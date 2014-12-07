Тур де Франс-2019. Презентация маршрута

Сегодня, 25 октября, во Дворце конгрессов в Париже состоялась презентация маршрута 106-го выпуска Тур де Франс, который пройдёт с 6 по 28 июля 2019 года. В 2019 году ASO, организаторы Тур де Франс, празднуют 100-летие появления жёлтой майки лидера Большой Петли.

Тур де Франс-2019 стартует в Брюсселе в честь 50-летия первой победы Эдди Меркса на Тур де Франс. До Парижа пелотон будет добираться через Вогезы, Массив Централь, Пиренеи, равнины юга Франции и Альпы. Протяженность маршрута составит 3460 км.

На презентации маршрута Тур де Франс-2019 присутствовали и пятикратные победители Большой Петли – Эдди Меркс, Бернар Ино и Мигель Индурайн, а также известный французский велогонщик Раймон Пулидор, финишировавший на подиуме Тур де Франс 8 раз, но ни разу не выигрывавший гонку.

Photos credits: @A.S.O.

Также в качестве почётных гостей на презентации были победитель Тур де Франс-2018 Герант Томас, четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум, призёр Тур де Франс 2016 и 2017 года Роман Барде, победитель 30 этапов Тур де Франс Марк Кэвендиш, призёр Тур де Франс-2014 Тибо Пино, Грег Ван Авермат и другие.

Маршрут Тур де Франс-2019 включает в себя две 27-км разделки – командную на 2-м этапе и индивидуальную на 13-м, а также три финиша на высоте более 2 000 м над уровнем моря – на перевале Турмале, на горнолыжном курорте Тинь (Tignes) и на горнолыжной станции Валь Торан (Val Thorens).

В 2019 году на Тур де Франс бонусные секунды будут разыгрываться на всех этапах за исключением разделок, в том числе на горных вершинах Cote de Mutigny, Col des Chevreres, Cote de la Jailliere, Cote de Saint-Just, Hourquette d'Ancizan, Mur de Peguere, Galibier и Iseran.

1-й этап Тур де Франс-2019 стартует и финиширует в Брюсселе в честь 50-летия первой победы Эдди Меркса на Тур де Франс, и будет включать прохождение знаменитого подъёма Тура Фландрии - Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen). Также на первом этапе маршрут захватит Волуве-Сен-Пьер (Woluwe-Saint-Pierre), где Меркс надел первую из 111 жёлтых маек.

2-й этап Тур де Франс-2019 – 27-км командная гонка на время, которая свяжет две известных достопримечательности Брюсселя – Королевский дворец и Атомиум.

3-й и 4-й этап предназначены для спринтеров. На 5-м этапе Тур де Франс поедет в Вогезы, а первым горным можно считать 6-й этап с финишем на Ла-Планш-де-Бель-Фий (La Planche des Belle Filles), где организаторы включили прохождение сектора по немощёной дороге с 20% градиентом на финише.

14-й этап в Пиренеях с финишем на Турмале напомнит об Эжене Кристофе, первом гонщике, надевшем жёлтую майку Тур де Франс в 1919 году. Этот этап включает также прохождение подъёма Супер-Бареж (Super Barèges) – 19,4 км с 7,4%.



Финальная неделя Тур де Франс-2019 пройдёт в Альпах. 18-й горный этап до Валлуара (Valloire), который включает прохождение Коль-де-Вар (Col de Vars), Изоар и Галибье.

19-й этап до Тиня (Tignes) короткий, но также заставит гонщиков подняться на высоту 2770 м, на вершину Коль д’Изеран, подъём 12,9 км со средним градиентом 7,5%.

20-й, финальный горный этап протяжённостью 131 км включает прохождение подъёмов Корме-де-Розлен (Cormet de Roselend) и Кот-де-Лонжфуа (Côte de Longefoy) и финиш на отметке 2365 м над уровнем моря на Валь Торан (Val Thorens /Chalet du Thorens) – 33,4 км с 5,5%.

06.07 Суббота. Этап 1: Bruxelles - Bruxelles (Chateau de Laeken), 192 км

07.07 Воскресенье. Этап 2: Bruxelles (Palais) - Bruxelles (Atomium) (TTT), 27 км

08.07 Понедельник. Этап 3: Binche - Epernay, 214 км



09.07 Вторник. Этап 4: Reims - Nancy, 215 км

10.07 Среда. Этап 5: Saint-Die Des Vosges - Colmar, 169 км



11.07 Четверг. Этап 6: Mulhouse - La Planche des Belles Filles, 157 км



12.07 Пятница. Этап 7: Belfort - Chalon-sur-Saone, 230 км

13.07 Суббота. Этап 8: Macon - Saint-Etienne, 199 км



14.07 Воскресенье. Этап 9: Saint-Etienne - Brioude, 170 км



15.07 Понедельник. Этап 10: Saint-Fluor - Albi, 218 км



16.07 Вторник. День отдыха:



17.07 Среда. Этап 11: Albi - Toulouse, 167 км



18.07 Четверг. Этап 12: Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 202 км

19.07 Пятница. Этап 13: Pau - Pau (ITT), 27 км



20.07 Суббота. Этап 14: Tarbes - Col du Tourmalet, 117 км



21.07 Воскресенье. Этап 15: Limoux - Foix (Prat d'Albis), 185 км



22.07 Понедельник. День отдыха:



23.07 Вторник. Этап 16: Nimes - Nimes, 177 км



24.07 Среда. Этап 17: Pont du Gard - Gap, 206 км



25.07 Четверг. Этап 18: Embrun - Valloire, 207 км



26.07 Пятница. Этап 19: De-Maurienne - Tignes, 123 км



27.07 Суббота. Этап 20: Albertville - Val Thorens (Chalet du Thorens), 131 км



28.07 Воскресенье. Этап 21: Rambouillet - Paris (Champs-Elysees), 127 км