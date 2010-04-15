Тур де Франс-2019, превью этапов: 20 этап, Альбервиль - Валь Торанс (Шале дю Торанс)



На старт двадцатого этапа Тур де Франс (Tour de France)-2019 участники Большой Петли выйдут в Альбервиле (Albertville), расположенном в регионе Рона-Альпы, департамента Савойя, на берегу реки Изер.

Альбервиль многогранен - это и город искусств, и город спортивного туризма, и город, принимавший, ни много ни мало, Олимпийские Игры 1992 года. Исторической частью Альбервиля считается городок Конфлан (Conflans), первое упоминание которого относится к 13-му веку, когда около горной деревушки рыцарским орденом Святого Иоанна Иерусалимского была основана больница для паломников.

На протяжении веков городок оставался под властью Савойской династии – герцоги Савойские позже стали Сардинскими королями, пока в 1860 году не отошёл Франции. И в 1835 году король Сардинии Карл Альберт принял решение объединить Конфлан и издавна существующую рядом с ним больницу – так появился Альбервиль, который был назван в честь этого монарха, который, между прочим, был отцом первого короля объединённой Италии. Видимо, у монаршей фамилии это было в генах – стремление что-нибудь объединять, будь то крошечные деревушки или целые государства.

Так или иначе, Альбервилю уже 183 года, но Конфлан существует в качестве «города в городе», и в нем сохранились здания, датируемые 14-м веком. Здесь же возвышается монументальный замок, без которого невозможно представить себе старинный французский город.

Альбервилю также чрезвычайно повезло с местонахождением: мало того, что этот городок стоит на перекрёстке четырёх альпийских долин, так через него многие столетия проходили торговые пути, связывающие Францию, Италию и Швейцарию. Ну а прославился он ровно двадцать два года назад, когда здесь прошли XVI зимние Олимпийские игры. В самом Альбервиле разыгрывалось всего около трети из 57 комплектов медалей, остальные соревнования проводились в окрестных городках и деревушках, что вполне естественно для Альп. Олимпиада эта запомнилась тем, что в ней принимала участие уже не сборная СССР, а сборная СНГ – она выступала под олимпийским флагом, а в честь победивших спортсменов играл олимпийский гимн. Отдельными командами были представлены Латвия, Литва и Эстония.

В Альбервиле впервые проводились олимпийские соревнования по биатлону среди женщин (спринт, индивидуальная гонка и эстафета 3х7,5 км), по фристайлу (могул) среди мужчин и женщин и шорт-треку (500 метров у женщин, 1000 у мужчин и эстафеты на 3000 и 5000 метров соответственно). В лыжных гонках появилась новая - дуатлон - на 10 километров у женщин и 15 у мужчин. Самая длинная женская дистанция была увеличена с 20 до 30 километров, а в прыжках с трамплина 70-метровый трамплин заменён на 120-метровый.

Первое место в неофициальном командном зачёте на этой Олимпиаде заняла команда Германии, выигравшая 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых). Сборная СНГ с 23 наградами (9-6-8) стала второй. На третье место поднялись олимпийцы из Норвегии.

Игры в Альбервиле были последними, проходившими в один год с летней Олимпиадой. В 1991 году Международный олимпийский комитет принял решение «развести» зимний и летний олимпийские циклы, и Олимпиады стали проводиться каждые два года.

Сейчас многие олимпийские объекты Альбервиля используются уже совсем в другом качестве, однако город по-прежнему остаётся привлекательным для любителей спорта.

Город Альбервиль в истории Тур де Франс

Альбервиль принимал этапы четырёх изданий Большой Петли. Впервые он появился на маршруте французкого Гран-тура в 1998 году. 16-й этап Тур де Франс-1998 был последним серьёзным испытанием в Альпах - Коль де Пор (Col de Port), Коль дю Кушерон (Col du Cucheron), Коль дю Граньер (Col du Granier), Коль дю Гран Кушерон (Col du Gran Cucheron) и Коль де ла Мадлен (Col de la Madeleine).

На последнем подъёме Ян Ульрих (Jan Ullrich) пытался исправить положение дел, он атаковал, но Марко Пантани (Marco Pantani) сбросить было невозможно. Кроме того, являясь лидером, Пантани предоставил Ульриху делать всю работу, предпочитая защищаться. А Ульриху было необходимо как можно дальше оторваться от Бобби Джулича (Bobby Julich) и Фернандо Эскартина (Fernando Escartin). По крайней мере эту задачу немецкий велогонщик выполнил, кроме того, взял и победу на этапе. Джулич и Эскартин преследовали дуэт Пантани и Ульриха, но проиграли почти две минуты. Ульрих обошёл Эскартина и вернулся хотя бы в тройку лидеров, обойдя Эскартина.

На 17-м этапе Тур де Франс-1998 участники Большой Петли должны были стартовать из Альбервиля, но всеобщее внимание вновь переключилось на дело «Фестины». Грубое обращение полиции с уже задержанными спортсменами вызывало негодование всех не затронутых скандалом велогонщиков пелотона, и они провели забастовку, выражая свой протест по поводу того, что полиция обращается с велогонщиками как с преступниками. Днём ранее ещё два велогонщика «Фестины» признались в употреблении допинга. В Альбервилле, который был финишным городом 16-го этапа и стартовым 17-го, полиция занялась также командой TVM, велогонщиков которой, той ночью забрали в больницу для сдачи всевозможных анализов. Результаты 17-го этапа были аннулированы. А в тот же день произошли новые аресты – Марка Мадьо (Marc Madiot), менеджера La Francaise des Jeux, Вансана Лавеню (Vincent Lavenu), менеджера Casino и велогонщика команды Casino Родольфо Масси (Rudolfo Massi).

Трижды за последние годы Альбервиль был стартовым городом Большой Петли. На 11-м этапе Тур де Франс-2012, на 19-м этапе Тур де Франс-2016 и на 18-м этапе Тур де Франс-2018.



Альтиметрия 20-го этапа Тур де Франс-2019

Альбервиль, столица зимних Олимпийских игр 1992 года, принимает старт 20 этапа Тур де Франс-2019. Заключительный горный этап в Альпах с набором высоты 4450 м и самым высокогорном финишем этапа на Тур де Франс-2019.

После финиша этапа можно будет назвать обладателя желтой майки, гороховой майки и белой майки на Тур де Франс-2019.



Со старта пелотон начнёт подниматься на последний в этом выпуске Тур де Франс подъём 1-й категории - Корме-де-Розлен (Cormet de Roselend), протяжённость 19,9 км, 774 - 1968 м, перепад высот 1194 м, средний градиент 6%, максимальный градиент 10%. Фактически подъём протяжённостью почти 30 км с набором высоты 1500 м.

В последний раз Корме-де-Розлен проходили на Туре в 2018 году, первым на вершине был Варран Баргий (Warren Barguil), но добирались через Коль-дю-Пре (Col du Pré).

Впервые гора появилась на Тур де Франс в 1979 году, первый покоритель голландец Хенк Люббердинг (Henk Lubberding). В 2009 году подъём проходили в обратном направлении, первым на вершине был Франко Пеллидзотти (Franco Pellizotti).

А в этой версии - на 8 этапе 2007 года, первым на вершине был Михаэль Расмуссен (Michael Rasmussen), вторым - Бернхард Коль (Bernhard Kohl), тогда:

Будучи в хорошей форме, Михаэль Расмуссен оставил пелотон на Корме-де-Розлен (Cormet de Roseland). Он уехал далеко от основной группы, состоявшей почти полностью из звезд, и сделал это без малейших проблем. Ему просто позволили уйти. Расмуссен добрал более ранний отрыв, в том числе лидера T-Mobile, бывшего чемпиона мира в разделке Майкла Роджерса (Michael Rogers). Роджерс влетел в ограждение на трудном спуске с Корме-де-Розлен, когда он был виртуальным лидером Тур де Франс, а Давид Арройо (David Arroyo) перелетел через ограждение. На спуске с Корме-де-Розлен произошел другой несчастный случай, истинный эффект которого не будет очевиден до конца Тур де Франс. У Левая Лайфаймера (Levi Leipheimer) были проблемы с цепью, из-за чего он потерял контакт с лидирующей группой. Ему пришлось поменять велосипед. После такого рестарта он проехал рядом с техничкой своей команды, получив хорошую протяжку, позволявшую поскорее добрать остальных. Судьи решили наказать такое злоупотребление. Лайфаймеру был наложен 10-секундный штраф.

Достигнув отметки 1968 м над уровнем моря, велогонщики отправятся на спуск протяжённостью 20 км и далее 15 км по долине до начала подъема 2 категории Кот-де-Лонжфуа (Côte de Longefoy) протяжённость 6,6 км, 761 - 1190 м, перепад высот 429 м, средний градиент 6,5%, максимальный градиент 10%. После прохождения категорийной вершины подъём продолжится, и через 4 км велогонщики отправятся на скоростной спуск протяженностью 10 км. Далее 6 км равнины до подножия заключительного подъёма этапа.

Подъём высшей категории Валь Торан (Val Thorens) протяжённость 33,4 км, 522-2365 м, перепад 1843 м, средний градиент 5,5%, максимальный градиент 12%. Ступенчатый подъём, наибольший градиент сосредоточен в самом начале подъёма, далее на подъёме присутствуют 4 полочки, две из которых с участками под спуск, что занижает средний градиент, фактически велогонщики преодолеют почти 25 км со средним 7%.

После 4-й полочки, которая завершается спуском, примерно с высоты 1740 м над уровнем моря начнется 8 км участок с градиентами от 6% до 9%, небольшая полочка и заключительный километр со средним градиентом в 8%.

Финиш расположен на отметке 2365 м над уровнем моря - самый высокогорный финиш этапа на Тур де Франс-2019 и третий за всю историю Тур де Франс.

Горнолыжная станция Валь Торанс, расположенная на высоте 2300 м, одна из самых высокогорных в Европе. Находится в департаменте Савойя (регион Рона-Альпы) на территории коммуны Сэн-Мартэн-де-Бельвиль вблизи Альбервиля. Пожалуй, ни на одном другом европейском горнолыжном курорте небо не находится так близко, как в Валь Торанс.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 20 этап, Альбервиль - Валь Торанс (Шале дю Торанс)



Курорт Валь Торанс входит в одну из самых крупных в мире областей катания «Три Долины» (Les Trois-Vallées). Как и свидетельствует её название, зона катания объединяет три альпийские долины: долина дез Алю (des Allues) с горнолыжными станциями Брид-ле-Бэн (Brides-les-Bains), Мерибель (Méribel), долина Сэн-Бон (Saint-Bon) с зимними курортами Куршевель (Courchevel), Ля Танья (La Tania), долина Бельвиль (doron de Belleville) с Сэн-Мартэн-де-Бельвиль (Saint-Martin-de-Belleville), Лё Менуир (Les Menuires) и Валь Торанс. Благодаря кабинной канатной дороге область катания соединена с долиной Морьен (Maurienne) и лыжной станцией Орель (Orelle).



Валь Торанс — это 68 лыжных трасс, что представляет 140 км, из них зелёных (лёгких) — 8, синих (средних) — 25, красных (сложных) — 27, чёрных (для экспертов) — 8. Зона катания оборудована 29 механическими подъёмниками, с пропускной способностью 60 680 человек в час. Курорт оснащён сноупарком и сооружениями для новых видов катания (бордеркросс, хафпайп). Вся курортная зона «Три Долины» — это 600 км горнолыжных трасс и 17 трасс для беговых лыж - эти области катания полностью связаны между собой в общей сложности 183 подъёмниками.



Курорт Валь Торан — это не только ворота в горнолыжный парк непревзойденных размеров, но и стопроцентная гарантия снега, обеспечиваемая чрезвычайно высоким расположением и ледником Ким де Карон (Cime de Caron) высотой 3200 метров, с которого открывается уникальная панорама на тысячу горных вершин. И даже, если вдург снега мало, то 364 снежные пушки обеспечивают снежный покров 40 % территории.



Впервые для широкой публики станция Валь Торанс открыла свои трассы в 1971 году. Тогда же были построены первые механические подъёмники станции, а в 1972 году открылась лыжная школа, спортивный клуб и информационное бюро для туристов (Office du Tourisme).



При строительстве Валь Торанс была удачно реализована концепция «на лыжах с порога»: деревушка расположена на пересечении всех горнолыжных трасс. На выходе из отеля можно сразу же надеть лыжи и после катания — подъехать на лыжах к самому порогу резиденции. Станция является полупешеходной зоной: из соображений безопасности и удобства туристов, а также охраны экологии, стоянка автомобилей вне специальных парковок запрещается.



Финишировать участники 20-го этапа Тур де Франс-2019 будут у комплекса «Ле Шале дю Торанс» (Les Chalets du Thorens) – это что-то вроде деревни с бесконечным количеством возможностей для развлечений, рай для лыжников и любителей необычных мест. Лаунж-бар с помостом для диджея, самообслуживание, бельгийские вафли, пиццерия, зона вок, закусочная и, конечно же, ресторан. Гостиничный комплекс Шале дю Торанс, состоящий из 8 апартаментов по типу шале, оборудованных всем необходимым, с сауной, спортивным залом и т.д.



Вершина Валь Торанс в истории Тур де Франс

Валь Торан второй раз принимает финиш этапа Тур де Франс, впервые в 1994 году, тогда из отрыва дня на финише этапа колумбиец Нельсон Родригес (Nelson Rodrigues) обошёл Петра Угрюмова, финиш тогда располагался на отметке 2275 м над уровнем моря.

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