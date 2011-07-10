Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Дворец Лакен)



Первый этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует и финиширует в городе Брюссель (Bruxelles) - сердце Брабанта, столице Бельгийского королевства. Название города Bruocsella происходит от древненидерландских слов «bruoc» - болото и «sella» - поселение и обозначает буквально «селение на болоте».

Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Лакенский дворец)



По легенде, история Брюсселя началась с первых веков нашей эры, когда остров Сен Жери служил местом расположения лагерей кельто-германских племён. Первое упоминание о селении встречается в 996 году в грамоте Оттона Великого (Otton I). С 977 по 979 годы герцог Нижней Лотарингии Карл I (Charles de Basse-Lotharingie) построил крепость и часовню на острове на реке Сенне, что стало первым шагом в развитии города. Собор был посвящён святой Гудуле (Gudila), покровительнице Бельгии.



Брюссель - культурный и политический центр страны и Европейского Сообщества. Старую часть города бельгийцы называют «Пентагон», так как она окружена кольцевыми бульварами, построенными на месте старых оборонительных сооружений.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Лакенский дворец)



Большинство экскурсий по городу начинаются с самой большой из площадей столицы - Гранд-Плас (Гротемаркт или Большая площадь, Grand-Place de Bruxelles). Площадь имеет 110 м в длину и 68 м в ширину. На площади Гранд-Палас расположены старинный собор Собор Сен-Мишель-э-Гюдюль (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule de Bruxelles), ратуша «Отель де-Виль» со знаменитым флюгером (XV века), изображающим Святого Михаила, поражающего дракона. Здесь же расположен Бродхус с музеем города Брюсселя и целый квартал старинных зданий. Каждый имеет своё название и каждый принадлежал когда-то к определённой гильдии. Так, например, дом «Волчица» занимала гильдия стрелков из лука, дом «Тележка» был построен в 1697 году гильдией производителей масел и жиров.



Есть в Брюсселе удивительный цветочный ковёр. Традиция украшать цветами центральную площадь бельгийской столицы возникла довольно давно. Вообще, в Европе издавна существует обычай устилать пол в церкви живыми цветами по религиозным праздникам. Однако в современном виде брюссельский цветочный ковёр появился в 1971 году. Его творцом стал ландшафтный дизайнер Эьен Штаутеманс, который к тому времени уже создал немало цветочных панно меньшего размера в разных городах Бельгии. Так, 15 августа 1971 года в честь праздника Успения Пресвятой Богородицы родился первый цветочный ковёр размером 80х25 метра, который расположился прямо посреди площади Гранд-Плас. С 1988 года мероприятие стало проводиться регулярно, раз в два года. В последний раз цветочный ковёр расцветал, радуя глаз горожан и гостей бельгийской столицы в 2018 году.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Лакенский дворец)



Знаменитый брюссельский цветочный ковёр состоит примерно из 700 тысяч бегоний, выращенных гентскими цветоводами. Почему именно бегонии? У бельгийцев, этот цветок является одним из самых любимых. Бегонии обладают яркой, живой окраской, которая не блекнет даже под палящим солнцем, поэтому они идеально подходят для воплощения художественных фантазий дизайнеров. Лучший вид на цветочный ковёр открывается с балкона городской ратуши, куда, по торжественному случаю, допускаются посетители.



Цветочный ковёр существует всего три дня, однако подготовка к его созданию занимает около года. Определяется тема композиции, разрабатывается макет, прорабатываются детали узора. Непосредственно над осуществлением замысла трудятся около ста опытных садоводов. Прямо на мостовой расстилается дёрн с травой, который задаёт контуры рисунка, а затем между ними размещают бегонии разных цветов. Каждый квадратный метр «полотна» собирается из почти 300 отдельных цветков, а в целом это произведение искусства состоит из 700 тысяч цветов различных оттенков.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Лакенский дворец)

Недалеко от площади находится знаменитый символ Брюсселя - Манекен-Пис (Manneken Pis) или «Писающий мальчик». В 1698 году родилась традиция, когда тогдашний правитель Баварии впервые одел бронзового малыша в нарядный костюм. На сегодняшний день его гардероб включает в себя около 2000 костюмов.

Альтиметрия 1-го этапа Тур де Франс-2019

Брюссель (Brussel (фр. Bruxelles), столица Брюссельского столичного региона и Бельгии) принимает и старт и финиш первого этапа Тур де Франс-2019. В последний раз Брюссель принимал старт этапа в 2010 году. А Гранд Депар (Grand Départ) Большой Петли Брюссель принимал в 1958 году.

Из центра города пелотон отправится на запад и, развернувшись на юг и далее на восток, через 42 км со старта окажется у подножия знаменитого подъёма Тура Фландрии - Мюр ван Гераардсберген (Muur van Geraardsbergen) он же Мюр де Граммон (Mur de Grammont), он же Мюр-Капельмюр, подъем 3-й категории, протяжённость 1,2 км, 17-110 м, перепад 93 м, средний градиент 8,7%, максимальный градиент 20% .

Это будет первый категорийный подъем на Тур де Франс-2019, и сразу же 3-й категории, первый гонщик на вершине станет первым обладателем белой майки в красный горох по итогам этапа.

После короткого спуска снова вверх на Босберг (Bosberg), подъем 4-й категории протяжённость 1,0 км, 36-103 м, перепад 67 м, средний градиент 6,7%, максимальный градиент 11%.

Связка подъемов Мюр ван Гераардсберген и Босберг завершала в этом году классику "Омлоп Хет Ниусблад" (Omloop Het Nieuwsblad) , где победу одержал Зденек Штыбар. И не забудем про брусчатку. В последний раз данную связку подъемов на Тур де Франс преодолевали в 1992 году.

Последующие 70 км проложены на юго-восток по слабопересеченной местности. Доехав до Шарлеруа (Charleroi), пелотон повернёт на север. На 118 км начнется сектор брусчатки протяженностью 1,9 км - сектор Тимеон (Secteur pavé de Thiméon).

На 125 км маршрута расположен промежуточный спринт, первый на Тур де Франс-2019. После 35 км по слабопересеченному рельефу дорога плавно дорога начнет поворачивать на запад. Чем ближе к Брюсселю, тем более заметным станет рельеф трассы.

Заключительные 500 м этапа в тягун со средним градиентом 5%, что станет неприятным сюрпризом для чистых спринтеров и даст шанс однодневщикам, к стенам Лакенского дворца (Chateau de Laeken). Победитель этапа становится обладателем первой желтой майки лидера генеральной классификации Тур де Франс-2019, а также обладателем зеленой майки лидера классификации по очкам. На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Таким образом, на первом этапе Тур де Франс-2019 велогонщики проедут почти 200 км по узким и богатым дорожной архитектурой улицам городов и поселений, расположенных южнее Брюсселя, где их путь будет осложнён участками брусчатки, многочисленными поворотами и небольшими стенками. Также не забудем о возможных ветрах.

Для команд генеральщиков, главным будет сберечь своих капитанов, а команды, нацелившиеся на этапы, могут устроить гонки с эшелонами.

Если этап будет развиваться по классическому сценарию, то со старта уедет отрыв, который пелотон во главе со спринтерскими командами будет держать под контролем. А спринтеров на Тур де Франс-2019 будет много. Фаворитами в случае спринтерской развязки можно назвать голландца Дилана Груневегена, австралийца Калеба Юэна, словака Петера Сагана, норвежца Александра Кристоффа, австралийца Майкла Мэттьюса, итальянца Элию Вивиани и других.

Жители Брюсселя и сами любят крутить педали. В городе проложено более 70 км велодорожек, работает 350 прокатных пунктов с 5000 велосипедов. А для тех, кто привык ездить на своём железном коне, выделено более 1000 парковочных мест для велосипедов в центре города.

Одна из главных достопримечательностей, с которой можно познакомиться, ожидая финиш этапа - Лакенский дворец.

Лакенский дворец (Chateau de Laeken) - дворец-резиденция бельгийской королевской семьи расположен в одноимённом брюссельском районе Лакен, на севере бельгийской столицы. Лакенский дворец — это реально действующая резиденция ныне правящей монаршей династии Бельгии. Сейчас его занимают наследный принц Филипп и принцесса Матильда.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Лакенский дворец)



Дворец в стиле классицизма был построен в 1781-1785 годах по указанию младшего сына польского короля Августа III (из саксонского рода Веттинов) и Марии Йозефы Австрийской Альберта Саксен-Тешенского (Albrecht Kasimir August Moritz Ignaz Pius Franz Xaver Prinz von Sachsen, Herzog von Teschen), штатгальтера Австрийских Нидерландов. Проект дворца принадлежит французскому архитектору Шарлю Де-Вайи (Charles De Wailly), непосредственно за строительством присматривал Луи Монтуайе (Louis Montoyer). В создании интерьеров дворца участвовал брюссельский краснодерёвщик эпохи ампира Жан Жозеф Шапюи (Jean-Joseph Chapuis).



Строгие и величественные очертания дворца являются прекрасным примером классицизма конца XVIII столетия. На его фасаде нет легкомысленных барельефов и лепнины, это консервативное двухэтажное строение, с массивными колоннами у центрального входа и не менее массивным куполом над ним.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Дворец Лакен)



Лакенский дворец окружён пышным парком (Park de Laeken), который открывает свои объятия для неспешных прогулок и даёт возможность любоваться шикарными оранжереями. В парке есть два необычных объекта, разбавляющих серьёзность классического стиля всего ансамбля, это Китайский павильон (Pavilion Chinois) и Японская башня (Tour Japonaise).



Эти два сооружения в восточном стиле были возведены после посещения королём Леопольдом II Парижской выставки в 1900 году приказал построить Леопольд II после посещения Всемирной промышленной выставки 1890 года в Париже.



В Китайском павильоне представлена большая коллекция китайского фарфора, а в Японской башне устраивают временные выставки. В 1880 году в парке, среди каштанов и магнолий, была установлена статуя Леопольда I (Луи де Курт).

Тур де Франс-2019, превью этапов: 1 этап, Брюссель - Брюссель (Лакенский дворец)



Теплицы из стекла и металла занимают площадь 2,5 га. Весной в оранжереи съезжаются посетители со всей Бельгии посмотреть на редчайшие виды тропических растений, некоторые из которых были доставлены Леопольду II из Конго.



В 1815-1830 годах, во время существования Объединённого королевства Нидерланды, Лакенский дворец был одной из резиденций короля Нидерландов.



После бельгийской революции и обретения Бельгией независимости дворец стал резиденцией бельгийского короля Леопольда I.

Город Брюссель в истории Тур де Франс



Брюссель будет принимать одиннадцатое издание Тур де Франс. 11 раз был стартовым городом и 10 раз финишным. Во второй раз станет городом гран-депар Большой петли. Впервые Брюссель давал старт французской супермногодневной велогонке в 1958 году. Брюсселю понадобился 61 год, чтобы вновь стать городом Гран-депара Тур де Франс. В 2019 году Тур де Франс начинает свой путь с Брюсселя, где пройдут старт и финиш двух этапов.

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