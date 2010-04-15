Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале



Четырнадцатый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Тарб (Tarbes), который расположен чуть севернее горда Лурд (Lourdes) и испанской границы, в самом центре департамента Верхние Пиренеи. Город Тарб был важным центром еще во времена римлян, затем городом владели вестготы и арабы. С 10-го века был столицей графства Бигор. Разорён во время Столетней войны англичанами, затем подвергся разрушениям во время Религиозных войн. Герцог Веллингтон разгромил французов у Тарба в 1814 году.



Новое развитие города Тарб началось в начале 20-го столетия, когда начали строить на пиренейских реках ГЭС. Здесь развиты химическая промышленность и машиностроение. В городе есть множество прекрасных магазинов и огромный рынок сельскохозяйственной продукции.



Главной достопримечательностью Тарба считается созданный при короле Франции Луи-Филиппе Первом (Louis-Philippe I) уникальной красоты парк Масси (Jardin Massey). Это один из самых красивых парков на юго-западе Франции. В этот парк из разрушенной обители Сент-Северан-де-Рустан (Abbaye de Saint-Sever-de-Rustan) был перенесён монастырский двор 14-го века. Сад был разбит в 19-м столетии управляющим парков Версаля Пласидо Масси (Placido Massi). Здесь растут огромные секвойи, гималайские кедры и другие экзотические деревья. Также в парке возвышаются каменные деревья и представлены великолепные художественные экспозиции. На территории парка имеется красивое здание, которое венчает мавританская башня. В этом здании размещается музей Пласидо Масси с уникальной коллекцией живописи эпохи Возрождения.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 14 этап, Тарб - Коль дю Турмале



Раньше в Тарбе находились большие кавалерийские казармы, скаковой ипподром, а также Дом Лошади и Национальная конюшня. Здесь разводят чистопородных жеребцов. Также существует предание, что именно в городе Тарб в свое время родился д’Артаньян - гасконский дворянин, сделавший блестящую карьеру при Людовике XIV в роте королевских мушкетёров.



Город Тарб в истории Тур де Франс



Город Тарб будет принимать Большую петлю в 13-й раз. Для жителей Тарба, встречающих старты и финиши Тур де Франс с 1933 года, самым запоминающимся оказался 1951-й год. На 12 этапе Тур де Франс-1951 – (Ажен (Agen) / Дакс (Dax) нидерландский велосипедист Вим ван Эст (Wim van Est) уехал в отрыв, выиграл этап и перехватил жёлтую майку лидера генеральной классификации. Он был первым нидерландским велосипедистом, которому удалось это сделать.

Ван Эст был неопытен в горах, которые предстояло пройти на 13 этапе Тур де Франс-1951 – (Дакс / Тарб), но приложил все усилия, чтобы защитить своё лидерство. Поднимаясь на Коль д'Обиск (Col d'Aubisque), Ван Эст прокололся и потерял время. Он попытался отыграть потерянное время на скоростном спуске вместе с Фьоренцо Маньи (Fiorenzo Magni), но упал. Затем поднялся и поехал снова, продолжая рисковать на спуске, и не справился с управлением. Ван Эст упал в ущелье, пролетев 75 метров вниз, его падение было остановлено деревьями. Зрители помогли ему выбраться наверх, протянув веревку, которую быстро соорудили из велосипедных камер. Ван Эсту, который защищая свое лидерство, угодил в ущелье, пришлось сойти с гонки.



Альтиметрия 14-го этапа Тур де Франс-2019

Тарб принимает старт наименее протяженного этапа Тур де Франс-2019, который завершится на вершине подъёма высшей категории Коль дю Турмале (Col du Tourmalet). Пиренейский королевский горный этап протяжённостью 117,5 км с набором высоты 3300 м.



Из Тарба пелотон отправится на запад, через 18 км после старта расположена вершина подъёма 4 категории Кот-де-Лабатмаль (Côte de Labatmale) протяжённость 1,4 км, 378-472 м, перепад высот 94 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 10%. После спуска дорога повернёт на юг.

Последующие 25 км маршрута будут постепенно идти вверх до подножия подъёма 1-й категории - Коль-дю-Сулор (Col du Soulor) протяжённость 11,9 км, 546 – 1474 м перепад 928 м, средний градиент 7,8% максимальный градиент 10%.

Обычно эта гора является частью подъёма на Коль д’Обиск (Col d’Aubisque). На этот раз Коль-дю-Сулор (Col du Soulor) в 20-й раз на Тур де Франс присутствует на маршуте без восхождения на Обиск. И лишь третий раз Коль-дю-Сулор будут проходить с этой стороны, предыдущее же подобное восхождение было в 2010 году, первым на вершине был Маркус Бургхардт (Marcus Burghardt).

Коль-дю-Сулор - протяжённый подъём с постоянным средним градиентом. Пройдя вершину, велогонщики отправятся по восточному склону на скоростной спуск протяжённостью 8 км с многочисленными поворотами, далее 13 км спуска по прямым дорогам. Последующие 13 км в тягун, на котором будет разыгран промежуточный спринт.

И с 98,5 км маршрута начнётся штурм подъёма высшей категории Коль дю Турмале протяжённость 19 км, 705-2115 м, перепад высот 1410 м, средний градиент 7,4%, максимальный 12%.

Первый подъём высшей категории на Тур де Франс-2019 и первый финиш этапа на вершине подъёма высшей категории. В последний раз с этой стороны на Тур де Франс поднимались в 2016 году, первым на вершине был Тибо Пино (Thibaut Pinot), в прошлом году первым на вершине был Жулиан Алафилипп (Julian Alaphilippe).

Следует сказать, что покоритель Коль дю Турмале на этом этапе сорвет куш не только в виде легендарной победы и, возможно, всего Тур де Франс, но и получит премию имени Жака Годде (Souvenir Jacques Goddet). Также покоритель Турмале получает 40 очков в зачет гороховой майки и 10 секунд бонификации.

Жак Годдэ был директором Тур де Франс с 1947 по 1986 год, в его честь на вершине Колб дю Турмале установленна стелла.

В последний раз этап Тур де Франс финишировал на Турмале - перевал Коль дю Турмале (Col du Tourmalet, департамент Верхние Пиренеи, регион Окситания), в 2010 году, где парную атаку в тумане устроили желтомаечный Альберто Контадор (Alberto Contador) и беломаечный Энди Шлек (Andy Schleck), между которыми было 8 секунд в генеральной классификации. Они атаковали из пелотона, и привезли ближайшему преследователю более минуты, первым линию финиша этапа на вершине подъема пересек Энди Шлек.



Коль дю Турмале - одна из тяжелейших вершин в велоспорте, великий и ужасный подъём Турмале, на котором или будет что-то невероятное, или не будет вообще ничего.



14-й этап Тур де Франс-2019 не нуждается в дополнительных пояснениях и историческо-туристических справках. Здесь будет всё или ничего.



Интересно, что перевал через Турмале был известен и активно использовался за века до появления велосипеда. Через него пастухи гнали свои стада овец и коров. Через него в XVII веке переносили на носилках Франсуазу д’Обинье Ментенон (Françoise d'Aubigné Marquise de Maintenon), супругу Людовика XIV, по дороге в Бареж (Barèges), так как долину в момент ее путешествия затопило, и проехать по тем дорогам было нельзя.



В XIX веке на Турмале была построена обсерватория. Сегодня же это одна из самых высоко расположенных дорог в этой части Франции.



Примечательно и то, что также есть вид сыра, названный в честь этой горы – Турмале. Это овечий сыр, производящийся в Пиренеях.



И, конечно же, вершина Турмале — это Мекка велоспорта, куда съезжаются тысячи болельщиков со всего мира, чтобы увидеть главную велогонку в мире своими глазами, а потом рассказывать детям и внукам, что они были ТАМ!



Вершина Коль дю Турмале в истории Тур де Франс



Вся боль и тяжесть восхождения на Коль дю Турмале описана словами французского велогонщика Октава Лапиза (Octave Lapize) - «Вы - убийцы!»



Организаторы Тур де Франс-1910 впервые предложили велосипедистам проехать горный этап проходящий между Баньер-де-Люшон (Bagnères-de-Luchon) и Байонн (Bayonne). Октав Лапиз первый в истории велоспорта велогонщик, поднявшийся на вершину Коль дю Турмале. На 13-килограммовом велосипеде с фиксированной передачей он преодолевал сложный подъём чередуя восхождение пешим ходом.



21 июля 1910 в 03:30 утра был дан старт этапу, который вошёл в историю Тур де Франс как один из самых трудных, подобного в истории Тур де Франс больше не было. Этап протяженностью 326 км проходил в Пиренеях, с кульминацией восхождения на четыре гигантских вершины - Коль де Пейреcурд (Col de Peyresourde), Коль д’Аспен (Col d’Aspin), Коль дю Турмале и Коль д'Обиск (Col d'Aubisque).



На вершине Коль дю Турмале, по подсчетам организаторов, Октав Лапиз финишировал с задержкой на один час от предполагаемого организаторами времени финиша. Пересекая линию финиша, Лапиз прокричал - «Убийцы, убийцы, все вы. Вы не можете требовать такого от простых смертных. С меня достаточно!» В состоянии ярости, понятной после таких усилий, он продолжал ругаться даже, объявив о своём сходе в конце спуска в О-Бонн (Eaux-Bonnes).



Вершина Коль дю Турмале была и на маршруте первого после Второй мировой войны Тур де Франс, который провели в 1947 году. Тогда, на 15-м этапе, протяжённостью 195 км, участники Большой петли вышли на старт в городе Баньер-де-Люшон и финишировали в По (Pau). На пятнадцатом этапе француз Жан Робик (Jean Robic) предпринял удачную попытку отрыва и на финише «привез» остальным велогонщикам более 10 минут. С учетом полученной в горах бонификации он смог отыграть более 15 минут в генеральной классификации у лидеров велогонки. В тот момент Робик занимал пятое место в генеральной классификации.



По итогам последнего этапа Тур де Франс-1947 Жан Робик стал победителем Большой петли. Робик выиграл Тур де Франс-1947, так и не примерив по ходу велогонки жёлтую майку лидера.



За историю Тур де Франс участники Большой петли преодолевали Коль дю Турмале 58 раз. Финиш этапа на Коль дю Турмале, как это ни странно, до сих пор организовывали только дважды – в далёком 1974, когда выиграл Жан-Пьер Дангюйом (Jean-Pierre Danguillaume). И спустя 36 года, на 17-м этапе Тур де Франс-2010.



17-й этап Тур де Франс-2010 стал лебединой песней Карлоса Састре (Carlos Sastre) - так и не сумев восстановиться после травм и болезней, приобретенных на Джиро д'Италия (Giro d'Italia)-2010, испанец не блистал ни в один из дней Тур де Франс-2010, однако это был бы не Састре, если бы он хоть раз не попытался… К сожалению, момент формирования отрыва он упустил, отъехал от пелотона позже и почти весь этап ехал в одиночестве, пытаясь переложиться к едущим впереди велогонщикам. Увы, индивидуальные гонки сильной стороной «Карлитоса» никогда не были, достать отрыв ему так и не удалось, а пелотон поглотил его еще до подножья Коль дю Турмале. Самым сильным горняком из отрыва показал себя Александр Колобнев, однако и он был бессилен против натиска лидеров, в первую очередь, беломаечного Энди Шлека (Andy Schleck) и жёлтомаечного Альберто Контадора (Alberto Contador), которые бросили своих попутчиков и уехали от ближайших преследователей на полторы минуты. Энди Шлек стал победителем 17-го этапа Тур де Франс-2010 и вписал своё имя в список покорителей Коль дю Турмале. Кроме того, на Коль дю Турмале Тур де Франс-2010 Антони Шарто (Anthony Charteau) официально оформил свою победу в зачете гороховой майки.



В наше время на вершине Коль дю Турмале была установлена скульптура, символизирующая покорение вершины Октавом Лапизом в далеком 1910 году. «Гигант Турмале» (Le Géant du Tourmalet) это монументальная скульптура, выполненная французским скульптором Жаном-Бернаром Метэ (Jean-Bernard Métais).



Вершина Турмале стала народной любимицей, и если маршрут Тур де Франс проходит по ней, тысячи и тысячи зрителей занимают все свободное пространство на обочине дороге, и под палящим июльским солнцем в нетерпении ожидают появления грандиозного поезда Тур де Франс.

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