.



Практически сразу со старта в отрыв уехали двое велогонщиков - Йенс Фохт (Jens Voigt) из RadioShack-Leopard и Блель Кадри (Blel Kadri) из Ag2r–La Mondiale. Их преимущество достигало порой пяти минут, но доехать до финиша быстрее пелотона им не удалось.



Перед началом подъёма второй категории, на 95 км дистанции, когда до финиша оставалось около 110 км, в действие вступила велокоманда Cannondale, велогонщики которой взвинтили такой темп, что топовые спринтеры попросту начали вываливать из пелотона.



Первым не выдержал Марк Кэвендиш (Mark Cavendish), трое велогонщиков команды Omega Pharma-Quick Step пытались вернуть своего капитана в пелотон, но на вершине 2-й категории Кэвендиш проигрывал уже около трех минут. Затем из пелотона вывалили Андре Грайпель (André Greipel) из Lotto Belisol и Марсель Киттель (Marcel Kittel) из Argos-Shimano. Вскоре тройка топовых спринтеров воссоединилась, но догнать зеленый поезд Cannondale, им было уже не суждено. Петер Саган (Peter Sagan) и его велокоманда были вознаграждены за прекрасно проведенную работу на этапе, Саган наконец-то одержал победу на юбилейном Тур де Франс.

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