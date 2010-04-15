Тур де Франс-2019, превью этапов: 7 этап, Бельфор - Шалон-сюр-Сон

Седьмой этап Тур де Франс-2019 стартует в Бельфоре (Belfort) и пройдёт по территории региона Франш-Конте (Franche-Comté). Интересно, что это один из немногих французских регионов, чья современная территория практически в точности соответствует территории прежней королевской провинции. Бельфор – древний город, поселения на его территории появились ещё в римские времена. Выгодное расположение в узком горном проходе между Рейном и Роной, так называемые «ворота», издавна привлекали поселенцев. В 58 году до н.э. Юлий Цезарь, расположивший свои войска на месте нынешнего Бельфора, смог отразить нападения германских племён. Само название «Бельфор» впервые упоминается в документах в 1226 году. «Бель фор» - с французского можно перевести как «хорошая крепость» - имя города говорит само за себя, его история рождалась в череде военных конфликтов.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 7 этап, Бельфор - Шалон-сюр-Сон

Название оправдало себя полностью в 17 веке, когда Бельфор открыл для себя выдающийся военный инженер, маршал Франции маркиз Себастьен де Вобан (Sébastien Le Prestre, marquis de Vauban). В 1677 году по приказу Людовика XIV Вобан был назначен руководителем всех инженерных работ Франции и за пять лет разработал систему укреплений границ, окружив королевство кольцом крепостей. Вобан построил заново 33 крепости и усовершенствовал до 300 старых, он был боевым инженером и инженером-практиком, кроме того, он был прекрасным артиллеристом и тактиком, командовал армией и принимал участие в политике. Все выстроенные Вобаном крепости объявлены Всемирным наследием человечества. Главный инженерный талант Вобана проявился в его поразительном искусстве использовать особенности обстановки и местности, вследствие чего некоторые недостатки его фортификационной системы, указанные теоретически, на местности исчезали. В этом искусстве применения фортификационных форм к обстановке и местности соперников у Вобана не было.

Цитадель Бельфора, построенная под его руководством, по периметру представляла собой правильный пятиугольник. Она выдержала множество осад, самой значимой из которых стала героическая оборона Бельфора во время франко-прусской войны 1870-1871 года. В течение 103 дней с ноября 1870 по январь 1871 гарнизон крепости под командованием полковника Данфер-Рошро выдерживал осаду германских войск, сопровождаемую артиллерийскими обстрелами. Город так и не сдался неприятелю. Однако в 1871 году начались переговоры о мире; одним из непременных условий немцев была предварительная сдача Бельфора. По указанию французского правительства крепость сдалась на почётных условиях: весь гарнизон удалился с сохранением оружия и оказанием воинских почестей. Тем не менее, по условиям заключенного вскоре мира Бельфор остался в составе Франции.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 7 этап, Бельфор - Шалон-сюр-Сон

Сейчас о тех событиях напоминает грандиозный памятник, ставший символом Бельфора – «Бельфорский лев», созданный выдающимся французским скульптором Фредериком Огюстом Бартольди (Frédéric Auguste Bartholdi). Может быть, вы никогда прежде не видели «Бельфорского льва», но уж одну из работ Бартольди вы знаете точно – это статуя Свободы.

Но вернёмся к «Бельфорскому льву», который поражает своей монументальностью. Бартольди хотел создать больше чем просто мемориал - гигантского льва, «утомлённого, но всё ещё опасного в своей ярости», который возвышается над городом. Проект утвердили в 1873, но потом несколько раз откладывали, потому что лев должен был символизировать победу, которая в реальности была поражением. Тем не менее, работы начались, правда, пришлось преодолеть первые трудности в виде 25-кратного превышения первоначального бюджета. Вопрос решили с помощью народных пожертвований. Работы начались в 1876, и шли с перерывами из-за плохой погоды и технических проблем. Скульптура была завершена и установлена в 1879 году, но из-за разногласий между Бартольди и мэрией Бельфора официальное открытие памятника не состоялось.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 7 этап, Бельфор - Шалон-сюр-Сон

Колосс, длина которого составляет 22, а высота 11 метров, выполнен из блоков красного песчаника и доминирует над городом, защищая его. Про льва складывались легенды: одни верили, что внутри статуи находятся какие-то механизмы, другие считали, что там есть тоннель, связывающей скульптуру с крепостью. Реставрация, проведённая в 2000-х годах, развенчала эти мифы. По первоначальному плану Бартольди взгляд лев должен был быть обращён в сторону врага, т.е. Германии, но после протеста, поданного Отто фон Бисмарком, скульптуру развернули, чтобы лев смотрел на запад. Правда, Бартольди всё-таки поместил у ног льва стрелу, направленную на границу с Германией.

Город в истории Тур де Франс

Этот город, расположившийся на востоке Франции, с полным правом можно называть велосипедным – в Бельфоре и его окрестностях проложено около 70 км велодорожек, и их количество продолжает расти. Бельфор со всех сторон окружён лесами и парками, занимающими 450 гектаров, поэтому прогулка на велосипедах, которые легко взять на прокат, будет приятной и полезной. В Бельфоре вырос и начал профессиональную карьеру французский велогонщик Кристоф Моро (Christophe Moreau).

Бельфор принимал Большую Петлю 31 раз, причём чаще старты (29 раз), чем финиши (22 раза). Впервые город Бельфор появился на маршруте Тур де Франсе в 1907 году. В прошлый раз Бельфор отправлял участников Тур де Франс в 2012 году.

Альтиметрия 7-го этапа Тур де Франс-2019

Бельфор принимает старт самого протяженного этапа Тур де Франс-2019. Спринтерский этап, на котором пелотон переместится из Вогез в сторону Массива Централя.

Со старта пелотон отправится на юго-запад и на первых 130 км км преодолеет 3 категорийных подъема:

Коль-де-Феррьер (Col de Ferrière) подъем 4-й категории, протяжённость 2,7 км, 468-592 м, перепад 124 м, средний градиент 4,6%, максимальный градиент 18%;

Коль-де-Шассань-Сен-Дени (Côte de Chassagne-Saint-Denis) подъем 3-й категории, протяжённость 4,3 км, 344-546 м, перепад 202 м, средний градиент 4,7%, максимальный градиент 8%;

Кот-де-Нан-су-Сен-Анн (Côte de Nans-sous-Sainte-Anne) подъем 4-й категории, протяжённость 3,5 км, 365-565 м, перепад 200 м, средний градиент 5,7%, максимальный градиент 10%.

Последующие 100 км равнины приведут пелотон к Шалон-сюр-Сон (Chalon-sur-Saone). На финише этапа действует нейтрализация и спринтерский протокол.

Город Шалон-сюр-Сон находится в департаменте Саон-и-Луара центральной Бургундии; между городами Дижон (Dijon) и Макон (Mâcon) у восточного склона Кот-д’Ор, при впадении реки Сюзон в Уш при Бургундском канале, соединяющем систему рек Соны и Роны с Сеной.

До прихода римлян на месте Шалон-сюр-Сон находился племенной центр галлов-эдуев, называвшийся Cabillonum. При нашествии бургундов в VI веке их вождь Гунтрам избрал Шалон-сюр-Сон столицей своих земель. В Средние века он был значительным торговым центром и столицей графства Шалонского; в 1142 году в одном из пригородных монастырей умер схоласт Абеляр. За решительное противодействие австрийцам во время «Ста дней» Наполеон наградил Шалон-сюр-Сон орденом Почётного легиона.

В XIX веке Жозеф-Нисефор Ньепс (Joseph Nicéphore Niépce) изобрёл в городе Шалон-сюр-Сон фотографию. В 1816 году Ньепс начал работать над получением фотографического изображения. Изначально использовалась серебряная соль, которая чернеет при контакте с дневным светом. Ньепс смог получить негатив, однако при высвобождении серебряной соли из камеры снимок весь почернел. В дальнейшем Ньепс пытался использовать медную или известняковую пластинку, покрытую тонким слоем битума. Впервые Жозеф Ньепс получил зафиксированное изображение около 1822 года — «Накрытый стол», которое, однако, не дошло до нас. Самая старая из известных нам фотографий — «Вид из окна в Ле Гра» 1826 года, экспозиция которой длилась около 8 часов.

Знаменитый «Зеленый гид Мишлен» рекомендует посетить в Шалон-сюр-Сон Музей Нисефора Ньепса (Musée Nicéphore Niépce) — уроженца города. Чтобы более подробно познакомиться с историей создания ранних фотоснимков, в Дом-музее Нисефора Ньепса (Maison de Nicéphore Niépce), расположена его мастерская, которую сейчас называют первой в мире фотолабораторией.

Шалон-сюр-Сон известен своим богатым наследием старинной гражданской архитектуры, среди которой выделяется позднесредневековый дворец епископа. Соборная церковь святого Винсента (La cathédrale Saint-Vincent), которую начали строить в VIII веке, приобрела свой нынешний облик в XIII и XIV веках. Внутри собора можно полюбоваться на декоративные каменные арки, средневековые фрески и клуатры — внутренние дворы монастыря.

Тур де Франс-2019, превью этапов: 7 этап, Бельфор - Шалон-сюр-Сон

Обращает на себя внимание также высокая церковь Сен-Пьер (Église Saint-Pierre), выполненная в стиле барокко, со сдвоенным шпилем, освящённая в царствование Людовика XIV.

Как и во многих других городах Франции, в Шалон-сюр-Соне проходят многочисленные локальные карнавалы и фестивали. Один из них — большой карнавал, проходящий в феврале. Также в июле проходит красочный фестиваль с участием уличных артистов.

Город Шалон-сюр-Сон в истории Тур де Франс

Шалон-сюр-Сон в 5 раз будет принимать финиш этапа Тур де Франс, в последний раз в 1988 году, победу тогда праздновал Тьерри Мари (Thierry Marie).

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