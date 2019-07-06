Тур де Франс-2019, превью этапов. Этап 8: Макон - Сент-Этьен

8-й этап Тур де Франс-2019 отправится в путь из города Макон (Macon), расположенного на западном берегу реки Сона в департаменте Сона и Луара. Макон, в котором живёт более 34 тысяч человек, является самым южным городом Бургундии. Ещё в начале 1 века до н.э. на месте нынешнего Макона существовал город-порт кельсткого племени эдуи, который быстро развивался и превратился в укреплённое поселение уже в 4 веке н. э..

Photo © G.Fontany/ FPanutti

В современном Маконе туристам есть что посмотреть и что отведать. Причём можно не бояться заблудиться в городе и пропустить что-то интересное, так как путь к 28 достопримечательностям указывают бронзовые стрелки. Ориентируясь по ним, за один или два часа можно узнать многое об истории, архитектуре и гастрономии Макона.

Причём в Маконе всё продумано и для поездок на велосипеде. Старинная дорога, проложенная вдоль реки Сона, в наши дни превратилась в 35-км велосипедную дорожку, идеальную для того, чтобы полюбоваться природой и панорамой. По этой велодороге можно добраться до соседнего города Турню.

Photo © G.Fontany/ FPanutti

А в самом Маконе стоит полюбоваться на один из старейших средневековых мостов – Сен-Лоран, который был включён в список исторических монументов в 1987 году. 13-арочный мост длиной 230 м, шириной 3,5 м был построен в 11 веке и стал визитной карточкой Макона. Мост Сен-Лоран связывает департамент Саон с Брессе.

Также Макон может похвастаться деревянным домом, построенным между 1490 и 1510 годами, который, без сомнения, является старейшим домом города, и самым знаменитым. Деревянный фасад украшен многочисленными фигурами, созданными, кажется, весьма озорным скульптором. Фигуры на доме, а это в основном мужчины и обезьяны - гримасничают, подмигивают, застыв в разных позах, на некоторых только шляпа или шарф. Некоторые из деревянных фигур протягивают руки или держат за хвост фантастических животных.

Об истории города и региона лучше всего расскажет Музей урсулинок, расположенный в здании 17 века, где раньше находился женский монастырь.

В этом году многочисленные выставки, конференции и концерты в Маконе были посвящены самому знаменитому уроженцу города – французскому писателю и поэту, политическому деятелю Альфонсу де Ламартину. Он родился в Маконе в 1790 году, а в этом году исполнилось 150 лет со дня его смерти.

Ламартин признан французскими критиками одним из величайших поэтов Франции. Его сборник стихов «Méditations» вышел в 1820 году, затем последовали другие сборники, принёсшие поэту большой успех. В 1829 году Ламартин стал членом французской Академии. Но слава Ламартина достигла апогея в 1847 году, когда он выпустил в свет "Историю жирондистов", в сущности, историю Французской революции. "История" была издана впервые за несколько месяцев до начала Революции 1848 года, в ходе которой Ламартин возглавил Временное правительство Второй республики. Благодаря своему политическому положению (в 1833 году он был избран в палату депутатов) Ламартин имел доступ к редким документам, а также имел возможность поговорить со свидетелями событий.

В Маконе создали 50-км «Тропу Ламартина», следуя которой, можно посетить места, в которых поэт жил и работал.

Макон и Бургундия порадуют туристов и гастрономическими изысками. Макон славится вафлями, тортом «Идеал», разнообразными винами и сортом французских колбасок, андуйет (andouillette).

Живописные замки и виноградники будут сопровождать пелотон на протяжении всего этапа до Сент-Этьена. Тех, кто захочет повторить маршрут 8 этапа Тур де Франс, ждут замки и музеи вин.

Альтиметрия 8 этапа Тур де Франс-2019

Макон (Macon, департамент Сона и Луара, регион Бургундия - Франш-Конте) в последний раз принимал старт этапа Тур де Франс в 2012 году, а впервые появился в 1991 году, тогда в Маконе этап финишировал и победу одержал Вячеслав Екимов.

Гонщикам предстоит среднегорный этап в Массиве Централь с набором высоты 3800 м.

Со старта пелотон отправится на юг. На 33 км расположен промежуточный спринт, до которого спринтерские команды постараются никого не отпустить. С 45 км маршрута начнется череда спусков и категорийных подъемов:

Коль-де-ла-Круа-Монман (Col de la Croix Montmain) подъем 2-й категории, протяжённость 6,1 км, 310-737 м, перепад 427 м, средний градиент 7%, максимальный градиент 12%;

Коль-де-ла-Круа-де-Тель (Col de la Croix de Thel) подъем 2-й категории, протяжённость 4,1 км, 318-650 м, перепад 332 м, средний градиент 8,1%, максимальный градиент 12%;

Коль-де-ла-Круа-Паке (Col de la Croix Paquet) подъем 2-й категории, протяжённость 2,1 км, 394-598 м, перепад 204 м, средний градиент 9,7%, максимальный градиент 15%;

Кот д'Аффу (Côte d’Affoux) подъем 3-й категории, протяжённость 8,5 км, 445-827 м, перепад 382 м, средний градиент 4,5%, максимальный градиент 10%;

Кот-де-ла-Круа-де-Пар (Côte de la Croix de Part) подъем 2-й категории, протяжённость 4,9 км, 351-738 м, перепад 387 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 12%;

Кот д'Авез (Côte d’Aveize) подъем 2-й категории, протяжённость 5,2 км, 445-778 м, перепад 333 м, средний градиент 6,4%, максимальный градиент 12%.

Спустившись с подъема 2 категории, пелотон начнет преодолевать некатегорийный подъем, и после 15 км спуска подойдёт к подножию Кот-де-ла-Жейер (Côte de la Jaillère) - подъем 3-й категории, протяжённость 1,9 км, 539-689 м, перепад 150 м, средний градиент 7,9%, максимальный градиент 18%. На вершине подъеме будет разыграна бонификационная премия.

До финиша останется 13 км, из которых 9 км под спуск, после чего небольшой пригорок, снова спуск и финиш в тягун. На финише этапа действует нейтрализация.

Этап финиширует в Сент-Этьене, административном центре департамента Луара. Первые упоминания о Сент-Этьене относятся к 1243 году. К XV веку Сент-Этьен становится небольшим укрепленным городом.

Когда 15 веке в Сент-Этьене начало развиваться металлургическое производство, он стал городом оружия. В 18 веке Королевская военная мануфактура Сент-Этьена ежегодно выпускала 12 тысяч единиц оружия. Военное производство росло и к 1838 году достигло 30 тысяч огнестрельного оружия в год.

Но Сент-Этьен также стал первым французским городом, где в 1866 году начали производить велосипеды. Именно поэтому одной из главных достопримечательностей Сент-Этьена является Музей искусства и промышленности, в котором находится и самая большая во Франции, обновлённая в 2001 году Жаном-Мишелем Вильмоттом, коллекция велосипедов. Интересно, что в этом же музее представлена богатая коллекция лент. Производство тесьмы и лент начало развиваться в 16 веке, а к началу 18 века спрос на ленты возрос многократно, потому что король Франции Людовик XIV был большим любителем украшать лентами, унизанными драгоценными камнями, свою одежду и обувь. Его окружение подхватило эту моду, а у производителей лент и тесьмы появилась возможность работать без остановок и зарабатывать баснословные деньги.

Город «оружия и велосипедов» за последние годы из промышленного города превратился во французскую столицу дизайна. Этот статус Сент-Этьена укрепляет международное биеннале дизайна.

Сент-Этьен прославился как промышленный город и продолжает им оставаться. В Сент-Этьене работает 31 тысяча компаний, это девятый город Франции по количеству выданных патентов.

Сент-Этьен в истории Тур де Франс

Благодаря своему расположению Сент-Этьен часто принимал Тур де Франс – 25 раз с 1950 года. Именно в этом городе завершилась дуэль Бернара Ино и Грега Лемонда. В 1985 году на в Сент-Этьене Ино упал во время группового спринта за километр до финиша, но, несмотря на падение, он выиграл в том году Тур де Франс. А на следующий год в Сент-Этьене Ино выиграл разделку у своего товарища по команде Грега Лемонда, проиграл ему Тур де Франс. 25 секунд, полученных в результате победы в разделке было слишком мало, чтобы опередить Лемонда в общем зачёте.

В последний раз Тур де Франс приезжала в Сент-Этьен в 2014 году, и тогда победу в спринте праздновал Александр Кристофф.

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