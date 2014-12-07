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Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

 

  Сегодня, 25 октября, во Дворце конгрессов в Париже состоялась презентация маршрута 106-го выпуска Тур де Франс, который пройдёт с 6 по 28 июля 2019 года. В 2019 году ASO, организаторы Тур де Франс, празднуют 100-летие появления жёлтой майки лидера Большой Петли.

 

  Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе в честь 50-летия первой победы Эдди Меркса на Тур де Франс. До Парижа пелотон будет добираться через Вогезы, Массив Централь, Пиренеи, равнины юга Франции и Альпы. Протяженность маршрута составит 3460 км.

 

   На презентации маршрута Тур де Франс-2019 присутствовали и пятикратные победители Большой Петли – Эдди Меркс, Бернар Ино и Мигель Индурайн, а также известный французский велогонщик Раймон Пулидор, финишировавший на подиуме Тур де Франс 8 раз, но ни разу не выигрывавший гонку.  

 

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

 

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

 

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

 

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

Photos credits: @A.S.O.

 

 

  Также в качестве почётных гостей на презентации были победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, призёр Тур де Франс 2016 и 2017 года Роман Барде, победитель 30 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш, призёр Тур де Франс-2014 Тибо Пино, Грег Ван Авермат и другие.  

 

 

  Маршрут Тур де Франс-2019 включает в себя две 27-км разделки – командную на 2-м этапе и индивидуальную на 13-м, а также три финиша на высоте более 2 000 м над уровнем моря – на перевале Турмале, на горнолыжном курорте Тинь (Tignes) и на горнолыжной станции Валь Торан (Val Thorens).

 

  В 2019 году на Тур де Франс  бонусные секунды будут разыгрываться на всех этапах за исключением разделок, в том числе на горных вершинах Cote de Mutigny, Col des Chevreres, Cote de la Jailliere, Cote de Saint-Just, Hourquette d'Ancizan, Mur de Peguere, Galibier и Iseran.

 

   1-й этап Тур де Франс-2019 стартует и финиширует в Брюсселе в честь 50-летия первой победы Эдди Меркса на Тур де Франс, и будет включать прохождение знаменитого подъёма Тура Фландрии - Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen).  Также на первом этапе маршрут захватит Волуве-Сен-Пьер (Woluwe-Saint-Pierre), где Меркс надел первую из 111 жёлтых маек.

 

2-й этап Тур де Франс-2019 – 27-км командная гонка на время, которая свяжет две известных достопримечательности Брюсселя – Королевский дворец и Атомиум. 

 

3-й и 4-й этап предназначены для спринтеров. На 5-м этапе Тур де Франс поедет в Вогезы, а первым горным можно считать 6-й этап с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий (La Planche des Belle Filles), где организаторы включили прохождение сектора по немощёной дороге с 20% градиентом на финише.

 

14-й этап в Пиренеях с финишем на Турмале напомнит об Эжене Кристофе, первом гонщике, надевшем жёлтую майку Тур де Франс в 1919 году. Этот этап включает также прохождение подъёма Супер-Бареж (Super Barèges) – 19,4 км с 7,4%.


Финальная неделя Тур де Франс-2019 пройдёт в Альпах. 18-й горный этап до Валлуара (Valloire), который включает прохождение Коль-де-Вар (Col de Vars), Изоар и Галибье.

 

19-й этап до Тиня (Tignes) короткий, но также заставит гонщиков подняться на высоту 2770 м, на вершину Коль д’Изеран, подъём 12,9 км со средним градиентом 7,5%.

 

20-й, финальный горный этап протяжённостью 131 км включает прохождение подъёмов Корме-де-Розлен (Cormet de Roselend) и Кот-де-Лонжфуа (Côte de Longefoy) и финиш на отметке 2365 м над уровнем моря на Валь Торан (Val Thorens /Chalet du Thorens) – 33,4 км с 5,5%.

 

 

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

 

06.07 Суббота. Этап 1: Bruxelles - Bruxelles (Chateau de Laeken), 192 км

 

07.07 Воскресенье. Этап 2: Bruxelles (Palais) - Bruxelles (Atomium) (TTT), 27 км

 

08.07 Понедельник. Этап 3: Binche - Epernay, 214 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
09.07 Вторник. Этап 4: Reims - Nancy, 215 км

 

10.07 Среда. Этап 5: Saint-Die Des Vosges - Colmar, 169 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
11.07 Четверг. Этап 6: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
12.07 Пятница. Этап 7: Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 км
13.07 Суббота. Этап 8: Macon - Saint-Etienne, 199 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
14.07 Воскресенье. Этап 9: Saint-Etienne - Brioude, 170 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
15.07 Понедельник. Этап 10: Saint-Fluor - Albi, 218 км


16.07 Вторник. День отдыха:


17.07 Среда. Этап 11: Albi - Toulouse, 167 км


18.07 Четверг. Этап 12: Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 202 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

19.07 Пятница. Этап 13: Pau - Pau (ITT), 27 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
20.07 Суббота. Этап 14: Tarbes - Col du Tourmalet, 117 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
21.07 Воскресенье. Этап 15: Limoux  - Foix (Prat d'Albis), 185 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута Тур де Франс-2019. Презентация маршрута
22.07 Понедельник. День отдыха:

 
23.07 Вторник. Этап 16: Nimes - Nimes, 177 км


24.07 Среда. Этап 17: Pont du Gard - Gap, 206 км


25.07 Четверг. Этап 18: Embrun - Valloire, 207 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута Тур де Франс-2019. Презентация маршрута


26.07 Пятница. Этап 19: De-Maurienne - Tignes, 123 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута Тур де Франс-2019. Презентация маршрута


27.07 Суббота. Этап 20: Albertville - Val Thorens (Chalet du Thorens), 131 км

Тур де Франс-2019. Презентация маршрута Тур де Франс-2019. Презентация маршрута


28.07 Воскресенье. Этап 21: Rambouillet - Paris (Champs-Elysees), 127 км

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2019 презентация маршрут Тур де Франс

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  1. Имя: Константин

    porcus91

    Сегодня, 14:29 | Регистрация: 18.05.2015

    Хороший маршрут. Только жаль, что нет брусчатки и какого-нибудь суперкороткого с горами. Фрум возьмёт 5 титул))

    1. Имя: Ольга

      Earl57

      Сегодня, 14:41 | Регистрация: 7.12.2014

      И булыжник будет (Мюр ван Герардсберген), и грунтовая дорога.

  2. strmy

    Сегодня, 15:27 | Регистрация: 17.09.2017

    На презентации сказали, что вроде хотят попробовать запретить измерители мощности. Насколько это реально... 

  3. Имя: Максим

    MSG

    Сегодня, 16:29 | Регистрация: 7.01.2016

    Наконец орги Тура пришли к варианту разделки не после горных этапов, а до них. Это должно добавить остроты и смелости гонщикам на Турмале, да и отмаз гонщиков типа "не атакуем, потому что аккумулируем силы на разделку" мы уже не услышим. 

    А так маршрут как-то серовато выглядит, без какой-то изюминки. Да и финишем на Турмале нас, придирчивых болельщиков, уже не удивишь, все-таки дуэль Конты и Шлека еще свежа в нашей памяти...

    Отчасти радует, что орги ищут новые маршруты, как финишная гора на 15 этапе. Но есть ли смысл в поисках таких вот горок с равномерным градиентом, где Скай опять возьмет все в свои руки и не позволит никому не атаковать. Все-таки не хватает на Туре горы как Англиру или Дзонколана, где каждый едет как может и команда тебе никак не поможет. В 21 веке орги должны забыть о своем консерватизме и отходить от марафонских горок в сторону увеличения финишных градиентов. На таком маршруте Скай с Берналем,Фрумом и Томасом победить почти нереально, одна лишь призрачная надежда на Санвеб с Томом.

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Комментарии

  • tim147
    В честь Алехандро Вальверде в ... (6)
    tim147-Фото

    Будь я малость помоложе, эдак лет на сорок, обязательно съездил бы в Мурсию и покатался по проспектам имени любимых гонщиков. А вобще-то для полного "близира" не хватает еще хотя бы улочки им.Контадора! 

  • MSG
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    MSG-Фото

    Наконец орги Тура пришли к варианту разделки не после горных этапов, а до них. Это должно добавить остроты и смелости гонщикам на Турмале, да и отмаз гонщиков типа "не атакуем, потому что аккумулируем силы на разделку" мы уже не услышим. 

    А так маршрут как-то серовато выглядит, без какой-то изюминки. Да и финишем на Турмале нас, придирчивых болельщиков, уже не удивишь, все-таки дуэль Конты и Шлека еще свежа в нашей памяти...

    Отчасти радует, что орги ищут новые маршруты, как финишная гора на 15 этапе. Но есть ли смысл в поисках таких вот горок с равномерным градиентом, где Скай опять возьмет все в свои руки и не позволит никому не атаковать. Все-таки не хватает на Туре горы как Англиру или Дзонколана, где каждый едет как может и команда тебе никак не поможет. В 21 веке орги должны забыть о своем консерватизме и отходить от марафонских горок в сторону увеличения финишных градиентов. На таком маршруте Скай с Берналем,Фрумом и Томасом победить почти нереально, одна лишь призрачная надежда на Санвеб с Томом.

  • strmy
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    strmy-Фото

    На презентации сказали, что вроде хотят попробовать запретить измерители мощности. Насколько это реально... 

  • Earl57
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    Earl57-Фото
    И булыжник будет (Мюр ван Герардсберген), и грунтовая дорога.
  • porcus91
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (4)
    porcus91-Фото
    Хороший маршрут. Только жаль, что нет брусчатки и какого-нибудь суперкороткого с горами. Фрум возьмёт 5 титул))
  • porcus91
    Джанни Москон планирует дебюти ... (5)
    porcus91-Фото
    Цитата: Earl57
    Цитата: porcus91
    А когда будет презентация джиро 2019?

    31 октября
     
    Спасибо
  • Yuriy 17
    В честь Алехандро Вальверде в ... (6)
    Yuriy 17-Фото

    В 2019 году мы станем свидетелями явного увядания карьеры А. Вальверде.

     

    Возможно будут победы только на гонках с составом участников ниже среднего уровня.

  • 3NSN
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (4)
    3NSN-Фото

    мда, ну посмотрим, чего он стоит без лучшего развозящего поезда. И как Вивиани будет смотрется с топ спринтерами на Туре

  • Yuriy 17
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Всё правильно сделал Гавирия - деньги, здесь и сейчас, важнее.

     

    Всё правильно сделал и Патрик Лефевр, отпустив Гавирия до конца контракта.

    Поскольку несколько золотых монет за это упало и в карман широких штанин самого Лефевра.

     

    Так золото побед Quick Step Floors переплавляется в звонкие монеты для гонщика и его мудрого менеджера.

    И это хорошо!

     

     

     

     

     

  • rude_rider
    Фернандо Гавирия переходит в к ... (4)
    rude_rider-Фото

    бабки бабки бабки)))

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