Тур де Франс-2019, превью этапов: 9 этап, Сент-Этьен - Бриуд



Девятый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Сент-Этьен (Saint-Etienne). Во времена революции Сент-Этьен был ненадолго переименован в Армвилль (Armeville), так как здесь производилось огромное количество оружия. Чуть позже в этом городе началась активная добыча угля, появилось множество шахт и школ горного мастерства. Закрытие шахт произошло в конце прошлого века, что привело к полному преобразованию всего города. Сейчас это современный развивающийся город.



Туризм стал процветать в Сент-Этьене только в 20 веке, после прекращения массовой добычи угля. Прежде всего Сент-Этьен будет интересен любителям культурного и познавательного туризма: здесь немало архитектурных достопримечательностей разных эпох и музеев с достойными коллекциями.



Знакомство с достопримечательностями города Сент-Этьен следует начать с поездки на местных трамваях. Дело в том, что трамвайные пути были заложены в этом городе ещё в 1881 году, задолго до того, как появились трамваи в других городах Франции. При этом трамвайные пути чудом не были разрушены во время наступления Германии в ходе Второй Мировой Войны.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 9 этап, Сент-Этьен - Бриуд



Обязательно стоит побывать в Музее современного искусства (Musée d'art moderne et contemporain de Saint-Étienne Métropole), который обладает, пожалуй, самой огромной коллекцией экспонатов данного направления во всей Франции. Музей современного искусства обладает самым значимым во Франции собранием после Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду (Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou). Здесь можно посмотреть на работы Анри Матисса (Henri Matisse), Пабло Пикассо (Pablo Picasso), Энди Уорхолла (Andy Warhol), Клод Моне (Oscar-Claude Monet), Фернан Леже (Fernand Léger). Оригинальное здание музея построили в 1947 году по проекту знаменитого архитектора Жан-Мишель Вильмотта (Jean-Michel Wilmotte).



Путешественникам из других стран город Сент-Этьен известен благодаря одноименному футбольному клубу, не раз занимавшему первое место в национальных чемпионатах. Не следует проходить мимо Музея футбола, посвященного истории команды Сент-Этьена (спортивная арена «Жоффруа Гишар»).



Альтиметрия 9-го этапа Тур де Франс-2019

Сент-Этьен принимает старт 9-го этапа Тур де Франс-2019 в День взятия Бастилии. Среднегорный этап подходит для отрыва. Старт этапа совпадает с финишем предыдущего. Из Сент-Этьена пелотон направится на запад через Массив Централь.

Многочисленные атаки, возможно, преимущественно французских велогонщиков сформируют отрыв дня, который может рассыпаться на подъёме 1 категории Мюр д'Орек-сюр-Луар (Mur d’Aurec-sur-Loire) протяжённость 3,2 км, 450-802 м, перепад 352 м, средний градиент 11%, максимальный градиент 19%.

Затем 120 км пересечённого маршрута, розыгрыш промежуточного спринта и прохождение подъёма 3-й категории Кот-де-Гийоманш (Côte des Guillaumanches) протяжённость 7,8 км, 695-1015 м, перепад 320 м, средний градиент 4,1%, максимальный градиент 10%.

На вершине подъёма 3 категории Кот-де-Сен-Жюст (Côte de Saint-Just) (протяжённость 3,6 км, 472-731 м, перепад 259 м, средний градиент 7,2%, максимальный градиент 12%) будет разыграна бонификационная премия, и, скорее всего, начнутся атаки за победу на этапе.

Вершина Кот-де-Сен-Жюст расположена за 13 км до финиша, большая часть которых - это сложный и скоростной спуск. Здесь можно ожидать также атаки из пелотона.

За 3 км до финиша начнется подъём протяжённостью 1 км со средним градиентом в 5%, после спуска с которого заключительный километр этапа пойдёт в тягун.



Город Бриуд (Brioude) расположен на берегу реки Алье (Allier) в Верхней Луаре. Гордок сформировался как поселение вокруг старинной базилики Святого Жулиана (Saint-Julien de Brioude), построенной в XI-XIII веках на могиле римского солдата, обезглавленного в 304 году за принятие христианства. По легенде, солдат, которого звали Жулиан, бежал от гонений на христиан в Овернь, но затем сдался властям и был обезглавлен в Бриуде. После казни римские легионеры омыли голову убитого в роднике. Вскоре родник стал настоящим источником чудес, к которому начали стекаться паломники. В XII веке над родником установили грот, за которым ухаживали монахи из близлежащих монастырей.



Этот храм – самая крупная церковь романского периода в Оверни. Святой Жулиан стал покровителем города, а его мощи и родник на месте его казни стали привлекать паломников. В храме сохранились статуи римского периода. На полу крипты можно увидеть геометрические и цветочные узоры из базальта и кварца IX–XVI веков.



В историю Бриуда вошли не только святые, но и мошенники. Луи Мандрен (Louis Mandrin) - французский разбойник и контрабандист, живший в Дофине, стал персонажем французского фольклора. Луи Мандрен родился в бедной семье кузнеца. Его отец умер, когда ему было 17 лет. В 1748 году он взялся доставить французской армии в Италию около сотни мулов, но при переходе через Альпы большая часть животных погибла, в результате чего он не получил денег. В 1753 году Мандрен и его друг Бриссо были вовлечены в драку и убили своих противников, которые оказались знатными людьми. Они были арестованы, Бриссо приговорили к повешению, а Мандрена - к отправке на галеры, но ему удалось бежать. Не сумев поймать Мандрена, власти повесили его брата Пьера. После этого Мандрен «объявил войну» правительству и особенно прославился своей борьбой против существовавшего во Франции генерального откупа.



Он присоединился к банде контрабандистов, промышлявших самыми разными товарами, которые орудовали во Франции, Швейцарии и независимой на тот момент Савойи, вскоре став её главарём. Возглавив отряд из примерно 300 человек и располагая несколькими складами оружия, он представлял серьёзную угрозу для французских властей на юго-востоке страны, несколько раз вступая в сражения с правительственными войсками. Его люди часто убивали сборщиков налогов, причём обычно самых жестоких и ненавистных местному населению, благодаря чему Мандрен пользовался огромной любовью и поддержкой простого народа и даже заслужил прозвище «французского Робин Гуда».



Мандрена поймали в 1755 году на территории Савойи французские сборщики налогов, которым это удалось, потому что Мандрена предали двое его людей. Хотя король Савойи потребовал, чтобы знаменитый преступник был выдан ему, сборщики налогов поспешили казнить его. Мандрена сначала колесовали, причём, как сообщается, он вынес пытку без единого крика, а затем задушили, выставив его изуродованное тело на обозрение простым людям.



После казни Луи Мандрен стал героем большого количества народных легенд и баллад, в особенности после Великой Французской революции. О нём писали Вольтер (Voltaire) - один из величайших французских философов-просветителей XVIII века, и Анн Робер Тюрго (Anne Robert Jacques Turgot) - французский экономист, философ и государственный деятель, о его жизни было написано множество романов, а в XX веке было снято несколько фильмов и телесериалов, последний полнометражный фильм был снят в 2011 году.



В Бриуде есть одно старинное здание, его называют домом Мондрана, останавливавшегося здесь в 1754 году. Сейчас в этом доме проходят выставки современного искусства.



И в наши дни Бриуд заставляет говорить о себе. Когда все способы подчеркнуть преимущества бренда исчерпаны, руководители компаний идут на отчаянные меры – начинают открыто издеваться над конкурентами. В прошлом году Бриуд прогремел на весь мир как место «битвы» двух конкурирующих сетей ресторанов быстрого питания McDonaldʼs и Burger King. Они по очереди выпустили рекламные ролики, в которых подшучивают друг над другом.



McDonald's установил два билборда. На одном был указан путь до ближайшего McDrive, который находится всего в 5 км от указателя, на другом не без ехидства замечалось, что до ближайшего Burger King – 258 км. Таким образом McDonaldʼs решил продемонстрировать своё превосходство: у сети во Франции больше тысячи пунктов для автомобилистов, тогда как у Burger King - два десятка. Ответ Burger King не заставил себя долго ждать: всего через несколько дней они выпустили ролик, герои которого заезжали в McDrive за кофе и объясняли на кассе, что им предстоит долгий путь, после чего на экране появлялась надпись: «Всего 253 километра до ближайшего воппера (фирменный гамбургер в Burger King). Спасибо, McDonald's, что ты есть везде».



Город Бриуд в истории Тур де Франс



В третий раз город Бриуд появится а маршруте Большой петли. Город Бриуд дважды становился стартовым городом Тур де Франс - в 2008 и 2017 годах. В этом году Бриуд впервые войдёт в историю Тур де Франс как финишный город.

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