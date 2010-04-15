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Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале


   Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Тарб (Tarbes), который расположен чуть севернее горда Лурд (Lourdes) и испанской границы, в самом центре департамента Верхние Пиренеи. Город Тарб был важным центром еще во времена римлян, затем городом владели вестготы и арабы. С 10-го века был столицей графства Бигор. Разорён во время Столетней войны англичанами, затем подвергся разрушениям во время Религиозных войн. Герцог Веллингтон разгромил французов у Тарба в 1814 году.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале


   Новое развитие города Тарб началось в начале 20-го столетия, когда начали строить на пиренейских реках ГЭС. Здесь развиты химическая промышленность и машиностроение. В городе есть множество прекрасных магазинов и огромный рынок сельскохозяйственной продукции.


   Главной достопримечательностью Тарба считается созданный при короле Франции Луи-Филиппе Первом (Louis-Philippe I) уникальной красоты парк Масси (Jardin Massey). Это один из самых красивых парков на юго-западе Франции. В этот парк из разрушенной обители Сент-Северан-де-Рустан (Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan) был перенесён монастырский двор 14-го века. Сад был разбит в 19-м столетии управляющим парков Версаля Пласидо Масси (Placido Massi). Здесь растут огромные секвойи, гималайские кедры и другие экзотические деревья. Также в парке возвышаются каменные деревья и представлены великолепные художественные экспозиции. На территории парка имеется красивое здание, которое венчает мавританская башня. В этом здании размещается музей Пласидо Масси с уникальной коллекцией живописи эпохи Возрождения.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю ТурмалеТур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале


   Раньше в Тарбе находились большие кавалерийские казармы, скаковой ипподром, а также Дом Лошади и Национальная конюшня. Здесь разводят чистопородных жеребцов. Также существует предание, что именно в городе Тарб в свое время родился д’Артаньян - гасконский дворянин, сделавший блестящую карьеру при Людовике XIV в роте королевских мушкетёров.


Город Тарб в истории Тур де Франс


   Город Тарб будет принимать Большую петлю в 13-й раз. Для жителей Тарба, встречающих старты и финиши Тур де Франс с 1933 года, самым запоминающимся оказался 1951-й год. На 12 этапе Тур де Франс-1951 – (Ажен (Agen) / Дакс (Dax) нидерландский велосипедист Вим ван Эст (Wim van Est) уехал в отрыв, выиграл этап и перехватил жёлтую майку лидера генеральной классификации. Он был первым нидерландским велосипедистом, которому удалось это сделать.

 

   Ван Эст был неопытен в горах, которые предстояло пройти на 13 этапе Тур де Франс-1951 – (Дакс / Тарб), но приложил все усилия, чтобы защитить своё лидерство. Поднимаясь на Коль д'Обиск (Col d'Aubisque), Ван Эст прокололся и потерял время. Он попытался отыграть потерянное время на скоростном спуске вместе с Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni), но упал. Затем поднялся и поехал снова, продолжая рисковать на спуске, и не справился с управлением. Ван Эст упал в ущелье, пролетев 75 метров вниз, его падение было остановлено деревьями. Зрители помогли ему выбраться наверх, протянув веревку, которую быстро соорудили из велосипедных камер. Ван Эсту, который защищая свое лидерство, угодил в ущелье, пришлось сойти с гонки.


Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2019

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале

 

 

 

   Тарб принимает старт наименее протяженного этапа Тур де Франс-2019, который завершится на вершине подъёма высшей категории Коль дю Турмале (Col du Tourmalet). Пиренейский королевский горный этап протяжённостью 117,5 км с набором высоты 3300 м.

 

  Из Тарба пелотон отправится на запад, через 18 км после старта расположена вершина подъёма 4 категории Кот-де-Лабатмаль (Côte de Labatmaleпротяжённость 1,4 км, 378-472 м, перепад высот 94 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%. После спуска  дорога повернёт на юг.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале

 

  Последующие 25 км маршрута будут постепенно идти вверх до подножия подъёма 1-й категории - Коль-дю-Сулор (Col du Soulor) протяжённость 11,9 км, 546 – 1474 м перепад 928 м, средний градиент 7,8% максимальный градиент 10%. 

 

  Обычно эта гора является частью подъёма на Коль д’Обиск (Col d’Aubisque). На этот раз Коль-дю-Сулор (Col du Soulor) в 20-й раз на Тур де Франс присутствует на маршуте без восхождения на Обиск. И лишь третий раз Коль-дю-Сулор будут проходить с этой стороны, предыдущее же подобное восхождение было в 2010 году, первым на вершине был Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt).

 

  Коль-дю-Сулор - протяжённый подъём с постоянным средним градиентом. Пройдя вершину, велогонщики отправятся по восточному склону на скоростной спуск протяжённостью 8 км с многочисленными поворотами, далее 13 км спуска по прямым дорогам. Последующие 13 км в тягун, на котором будет разыгран промежуточный спринт. 

 

  И с 98,5 км маршрута начнётся штурм подъёма высшей категории Коль дю Турмале протяжённость 19 км, 705-2115 м, перепад высот 1410 м, средний градиент 7,4%, максимальный 12%.

 

  Первый подъём высшей категории на Тур де Франс-2019 и первый финиш этапа на вершине подъёма высшей категории. В последний раз с этой стороны на Тур де Франс поднимались в 2016 году, первым на вершине был Тибо Пино (Thibaut Pinot), в прошлом году первым на вершине был Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe).

 

 

 

 

 

    Следует сказать, что покоритель Коль дю Турмале на этом этапе сорвет куш не только в виде легендарной победы и, возможно, всего Тур де Франс, но и получит премию имени Жака Годде (Souvenir Jacques Goddet). Также покоритель Турмале получает 40 очков в зачет гороховой майки и 10 секунд бонификации. 

 

   Жак Годдэ был директором Тур де Франс с 1947 по 1986 год, в его честь на вершине Колб дю Турмале установленна стелла.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале

 

  В последний раз этап Тур де Франс финишировал на Турмале - перевал Коль дю Турмале (Col du Tourmalet, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания), в 2010 году, где парную атаку в тумане устроили желтомаечный Альберто Контадор (Alberto Contador) и беломаечный Энди Шлек (Andy Schleck), между которыми было 8 секунд в генеральной классификации. Они атаковали из пелотона, и привезли ближайшему преследователю более минуты, первым линию финиша этапа на вершине подъема пересек Энди Шлек. 


   Коль дю Турмале - одна из тяжелейших вершин в велоспорте, великий и ужасный подъём Турмале, на котором или будет что-то невероятное, или не будет вообще ничего.


   14-й этап Тур де Франс-2019 не нуждается в дополнительных пояснениях и историческо-туристических справках. Здесь будет всё или ничего.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале


     Интересно, что перевал через Турмале был известен и активно использовался за века до появления велосипеда. Через него пастухи гнали свои стада овец и коров. Через него в XVII веке переносили на носилках Франсуазу д’Обинье Ментенон (Françoise d'Aubigné Marquise de Maintenon), супругу Людовика XIV, по дороге в Бареж (Barèges), так как долину в момент ее путешествия затопило, и проехать по тем дорогам было нельзя.


   В XIX веке на Турмале была построена обсерватория. Сегодня же это одна из самых высоко расположенных дорог в этой части Франции.


   Примечательно и то, что также есть вид сыра, названный в честь этой горы – Турмале. Это овечий сыр, производящийся в Пиренеях.


   И, конечно же, вершина Турмале — это Мекка велоспорта, куда съезжаются тысячи болельщиков со всего мира, чтобы увидеть главную велогонку в мире своими глазами, а потом рассказывать детям и внукам, что они были ТАМ!


Вершина Коль дю Турмале в истории Тур де Франс


   Вся боль и тяжесть восхождения на Коль дю Турмале описана словами французского велогонщика Октава Лапиза (Octave Lapize) - «Вы - убийцы!»

 


   Организаторы Тур де Франс-1910 впервые предложили велосипедистам проехать горный этап проходящий между Баньер-де-Люшон (Bagnères-de-Luchon) и Байонн (Bayonne). Октав Лапиз первый в истории велоспорта велогонщик, поднявшийся на вершину Коль дю Турмале. На 13-килограммовом велосипеде с фиксированной передачей он преодолевал сложный подъём чередуя восхождение пешим ходом.


   21 июля 1910 в 03:30 утра был дан старт этапу, который вошёл в историю Тур де Франс как один из самых трудных, подобного в истории Тур де Франс больше не было. Этап протяженностью 326 км проходил в Пиренеях, с кульминацией восхождения на четыре гигантских вершины - Коль де Пейреcурд (Col de Peyresourde), Коль д’Аспен (Col d’Aspin), Коль дю Турмале и Коль д'Обиск (Col d'Aubisque).


   На вершине Коль дю Турмале, по подсчетам организаторов, Октав Лапиз финишировал с задержкой на один час от предполагаемого организаторами времени финиша. Пересекая линию финиша, Лапиз прокричал - «Убийцы, убийцы, все вы. Вы не можете требовать такого от простых смертных. С меня достаточно!» В состоянии ярости, понятной после таких усилий, он продолжал ругаться даже, объявив о своём сходе в конце спуска в О-Бонн (Eaux-Bonnes).

 

Тур де Франс-2010: Столетию Пиренейского этапа посвящается - "Вы убийцы!"


   Вершина Коль дю Турмале была и на маршруте первого после Второй мировой войны Тур де Франс, который провели в 1947 году. Тогда, на 15-м этапе, протяжённостью 195 км, участники Большой петли вышли на старт в городе Баньер-де-Люшон и финишировали в По (Pau). На пятнадцатом этапе француз Жан Робик (Jean Robic) предпринял удачную попытку отрыва и на финише «привез» остальным велогонщикам более 10 минут. С учетом полученной в горах бонификации он смог отыграть более 15 минут в генеральной классификации у лидеров велогонки. В тот момент Робик занимал пятое место в генеральной классификации.


   По итогам последнего этапа Тур де Франс-1947 Жан Робик стал победителем Большой петли. Робик выиграл Тур де Франс-1947, так и не примерив по ходу велогонки жёлтую майку лидера.


   За историю Тур де Франс участники Большой петли преодолевали Коль дю Турмале 58 раз. Финиш этапа на Коль дю Турмале, как это ни странно, до сих пор организовывали только дважды – в далёком 1974, когда выиграл Жан-Пьер Дангюйом (Jean-Pierre Danguillaume). И спустя 36 года, на 17-м этапе Тур де Франс-2010.


   17-й этап Тур де Франс-2010 стал лебединой песней Карлоса Састре (Carlos Sastre) - так и не сумев восстановиться после травм и болезней, приобретенных на Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2010, испанец не блистал ни в один из дней Тур де Франс-2010, однако это был бы не Састре, если бы он хоть раз не попытался… К сожалению, момент формирования отрыва он упустил, отъехал от пелотона позже и почти весь этап ехал в одиночестве, пытаясь переложиться к едущим впереди велогонщикам. Увы, индивидуальные гонки сильной стороной «Карлитоса» никогда не были, достать отрыв ему так и не удалось, а пелотон поглотил его еще до подножья Коль дю Турмале. Самым сильным горняком из отрыва показал себя Александр Колобнев, однако и он был бессилен против натиска лидеров, в первую очередь, беломаечного Энди Шлека (Andy Schleck) и жёлтомаечного Альберто Контадора (Alberto Contador), которые бросили своих попутчиков и уехали от ближайших преследователей на полторы минуты. Энди Шлек стал победителем 17-го этапа Тур де Франс-2010 и вписал своё имя в список покорителей Коль дю Турмале. Кроме того, на Коль дю Турмале Тур де Франс-2010 Антони Шарто (Anthony Charteau) официально оформил свою победу в зачете гороховой майки.

 

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале


   В наше время на вершине Коль дю Турмале была установлена скульптура, символизирующая покорение вершины Октавом Лапизом в далеком 1910 году. «Гигант Турмале» (Le Géant du Tourmalet) это монументальная скульптура, выполненная французским скульптором Жаном-Бернаром Метэ (Jean-Bernard Métais).

  
  Вершина Турмале стала народной любимицей, и если маршрут Тур де Франс проходит по ней, тысячи и тысячи зрителей занимают все свободное пространство на обочине дороге, и под палящим июльским солнцем в нетерпении  ожидают появления грандиозного поезда Тур де Франс.

 

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По материалам Интернета

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  1. Имя: Борис

    aksbor

    Сегодня, 19:06 | Регистрация: 21.06.2011

    Слишком долгий перекур,

    Не пора ль в отрыв,Ильнур?!

  2. Имя: Савелий

    Zaynos

    Сегодня, 19:07 | Регистрация: 15.07.2019

    Как думаете, Алафилипп удержится? Хотелось бы верить в это, но...

  3. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 19:09 | Регистрация: 25.05.2015

    Завтра лягушатнику вдуют!

    1. Имя: Александр

      FETCH

      Сегодня, 19:36 | Регистрация: 21.01.2017

      кто ? Инеос тоже еле живой , квято и поулс хоть и "отдыхали" сегодня , но капитанам пришлось попотеть . мувики , там вообще всё мутно . Порт и Уран ... слабо вериться . Завтра скорее всего просто проедут и всё ...

      1. Имя: Сергей

        SSS

        Сегодня, 19:39 | Регистрация: 25.05.2015

        Инеос. Берналь с Томасом раздергают этого недогорняка.

        1. Имя: Александр

          kwwk

          Сегодня, 19:56 | Регистрация: 31.05.2014

          Покрайней мере они должны пробовать, а то получится как с Карапасом.

  4. Гонщик

    Сегодня, 19:16 | Регистрация: 28.05.2017

    Интереснейший решающий этап нас ожидает , но переглядки никто не отменял .

  5. Имя: Виталий

    atacama

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 29.03.2018

    Завтра не вдкют.... (Хочется верить).

     

  6. Имя: Сергей

    SSS

    Сегодня, 19:22 | Регистрация: 25.05.2015

    Слив Томаса сегодня был стратегическим. Чтобы без лишних восхождений на подиум сразу пойти восстанавливаться перед завтрашним этапом, где Афилипа без горной команды и с усталостью после сегоднящнего преодоления можно будет взять тепленьким.

  7. Имя: Айдын

    almaty1991

    Сегодня, 19:40 | Регистрация: 23.07.2016

    На счет генеральщиков не буду зарекаться... 
    Гораздо интереснее, кто же возьмет гору ? Претендентов много - Барде, Ланда, Йейтс, Келдерман, Вудс, Мас, Эррадо, Кошта и т.д. Хотелось бы чтобы и Ильнур подсуетился наконец.

  8. Имя: Александр

    kwwk

    Сегодня, 19:58 | Регистрация: 31.05.2014

    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.

  9. Гонщик

    Сегодня, 20:39 | Регистрация: 28.05.2017

    Цитата: kwwk
    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.
    Хотеть мало , нужно ещё мочь , а Томасу набирать преимущество просто необходимо на этом этапе , дальше будет сложнее , весь вопрос потянет ли .

  10. Имя: Николай.

    Николай Н.

    Сегодня, 20:43 | Регистрация: 15.04.2010

    Завтра все будут присматриваться друг к другу и навряд ли пойдут в атаку. А вот в воскресения, перед днём отдыха, там будет бой.

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Ближайшие старты

6 - 28 июля 2019

Tour de France

ОПРОС

Кто станет победителем Тур де Франс-2019?

Комментарии

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Николай Н.-Фото

    Завтра все будут присматриваться друг к другу и навряд ли пойдут в атаку. А вот в воскресения, перед днём отдыха, там будет бой.

  • Гонщик
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    Гонщик-Фото

    Цитата: kwwk
    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.
    Хотеть мало , нужно ещё мочь , а Томасу набирать преимущество просто необходимо на этом этапе , дальше будет сложнее , весь вопрос потянет ли .

  • Николай Н.
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    Николай Н.-Фото

    Это была красивая победа. Главное ни кто не верил, что Алафилиппо удержит майку, а в итоге он ещё и выиграл этап. И этим он уже может быть доволен, что Тур для него будет успешным.

  • Oha
    Мнения велокоманд в отношении ... (1)
    Oha-Фото
    Сначала худеют до дистрофии, а потом не знают где взять энергию. Химия- жизнь. Химия - победа. Лишь бы не: химия - убитое здоровье.
  • Oha
    Кетоновая диета гонщиков Jumbo ... (7)
    Oha-Фото
    Цитата: VeloVelo
    Очередной новомодный вброс дабы заработать на лохах.

    И еще:
    Вспоминается старый лозунг "что ты сделал для Победы"?!
    Сегодня актуально другое "что ты сделал для Бабла?!"
    Это даже не смешно, это какое-то другое чувство )
    Актуален лишь один вопрос: "Что ты съел для победы?!" или проще: "А Коленька у нас покушенькал сегодня?" ))
  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    kwwk-Фото

    Вся стратегия будет видна уже на первой горе, захочет ли Инеос избавиться от всего негорного балласта в пелетоне.

  • kwwk
    Тур де Франс-2019, превью этап ... (13)
    kwwk-Фото
    Покрайней мере они должны пробовать, а то получится как с Карапасом.
  • tim147
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    tim147-Фото

    Еще вчера в своем посте относительно перспектив Алафилиппа  писал "Было бы нелогично, но зато здорово".. Поэтому сегодня я  полном восторге, видя нелогичную победу страсти над скучными бухгалтерскими расчетами.  В конце концов, ну нельзя же ехать, постоянно просчитывая в голове: "Так, завтра разделка, поэтому сегодня экономимся. Или, сегодня большая гора, но так как завтра гора еще выше, поэтому едем малой кровью и оставляем что-то на завтра. И т.д., и т.п." Мне конечно неизвестно, что осталось в аккумуляторах у Алафилиппа после сегодняшнего геройства, но ясно одно - Инеос вкупе с другими соискателями следует временно отложить в сторону компьютеры и калькуляторы и внести в свою езду больше страсти и риска. Засим, больше всего завтра надеюсь на Пино и Ланду, а  может Берналя!

  • paziz
    Тур де Франс-2019. Результаты ... (35)
    paziz-Фото
    Мой прогноз оказался верным, желтая майка придала сил Алафилипу и он выиграл эту разделку сохранив майку лидера, весь мир велеспорта сегодня снимает перед этим гонщиком шляпу!
  • motte
    Ваут ван Арт сошёл с Тур де Фр ... (2)
    motte-Фото

    Ох, Слава богу, выздоровления

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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