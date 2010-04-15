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Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап

Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап


   Семнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует у самого высокого древнеримского моста акведука - Пон дю Гар (Pont du Gard). Название акведуку дано в честь реки, которую он пересекает — Гардон (Gardon, прежде называемую Гар). Расположен Понт дю Гар в окрестностях города Ним (Nimes) в регионе Лангедок-Русийон, в департаменте Гар.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап


   Акведук Пон дю Гар — это самый высокий из всех римских акведуков, дошедших до наших дней, и один из лучших мостов и памятников античности во Франции. Пон дю Гар, свидетельство древнеримского инженерного гения, достигает в самой высокой точке высоты 48 м, его длина составляет 275 м. По верху моста проходит водовод – каменный жёлоб, где под покровом каменных плит когда-то текла вода. Это грандиозное строение построено из камней без использования извести. Акведук состоит из трёх ярусов: 6 арок в нижнем ярусе, 11 арок в среднем и 35 арок в верхнем ярусе. Чем ближе к берегу, тем уже становятся арки. Это последний из трехъярусных мостов акведуков Древнего Рима, сохранившихся до наших дней.


   Внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1985 году, акведук Пон дю Гар был частью знаменитого 50-метрового Нимского водопровода. Долгое время учёные предпологали, что акведук Пон дю Гар был воздвигнут для снабжения водой города Ним от города Юзес (Uzes) по приказу Марка Випсания Агриппы (Marcus Vipsanius Agrippa), зятя императора Октавиана Августа (Octavianus Augustus), примерно в 50-м году нашей эры. Новейшие исследования свидетельствуют о том, что строительство велось в середине I века н. э., при правлении Клавдия или Нерона. Над постройкой акведука Понт дю Гар работало около тысячи человек в течении пяти лет.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап


   В те времена акведуки строили под углом, так, чтобы вода текла в нужное место под действием гравитации. Благодаря совсем небольшому наклону, в среднем, всего 25 см на километр, Пон дю Гар обеспечивал Ниму от 30 000 до 40 000 м3 проточной воды в день, снабжая многочисленные термы, фонтаны, водопроводы в богатых домах.


   Акведуком Пон дю Гар перестали пользоваться спустя почти 500 лет после постройки, вскоре после падения Римского империи, хотя Пон дю Гар еще многие века служил просто мостом через реку Гар.


   В середине XIX века рядом был построен современный мост, а движение через Пон дю Гар постепенно закрыли. Первая реставрация моста проводилась еще по приказу Наполеона III.


   Самый высокий из древнеримских акведуков стал теперь одним из самых посещаемых во Франции памятников античности. Акведук Пон дю Гар даёт посетителям возможность узнать и понять устройство этого уникального памятника; его помещения вмещают музейные экспозиции, здесь проходят выставки и демонстрируются документальные фильмы, проводятся экскурсии и культурные мероприятия.


Альтиметрия 17-го этапа Тур де Франс-2019

 Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап

 

 

 

  Пон-дю-Гар  впервые принимает старт этапа Тур де Франс. 

 

  Спринтерский этап, подходящий отрыву. Тур де Франс-2019 въезжает в Альпы. Со старта пелотон отправится на северо-восток, и переехав Рону (Rhone) начнёт плавно подниматься до вершины подъёма 4 категории Кот-де-ла-Рошетт-дю-Буи (Côte de La Rochette-du-Buisпротяжённость 2,3 км, 613-756 м, перепад 143 м, средний градиент 6,2%, максимальный градиент 10%. 

 

  Преодолев вершину подъёма, велогонщики продолжат подниматься вверх до отметки 883 м над уровнем моря расположенной на 110,5 км маршрута 17 этапа Тур де Франс-2019.

 

  Далее 30 км спуска и последующие 40 км пересеченного рельефа приведут велогонщиков к подножию подъёма 3 категории Коль-де-ла-Сантинель (Col de la Sentinelleпротяжённость 5,2 км, 700-981 м, перепад 281 м, средний градиент 5,4%, максимальный градиент 8%.

 

   В 11 раз подъём будет присутствовать на Тур де Франс, в последний раз в 2006 году, тогда из отрыва первым на вершине был Сальваторе Комессо (Salvatore Commesso), а на финише в Гапе его опередил попутчик по отрыву Пьерик Федриго (Pierrick Fédrigo).  

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап

 

  

  Вершина подъёма расположена за 8,5 км до финиша в Гапе (Gap), заключительный километр в тягун. На финише этапа действует нейтрализация. 


    Гап – один из основных центров региона Верхние Альпы (Hautes-Alpes). Расположенный на реке Люи (Luy) на юге от горных массивов Альп Дофине (Alpes du Dauphiné) между Провансом (Provence) и Дофине на высоте 750-ти метров над уровнем моря, пропитанный очарованием старого города и обладающий умеренным климатом, Гап притягивает туристов и зимой, и летом.


   История Гапа начинается в 14 г. до н.э., когда здесь впервые возник военный лагерь под названием Вапинкум (Vapincum). В V веке были сооружены городские стены. До XVI века управлялся католической епархией, а в 1512 году был аннексирован Францией. В XVI—XVII веках город серьезно пострадал в ходе религиозных войн. Новая эра в развитии города начинается в 1875 году с приходом железной дороги.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап


  Гап – город музеев и галерей. Одной из его главных достопримечательностей является кафедральный собор Вознесения Девы Марии и Святого Арно (Cathédrale Notre-Dame-et-Saint-Arnoux) в неоготическом стиле, построенный на месте старой средневековой церкви, которая в свою очередь была возведена на месте римского храма, посвящённого Аполлону. Собор Вознесения Девы Марии и Святого Арно построили за 38 лет (1866-1904).

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап


   Город Гап прославили на весь мир поющие священники. Чтобы собрать денег на реконструкцию церкви в коммуне Нотр-Дам-дю-Ло, кюрэ Гапа Жан-Мишель Барде (Jean-Pierre Bardet), который имел музыкальное образование, решил взять пример с группы ирландских священников The Priests, и сделать музыкальный альбом с песнями и церковными песнопениями. Барде собрал трио «Les Prêtres» (с французского – «Священники»), куда вошёл также викарий Шарль Трёш (Charles Tresch), руководивший церковным детским хором и семинарист вьетнамского происхождения Нгуен Динь Нгуен (Nguyễn Đinh Nguyễn). В декабре 2010 альбом Spiritus Dei, в который вошли не только традиционные церковные песнопения, но и популярные песни бельгийского поэта Жака Брэля (Jacques Brel) и канадского поэта Леонардо Коэна (Leonard Cohen), увидел свет. Более 750 000 экземпляров разошлись почти в одно мгновение. В конце года в хит-параде Франции Spiritus Dei занял 2-е место.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 17 этап, Пон-дю-Гар - Гап


   Современный Гап известен многим любителям спорта. Гап часто принимает этапы многодневной велогонки Критериум Дофине (Critérium du Dauphiné, ранее Критериум Дофине Либере - Critérium du Dauphiné Libéré) и Тур де Франс. Любителям прыжков с парашютом этот городок известен как первая европейская площадка для прыжков. Кроме того, Гап был одним из городов, выдвигавшим свою кандидатуру на проведение 23-х зимних олимпийских игр 2018 года.


Город Гап в истории Тур де Франс


   Гап - город, который неоднократно принимал и старты, и финиши Тур де Франс, любим и почитаем как велосипедистами, так и болельщиками велоспорта. Многие исторические этапы Тур де Франс связаны с этапами, проходящими через город Гап. В истории Тур де Франс город Гап встречался на этапах из Гап до Динь (Gap - Digne), затем настала эпоха этапов из Гап в Бриансон (Gap - Briançon).

 

 Так 18-й этап Тур де Франс-1953 стал образцом тактической работы велокоманды. Испанец Хесус Лороно (Jesus Lorono) атаковал на Коль де Вар (Col de Vars). Французский велосипедист Луизон Бобе (Louison Bobet) догнал его на спуске, и оторвался от испанца на пути к вершине Коль д'Изоар (Col d'Izoard). Впереди была группа велогонщиков, предпринявших попытку раннего отрыва. Там находился и француз Адольф Деледда (Adolphe Deledda), напарник Бобе по велокоманде.

 

  Деледда взял Бобе «пассажиром», а когда они прошли Коль д'Изоар, Бобе, сохранивший немало сил, уехал от всей этой группы. В итоге Бобе одержал победу на этапе и вышел на первое место в генеральной классификации с преимуществом в 12 минут над Жаном Малеаком (Jean Mallejac).


    На 14-с этапе Тур де Франс-1970 велогонщики стартовали в Гап, а финишировать им предстояло на Мон-Ванту (Mont Ventoux)Эдди Меркс (Eddy Merckx) потерявший майку лидера несколькими этапами раньше атаковал на начальном участке горы. Только Хоаким Агостиньо (Joaquim Agostinho) смог поддержать его темп. Примерно на половине подъёма отрыв бельгийца от группы преследователей, в которой были Раймон Пулидор (Raymond Poulidor), Люсьен Эмар (Lucien Aimar), Итало Дзильоли (Italo Zilioli) и Йооп Зутемельк (Joop Zoetemelk), составлял около минуты.

 

   За 10 километров до макушки горы Меркс «сбросил» Агостиньо и на самом крутом участке пошёл в одиночку. Когда Эдди проходил рядом с памятником Тому Симпсону  (Tom Simpson), он снял велокепку и, осенив себя крестным знамением, продолжил восхождение. За полкилометра до вершины Меркс едва не обессилил. Финишировав, он с трудом мог стоять на ногах.

 

   Гап в последний раз принимал финиш этапа на 16-м этапе Тур де Франс в 2015 году, тогда победу на этапе из отрыва одержал Рубен Пласа (Rubén Plaza).

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Вчера, 19:22 | Регистрация: 15.04.2010

    На этом этапе Саган может доехать до финиша. Алафилиппо удержит майку.

  2. Имя: Юрий

    raspik

    Вчера, 20:37 | Регистрация: 6.04.2018

    Цитата: Николай Н.
    На этом этапе Саган может доехать до финиша.
    Фульсанг сегодня утром тоже наверняка не сомневался, что как минимум останется в общем зачете на своём месте.

  3. Имя: Олег

    levonardo

    Вчера, 20:57 | Регистрация: 23.05.2017

    Должны отпустить отрыв, возможно большой и далеко. Три дня подряд в горах за 2000+ это вам не шутки. Будут "аккумулировать энергию", как говорится.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • ЧОРНЫЙ
    Герант Томас: «Не думаю, что п ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Не ждите чуда! Герайнт! Не в этот раз! Слишком часто! Как говорят бритиши “too much”...

    Если ошибусь - респектище ГТ!
  • Astanaforever
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: Zhanzhak
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
    На этих страницах есть один юзер Адриен. Вот он все по делу написал вокруг темы и слова "Астана" и поведения некоторых ботов при упоминания этого раздражительного для их глаз и ушей магического слова. Ни прибавить, ни убавить...прям.в точку.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    Ну, Алафилип не пример (пока!) он сам от себя этого не ожидал. В Ваших словах может и есть зерно истины, но у меня несколько иное видение.
    Да и Мартинелли пока не ошибался с выбором ребят, вот где глаз-алмаз, так что им виднее, что и как.
    Наши мнения, так и останутся нашими.

    Я наверное слишком эмоционально отношусь к велоспорту, у меня эмоции берут верх над разумом. И этим все сказано. Когда ушёл Нибали меня год кошки грызли :() Вот так же мне будет жаль если уйдёт Якоб или Лулу Санчес (!!! Если вдруг уйдёт). Так что очень надеюсь на передподписание Фульсанга.
  • Konstantin41
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Konstantin41-Фото
    Вы явно не умеете читать. Я же написал : результаты на ГТ. Раньше Астана реально боролась за победу на гт, сейчас уже такого нет, или вы реально верите, что Фульсанг или Лопес могут выиграть гт? В принципе, при удачном раскладе Лопес может заползти на подиум , но это максимум. А победа на гт, это не для сегодняшней Астаны. Нет сейчас в команде ни Нибали, ни Контадора, ни даже Ару. Поэтому я и писал, что не та Астана. Снимите розовые очки и увидите это. А то всё у вас прекрасно)))
  • Адриен
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Адриен-Фото
    Профессиональная спортивная команда - это не благотворительная организация. Будь в Астане бюджет, как в Инеос, я бы был на все 100 с вами согласен. А когда стоит выбор - или подающий надежды генеральщик или ПОЖИЛОЙ Фульсанг с ТУМАННЫМИ перспективами - ЧТО ВЫБРАТЬ ? Вернее - КОГО ? Вот вам по весне после успехов Астаны было тепло и радостно . Очень хорошо. Но все же мы рассматриваем все эти успехи как ПРОЛОГ перед ГТ ! Пролог удался, согласен . А как с ОСНОВОЙ ?! А вот НИКАК ! Посмотрите на Quick Step. Вот где и пролог, и завязка с развязкой, и эпилог ПРЕДСКАЗУЕМО будет великолепный. Что творит Алафилипп - вот КЛАССИК ! Может быть, вот такому надо отдельный бюджет выбивать, на подобных деньги тратить ? А держаться за Фульсанга - это расписываться , извините,во ВТОРОСОРТНОСТИ, или, если по мягче - во ВТОРОСТЕПЕННОСТИ.
  • Zhanzhak
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Zhanzhak-Фото
    .... в моей болельщицкой жизни. ;))) спасибо!
  • Михаил Морозов
    Жулиан Алафилипп: «Моя желтая ... (5)
    Михаил Морозов-Фото

    Сегодня Мас приехал в ариергарде, отдал еще 8 минут с лишним.
    Кажется пару дней назад Квики решили-таки бороться за высокое место Жужу в ГК, а то и за защиту майки. Мас очевидно набирает время, чтобы уезжать в отрыв и помогать Жужу в высоких горах. Завтра еще минут 10-15 хапнет и его начнут отпускать.

  • Arciv
    Стевен Крёйсвейк удержался в т ... (5)
    Arciv-Фото
    [quote=el kun]Рабобанк возвращается ??Рад за человека в которого на аватарке форма рабобанкаСори не помню ник[/ Если я,то спасибо)) болею за него,хоть бы подиум зацепил. Близок как никогда
  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг сошёл с Тур де Ф ... (14)
    Zhanzhak-Фото
    Почему не ставит цели? Изначально цель была желтая майка. До тура Вино сказал. Ну, а сегодня сход капитана. Все экономились на 3 неделю, вот и не высовывались. Так как не знали, как поедет Якоб.
    И кто вам сказал, что у Астаны такое шикарное финансирование, что она вторая по списку?
    Были бы деньги Дюмолана бы подписали ;))))) а тут на Фульсанга не хватает!
  • Shega
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (37)
    Shega-Фото
    Если Вам не сложно, давайте не передергивать во имя саркастического блеска. Фрумми ... прекращение Тура... как-то не совсем к месту, исходя из начального текста.

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