Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап



Семнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует у самого высокого древнеримского моста акведука - Пон дю Гар (Pont du Gard). Название акведуку дано в честь реки, которую он пересекает — Гардон (Gardon, прежде называемую Гар). Расположен Понт дю Гар в окрестностях города Ним (Nimes) в регионе Лангедок-Русийон, в департаменте Гар.



Акведук Пон дю Гар — это самый высокий из всех римских акведуков, дошедших до наших дней, и один из лучших мостов и памятников античности во Франции. Пон дю Гар, свидетельство древнеримского инженерного гения, достигает в самой высокой точке высоты 48 м, его длина составляет 275 м. По верху моста проходит водовод – каменный жёлоб, где под покровом каменных плит когда-то текла вода. Это грандиозное строение построено из камней без использования извести. Акведук состоит из трёх ярусов: 6 арок в нижнем ярусе, 11 арок в среднем и 35 арок в верхнем ярусе. Чем ближе к берегу, тем уже становятся арки. Это последний из трехъярусных мостов акведуков Древнего Рима, сохранившихся до наших дней.



Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году, акведук Пон дю Гар был частью знаменитого 50-метрового Нимского водопровода. Долгое время учёные предпологали, что акведук Пон дю Гар был воздвигнут для снабжения водой города Ним от города Юзес (Uzes) по приказу Марка Випсания Агриппы (Marcus Vipsanius Agrippa), зятя императора Октавиана Августа (Octavianus Augustus), примерно в 50-м году нашей эры. Новейшие исследования свидетельствуют о том, что строительство велось в середине I века н. э., при правлении Клавдия или Нерона. Над постройкой акведука Понт дю Гар работало около тысячи человек в течении пяти лет.



В те времена акведуки строили под углом, так, чтобы вода текла в нужное место под действием гравитации. Благодаря совсем небольшому наклону, в среднем, всего 25 см на километр, Пон дю Гар обеспечивал Ниму от 30 000 до 40 000 м3 проточной воды в день, снабжая многочисленные термы, фонтаны, водопроводы в богатых домах.



Акведуком Пон дю Гар перестали пользоваться спустя почти 500 лет после постройки, вскоре после падения Римского империи, хотя Пон дю Гар еще многие века служил просто мостом через реку Гар.



В середине XIX века рядом был построен современный мост, а движение через Пон дю Гар постепенно закрыли. Первая реставрация моста проводилась еще по приказу Наполеона III.



Самый высокий из древнеримских акведуков стал теперь одним из самых посещаемых во Франции памятников античности. Акведук Пон дю Гар даёт посетителям возможность узнать и понять устройство этого уникального памятника; его помещения вмещают музейные экспозиции, здесь проходят выставки и демонстрируются документальные фильмы, проводятся экскурсии и культурные мероприятия.



Альтиметрия 17-го этапа Тур де Франс-2019

Пон-дю-Гар впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Спринтерский этап, подходящий отрыву. Тур де Франс-2019 въезжает в Альпы. Со старта пелотон отправится на северо-восток, и переехав Рону (Rhone) начнёт плавно подниматься до вершины подъёма 4 категории Кот-де-ла-Рошетт-дю-Буи (Côte de La Rochette-du-Buis) протяжённость 2,3 км, 613-756 м, перепад 143 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%.

Преодолев вершину подъёма, велогонщики продолжат подниматься вверх до отметки 883 м над уровнем моря расположенной на 110,5 км маршрута 17 этапа Тур де Франс-2019.

Далее 30 км спуска и последующие 40 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к подножию подъёма 3 категории Коль-де-ла-Сантинель (Col de la Sentinelle) протяжённость 5,2 км, 700-981 м, перепад 281 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

В 11 раз подъём будет присутствовать на Тур де Франс, в последний раз в 2006 году, тогда из отрыва первым на вершине был Сальваторе Комессо (Salvatore Commesso), а на финише в Гапе его опередил попутчик по отрыву Пьерик Федриго (Pierrick Fédrigo).

Вершина подъёма расположена за 8,5 км до финиша в Гапе (Gap), заключительный километр в тягун. На финише этапа действует нейтрализация.



Гап – один из основных центров региона Верхние Альпы (Hautes-Alpes). Расположенный на реке Люи (Luy) на юге от горных массивов Альп Дофине (Alpes du Dauphiné) между Провансом (Provence) и Дофине на высоте 750-ти метров над уровнем моря, пропитанный очарованием старого города и обладающий умеренным климатом, Гап притягивает туристов и зимой, и летом.



История Гапа начинается в 14 г. до н.э., когда здесь впервые возник военный лагерь под названием Вапинкум (Vapincum). В V веке были сооружены городские стены. До XVI века управлялся католической епархией, а в 1512 году был аннексирован Францией. В XVI—XVII веках город серьезно пострадал в ходе религиозных войн. Новая эра в развитии города начинается в 1875 году с приходом железной дороги.



Гап – город музеев и галерей. Одной из его главных достопримечательностей является кафедральный собор Вознесения Девы Марии и Святого Арно (Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux) в неоготическом стиле, построенный на месте старой средневековой церкви, которая в свою очередь была возведена на месте римского храма, посвящённого Аполлону. Собор Вознесения Девы Марии и Святого Арно построили за 38 лет (1866-1904).



Город Гап прославили на весь мир поющие священники. Чтобы собрать денег на реконструкцию церкви в коммуне Нотр-Дам-дю-Ло, кюрэ Гапа Жан-Мишель Барде (Jean-Pierre Bardet), который имел музыкальное образование, решил взять пример с группы ирландских священников The Priests, и сделать музыкальный альбом с песнями и церковными песнопениями. Барде собрал трио «Les Prêtres» (с французского – «Священники»), куда вошёл также викарий Шарль Трёш (Charles Tresch), руководивший церковным детским хором и семинарист вьетнамского происхождения Нгуен Динь Нгуен (Nguyễn Đinh Nguyễn). В декабре 2010 альбом Spiritus Dei, в который вошли не только традиционные церковные песнопения, но и популярные песни бельгийского поэта Жака Брэля (Jacques Brel) и канадского поэта Леонардо Коэна (Leonard Cohen), увидел свет. Более 750 000 экземпляров разошлись почти в одно мгновение. В конце года в хит-параде Франции Spiritus Dei занял 2-е место.



Современный Гап известен многим любителям спорта. Гап часто принимает этапы многодневной велогонки Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné, ранее Критериум Дофине Либере - Critérium du Dauphiné Libéré) и Тур де Франс. Любителям прыжков с парашютом этот городок известен как первая европейская площадка для прыжков. Кроме того, Гап был одним из городов, выдвигавшим свою кандидатуру на проведение 23-х зимних олимпийских игр 2018 года.



Город Гап в истории Тур де Фран с



Гап - город, который неоднократно принимал и старты, и финиши Тур де Франс, любим и почитаем как велосипедистами, так и болельщиками велоспорта. Многие исторические этапы Тур де Франс связаны с этапами, проходящими через город Гап. В истории Тур де Франс город Гап встречался на этапах из Гап до Динь (Gap - Digne), затем настала эпоха этапов из Гап в Бриансон (Gap - Briançon).

Так 18-й этап Тур де Франс-1953 стал образцом тактической работы велокоманды. Испанец Хесус Лороно (Jesus Lorono) атаковал на Коль де Вар (Col de Vars). Французский велосипедист Луизон Бобе (Louison Bobet) догнал его на спуске, и оторвался от испанца на пути к вершине Коль д'Изоар (Col d'Izoard). Впереди была группа велогонщиков, предпринявших попытку раннего отрыва. Там находился и француз Адольф Деледда (Adolphe Deledda), напарник Бобе по велокоманде.

Деледда взял Бобе «пассажиром», а когда они прошли Коль д'Изоар, Бобе, сохранивший немало сил, уехал от всей этой группы. В итоге Бобе одержал победу на этапе и вышел на первое место в генеральной классификации с преимуществом в 12 минут над Жаном Малеаком (Jean Mallejac).



На 14-с этапе Тур де Франс-1970 велогонщики стартовали в Гап, а финишировать им предстояло на Мон-Ванту (Mont Ventoux). Эдди Меркс (Eddy Merckx) потерявший майку лидера несколькими этапами раньше атаковал на начальном участке горы. Только Хоаким Агостиньо (Joaquim Agostinho) смог поддержать его темп. Примерно на половине подъёма отрыв бельгийца от группы преследователей, в которой были Раймон Пулидор (Raymond Poulidor), Люсьен Эмар (Lucien Aimar), Итало Дзильоли (Italo Zilioli) и Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk), составлял около минуты.

За 10 километров до макушки горы Меркс «сбросил» Агостиньо и на самом крутом участке пошёл в одиночку. Когда Эдди проходил рядом с памятником Тому Симпсону (Tom Simpson), он снял велокепку и, осенив себя крестным знамением, продолжил восхождение. За полкилометра до вершины Меркс едва не обессилил. Финишировав, он с трудом мог стоять на ногах.

Гап в последний раз принимал финиш этапа на 16-м этапе Тур де Франс в 2015 году, тогда победу на этапе из отрыва одержал Рубен Пласа (Rubén Plaza).

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках и вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2019.