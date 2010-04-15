Тур де Франс-2019, превью этапов: 3 этап, Бенш - Эперне



Третий этап Тур де Франс (Tour de France)-2019 стартует в городе Бенш (Binche). Небольшой городок Бенш появился на карте графства Геннегау в XII столетии, основала его вдова Бодуэна III, который правил в графстве Геннегау. Всего через несколько десятков лет после его основания, сын вдовы, Бодуэн IV окружил город высокими крепостными стенами, что превратило его в один из многих форпостов графства, которое на тот момент враждовало с французским королевством. В те времена Геннегау находилось в плохих отношениях с соседним Французским государством. Когда Бенш стал частью Священной Римской империи, на него обратили внимание сильные мира сего.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 3 этап, Бенш - Эперне



Тогда Римской империей правил Карл Габсбург Пятый (Karl de Habsbourg V), великий испанский король. Для места расположения резиденции своей сестры Марии Австрийской, известной в народе и как Мария Венгерская (Marie de Hongrie), король выбрал именно тихий и уютный городок Бенше. После смерти мужа, короля венгров и чехов, Людовика II (Louis II de Hongrie), он был убит в битве при Мохаче, Мария стала наместницей брата в испанских Нидерландах. А в 1549 году, по её приглашению, в резиденции побывал и сам король.



Жизнь спокойного города резко изменилась во времена промышленной революции, когда в его окрестностях был обнаружен уголь. Зелёные поля - шикарные пастбища, на которых испокон веков паслись козы и лошади, вдруг запестрели провалами угольных шахт и кирпичными заводами. До 70-х годов прошлого столетия город Бенш жил за счёт этого производства и добычи угля, но вместе с наступлением угольного кризиса город практически опустел. Во второй половине прошлого века многие рудники были закрыты. Однако коренные жители сумели восстановить, если не былую славу, то гордость города. И сейчас Бенш является довольно популярным туристическим городом.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 3 этап, Бенш - Эперне



В городе немало достопримечательностей. Среди них особенно выделяется церковь святого Урсмара (L'église du Saint-Ursmer) находящаяся на главной городской площади Гранд-Плас (Grand-Place de Binche). Она была первой освящённой церквью в честь Девы Марии. Церковь была построена в XII веке, а три века спустя капитул был перенесён из Лобба в Бенш, и храм стал коллегиальным. Более того, он сменил название на Урсмар, в честь первого настоятеля Лоббского монастыря, странствующего епископа ирландского происхождения, святого Урсмара. Во внешнем виде церкви можно увидеть несколько переплетающихся архитектурных стилей: романский, поздняя готика и другие. В начале этого века в храме проводились реставрационные работы.



Один из старейших традиционных карнавалов Европы каждую зиму привлекает на средневековые улочки бельгийского Бенша многотысячные толпы туристов. Беншский карнавал считается самым красочным, интригующим и шумным во всей Бельгии.



Карнавал города Бенш известен на весь мир неспроста. Во-первых, он второй по величине после Венецианского в Европе. Плюс «Бенш» даже признан ЮНЕСКО шедевром «устного и нематериального наследия человечества». В течение трёх дней небольшой валлонский городок становится одной большой площадкой для грандиозного маскарада.



Кульминацией карнавала является «Жирный вторник» (Mardi Gras). Пред-карнавальный период начинается уже за 6 недель до карнавала: по воскресеньям проводятся репетиции музыкальных инструментов, предварительные встречи членов сообществ (soumonces) и балы, а в последний понедельник перед карнавалом – маскарадные розыгрыши-интриги «Труй-дё-нуй» (Trouilles de Nouilles). Традиционно празднества начинаются каждый год в первой половине февраля – за 49 дней до католической Пасхи.



Традиция проведения этого карнавала уходит в далёкое прошлое. В конце XIV, начале XV века, католическая церковь устраивала для горожан праздник прощения нескольких дней гуляний и кутежа, происходивших незадолго до самого строгого поста.



Из более дюжины костюмированных сообществ, традиционно участвующих в карнавале, наибольший интерес у зрителей вызывают знаменитые Жилли из Бенш (Gilles de Binche) в костюмах национальных цветов Бельгии с набитыми соломой горбами, в поясах с бубенчиками (apertintaille) и увенчанных страусиными перьями головных уборах, отбивающие деревянными сабо ритм по брусчатке и разбрасывая восторженной толпе апельсины из своих корзинок.



В первые сутки - «Жирное воскресенье» - идёт массовое карнавальное шествие всех участников. Во второй день – «Жирный или Молодёжный понедельник» – по городу шествуют демонстрации приверженцев различных политических течений. И, наконец, в финальный день – «Жирный вторник» – проходит марш главных героев праздника – весёлых усачей из карнавального общества Жилей. На их чёрно-жёлто-красных костюмах, изображены красные и черные львы. Толпа очкариков в восковых масках с мелкими усиками весело забрасывает публику апельсинами под несмолкаемый звук барабанных маршей. Поддерживать карнавальное безумие Жилям помогают другие традиционные персонажи праздника – Крестьяне, Пьеро и Арлекины. Завершается Карнавал Бенша поздно вечером заключительным хороводом Жилей на главной площади города и фейерверками.



Альтиметрия 3-го этапа Тур де Франс-2019

Бенш принимает старт 3-го этапа Тур де Франс-2019, и велогонка покидает Бельгию - возвращается на родину, во Францию.

Это первый среднегорный этап на Тур де Франс-2019. Равнинное начало этапа с заключительной частью, похожей на Арденнскую классику, и финишем в некатегорийный подъем - "прощальный подарок" Бельгии от организаторов гонки. Бенш впервые принимает старт этапа Тур де Франс.

Со старта пелотон направится на юг и через 12 км, покинув территорию Бельгии, приедет во Францию.

. После первых 164 км преимущественно по равнине, достигнув окрестностей реки Марна (Marne), гонка резко изменит свой профиль.

На заключительных 50-ти километрах велогонщикам предстоит преодолеть серию спусков и подъемов, четыре из которых получили категории:

Кот-де Нантёй-ла-Форе (Côte de Nanteuil-la-Forêt) подъем 4-й категории, протяжённость 1,1 км, 36-256 м, перепад 67 м, средний градиент 6,8%, максимальный градиент 10%;

Кот-д'Отвилль (Côte d’Hautvillers) подъем 3-й категории, протяжённость 0,9 км, 36-176 м, перепад 67 м, средний градиент 10,5%, максимальный градиент 15%;

Кот де Шампильон (Côte de Champillon) подъем 3-й категории, протяжённость 1,8 км, 36-258 м, перепад 67 м, средний градиент 6,6%, максимальный градиент 10%;

Кот де Мютиньи (Côte de Mutigny) подъем 3-й категории, протяжённость 0,9 км, 84-194 м, перепад 110 м, средний градиент 12,2%, максимальный градиент 18%.

На вершине подъема Кот де Мютиньи (Côte de Mutigny) будет разыграна первая бонификационная премия Тур де Франс-2019, первый гонщик получает 8 секунд, второй - 5 секунд, третий - 2 секунды.

После скоростного спуска и 5 км по равнине возникнет новый подъем, на этот раз некатегорийный Кот-дю-Мон-Бернон (Côte du Mont Bernon) протяжённостью 1,0 км со средним градиентом 5,5%. Его вершина расположена за 4 км до финиша этапа в Эперне (Épernay, департамент Марна, регион Гранд-Эст (Большой восточный регион), Франция).

После спуска велогонщики начнут подъём протяжённостью 500 м со средним градиентом 8% до линии финиша этапа.

Фаворитами 3-го этапа можно назвать француза Жулиана Алафилиппа, датчанина Якоба Фульсанга, действующего чемпиона мира и Испании Алехандро Вальверде, словака Петера Сагана, бельгийцев Грега Ван Авермата и Ваута ван Арта, норвежца Эдвальда Боассона Хагена, австралийца Майкла Мэттьюса и многих других.



Французский город Эперне является вторым по значимости городом региона Шампань - Арденны. Расположенный в 26 км южнее Реймса, Эперне, красиво обрамлённый засаженными виноградниками холмами, известен всему миру как «столица Шампанского». За это неофициальное звание Эперне ведёт борьбу с Реймсом уже несколько веков. Но именно здесь находятся знаменитые на весь мир «дома» производителей шампанского - Moet & Chandon, Pol Roger, Perrier-Jouet, Charbaut и Mercier.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 3 этап, Бенш - Эперне



Центральная улица Эперне - Авеню де Шампань (Avenue de Champagne) – основная туристическая улица города. Она напоминает чем-то Елисейские поля в Париже, на которых по традиции заканчивается Тур де Франс. Улица эта сплошь застроена особняками XVIII-XIX веков, в классическом или ренессансном стиле, которые облюбовали крупные производители и продавцы игристых вин, такие как Moët & Chandon, Perrier Jouët, Mercier и De Castellane. Сэр Уинстон Черчилль (Sir Winston Leonard Spencer-Churchill) назвал Авеню де Шампань «самой пьющей улицей в мире».

Тур де Франс-2019, превью этапов: 3 этап, Бенш - Эперне



Туристы - настоящие ценители вина обязательно посещают Овиллье (Hautvillers), где слепой Пьер Периньон (Pierre Perignon) – бенедиктинский монах, именем которого названа бесценная марка лучшего французского шампанского, – изобрёл рецептуру производства этого напитка.



Как и все гениальное - просто, так и рождение шампанского не было связанно с долгими и мучительными поисками. Вплоть до XVII века из винограда «для шампанского» получалось так себе вино. Шампанское открыл миру Пьер Периньон, если быть точнее, то рецепт игристого вина был открыт не им, но благодаря Периньону появился способ хранения такого вина.



Moet & Chandon превратили бывшее аббатство в музей, в котором посетителям рассказывают историю о той ночи, когда Пьер Периньон совершил это открытие века. Его уникальное открытие заключалось всего лишь в идее прикреплять пробки к горлышку с помощью проволоки, он же впоследствии ввёл в обращение особо прочные винные бутылки. Именно благодаря ему, а затем усовершенствованию процесса изготовления шампанского вдовой Клико Понсарден (Veuve Clicquot Ponsardin), появилось неповторимое французское вино - шампанское.



В 19 лет Периньон вступил в орден бенедиктинцев, с 1668 года проживал в старинном аббатстве Овилле близ Эперне, которому принадлежали обширные владениями, значительную часть которых занимали виноградники. Периньон исполняя обязанности келаря (в его обязанности входило ведение строгой отчётности поступающих и отпускаемых предметов в кладовую). И ещё он значительное внимание уделял производству вина, в конечном счёте, за время своей работы, удвоив объём производимого монастырём вина. Периньон открыл секреты купажирования, соединения соков разных сортов винограда, и стал разливать вина в бутылки, что позволяло удерживать углекислый газ, доселе взрывавший бочки, кроме того, именно Периньон догадался делать затычки из коры пробкового дуба. С этого момента благодаря воздуху вино стало пениться, и вкус его значительно улучшился. В знак признания его заслуг Периньон был похоронен в той части аббатства, которая традиционно предназначалась для упокоения настоятелей.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 3 этап, Бенш - Эперне



Одной из туристических достопримечательностей Эперне являются высеченные в известняковых скалах катакомбы, служившие крупным европейским торговым домам как винные погреба. Сейчас там хранится более двух миллионов бутылок вина. Одна лишь известная компания Moët & Chandon владеет 110 км подобных подземных погребов, а панорамный лифт, ведущий в тоннель дома Мерсье (Mercier), сам по себе является настоящим аттракционом. Перед штаб-квартирой Moët & Chandon установлен памятник изобретательному монаху.



Интересный факт, производители шампанских вин Mercier в 1889 году, специально для легендарной винной выставки, соорудили винную бочку гигантских размеров. Эту бочку, весом 20 000 кг, доставили с помощью 26 огромных быков, в неё поместилось содержимое 200 000 бутылок шампанского или 160 000 литров.



Эперне расположен в самом сердце огромной территории - в 30 000 га - виноградников, составляющей исторический французский регион Шампань, куда каждый год приезжает до полумиллиона туристов. Сельские пейзажи Шампани включены в фонд Всемирного наследия ЮНЕСКО. Из этого небольшого красивого городка начинаются все туристические маршруты по Шампани.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 3 этап, Бенш - Эперне



Окружающие Эперне деревушки также интересны с точки зрения туриста. Деревушки постоянно соревнуются друг с другом, ради попадания в «Книгу рекордов Гинесса»: самую большую в мире бутылку шампанского (и пробку) можно увидеть в пригороде Мардей (Mardeuil); самый большой в мире бокал для шампанского в Пьери (Pierry); самый старый «мезон-шампань» Charlier & Fils в Шатийон-сюр-Марне; великолепную ферму улиток можно посетить в Олизи-Виолен, а Музей брака - в деревушке Ожере.



До X века Эперне принадлежал архиепископам Реймским, затем стал владением графов Шампани. В XVII и XVIII веках он принадлежал герцогам Буйонским из рода Латур д’Овернь. Неподалёку от города высится замок Конде - родовая вотчина принцев Конде.

Город Эперне в истории Тур де Франс



В этом году город Эперне будет принимать у себя восьмое издание Тур де Франс. Впервые город Эперне принимал Тур де Франс в 1963 году, тогда на 1 этапе, стартовавшем из Парижа, Федерико Бахамонтес (Federico Bahamontes) ушёл в отрыв. Возможно, 35-летний эксцентричный испанец хотел с самого начала создать разрыв между собой и Жаком Анкетилем (Jacques Anquetil). Но выиграть спринт на 1-м этапе Бахамонтесу, что вполне предсказуемо, не удалось. Победу праздновал бельгиец Эдди Пауэлс (Eddy Pauwels), который и стал лидером генеральной классификации. Ну а Бахамонтесу оставалось довольствоваться тем, что он опережал Анкетиля на 88 секунд. После этого Эперне принимал у себя этапы Тур де Франс ещё пять раз, и каждый раз это был старт этапа. В последний раз участники Тур де Франс стартовали в Эперне в 2014 году.

Мы приглашаем вас к общению - оставляйте ваши комментарии на нашем сайте. Присоединяйтесь к нам в Инстаграм, Твиттере, Фэйсбуке, Одноклассниках и вКонтакте. Предлагаем живое общение во время этапов в текстовой трансляции Тур де Франс-2019.