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Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

 

  8-й этап Тур де Франс-2019 отправится в путь из города Макон (Macon), расположенного на западном берегу реки Сона в департаменте Сона и Луара. Макон, в котором живёт более 34 тысяч человек, является самым южным городом Бургундии. Ещё в начале 1 века до н.э. на месте нынешнего Макона существовал город-порт кельсткого племени эдуи, который быстро развивался и превратился в укреплённое поселение уже в 4 веке н. э..

 

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 Photo © G.Fontany/ FPanutti

 

  В современном Маконе туристам есть что посмотреть и что отведать. Причём можно не бояться заблудиться в городе и пропустить что-то интересное, так как путь к 28 достопримечательностям указывают бронзовые стрелки. Ориентируясь по ним, за один или два часа можно узнать многое об истории, архитектуре и гастрономии Макона.

 

 Причём в Маконе всё продумано и для поездок на велосипеде. Старинная дорога, проложенная вдоль реки Сона, в наши дни превратилась в 35-км велосипедную дорожку, идеальную для того, чтобы полюбоваться природой и панорамой. По этой велодороге можно добраться до соседнего города Турню.

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

  

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

Photo © G.Fontany/ FPanutti

 

  А в самом Маконе стоит полюбоваться на один из старейших средневековых мостов – Сен-Лоран, который был включён в список исторических монументов в 1987 году. 13-арочный мост длиной 230 м, шириной 3,5 м был построен в 11 веке и стал визитной карточкой Макона. Мост Сен-Лоран связывает департамент Саон с Брессе.

 

  Также Макон может похвастаться деревянным домом, построенным между 1490 и 1510 годами, который, без сомнения, является старейшим домом города, и самым знаменитым. Деревянный фасад украшен многочисленными фигурами, созданными, кажется, весьма озорным скульптором. Фигуры на доме, а это в основном мужчины и обезьяны  -  гримасничают, подмигивают, застыв в разных позах, на некоторых только шляпа или шарф. Некоторые из деревянных фигур протягивают руки или держат за хвост фантастических животных.

 

  Об истории города и региона лучше всего расскажет Музей урсулинок, расположенный в здании 17 века, где раньше находился женский монастырь.

  В этом году многочисленные выставки, конференции и концерты в Маконе были посвящены самому знаменитому уроженцу города – французскому писателю и поэту, политическому деятелю Альфонсу де Ламартину. Он родился в Маконе в 1790 году, а в этом году исполнилось 150 лет со дня его смерти.

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

  Ламартин признан французскими критиками одним из величайших поэтов Франции. Его сборник стихов «Méditations» вышел в 1820 году, затем последовали другие сборники, принёсшие поэту большой успех. В 1829 году Ламартин стал членом французской Академии. Но слава Ламартина достигла апогея в 1847 году, когда он выпустил в свет "Историю жирондистов", в сущности,  историю Французской революции. "История" была издана впервые за несколько месяцев до начала Революции 1848 года, в ходе которой Ламартин возглавил Временное правительство Второй республики. Благодаря своему политическому положению (в 1833 году он был избран в палату депутатов) Ламартин имел доступ к редким документам,  а также имел возможность поговорить со свидетелями событий.  

В Маконе создали 50-км «Тропу Ламартина», следуя которой, можно посетить места, в которых поэт жил и работал.

 

Макон и Бургундия порадуют туристов и гастрономическими изысками. Макон славится вафлями, тортом «Идеал», разнообразными винами и сортом французских колбасок, андуйет (andouillette).

 

Живописные замки и виноградники будут сопровождать пелотон на протяжении всего этапа до Сент-Этьена. Тех, кто захочет повторить маршрут 8 этапа Тур де Франс, ждут замки и музеи вин.

 

 

 

 

Альтиметрия 8 этапа Тур де Франс-2019

 

  

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

 

 

  Макон (Macon, департамент Сона и Луара, регион Бургундия - Франш-Конте) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2012 году, а впервые появился в 1991 году, тогда в Маконе этап финишировал и победу одержал Вячеслав Екимов.

 

  Гонщикам предстоит среднегорный этап в Массиве Централь с набором высоты 3800 м.

 

  Со старта пелотон отправится на юг. На 33 км расположен промежуточный спринт, до которого спринтерские команды постараются никого не отпустить. С 45 км маршрута начнется череда спусков и категорийных подъемов:

 

  Коль-де-ла-Круа-Монман (Col de la Croix Montmain) подъем 2-й категории, протяжённость 6,1 км, 310-737 м, перепад 427 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%;

 

  Коль-де-ла-Круа-де-Тель (Col de la Croix de Thel) подъем 2-й категории, протяжённость 4,1 км, 318-650 м, перепад 332 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 12%;

 

  Коль-де-ла-Круа-Паке (Col de la Croix Paquet) подъем 2-й категории, протяжённость 2,1 км, 394-598 м, перепад 204 м, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 15%;

 

  Кот д'Аффу (Côte d’Affoux) подъем 3-й категории, протяжённость 8,5 км, 445-827 м, перепад 382 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%;

 

  Кот-де-ла-Круа-де-Пар (Côte de la Croix de Part) подъем 2-й категории, протяжённость 4,9 км, 351-738 м, перепад 387 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 12%;

 

  Кот д'Авез (Côte d’Aveize) подъем 2-й категории, протяжённость 5,2 км, 445-778 м, перепад 333 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%.

 

 

Спустившись с подъема 2 категории, пелотон начнет преодолевать некатегорийный подъем, и после 15 км спуска подойдёт к подножию Кот-де-ла-Жейер (Côte de la Jaillère) - подъем 3-й категории, протяжённость 1,9 км, 539-689 м, перепад 150 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%. На вершине подъеме будет разыграна бонификационная премия.

 

 

  До финиша останется 13 км, из которых 9 км под спуск, после чего небольшой пригорок, снова спуск и финиш в тягун. На финише этапа действует нейтрализация.

 

 

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

 

 

  Этап финиширует в Сент-Этьене, административном центре департамента Луара. Первые упоминания о Сент-Этьене относятся к 1243 году. К XV веку Сент-Этьен становится небольшим укрепленным городом.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

 

 

  Когда 15 веке в Сент-Этьене начало развиваться металлургическое производство, он стал городом оружия.  В 18 веке  Королевская военная мануфактура Сент-Этьена ежегодно выпускала 12 тысяч единиц оружия. Военное производство росло и к 1838 году достигло 30 тысяч огнестрельного оружия в год.

 

Но Сент-Этьен также стал первым французским городом, где в 1866 году начали производить велосипеды. Именно поэтому одной из главных достопримечательностей Сент-Этьена является Музей искусства и промышленности, в котором  находится и самая большая во Франции, обновлённая в 2001 году Жаном-Мишелем Вильмоттом, коллекция велосипедов. Интересно, что в этом же музее представлена богатая коллекция лент. Производство тесьмы и лент начало развиваться в 16 веке, а к началу 18 века спрос на ленты возрос многократно, потому что король Франции Людовик XIV был большим любителем украшать лентами, унизанными драгоценными камнями, свою одежду и обувь. Его окружение подхватило эту моду, а у производителей лент и тесьмы появилась возможность работать без остановок и зарабатывать баснословные деньги.

 

Город «оружия и велосипедов» за последние годы из промышленного города превратился во французскую столицу дизайна. Этот статус Сент-Этьена укрепляет международное биеннале дизайна.

 

 

Сент-Этьен прославился как промышленный город и продолжает им оставаться. В Сент-Этьене работает 31 тысяча компаний, это девятый город Франции по количеству выданных патентов.

 

Сент-Этьен в истории Тур де Франс

 

  Благодаря своему расположению Сент-Этьен часто принимал Тур де Франс – 25 раз с 1950 года. Именно в этом городе завершилась дуэль Бернара Ино и Грега Лемонда. В 1985 году на в Сент-Этьене Ино упал во время группового спринта за километр до финиша, но, несмотря на падение, он выиграл в том году Тур де Франс. А на следующий год в Сент-Этьене Ино выиграл разделку у своего товарища по команде Грега Лемонда, проиграл ему Тур де Франс. 25 секунд, полученных в результате победы в разделке было слишком мало, чтобы опередить Лемонда в общем зачёте.  

 

В последний раз Тур де Франс приезжала в Сент-Этьен в 2014 году, и тогда победу в спринте праздновал Александр Кристофф.

 

 

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Победителем Тур де Франс-2019 будет гонщик, который участвовал в:

Комментарии

  • sixpack
    Тур Австрии-2019. Этап 6 (4)
    sixpack-Фото

    но какой подъем... 1200 набора со средним градиентом 13%. Смотреть тошно. Власов крут, победа на такой горе - это что-то. надеюсь, он достойно выступит в Польше. 

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (5)
    Николай Н.-Фото

    Такие длинные равнинные этапы скучные. Можно смотреть последних 10км. Саган уверено набирает очки.

  • GTX
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (5)
    GTX-Фото
    74,1 км/ч максимальная скорость на финише у Груневегена!
  • aksbor
    Тур Австрии-2019. Этап 6 (4)
    aksbor-Фото

    Отличная новость! Власов и Сиваков - наше будущее. Надеюсь,впереди будет еще много побед!

  • LLL
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (5)
    LLL-Фото

    Идет награждение. У Сагана веселые и хитрые глаза. Кубик Рубика собрал, молодец. И гонщик супер!

  • Astanaforever
    Тур Австрии-2019. Этап 6 (4)
    Astanaforever-Фото
    Надеюсь в Астане он вовсе раскроется как гонец который может побеждать на мировых гонках.
  • pa3 3a pa3om
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (5)
    pa3 3a pa3om-Фото

    за последние 10 лет если исключить Эванса 2011 года рецепт взять тур очень прост: - после 6-го этапа будь не ниже 7-го места в гк, - после 12-го этапа будь не ниже 2-го места в гк, - после 18-го этапа будь первым в гк. с первой семеркой после шестого этапа все понятно. с обсасыванием кто не тянет, а кто валит можно подождать до 12-го и 18-го этапа.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (5)
    Гонщик-Фото

    Хороший рывок у голандца , Вивиани отдыхает .

  • DIM
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (43)
    DIM-Фото

    Очень прикольно читать комментарии постфактум)))

  • levonardo
    Тур Австрии-2019. Этап 6 (4)
    levonardo-Фото

    Саша большой молодец, надеюсь в будущем покажет высокие результаты на ГТ

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